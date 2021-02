Prije tri godine sarajevski advokat Esad Hrvačić spektakularno je uhapšen u aferi ‘Kurir’ zbog udruženog poduhvata teških zloupotreba u grupi od sedam lica, onda priznao krivicu pa mu Sud ‘sporazumno’ izrekao godinu dana zatvora i zabranu obavljanja advokaturom godinu i pol dana te 10.000 KMa novčane kazne, a on onda platio i kaznu i zatvor, i čak, doktorirao na Univerzitetu u Travniku jula 2020. godine.

Sada na web portalu Muhameda Mahmutovića samozvanog pisca iz Krakače kod Cazina, džamijskog moljca i autora fašizoidne ideje o tihim likvidacijama ‘senzor.ba’ dijeli ‘diskretno i javno’ doktorske pravne savjete

BiH je poznata po ‘univerzitetima’ i ‘koledžima’ bombastičnih naziva sa prefiksom ‘internacionalni’, imamo ih više nego Njemačka, obzirom na broj stanovnika.

Naravno, imamo i diploma više nego Njemačka, ali gle čuda, što više ovakvih škola i diploma sve smo manje pismeni, tako statistike govore. Jer, među poratnim bh školarcima najviše je onih koji na ‘univerzitet’ dođu dva puta : prvi put kad se upišu i drugi put kad podignu diplomu. Usljed čega ‘afere’ sa lažnim diplomama u bh medijima više nisu nikakva vijest već ‘normalna pojava’, kako je aferu ‘respiratori’ samo jednom i nikad više prokomentarisao gazija Željko Komšić, komentator iz bh Predsjedništva.

Međutim da u Bosni može uvijek bolje i slađe, potvrđuje zorno ‘slučaj’ sarajevskog advokata Esada Hrvačića, sličnih skandala bh pravosuđa ima na pretek zato će mo se ovdje zadržati samo na njemu.

Prije tri godine ovaj ‘poznati’ advokat zastupnik Islamske Zajednice BiH (rukovodilac sektora za pravne i šerijatske poslove Vakufske direkcije), nekadašnji načelnik Federalnog zavoda za statistiku te bivši zamjenik predsjednika Upravnog Odbora KJP Skenderija i član drugostepene Komisije za odlučivanje po žalbama u Gradskom Vijeću Grada Sarajevo, bivši predsjednik Zakonodavne Komisije Skupštine Kantona Sarajevo, u već zaboravljenoj ‘aferi’ kodnog imena ‘Kurir’ uhapšen je sa još šestero lica (advokata i sudskih kurira) zbog teškog krivičnog djela udruživanja radi zloupotreba, falsifikata službenih isprava i nezakonitog knjiženja, svi mediji su to prenijeli.

Onda je, kao i u svakoj bh aferi pušten, advokat ‘priznao’ krivicu, pa mu je Sud sa Tužilaštvom ‘sporazumno’ odmjerio kaznu. Godinu dana zatvora, godinu i pol zabrane rada u advokaturi, plus 10.000 KMa novčane kazne.

Poprilično ga Sud ‘oderao’, je li tako ?

Ni govora, sve je u skladu sa bh pravosudnim papazjanijama, evo kako i zašto.

Na osnovu krivotvorenih službenih tužbi, isprava i dostavnica, advokat Hrvačić je skupa sa jaranima iz advokature, svojim činovnicima i sudskim dostavljačima filovao tužbe u kojima su utužena umrla lica ili lica bez adrese, tražeći da Sud donese presude u ime izostanka ili usljed dosjelosti, pa je na osnovu tako krivotvorenih presuda izvršena uknjižba vlasništva za 18 nekretnina prema optužnici u vrijednosti većoj od milion KMa za njega i njegove ‘tužitelje’. Kraće, bez stranaka ‘koje se nisu pojavile na Sudu’ uz dostavnice Suda koje su optuženi potpisali skupa sa sudskim kurirom umjesto stranaka, zbog čega je Sud zaključio da su ‘uredno obaviještene’, stečeno je vlasništvo na nekretninama i vršen upis u zemljišnim knjigama, a zna se kakva je cijena nekretnina u Sarajevu.

Čim je ‘priznao’ i čim je ‘osuđen’, advokat je svoju kaznu sve po bh propisima platio. Sa 30.000 KMa isplatio je zatvor od godinu dana, platio je i novčanu kaznu od 10.000 KMa, navodno čak vratio i ‘svoju naknadu’ od blizu 50.000 KMa, tako da zatvora za ovako teško djelo nije ni omirisao. Prepošten i ‘prefin’, ko bi takvoga zatvorio, a?

Naravno, nije morao apstinirati ni od svoje advokatske prakse, advokatska radnja se vodi na sestri, tako da je godinu i pol ‘kazne’ zabrane bavljenja advokaturom jdnostavno mogao premostiti ne stavljajući svoj potpis na akta, sestra Galiba je upotpunila tu pravnu prazninu.

E, ali ni to nije sve.

Dok je onako ‘iskažnjavan’ i ‘osuđen’ čekao rehabilitaciju, na Univerzitetu u Travniku je doktorirao na temu „Jurisdikciona zaštita stranaka u upravnom sporu“, pred komisijom koju su činili: prof. dr. Nedžad Ajnadžić, prof. dr. Ferid Otajagić i prof. dr. Zijad Hasić, te je pored ove ‘sporazumne’ presude stekao i akademsko zvanje ‘doktor pravnih nauka’ – uža naučna oblast Javno pravo.

Bajka ne može biti slađa i preciznija od ove bosanske.

Sada već bivši načelnik iz Sarajeva Nedžad Ajnadžić SDA kadrovik je kao profesor politikoloških nauka potvrdio da je od jula 2020 advokat Hrvačić ne samo majstor za nezakonite uknjižbe i falsifikate službenih isprava, on je od tog datuma i doktor za marifetluke.

‘Pokazao je u svom doktorskom radu na originalan i samostalan način teorijsku istraživačk- analitičku cjelinu predmetne materije (javnog prava) koja je rezultirala odgovarajućim zaključcima’.

Tako je ratni general Ajnadžić, načelnik i profesor potvrdio vještine ovog advokata do doktorskih visina i advokat ima više miliona razloga da bude zadovoljan. Pored doktorske titule, ovdje još mislim i na milionske iznose iz ovih krivičnih djela koji su se izrodili u ovim lažnim tužbama i presudama i koje su nestale u bh pravosudnim zakonskim koruptivnim odlukama.

Advokat Hrvačić po sintagni ‘pravosnažno osuđen’ i kaznu platio može da radi šta hoće i kako hoće.

I radi bezbeli. Evo ga, sada ‘radi’ kod Muhameda Mahmutovića, na njegovom web portalu ‘senzor.ba’ kojeg je Mahmutović nedavno otvorio kako bi prosvijetlio bošnjačku naciju kroz svoje spisateljstvo. Tu, pod rubrikom ‘pravo’ (ima rubrika koliko hoćeš) advokat i doktor daje besplatno pravne savjete ‘diskretno i javno’, kako je navedeno na ovoj ‘copy-paste’ web stranici.

Mahmutovića, samoprozvanog pisca iz sela Krakača kod Cazina, autora na desetine ‘romana’ iz daleke Švedske (odnedavno i vlasnika kuće u Sarajevu), inače džamijskog moljca javnost odavno zna.

Po njegovim nastupima i fašizoidnim ‘kolumnama’ vehabijske orijentacije, po prijetnjama ‘tihim likvidacijama’ svima onima koje ne ‘bošnjakuju’ na njegov način i po ‘utjerivanju u suru’ i izvođenju na ‘pravi put’ svih zalutalih ‘sinova Bosne’ lutajući po džematima i mesdžidima širom Sandžaka, dijaspore i Bosne, po njegovom političkom bespuću od DNZ stranke pa preko SDA do Senada Šepića koji ga je čak na prošlim parlamentarnim izborima (bio) uturio na listu za bh Parlament, srećom ‘merhamet’ Mahmutovića nije ‘upalio’.

Nedavno je zbog prijetnji sudijama u predmetu Sakiba Mahmuljina za ratne zločine na web portalu Bošnjaci.net SIPA prijavila i istraživala Mahmutovića ‘pokislog bošnjačkog vrapca’ ili goluba, možda mu u tom istražnom postupku pomogne advokat i doktor Hrvačić, nikad se ne zna.

Čisto nako, ‘javno i diskretno’ kao u svom slučaju.

Kad već može za raju, za bh pravosuđe, možda ‘senzor’ (sponzor ) upali i kod Muhameda.

photo : hapšenje advokata Esada Hrvačića 2017 (u sredini), desno dolje – Muhamed Mahmutović, arhiv