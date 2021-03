Bosna i Hercegovina neće početi sa vakcinacijom sve dok šerijat Islamske Zajednice BiH to ne odobri.

Jer, kao što (ne) znamo, mi smo građanska država šerijatskog tipa.

Možemo se svaki dan čuditi zašto u BiH još nema vakcina i zbog čega nam ljudi umiru dok se u čitavom Svijetu uveliko odvija imunizacija, od čuđenja nema nikakve koristi.

Tačno je, nesposobna i korumpirana bh vlast je kriva, tek je prije neki dan ‘oformila Komisiju’ za nabavku vakcina, ali i takva odluka kriminogene vlastele ima svoju pozadinu. Glavni dio te vlasti je paralelni organ Islamske Zajednice BiH uobličen u SDA predstavnicima vlasti.

Sve dok Islamska Zajednica BiH ne dadne ‘zeleno svijetlo’, nema vakcinacije. Ako je i bude i kad i ako otpočne, biće to traljav i jalov posao, budući da stavovi ove vjerske institucije koja upravlja državom Bosnom nisu, kada su vakcine i covid-19 u pitanju, nimalo manje šarlatanske od onih srbijanskog doktora Branimira Nestorovića. S tom razlikom što oni takve svoje stavove javno ne iznose već ih promovišu na drugi, finiji muslimanski način. U medijima se obično umanjuje opasnost corona virusa koji se često poredi sa običnom gripom, onda se ‘kače’ na različite vijesti Svjetske zdravstvene organizacije, pa se ide u teorije zavjera uz obavezno : ‘sve što je od Boga’ to je normalno.

Za sada, ‘zeleni semafor’ Rijaseta se nije upalio, ne zna se kad će, a sve je otpočelo famoznom izjavom Reisa ef. Kavazovića 25. decembra prošle godine.

Podsjećamo, tada je Rijaset Islamske Zajednice izjavom Reisa ucrtao ‘put bh vakcinacije’, onako ‘načelno’ i ‘bez miješanja’ a zapravo oficijelno, i sve što se po pitanju vakcina u BiH od tada pa do sada komentariše i odrađuje, samo je dio već dogovorenog opredjeljenja.

‘Islamska Zajednica BiH načelno nije protiv vakcina koje su odobrene od struke i nauke’ ali ‘konačan stav o covid vakcinama će se ‘zauzeti tek kad muslimanske zemlje podvrgnu vakcine laboratorisjkim analizama‘ i kad se utvrdi ‘ima li u njima svinjskih komponenata’, koje su neprihvatljive za muslimane jer te komponenete nemaju ‘halal status’.

Dakle, tada je država BiH već morala imati i puteve i ugovore imunizacije, novac i plan zaštite stanovništva, međutim nije imala ‘laboratorijske analize’ koje potvrđuju ‘ima li ili nema svinjetine’ u vakcinama. Priče kako je država nespremna jer se premijer Fadil Novalić uplašio ‘afere respiratori’ a uz njega i ostali u vladi, te kako nam je kriv Dayton, pa entiteti, Dodik, Srbija, Hrvatska, pa na kraju i proizvođači vakcina uz Evropu, nemaju nikakvog smisla. Mi znamo i znali smo unaprijed da je Fadilu još onda, kad je Reis uzviknuo ‘nedamo Bošnjaka’ ode nam država u ‘helać’ ako bude zatvoren a to ponovio Bakir Izetbegović (‘Ovo je napad na Bošnjake’), ‘salivena straha’ i može mirno da se šetka sa premijerske fotelje do sudske stolice, ništa se neće desiti ni njemu ni onima uz njega, ali neće biti ni konkretne odluke od premijera (vlade) da se vakcine nabave.

Reis Kavazović nije onda pojasnio koje će laboratorije i kakvi naučnici vršiti utvrđivanje ‘halal kvalitete’, ali je u startu unazadio i planove i nabavke, jer Reisova se u bh vlasti i sluša i provodi.

Ovih dana tursko-bošnjački list ‘Stav’ pojašnjava to malo detaljnije, uz tvrdnju da su skoro ‘sve vakcine halal’, što bi valjda na bosanskom značilo ‘dozvoljene” osim onih koje je Aleksandar Vučić donirao BiH, koje su obavezno ‘haram’ tj. zabranjene za muslimane, bez obzira na fetve i mišljenja proizvođača.

Kažu da su tri proizvođača vakcina (‘Pfizer’, ‘Moderna’ i ‘Astra Zeneca’) potvrdili da njihove vakcine ne sadrže životinjske derivate, a ‘pečat odobrenja dobili su od britanske uleme, Skupštine muslimanskih pravnika iz Amerike i velikog muftije Saudijske Arabije’, i te i takve se preporučuju, one ostale (ruske i kineske) su i dalje ‘sumnjive’, ‘haram’ su.

Dakle, kada je pritisak naroda zbog velikih zaraza i silnog umiranja dosegnuo kulminaciju, Islamska Zajednica je malo ‘otkočila’ svoje stavove i vlast se ‘pokrenula’, sve do sada, posebno poslije posjete srbijanskog predsjednika aerodromu u Sarajevu i donacije vakcina, ali ni prije ni sada nismo mogli znati niti smo saznali koje to tijelo odlučuje o zdravlju bh građana.

Osim imena šeika i Velikog Muftije Saudi Arabia-e, nismo uspjeli naći i provjeriti ko je i šta je ‘Skupština muslimanskh pravnika Amerike’ a još manje naći nadležnosti i poziciju ‘Britanske ulleme’, ali te “institucije” su glavne koje mogu otkočiti proces vakcinacije u BiH, ma šta god i ma koga god one predstavljale.

Da ovakve tvrdnje nisu bez osnova potvrđuje i navod jednog bh političara koji je neoprezno u intervjuu naveo kako se Islamska Zajednica BiH nije ‘još opredjelila kad su u pitanju vakcine’ i da to ‘u velikom koči donošenje odluka’, stoga uopšte ne začuđuju ‘stavovi’ niti izjave pojednih bh političara, ministara i drugih vlastodržaca mafijaša u ovom opasnom i teškom vremenu pandemije.

Još jedan razlog koji je za sada tajne prirode, pored ovog vjerskog, uticao je na ovakve odluke i nerad vlasti BiH, a to je da se većina nosilaca vlasti već pelcovala i baš ih briga ko će i koliko će sve u BiH umrijeti.

Bilo bi zgodno znati (a saznat će se), da li je Reis Kavazović već primio vakcinu, da li su rukave zavrnuli Bakir, Željko ili Šefik, budući da se već javno spekulira kako je Bisera Turković, šejh ministrica SDA iz tekije šejha Halila Brzine inače komandanta 7. Muslimanske Br. (sada sa imenom Halil Hulusi Nakšibendi el Bosnevi) koja permanentno valja gluposti i ‘bisere’ tajno primila vakcinu kao državljanka Hrvatske (te ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić također), a što ona nije nikad demantovala.

Vakcine nisu jedini ali jesu jedan od pokazatelja u kakvoj zemlji živimo i kakva nas to ‘građanska’ budućnost čeka u državi koja baštini isključivo šerijatske principe, donosi fetve i uređuje zakone, gdje te svaka fukara može proglasiti ‘probosanskim’, ‘probošnjačkim’, izdajnikom, gazijom ili dezerterom bez ikakve odgovornosti, dovoljan je jedino istaći patriotski zanos varalice i šibicara, međutim ne ide u glavu zašto se baš kod vakcina toliko ‘brine o zdravlju’ i svinjskom želatinu, kad je i u vjeri čak u interesu zaštite života to dozvoljeno. Da bi Agencija za certifikaciju halala u BiH zaradila koju paru, ili da bi dokazali kakav suživot i društvo planiramo?

I jedno i drugo, ali nacijo, riječ vakcina je nastala od latinske riječi vacca (krava) te pridjev izveden od ove imenice – vaccinus, tj. „kravlji, zašto onda umjesto krave u svakoj boci tražite svinju?

Posebno u ovim vakcinama iz Indije? Bisera? A?

