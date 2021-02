zvijezda tjera polumjeseca: mostarsko galaktičko rotiranje političke bratije

Stari dobri bh vic kaže da, direktoru poduzeća koje propada stoje na raspolaganju tri koverte. U prvoj ‘povećava plate’, ako to ne vodi napretku, ‘oformi Komisiju koja će sve ispitati’, ako ni to ne poluči rezultate, slijedi zadnja koverta : ‘piši ostavku’.

Stara bh realnost je do sada poznavala sistem ‘povećanja plata’ i ‘komisija’, koverta sa ostavkama nije se upotrebljavala, niko ne voli ostavke. Komisije su svuda bile u opticaju. Od zadnje afere (?) ‘respiratori’ ili afere ‘Asim’ u državnoj i političkoj, do komisije u aferi Islamske Zajednice BiH sa smjenom muftije u Sarajevu, međutim kao što smo doživjeli, one nisu nikako i nikada zaživjele.

Sličnost države i poduzeća u bh ‘slučaju’ je neizbježna kao i bliskost sa našim humorom zbog više razloga, najvažniji je onaj domoljubni, patriotski, koji je državu političkim interesnim potezima sveo na rang privatne firme, otuda i ove komparacije sa kovertama i komisijama.

Novija bh realnost od svemogućeg i nadprirodnog Daytonskog Mirovnog Sporazuma, iznjedrila je novinu u upravljanju državom, hoću reći poduzećem, dobili smo dobro znanu ‘rotirajuću’ komponentu u samom vrhu države, u BH Predsjedništvu.

To je ono kad niko nikom ne popušta i kad nema drugog rješenja, kad svi hoće i vlast i državu, i kad su svi čvrsto na braniku svojih stavova, tada ne pomažu ni ‘koverte’ ni ‘komisije’, jedino reješenje je da se poduzeće sačuva od stečaja podjela i vlasti i slasti. Da svako bude pomalo i vlast i država. Ujutru jedan ‘konstitutivni’ državotvorac, popodne drugi, uveče treći.

Rotirajuća funkcija predsjednika u vrhu državnog poduzeća Predsjedništva je bila, svi smo vidjeli zadnja slamka spasa za tvorce ove moderne demokratske zafrkancije za bh raju, evo je na primjeru Mostara, ponovo oživljava u praksi.

Zadnje vijesti govore kako je na pomolu ‘dogovor’ izbornih pobjednika u izbornom procesu nakon 12 godina po kojem će mo se opet rotirati. Umjesto jednog kako je Bog rek’o a zakon propisao, moglo bi se desiti da u Mostaru stoluju tri načelnika.

Nakon skoro tri mjeseca od izbora i izbornih manipulacija i krađa, direktorsko nadmudrivanje i borba za fotelje je blizu rješenja, kakve su neprilike mogli bi u Mostaru imati tročlanog načelnika, suprotono svim demokratskim i onim drugim rješenjima, zakonska nećemo spominjati.

Da svi budu zadovoljni i na broju jer su svi pobjednici. Na način da se 4 godine mandata podijele na mjesece , u jednakim dijelovima ili po broju ukradenih, pardon, osvojenih glasova, i da tako i vladaju.

Ostalo je još da se HDZ ‘složi’, SDA i ostala boranija od bh opozicije su saglasni. Daj šta daš.

Naravno, tri načelnika umjesto jednoga podrazumijevaju i tri ureda, tri kancelarije, tri administracije, obezbjeđenja, sve pomnoži sa tri, posebno plate i izdatke pa ćeš lako dobiti sliku ovog vickastog idejnog rješenja. I ono najvažnije koje vidimo a žmurimo na njega : ovo astronomsko crtanje funkcija je čista matematička jednačina dijeljenja na troje, zbog čega smo se i borili.

Koje, ako zaživi, može komotno postati bh brand, naš zaštitini znak za čitavu državu. Od vrha do mjesnih zajednica.

Dakle, izaberimo tri načelnika kad već imamo tri predsjednika, tri nacionalne i nacionalističke terirtorije, tri pravosudna i porezna sistema, tri školska i tri vjerska poduzeća, kad nam je sve uz ovaj magični daytonski broj, konstitutivni koeficijen naše bh gluposti.

Pa neka se rotiraju, neka kruže, galaktički bh prostor je bezgraničan. Neka kao na nebesima zvijezda tjera polumjeseca i obratno, Planeta Bosna je jedva to dočekala. Dosadašnje teorije o kruženju mjeseca oko zemlje i jurnjava ostalih nebeskih planeta po nebeskom svodu padaju u vodu, Bosancima više ni nebo nije granica. Politika u BiH je odavno u domenu nauke i kosmička disciplina.

A šta će mo sa onim ‘historijski izbori’, ‘praznik demokratije’, ‘jedinstvena država’, ‘suverena i nedjeljiva’, ‘Mostar je paradigma Bosne’ i ostalim sličnim mudrolijama, ‘tajno’ i ‘javno’ glasanje i glasovanje, kuda sa ovim političkim smećem naše istorije?

Pravo u udžbenike. Izbore nismo trebali ni provoditi da bi to naučili.

No, kad su se već desili, neka ‘međunarodna zajednica’ i Visoki predstavnik za BiH šta i nauče.

photo ilustracija : planetarni sistem, arhiv