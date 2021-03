Šta bi od onog ‘nećemo izbore hoćemo mandate’ : Bošnjaci su bojkotom izbora u Srebrenici izgubili četiri poslanička mjesta, sad ih je tamo šest. Poslije bh rata bilo ih je 17 od ukupno 27 poslanika

Ćamil Duraković, medijska vedeta iz Srebrenice i prošlogodišnjih izbora se ušutio, umirio, potpisao mandat u novom sazivu opštinskog vijeća kojeg je odbacivao i negirao i ušao u vlast. Uz njega, mandate koje su također bojkotovali potpisali su još petorica sa liste ‘bojkota’, sada u opštinskom vijeću ima ravno šest, od ukupno 27 vijećničkih mjesta.

I šta će mo sada Ćamile, ima li šta reći Alija Tabaković, Sadik Ahmetović, ili ‘probosanske stranke’, pa čak i Reis ef. Kavazović, budući da su Ćamilovu ‘taktiku’ gubitka vlasti prihvatili i podržali svi pobrojani?

Ništa, što bi rekao Ćamil ‘vidjećemo šta će dalje biti’.

Zna se šta je bilo i šta će biti, ali da ipak vidimo.

Broj poslanika u vijeću Opštine se svakih narednih izbora smanjuje. Najviše ih je bilo u sazivu vijeća u vrijeme načelnika Abdurahmana Malkića (1997-2000), tada je od ukupno 27 vijećnika 17 pripalo Bošnjacima. Poslije svakih siljedećih izbora broj je opadao, prvo na 15, zatim na 12 u vrijeme načelnikovanja Ćamila Durakovića da bi izborom načelnika Mladena Grujičića prvi put taj broj pao na 9 a sada u drugom mandatu na izborima prošle godine koje su Bošnjaci ‘bojkotovali’ broj bošnjačkih mandata je pao na šest.

Eto nas, kako ono reče Reis Kavazović koji je također podržao suludu ideju Ćamila Durakovića da se bojkotuju izbori a ne mandati – ‘na nivou statističke greške’. Što bi rekli, neka, tako i treba, sami ste to tražili.

Bojkot izbora održanih u Srebrenici krajem prošle a ponovljenih početkom ove 2021 godine pravi je pokaz suludih i dobro osmišljenih ‘mozgova’ pod firmom ‘Moja daresa Srebrenica’, podržanih i od SDA i ‘probosanskih stranaka’ na čelu sa Reisom Kavazovićem i Emirom Suljagićem direktorom Potočara, sad valja ‘prati’ uprljano.

Sad se prihvataju mandati pod istom parolom kao što su se par mjeseci ranije odbijali. ‘Zbog naroda i Bošnjaka’.

Podsjećamo da je glavnu riječ u ovoj farsi gubitka mandata vodio Ćamil Duraković koji se od gubitka drugog mandata načelnika 2016. godine nikako nije uozbiljio, sad je doveo Srebrenicu i Bošnjake u ćorsokak iz kojeg će se teško naći izlaz. Kao što smo vidjeli SDA floskula ‘ko nije sa nama izdajnik je’ polučila je kontraefekat i pokazala da riječ bošnjačkih političara ne znači ništa. Zapravo znači : čitaj je obrnuto.

A sve je počelo nakon objave prvih rezultata lokalnih izbora u Srebrenici krajem prošle godine.

Ćamil je na ‘fejsu’ gdje provodi svoje radne dane i noći kad nije u lovu sa jaranom Naserom Orićem proglasio pobjednikom Aliju Tabakovića prije 7 sati uveče. Njegovom ‘fejsu’ nisu povjerovali u CIKu pa je krenula medijska promocija Ćamilova, Sadikova, i Alijina i dobili smo ‘aferu’ sa SDP predsjednikom odbora u Srebrenici, zatim su slijedile pritužbe CIKu, Sudu BiH, Ćamil je svaki dan sijao po medijima.

Tražilo se poništenje izbora i kada je CIK udovoljio tom zahtjevu te kad je dozvoljeno ponavljanje izbora, iz ekipe koalicije ‘Moja adresa Srebrenica’ osuta je slijedeća ofanziva. Ide tužba Ustavnom Sudu, bojkotovaćemo izbore. Svako ko bude učestvovao na izborima je izdajnik. Pokradeni smo, ne može negator genocida biti načelnik, hoćemo da se ponove i izbori za dijasporu.

Kad su provedeni i ponovljeni izbori i kad se vidjelo da nema ‘promjena’ o kojima je Ćamil danima ‘fejsbučio’, opet je Ćamil bio rezolutan : nećemo prihvatiti osvojene mandate. Nikada, imamo mi naše dostojanstvo.

‘Domoljubi’ predvođeni SDA bratijom uz Islamsku Zajednicu gurnuli su Ćamila na put gubitka i onog što je izborima dobiveno i opet izdali Srebrenicu. Ćamil je računao i na vječitu podršku ‘međunarodne zajednice’ pa je hitno upućen poziv stranim ambasadorima da se sastanu sa predstavnicima Bošnjaka Srebrenice, računajući na njihov pritisak na CIK i podršku Ćamilu.

Ne bi ništa od sastanka sa ambasadorima osim poruke da ambasadori vjeruju CIKu pa nam onda kao ‘kao grom iz vedra neba’ stiže vijest da se mandati prihvataju ‘u ineteresu Bošnjaka’, ‘probosanske strane’ i Reis su aminovali takvu odluku kad su vidjeli da ih neće nikako biti u vlasti i kad su se međunarodni ambasadori oglušili o poziv za sastančenje sa Ćamilom and comp.

Tako smo od onog rezolutnog ‘nećemo prihvatiti izbore’ došli do ovog najnovijeg ‘ali hoćemo mandate’, ali sada umjesto deset koliko je mandata bilo osvojeno prije ponavljanja, ostade samo šest. No, nije važno, Ćamilov mandat je tu, ostalo i nije toliko bitno.

Aferim i Ćamilu i ostalim a u ovoj ‘Ćamilologiji’ i borbi za Bošnjake.

Džaba što je Emir Suljagić iz Memorijalno centra Potočari dao otkaz jednom od vijećnika koji je tražio da se učestvuje u izborima (Nera Halilović iz “Bošnjačkog pokreta”), proglašavajući je izdajnikom ‘naših interesa’, zna se ko su izdajnici a ko domoljubi. Rezultati i mandati to potvrdiše. Kao i činjenicu da je Srebrenica opet izigrana, kao mnogo puta ranije te da su borbe za Bošnjake Srebrenice samo bitke za stolice i sigurne plate, ništa više ni manje.

U ovom kolopletu igara oko Srebrenice, ima više učesnika i aktera, ali Ćamil je u njoj glavni lik.

U silnoj želji da bude načelnik ponovo, sve je oprobao a braća mu davali podršku kad god je zatrebalo. Njegova nevladina udruga ‘Odgovor’ je bila prva stepenica u njegovom povratku na političku scenu poslije gubitka mandata načelnika. Propalo. Kao što je propao i pokušaj da bude predsjednik mrske Republike Srpske. Ali ovo sa bojkotom izbora i prihvatanjem mandata mu je jedna od žešćih političkih budalaština koje se samo njemu isplate. Pored one već skoro zaboravljene kada je juna 2015. zbog Nasera Orića zaprijetio da neće biti komemoracije u Potočarima te godine ako se Naser ne pusti na slobodu, nakon što je bio uhapšen u Švicarskoj skupa sa Ćamilom. Kada je Nasera stavio ispred svih žrtava genocida u Potočarima.

Dakle, vjerovati Ćamilu, isto je kao da povjeruješ Bakiru Izetbegoviću. Ili Sadiku Ahmetoviću. Tipična ‘Ćamilologija’.

A Srebrenica? Ah, pratite Ćamila i njegov ‘fejs’. Pitajte za sve osim za lovu, to kaže ne voli kad ga pitaju i sve će vam biti jasno. Da ga nema, valjalo bi ga izmisliti. Ovako, ne treba ništa izmišljati.

photo : Ćamil Duraković, poslanik u Vijeću Opštine Srebrenica, arhiv