Dobrodošli u BiH – zemlju hadžija, hoćemo li ove godine Tamo i koju vrstu preferirate?

Zemlja smo hadžija, prema podacima Islamske Zajednice BiH zaključno sa prošlom godinom godinom ima nas ‘mashanlalah’ 21.000 sa ovom tutulom.

Da nije bilo corona pandemije, hadžijski status bi bio mnogo bolji, budući da je interesovanje za ovaj ‘farz’ (obavezu) u porastu, iz godine u godinu. Kako nam jača ‘građanska BiH’ sve više dolazi do provedbe princip SDA ‘džamijskog praga’, sve je više hadžija u Mekki i u vlasti.

Corona nam je otela jedno vrijeme džumu-namaz, prošle godine i ‘mali’ (umra) i ‘veliki’ hadž, ove godine veliki je upitnik hoće li se moći do Kabe na ovu svetu dužnost.

IZ BiH iako ima poseban odjel i web stranicu posvećeno hadžu ne daje precizne podatke za 2021 iliti 1443 godinu a vrijeme ističe i leti. Ramazan kao što znamo stiže sredinom aprila, još nema podataka kad će se i da li će se moći do Kabe.

Osim podataka da su vlasti Saudi Arabia-e izvršile sanitarizaciju kamenja kojim se u obredu gađaju šejtani (đavoli, vragovi), drugih svježih podataka nema.

No, kad smo kod ove sanitarizacije kamenja, to baš puno ne vrijedi za nas Bošnjake. Vijesti su prenijele da mi u avionu vučemo za sobom posebne kamenčuge, kao Dino Konaković i Atif Dudaković što su 2017. (1437) vukli u svom prtljagu. Sa obrazloženjem da je po šejtane najpogubniji kamen sa Podrinja ili onaj iz Une.

Da, dok se druge nacije hvataju 21. vijeka i tehnologije, mi se još bacakamo kamenjem na šejtane i vragove. I živimo, čekaj da izračunam, u 15 vijeku. U kamenju je snaga.

I na hadž hrli i staro i mlado, vjernici i političari, generali i policajci, tužoci i ministri, vode se i tek rođene bebe. Kojima će se priznati hadž tek kad postanu punoljetni. I ide se nekoliko puta, ‘more se hoće se’. Jer, odlazak na hadž je više od ekskurzije.

Kažu Svete Knjge i naša IZ da samo jedan vakat namaza Tamo ‘vrijedi na onom svijetu stotinu hiljada puta više’ u odnosu na vakat namaza u tvom dnevnom boravku ili u lokalnoj džamiji.

Zato o cijeni hadža koja je kao i sve drugo u BiH duplo veća od odlazaka iz drugih zemalja ne vrijedi raspravljati, grijeh je.

Zbog svih ovih podataka, iako smo o tome pisali, dajemo ponovo pregled vrsta hadža, kojeg nema na zvaničnoj stranici IZ ali je upotpunjen u našoj praksi.

Dakle, prvo imamo ‘mali hadž’ iliti umru, a to je posjeta Kabi koja se može učiniti tokom čitave godine i imamo ovaj ‘glavni’ veliki hadž koji dolazi poslije Ramazana, Kurbanski hadž poslije Bajrama.

Za taj hadž ‘pravi’ je najveća gužva, on je najviše ‘sahi’, tj. u kabul. Hoću reći najbolji i najcijenjeniji kod Svevišenjeg. Oba su ‘Official hajj’, ili ‘službeno zvanični’.

Ovaj ‘mali’ učine često političari kad idu onako u posjetu u Saudi Arabia-u u ime države pa ‘uzgred’ tobeyarrabi obave tu dužnost. Kao Bakir Izetbegović recimo i Denis Zvizdić ili Čampara što su učinili prije par godina, 1442 (2019), sa hanumama i sve skupa sa Sekom Sebijom. No, kako su selfie sa hadža objavili javno, ovu molitvu možemo svrstati u ‘Public hajj’. Official public hajj.

Kažu da je ovo zajedničko porodično putovanje Bakira i Denisa bilo odlučujuće u njihovoj pomirbi (‘ostajemo skupa’) poslije nedavne (ono odlučno Denisovo ‘nećeš ti meni, završili smo zauvijek’ i ono još odlučnije Bakirovo ‘tek ćeš ti mene upoznati’) dramatične političke ‘svađe’ jer je Denis gledajući u sliku iz albuma skontao ko je ‘NN’ osoba koja je učestvovala u poznatoj bh akciji-aferi ‘corona rspirator’ pa odlučio : ‘nije musliman ko ne povrati’.

Tj. ko se muslimanski ne povrati, i zaboravio šta mu je rekao Bakir a šta on njemu zaprijetio.

‘Mali hadž’ je napravio ali tajno i ministar vanskih poslova komunista BiH Lagumdžija Zlatko kad je bio u zvaničnoj posjeti Kraljevini a onda je to objavio nakon nekoliko godina da se malo pohvali. Tad smo utvrdili da postoji i ‘Tajni hadž’ iliti ‘hiding hajj’. Neki ga svrstavaju i u kategoriju ‘surprissing hajj’ ili hadž iznenađenja, jer baš ono iznenadi kad se čuje tako nešto.

Onda, imamo ‘Pretplatnički hadž’ (subscribing hajj). To ti je ono kad ideš na hadž više puta iako je jednom da prostiš dovoljno. Čak i kad ti se ne ide, ali može se, hoće se. Ti to hoćeš, ti to možeš i zašto onda ne bi išao stotinu puta. Tu najčešće spadaju pratioci iz IZ BiH ili porodica starih i bolesnih hdžija ‘bedeli’ ili tu ‘spada’ Mustafa Hižaslav Cerić sa hanumom, on je bio ihahaha puta. Pratio hanumu a ona njega. Ili kad umjesto najveće majke Hatidže Mehmedović iz Srebrenice kojoj je najveća želja bila odlazak na hadž a nikad nije stavljena na neki spisak i nije imala para da to učini sama, poslije njene smrti umjesto nje i ‘u njeno ime’ ode nekakva mualima Islamske Zajednice BiH, čime mualima obavi ‘pretplatnički’ ili donation hajj, ovaj ispod.

Pa onda, imamo ‘Donatorski’, merhamet hadž (donation hajj, merhamet hajj). Ovdje se ubrajaju oni koji na hadž idu o nečijem trošku bez potrebe sakrivanja i bez ispitivanja porijekla love. Recimo, svake godine Kraljevina napravi svoj spisak a Rijaset spisak svojih i dobrih ljudi i oni lete. Tako i država BiH za svoje generale, policajce, vojne muftije i imame te ministre. I BiH i Arabia time čini dobro djelo, Rijaset još bolje, jer bira samo (sebi) odabrane. Kao recimo Muhameda Mahmutovića, novinara i nekakvog džematskog publicistu za tihe odstrele neistomišljenika, kao Fatmira Alispahića ‘nezvaničnog vođu vehabija’, ili recimo još nekoliko načelnika Sarajeva da im ne pokvarimo avdest neću ih nabrajati, ili nekoliko ‘značajnih i dobrih Bošnjaka’ tipa Dine Konakovića, generala Atifa Dudakovića i tako redom, sve da prostiš po spisku Čuvara Harema ili čuvara BiH.

Pored nabrojanih, postoji još i ‘Inat hadž’ (spite hajj), gdje spadaju one hadžije koji hoće na hadž, ama baš onako, iz inata, iako po propisima ne bi tamo mogli biti nikako. Imaju lovu, sve što požele ali ih raja ih ne prihvata nikako. Kao što je recimo hadžija tajkun i profiter Alija Budnjo, siva eminencija BiH a svijetla tačka SDA braće. Ili hadžija iz grada utica NY, seoska lola Bajro Smajić. Ovi uvijek na vrijeme uplate, dostave pasoš, odu, ošišaju se, uslikaju se u bijelom, izudaraju šejtane kamenjem, uslikaju se i vrate sa žutom kapicom na glavi i sa svakom rečenicom započetom ovako. Allah da te nagradi. Inshanlah, akoBogda. Onda da vidiš brale. ‘Sjedi hadžija’. ‘Izvoli hadžija’. ‘Šta kaže hadžija’. Ne diraj u hadžiju nek’ radi šta hoće. Čak iako su neki poprilično i genetski slabi sa memorijom i naukom, kad se vrate, dobiju veće samopouzdanje. Bar tako misle.

Zatim, postoji ‘Promotivni hadž (Selfie hajj). Ovu vrstu hadžija je teško prepoznati jer svi vole da se slikaju, to nije normalno. Valjda po šerijatu je to tako, to sa slikanjem. I u svakoj od pobrojanih kategorija od ranije, ima elemenata ovih tipova jer svi se vole slike u haremu Poslanika ili na Brdu iznad.

Ima i onih koji se slikaju i u kupatilu, gluho bilo, neuzubillahi. Ovakvi, čim avion sleti, opale pisati o tome a novine prenositi. Kao kad je jedan Izo iz Amerike krenuo u Mexico sa ženom pa puštao na ‘fejs’ slike i komentare. Evo me sa ženom čekamo avion, evo nas jedemo pizzu, evo nas ulazimo, evo nas… sve dok se nije jedan inkognito javio i začepio komentare, napisao mu : ‘ebem ti ženu, dosta više.

‘Promotivni hadž’ (promotive hajj) postane često ‘službeni’ iako saznamo da je učinjen baš radi promocije, kao hadžijsko putovanje biciklom i stopom umjesto kamilom, onog hadžije Senada Hadžića iz Banovića 2011 (1432). ‘Pomotivni hadž’ je teško kategorisati i razlučiti od ‘zvaničnog’ jer su manje više svi skoro postali promotivni.

Od 2018 (1439) dobil smo ne ‘neuzubillahi’ (gluho bilo, pljuc!) kvalifikaciju ‘Tumor hadž’ (Cancer hajj) koju je osmislio jedan bh hadžija iz Krajine. Ovo je najnovija vrsta hadža koju je definisao hadžija Emil Ćatić, ljut što se kod rasporeda povratka avionom dala prednost ovima iz IZ i Ureda za hadž a on morao čekati mjesec dana, u hotelu bez tople vode, WF, bez interneta a što je sve platio u cijenu hadža, što je sve nazvao ovom opakom bolešću, iako mu je to bio četvrti po redu odlazak na Kabu.

Najzad, na kraju, dobili smo još jedan i za sada zadnji hadž, ‘corona hadž’ (corona hajj). To tije ono ili ovo kad se ne zna hoće li se ove 2021 iliti (1442-1443) uopšte Tamo ići i ako hoće, koliko će nas moći otići. Corona je ušla u sve pore šejtanluka i iako je odlazak blizu, niko ništa još ne zna. Osim, kao što smo rekli da su vlasti Kraljevine dezinficirale kamenje za šejtane i đavole ali zvanično još ne zna koliko će sretnika iz BiH moći i da li će uopšte moći baciti ikoji kamenčić ove godine.

Što je poprilično uzdrmalo i ožalostilo bh hadžijsku naciju. Kao ono kad je 2000 godine (1442) Grinch ukrao Christmas.

photo : mali hadž a veliko djelo – Denis Zvizdić sa hanumom, Bakir Izetbegović sa Sekom, umra 1442. (2019), arhiv