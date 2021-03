I Komšić preko savjetnika Čede Jovanovića brani aferu ‘respiratori’



‘Izdrži Fadile’. Uz tebe smo, nedamo te.

Tako odprilike glasi poruka Željka Komšića, bošnjačkog člana bh Predsjedništva ‘iz reda Hrvata’, kroz trbuh njegovog savjetnika.

Zapravo, u originalu to glasi ovako.

‘On (Fadil Novalić, op. Cross) sjedi čitav dan u Sudu zbog respiratora’ gdje je završio ‘zbog toga što je plaćao respiratore onoliko koliko su u tom trenutku koštali, a to je 50.000’. Pa onda dodao bratstvojedinstvenu poruku.

‘Podržite tog Novalića. Nismo mi naivni. Znamo mi vrlo dobro šta je iza svega toga i ko kontroliše Tužilaštvo i o čemu se ovdje radi…’

( Ovo malo ‘tukne’ i na Bakira ali nećemo baš cjepidlačiti, uostalom o ukusima pa i mirisima između Komšića i Izetbegovića se ne raspravlja, stara je to latinska poslovica.)

Dabome, kad kaže ‘znamo mi’, to znači da zna i on i njegov šef Željko Komšić, čiji je on zvanični savjetnik, a ovu dbranu je iznio na tv ‘Face’ kod Hadžifejzovića koliko jučer.

Dabome, znamo i mi.

Aferu ‘respiratori’ Komšić, njegov šef je s početka prokomentarisao samo jednom i nikad više.

”Pa to je normalna stvar’.

Evo sad je Željko dopunio kroz usta Jovanovića, ono što nije odmah rekao, ovu ‘našu normalu’, koju smo tada, prije osam mjeseci mogli shvatiti i drugačije. Kao : ‘korupcija, normalna stvar’, sada više ne.

Jer, kako je Gordana Tadić naša glavna Tužiteljica Hrvatica i kako samo ganja Bošnjake, Fadil je to garant, e onda mi nedamo Bošnjaka Fadila, ovo je udar na Bošnjake.

Čisto da ne može čistije i čednije. Čeda se ovim sam svrstao u svjedoke odbrane, možda ga Fadilova odbrana uvrsti tamo jer sve o respiratorima zna, čak i cijene. Kao što je predložila Denisa Zvizdića koji je pomenuo žensku osobu onomad dok se prpošio po medijima napucavajući se sa hanumom S.I. i njenim mužjakom Bakirom, nazivajući je odgovornom za respiratore i sa inicijalima ‘X.Y’, ali sada toga više nema, Zvizdić je ‘bio izvučen iz konteksta’, ‘sada mu je ‘Novalić dobar prijatelj’.

Čedomir Jovanović je inače pouzdan i transparentan lik. Vazda je po žutim portalima, ili se tuče sa nekim (reketom, šakom, palicom, čim stigne), ili demonstrativno napušta tv studio, kad ga priupitaju za ubistvo Đinđića ili vezu sa beogradskom mafijom i narkodilerima.

Ali ‘naš’ je, voli Bosnu da to nije normalno te ratoboran i svađalački nastrojen kao i mi. Plus, savjetuje Željka Komšića. Nama više ne treba.

Iako njegova partija na zadnjim izborima nije uopšte ušla u vladu Srbije, nije prešla izborni rag ali zato jeste prešla politički debakl, evo Čede ponovo u vladi. Njegov ministar iz njegove stranke LDP u Priboju, po struci pjevač a po nacionalnosti zna se – Jasmin Hodžić postao je ni kriv a dobrano ‘dužan’ v.d. ministra trgovine, turizma i telekomunikacija države Srbije. Sve to uz ‘zasluge’ Čede Jovanovića, koji za sebe kaže da je opozicija i ‘žestok kritičar Aleksandra Vučića’.

Nego šta! Ako ovako nastavi, mogli bi ga u BiH imenovati bar ministrom susjedskih poslova. To bar nije nama teško izvesti.

Podsjećamo, zadnji put je javno lobirao sa Željkom u Mostaru decembra prošle godine, na sada već prošlim cirkusom zvani ‘historijski izbori’ poslije dvanaest godina. Uz slike Komšića i Josipa Broza te Čede i majke Srebrenice koja je bez ikakvog reda i potrebe poprilično zloupotrijebljena i izblamirana, samo da bi pozvao birače ‘na kafu sa predsjednikom’ Komšićem. I podržali ‘koaliciju’ tj. Bakira Izetbegovića i SDA.

Sa Fadilom Novalićem i respiratorima je to malo drugačije, uostalom, i sam je preležao corona virus te odlično poznaje medicinske aparate na koje je bio zakačen, pa srećom odkačen.

Isti kao ovi ‘Fadilovi’ a ni nalik na njih, zato cvili ‘nedajte Fadila’.

Nedamo Čedo, bez brige, to je već završena stvar, samo da se još udari muhur.

photo : Željko Komšić i Čedomir Jovanović, Mostar decembra 2020, arhiv