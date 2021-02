Utička razglednica iz zavičaja : nakon tri mjeseca potvrđeni rezultati izbora

Krađe glasova na izborima i izborne matematičke igre nisu samo svojstvene bh državi i njenim političarima, one su tamo samo više vidljive.

Evo, imali smo prošlogodišnje izbore za američkog predsjednika i na jedvite jade dobili, što bi se reklo, zvanične rezultate i i zvanično preuzimanje Bijele Kuće.

Joe Biden se dobrano namučio dok je preuzeo ključeve od Donald Trump-a, više od dva mjeseca po izborima Sudovi i brojači kutija i listića radili su četverobrigadno, kao i advokatske kancelarije gdje su milioni spiskani u dokazivanje volje birača.

Jedno vrijeme kao i u BiH imali smo dva predsjednika, ‘odlazećeg’ i ‘dolazećeg’, sve dok se nije ‘desio’ Capitol Hill početkom januara ove godine i sramni i krvavi upad demonstranata i Trumpo-vih pristalica, činilo se da će se i u Americi kao i kod nas ‘rotirati’. Da će mo imati kolektivnog šefa države.

Sada, kad je Trump konačno sjeo u avion i odlepršao, Biden preuzima svoju dužnost i funkciju.

Od svih prioriteta kao što je i kod nas red, on prvo poništava sve ono što je Trump odradio. Međunarodne Sporazume, Obamacare zdravstveni sistem liječenja, vraća se na teren klimatskih promjena, vraća se sporazumu sa Iranom, zaustavlja gradnju zidova sa Mexico-m… Trebaće mu čitav jedan mandat da poništi sve ono što je Trump zamislio, valjda će za BiH šta uraditi u nekom drugom, nesmije nas razočarati.

Međutim bez obzira šta i kako uradio i odradio, moraće se boriti sa gorkom činjenicom : onoliko glasova koliko je on osvojio ima i Trump, bez obzira što ga ‘više nema’. I svi su ostali, nisu nikud otišli.

Jer, rekao je da mu je glavni cilj ‘ujediniti Ameriku’.

Mene čudi što nije, kad je već to toliko kritikovao, među prioritetima prvo udario na domaći terorizam i to sasjekao u korjenu.

Svjedoci smo da se svaki dan po Americi puca, po školama, trgovima, kafićima i šop centrima, stotine je mrtvih, a i dalje se puške automatske i one specijalnije mogu kupiti i prodaju se uz ličnu kartu, Biden je to načisto zaboravio kao prioritet.

Preveliki zalogaj za glagoljivog Biden-a i to će kao i obećanja Barack Obama-e ostati samo fini izborni slogan. Nažalost. Kao što će i ponovno suđenje Donald Trump-u ostati samo primjer čiste političke šarade. Naime, već po ko zna koji put pokreće se postupak impeachment-a iliti opoziva Trump-u iako se unaprijed zna da je to ‘jalov’ posao i da nema mogućnosti zbog omjera snaga u Senatu i Kongresu da se to odradi. Uostalom, šta imaš ga opozivati kad više nije predsjednik.Osim toga, kakvo je to ‘suđenje’ kad se ne provodi u sudnici već u kongresnim halama. Talašika.

No, izborni inžinjering je u državi New York, konkretnije u Okrugu Oneida gdje potpada i grada Utica NY prevazišao čak i izbornu ujdurmu za američkog predsjednika.

Tek prije dva dana, a nakon tri mjeseca od od izbora, okončana je smijurija u vezi potvrde zvaničnih izbornih rezultata za 22 izborni District ovog Okruga, kada je sudskom odlukom potvrđeno da je, moš’ misliti, pobijedila kandidat Republikanaca Claudia Tenney, a izgubio Anthony Brindisi, kandidat Demokrata.

Toliko je vremena trebalo da Sudovi utvrde kako je Claudia sa 109 glasova razlike pobjednica. Brojalo se danima i noćima, vještačilo, pljuvalo i pljuckalo da bi nacija u našem Okrugu konačno odahnula. Brindisi je priznao poraz i uputio čestitke pobjednici uz ono poznato naše, bh ‘ali’. Ona je ovo, oni su ono, pokraden sam ali ću poštovati odluku Suda i sve u našem već oprobanom stilu.

Dakle, nije Bosna sve što sija.

Ovdje, generalno u čitavoj Americi ali posebno u našem Okrugu, izlaznost na izbore je poražavajuća. Primjera radi, načelnikom grada Utica NY (grad: 60.000 stanovnika, Okrug : 250.000) možeš postati sa par hiljada glasova, kao u kakvom džematu predsjednikom odbora, toliko ljudi (ni)su spremni za glasanje i kao po šablonu, u većini izbora konačne rezultate daje sud a ne birači.

Dovoljno je da kandidati obiđu, a to i učine obavezno, staračke domove, škole, crkve i džamije i eto glasova. Drugi ni ne glasaju. Bošnjaci grada Utica uz preporuke džemata i Islamske Zajednice BiH uglavnom podržavaju kandidate iz reda Demokarta, jer oni ‘vole muslimane’.

Nekadašnji načelnik ovog grada David Roefaro koji je metodističku crkvu poklonio Bošnjacima a oni je konvertovali u džamiju dodajući na dimnjak malu munaru, samo sa ‘našim’ pozdravom u džamiji i sporazumom da svi umrli prođu njegov privatni servis za sahranu (jer tu je ogromna lova u pitanju, skupe su usluge sahrane), pobjedu je krunisao lako i po preporukama džematlija, ni oni naknadni nisu se uzdržali iste taktike.

Uz svake izbore merhabali su onako kako su znali. I iftarili i Bjramovali uz ćevape. To su činili i ovi ‘moji’, Claudia i Brindisi, ali corona im je umanjila rezultate, iako su preporuke išle prema ‘onom koji voli muslimane’.

Koji je eto, izgubio, a izborni rezultat razbucao našu svjetski poznatu teoriju kako ‘Bošnjaci odlučuju o izboru američkog predsjednika’. Da, predsjednika ali ne i kongresmana. Američko a naše.

photo local WKTV : Claudia Tenney i Anthony Brindisi, arhiv