Šta povezuje već zaboravljene ‘Alijine certifikate’ famozne bh privatizacijske pljačke državne imovine i ‘moderno’ poslovanje sarajevske burze (SASE) ? Ili Atifa Dudakovića i Sakiba Mahmuljina?



Pljačka i otimačina poduzeća na ‘zakonit’ način su zajednički imenitelj ovih projekata.

Onaj ratni i poratni proveden uz tzv. privatizacijske ‘Alijine certifikate’ dobro smo upoznali na sopstvenoj koži. Radnicima je dodijeljeno na tone bezvrijednih papira, a nestalo more nekadašnjih privredenih subjekata, završili su u vlasništvu bh stranačkih tajkuna iz zemlje i inostranstva, radnici su završili sa ‘papirima’ bez pokrića u džepu i na ulici, bez staža i osiguranja. Bosna je dobila ‘uspješne biznismene’ tipa Alije Budnje koji je za ‘samo 20 maraka’ iza rata postao vlasnikom nekoliko bh hotela na Ilidži. Samo su neki uspjeli uz silna dopisivanja iznosa na certifikatima zbog ratnih zasluga otkupiti sopstvene stanove, rezultate ove privatizacijske državne pljačke još i danas uživamo.

Ova rasprodaja državne imovine je osmišljena i razrađena kroz zakone tako da niko za kriminal i korupciju neviđenih razmjera nije i neće odgovarati. Posebno ne oni u osnovanim Agencijama za privatizaciju na kantonalnom i državnom nivou.

Podsjećamo, u svemu tome dobrano su nam ‘pomogli’ i Slovenci, a propise smo ‘prepisivali’ ne samo od njh već i od Hrvatske gdje se odvijao sličan scenario.

Tako su nakon štancanja certifikata osnovani tzv Fondovi koji su se kod nas zvali ‘PIFovi, koji su otkupljivali certfikate za bagatelu, jer ionako vlasnici nisu sa njima mogli ništa ni kupiti ni odraditi, Slovenci su tu odigrali ogromnu ulogu u krađi love. Nekakva ‘Kmečka družba za upravlanje investicijskih skladov’ je osvanula kod nas u zavičaju a onda je PIFove ‘krenula karta’. Međutim, u taj krug su mogli ući pored Slovenaca samo odabrani.

Ako se pitate zašto i zbog čega je u PIF trebao ući general ARBiH optuženi ratni zločinac Atif Dudaković, a ušao je, ne pitajte ništa. Jer će te dobiti odgovor : ‘izdrži generale’ i sliku Sebije Izetbegović kako Atifa umjesto medicinske sestre gura u kolicima svog Kliničkog centra do izlaznih vrata i slika se sa njim, nakon što je uspješno preležao coronu.

Atif je preživio urođenim i nadnaravnim Sebijinim Sekinim ‘antitijelima’ i bez ‘sadaka’ vakcine i neka je hvala Svevišnjem, ali nacijo, on nije samo ratovao, on jednostavno ne smije umrijeti a posebno ne smije odgovarati za ratni zločin.

On je pored bitaka zorno učestvovao u privatizaciji, u pljački državnih resursa za nalogodavce, to se treba cijeniti. Sa njim je u tim fondovima bio i Sakib Mahmuljin, još jedan iz plejade ‘izdrži generale’, general osuđen za ratni zločin na 10 godina zatvora, i on je nacijo bio u PIFu skupa sa Atifom, a tu su još i Amir Zukić bivši SDA kadrovik, pa Nedžad Branković, nekadašnji premijer i SDA zvijezda kriminala, Halid Genjac doktor za parlamentarne klupe, Šefik Lojo, Mehmed Drino, Narcis Džumhur, ma tu je u tim vrhovima za privatizaciju bio čak i sadašnji ‘pravednik’ Senad Hadžifejzović vlasnik tv ‘Face’, također nekadašnja a sada odmetnuta zvijezda SDA bulumente, čiji uspon u medijima je i otpočeo tragom ovih fondova i privatizacije, odlaskom na hadž i druženjem u džamiji sa Mustafom ‘Hižaslavom’ Cerićem.

Zašto dajem ovaj poširoki uvod?

Pa da bih pojasnio da se pljačka i otimanje imovine koja je preostala nastavlja i da je aktivna i sada, ali ne putem certifikata i PIFova sa generalima i SDA pulenima, ali po istoj recepturi. Uz propise i državu i vlast.

Sada se to radi preko Sarajevske burze (‘SASA’) gdje se u bescijenje rasprodaju dionice dobrih poduzeća kao što su ‘Elektroprivreda BiH’, ‘Bh Telecom’, ‘Fabrika duhana Sarajevo’, ‘Sarajevo Osiguranja’ itd, itd. Gdje se pere ogromna lova i mijenja vlasništvo firmi i njihova upravljačka struktura, do konačnog preuzimanja vlasništva.

Umjesto certifikata sada su ‘moderne’ dionice i nelegalna a zakonita trgovina sa tim vrijednosnim papirima.

Prije prodaje dionica njene vrijednosti ‘skoče’ ili ‘padnu’ a kupci se odaberu legalno. I eto udjela u vlasništvu koje polako a sigurno klizi ka potpunoj privatizaciji kada će ova poduzeća završiti u rukama ‘poznatih bh biznismena’, a zapravo tajkuna i mafije.

Na osnovu samo površnih ispitvanja nezavisnih nevladinih organizacija na sarajevskoj berzi je za kratko vrijeme ‘oprano’ stotinjak miliona KMa, već je navodno Tužilaštvo oformilo predmet pod brojem TO9 0 KTOO10400916, međutim kao i mnoge druge ‘oformljene predmete’ i ovoga čeka debela ladica i još deblja prašina. Jer u vrhu ovog poslovanja je država preko opet svojih ‘generala’ i poznatih stručnjaka ahbaba.

Dok Fadil Novalić tzv. premijer i optuženik za korupciju tvrdi da nema ni govora o privatizaciji ‘Bh Telecoma’ budite sigurni da se Telecomu dženaza sprema, MMF je već naručio i obavio ‘specijalnu ekspertizu’ poslovanja ove firme, slična sudbina čeka i ‘Elektroprivredu’ koja odlučuje o rudarima i prodaje struju a rudari kopaju ugalj i ne pitaju se ni zašta. Kmeče za plaćama.

Ovdje na sarajevskoj burzi za razliku od PIFova, nova pravna zajebancija su ZIFovi (Zatvoreni investicijski fondovi’), međutim svaka ostala sličnost sa onim prošlim PIFovima je vidljiva i bez istrage. Takav im je i sastav i članstvo.

Direktor ‘SASE’ je izvjesni dr. Tarik Kurbegović, ‘stručnjak’ koji je u ‘građansku BiH’ uveo novinu : ‘islamski šerijatski index poslovanja’, gdje smo prvi i jedini u Evropi sa Turskom i gdje sve više firmi prelazi na halal bankovno poslovanje, prvi zagovarač i prvi ‘klijent’ takvog poslovanja na burzi je BBI arapsko-bosanska banka zvana ‘Muslimanka’ sa direktorom školovanim u Maleziji (Amer Bukvić) i o direktoru ‘SASE’ se skoro ništa ne zna. Osim da je škole završio u dijaspori, gdje je i danas više aktivan nego u Sarajevu. Krstari po džematima dijaspore i zavičaja, predsjedava akademijom za Bošnjake u Sandžaku, čak direktoruje i sa Cerićem Hižaslavom’ u nekakvom Bošnjačkom Kongresu ili predsjedava u ‘Ligi Sandžaka’ u Sarajevu. Čest je i prečest gost web trovačnice i sraone Bošnjaci.net gdje se slika sa Zukorlićem, Cerićem i ostalom džematskom ekipom po sijelima dijaspore i sakuplja donacije dajući čak i svoje viđenje o corona virusu (‘Božji dar’) gdje niže hvalospjeve o sarajevskoj burzi koja posluje odvojeno od Bajalučke, u zajedničkoj državi Bosni.

Dakle, ono što povezuje ‘Alijine certifikate’ i Sarajevsku burzu, povezuje i Mahmuljina i Dudakovića. I Kurbegovića. I nije samo ratni zločin već lova i bogaćenje, pljačka državne imovine. Zato, ‘izdrži generale’, izdrži zemljo Bosno!

photo : direktor ‘SASE’ dr. Tarik Kurbegović, arhiv