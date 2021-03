Znam da ‘neizvjesna’ bula i mualima ma šta god značila ova zvanja, kolumnistica sa islamističke web sraone Bošnjaci.net pod imenom Elmedina Muftić mrzi organski sve što ne tukne na patetično pokvareno bošnjaštvo i državotvorstvo ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića a vonja po Fikretu Abdiću ili Autonomiji Zapadna Bosna, znam da ni pod avdestom ne može smisliti Nedžada Latića, Srbe i Hrvate, pedere i ostalu ‘nečistoću građanske Bosne’, ali nikako da ‘svarim’ da onako čista i vjerom zadojena može da slaže u tren oka.

Nije muslimanski a ni bošnjački lagati, međutim to ne vrijedi za ‘gazije’, heroje, ‘pisce’ i ‘kolumniste’ web internet sraone Bošnjaci.net, gdje se preko petsto puta oprobala i Elmedina Muftić, koja ovdje na ovoj platformi mržnje, laži i ‘ratovanja’za Bosnu izgara malo manjim žarom od mentora ‘Hižaslava’ Cerića, lopova političara ispod ahmedije.

Kažu da je već ‘napisala’ čak i dvije knjige pod pokroviteljstvom Islamske Zajednice BiH, Ajvatovice i džemata širom BiH i dijaspore pa se s pravom uvrstila u ‘bismillah biznis’ džamijske produkcije gdje odavno jezdi i pronosi ‘slavu’ Muhamed Mahmutović kolega joj po struci ili bivši i sadašnji mudžahedini ili ražalovani AID službenici, ovdje je sa svojim patetičnim i ratom nabijenim emocijama prisutna skoro svaki dan, dijeli lekcije redom i širom plačući za šehidima, herojima i proklinjući raju što sve to mirno podnosi i ne kreće u ratovanje.

Najnovijom ‘kolumnom’ pod nazivom ‘Ponavljanje izdajnika’ od 14.marta ove godine obrušila se na urednika portala ‘The Bosnia Times’ ali ‘umočila je u tintu’ pa navalila i na moju malenkost nazivajući me ‘izvjesnim’ a portal Cross Atlantic ‘izdajničkim i autonomaškim’.

Implicirajući da sam u tekstu poželio da Atif Dudaković ‘preživi coronu poželivši mu da u predmetu optuženja koji se vodi protiv njega bude proglašen krivim’. Usput, pravila je misaone imaginacije o ‘plaćanju’, tako da proizilazi da sam ’em izdajnik ’em plaćen ‘od nekoga’. Skupa sa Latićem.

Razlog ovako miroljubive i poznate muslimanske čistoće našla je u tome što je ‘The Bosnia Times’ prenio tekst objavljen na portalu Cross Atlantic 14.03.2021 pod naslovom ‘SASE a naše’, pa uvidjela da smo Latić i ja ‘uvezani’ plaćenici.

Naravno, čista je laž bule Elmedine, to se mora reći, iako je Latić prenio pomenuti tekst, međutim tu nije bilo ni dogovora ni plaćanja. Nikad se nismo ni sreli ni kontaktirali. Čak više, tekst je prenešen bez moga znanja kao i nekoliko puta prije. Da je htjela Elmedina da ne laže, mogla je to naći na portalu Cross Atlantic gdje sam reagovao na preuzimanje tekstova od strane Latićevog portala (vidi post: Od nepostojećeg “Mostarca”do bošnjačkog intelektualca od 19.12.2020), ali ovo je njena slatka osveta na nekoliko mojih osvrta na pisanja portala Bošnjaci.net, posebno na ovaj zadnji post od 14.03.2021 pod nazivom ‘SASE a naše’, gdje sam nazvao Dudakovića i Mahmuljina ratnim zločincima a Elmedina kao zaštitnica to ne dozvoljava.

Pa da pojasnimo malo.

Prvo, ne smeta mi nimalo što Latić ( i ne samo on) prenosi moje tekstove, dapače, reagovanje sam napisao jer iz teksta izbacuje, mijenja naslov, pa čak i dodaje pojedine rečenice, što je protivno svim medijskim kodeksima. Osim toga, vrlo često Latić ni ne navede da je tekst uzet sa Cross Atlantica ili ime autora, a što je i bio povod da reagujem.

Evo, i iz ovog zadnjeg, Latić je izbacio navode da su i Atif Dudaković i Sakib Mahmuljin ratni zločinci, izbacio je i ime vlasnika FACE tv Senada Hadžifejzovića, promijenio je naslov ali eto, naveo je ime portala pa čak i moje. I šta sada?

Elmedina je zbog moga geografskog porijekla učas našla vezu između ‘plaćenika’, dobrodošla situacija da oplete po Latiću a ujedno i po šablonu, da uvijek i za sve ‘što ne valja u Bosni’ optuži Abdića.

Naravno, iz samog kraja ‘gazijke’ Muftić, proizilazi zapravo pravi cilj ovog mudrovanja : treba proganjati ‘izdajnike’, martovski lov može da počne. Slika uz tekst Latića sa razbijenom glavom, prizor koji su mu SDA botovi ‘oslikali’ nakon džuma namaza uz Abdića jasan je znak šta treba činiti. Islamisti i vehabije u boj, šta se čeka.

A što se tiče navoda Cross Atlantica o ratnim zločinima Mahmuljina i Dudakovića, što posebno boli bulu Elmedinu, treba reći ovako.

Mahmuljina za ratni zločin nisam osudio na deset godina ja ni Cross Atlantic, osudio ga je Sud BiH ( i neka je), kojeg je također Elmedina skupa sa džamijskim moljcem Muhamedom Mahmutovićem napadala iz već poznatih razloga, Atif Dudaković jeste optuženik za ratne zločine ali ne opet mojom zaslugom već njegovim ratnim ‘zaslugama’ na prostoru Krajine.

Ne znam u šta je umočila Elmedina svoje oštro pero nazivajući me izdajnikom, u tintu nije sigurno.

Jer da jeste skontala bi da je najveći izdajnik BiH i njenih naroda njen idol Alija Izetbegović, također osumnjičenik za ratne zločine u Haagu, kojeg je samo smrt kao i Franju Tuđmana spasila optužnice.

Briga za direktora sarajevske burze Tarika Kurbegovića iz teksta Cross Atlantica koji je Elmedini bio samo okidač za napad je puno jasnija kad se malo dublje zagrebe po ‘bošnjačkim halkama’ kriminala i love.

Vrlo često na svom putu ‘spašavanja Bosne’ i Tarik i Elmedina, uz neprevaziđenog ‘Hižaslava Cerića’ su skupa po džematima kod kuće i dijaspore gdje se ‘brani’ islamistička šerijatska Bosna uz lovu koja se na kostima ‘gazija’ i šehida sliva u njihove džepove.

Evo, na ovoj slici koju sam našao na ‘fejsu’ bule ovaj dobro uhranjeni sasvim desno me baš podsjeća na direktora sarajevske burze, sa jednog domoljubnog sijela u Sloveniji, u džematu grada Domžale. Gdje se valjda rješavaju važne stvari sarajevske berze.

Ne priča ‘Hižaslav’ uprazno bošnjačko-slovenački, ni Elmedina ne blebeće uprazno.

Za nju, kao i za većinu bošnjačkog vjerskog i političkog establišmenta, u Zapadnoj Bosni su sve ‘kurve i četnička kopilad’. Još od SDA ministra u BH Parlamentu koji je davno sa govornice odaslao kletvu i fetvu (‘dabogda pocrkalo još to malo autonomaša što je preostalo’) pa sve do ‘Hižaslava’ i Elmedine.

Neka umru prirodnim putem kad ih nije uspio dokusuriti heroj Dudaković.

photo : Elmedina Muftić na sijelu u džematu Domžale Slovenija 2019. Prvi s lijeva je pripadnik El-Mujaheed BH Armije H. Hodžić, desno ‘Hižaslav Cerić i direktor sarajevske berze Kurbegović, arhiv