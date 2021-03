Zašto Rifat Dolić u svojim medijskim javljanjima priziva Kolumba i Buridanovo magare?

Kristofor Kolumbo ( Christopher Columbus, 1451-1506) naučnik i istraživač navodno porijeklom iz Španije, iako mnogi kažu da je Italijan, u Americi se slavi kao osoba koja je otkrila Ameriku.

Dok neki teoretičari tvrde da je američki kontinent otkrio Amerigo Vespucci, jedan drugi naučnik i moreplovac iz Italije, Amerika je zakonom odredila 12. Oktobar kao ‘Dan Kolumba’ (Columbus Day) kao državni praznik i skoro nema grada u Americi koji nema njegov spomenik, ulicu ili naziv škole, dok Amerigo po kojem je navodno američki kontinent i dobio ime, nema ovolike i ovakve privilegije.

No, osim što je bio naučnik i istraživač Kolumbo je bio i trgovac. Istorijska građa govori kako je on zapravo Ameriku otkrio ‘slučajno’ .

Vjerovao je da je zemlja okrugla još u ono doba i da će ako plovi Atlantskim Okeanom u zapadnom smjeru doploviti do Indije kud se i uputio, ali vraga, stigao je do tada nepoznatog kontinenta Amerike misleći da je konačno u Indiji.

Priče, i one iz istorije i one druge nenaučnog karaktera ostale su zapisane a da nisu nikad sa sigurnošću potvrđene, međutim upravo zbog ovakvog načina ‘otkrivanja’ Amerike, ostala je zapisana izreka koju su navodno izmislili Indijanci Amerike, domoroci koje je Kolombo zatekao koja se i danas koristi kad hoćeš nekom reći da je pogriješio ili da mu kulturno kažeš da se zajeb*o. Ili da slabo kapira, da ne razumije ništa.

Kaže se ‘dobro jutro Kolumbo’, kako su oni rekli Kolumbu a ovu frazu često i prečesto koristi Rifat Dolić, isluženi bh političar i dugogodišnji predsjednik DNZ stranke (sada navodno počasni ) u javnim nastupima.

Skoro svako njegovo obraćanje medijima počinje sa pozdravom Kolumbu. Tako će on svoju ‘face’ kolumnu namijenjenu ‘Udruženju nezaposlenih dioničara Agrokomerc’ otpočeti naslovom ‘Dobro jutro Kolumbo’, ali će isto tako nasloviti i svoja javna razmišljanja Autonomašima generalno da im pojasni svoju opravdanost političkog braka između Laburista i DNZ stranke, u šta je uplovio poslije ovih zadnjih izbora. Dodajući uz Kolumba još obavezno ‘autonomaška posla’.

Zašto i kako mu Kolumbo dođe kao uvodnica i glavni zaključak, to Rifat zna najbolje. Međutim, za nas ostale, čitaoce, nema druge nego pročitati njegova nesuvisla pojašnjenja, primitivne svađe sa ljutom rajom koju je DNZ preveslao i ušao u do jučer nemoguću misiju.

No, ono glavno se vidi ‘iz aviona’.

Svi vi kojima se ja, Rifat Dolić, obraćam ste niko i ništa, nemate pojma o mojim dalekosežnim i mudrim planovima i predstavama, zato i ne zaslužujete ništa više nego da vam se posprdno obratim kao nekad Indijanci Kolumbu. Još kad doda ono ‘drug, ništa ne kapiraš, žao mi te’, onu poznati frazu sa svekolikog ‘fejsbučenja’ nacije, ugođaj je kompletan.

A koliko je Dolić pametno postupio ostaje da vrijeme ocijeni. Međutim, naučno je dokazano da je njegov životni cilj bio ostati u političkom braku sa Fikretom Abdićem ali je ploveći ‘prema zapadu’ otkrio Ljilju Elviru Abdić. Nešto slično se desilo i Kolumbu.

Prije Kolumba, koristio je neke druge metafore, posebno je volio onu priču o Buridanovom magaretu. Ono, znate kad se magare nazvano po filozofu Buridanu (francuski filozof iz 14. stoljeća Jean Buridan) našlo na jednakoj udaljenosti između dva stoga sijena pokraj kojih je stajala posuda sa vodom, a magare k’o magare bilo neodlučno šta će i kuda će, ostalo i gladno i žedno te crklo.

To je koristio kad je htio da nam dočara kako on za razliku od Abdića zna vrlo dobro ocijeniti na koje sijeno će navaliti i koju vodu će popiti.

Sudeći po svojim političkim nakanam i ambicijama vratolomijama bilo bi mu bolje da je ostao kod Buridana. Jer, imao bi načina da to pojasni drugom izrekom. ‘Samo se magarci ne mijenjaju’ koju je nedavno izbacio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

I koja ‘pali’. Ovo sa Kolumbom je ipak nešto drugačije. Osim što ‘pali’, vrijeđa, omalovažava i pod*ebava. Na to su Krajišnici itekako osjetljivi.

photo screen : Dolić Rifat facebook profil, arhiv