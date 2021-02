Ne stavlja mete na čelo samo Muhamed Mahmutović, baraba, ‘pisac’ i radikalni džamijski vrabac iz Krakače kod Cazina sa stanom u Švedskoj i odnedavno kućom u Sarajevu, iz svih oruđa ciljaju i rešetaju vehabije, hafizi, Sandžaklije, portproli silnih džemata domovine i dijaspore, komandanti bh ratnog odreda ‘El Mujahid’ ArBiH, bivši AID službenici i islamski klerici tipa ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića okupljeni sa Mahmutovićem na islamističkom fašizoidnom portalu Bošnjaci.net već punih 18 godina, zbog čega je ovo leglo mržnje, budalaština i opasnih namjera već prijavljeno 2017. za prijetnje od strane tv N1

Prijetnje i nacionalna mržnja su ‘produktivan rad’

Prije neki dan web portal Bošnjaci.net proslavio je 18 godina rada, čestitke su frcale kao iz rukava. Da ih ne nabrajam sve, pomenut će mo samo neke značajnije za ovu priču.

Među prvima njihov stalni kolumnista i suradnik Muhamed Mahmutović, ‘džamijski vrabac’ i ‘pisac’ koji je za par godina izbiflao desetak ‘romana’ na temu rata, šehida, gazija, ratnih sudbina i ratnih zločina i džamijskog ozračja ‘čiste bosanske zemlje’.

‘Allah da ukabuli sva vaša dobra djela i nijete!, glasila je čista i jasna poruka Bošnjaka sa stanom u Švedskoj a odnedavno i kućom u Sarajevu koju je ‘skupio’ svojim domoljubnim djelima u stotine tomova po džamijama i sećijama BiH, Evrope i Sandžaka, portalu koji već punih 18 godina sije mržnju, netrpeljivost i bitku za domovinu na samo njihov poznati način, pod parolom ‘dostojanstva i odbrane domovine istinom i perom’, uz četničke šubare, kame, krv i geografske karte na kojima je Sandžak po želji Reisa u srcu Bosne i ista država.

Mustafa ‘Hižaslav’ bivši Reis Cerić je čestitao na ovaj način. ‘Od srca čestitam 18 godina produktivnog rada‘, čestitka nije izostala ni od sadašnjeg Reisa ef. Kavazovića – ‘Poštovani Esad bej, Upućujem iskrene čestitke i najljepše želje, u nadi da potraje i doživi još mnogo uspješnih godina’. (Esad Krcić Sandžaklija kojeg Reis tituliše ovako je urednik ove mračne postavke ‘demokratije i istine’, op. Cross).

Muderris Nezim Halilović ratni zapovjednik mudžahedina je bio još precizniji: ‘Allah mubarekollah ! Allah vas pomogao i počastio Džennetom, za vaš nesebičan rad!

Uz ‘slavni’ jubilej poklopio se završetak suđenja Sakibu Mahmuljinu i izricanje presude koja je na ovom portalu dobila značajan prostor. ‘Sramna presuda’, ‘sramna odluka’, ‘napad na Bošnjake’, ‘nedamo naše gazije’, u tom stilu su sijevali tekstovi puni gorčine, osude i prijetnji.

Od stalnih ‘kolumnista’ tipa bivšeg AID službenika sa potpisom Alije Izetbegovića na punomoćju (čime se hvali i koju slika, op. Cross) za skupljanje oružja i love za BiH u ratu u Canadi izvjesnog Željka Aziza Milićevića (toliko voli biti Bošnjak da je sebi uzeo i pristojno ime) koji poziva na oružani otpor za spašavanje Bosne ‘dok je još vrijeme’, nekakve mualime Elmedine Muftić pa sve preko akademika Fuada Muhića koji ‘pokriva’ Kosovo i Makedoniju do ‘Hižaslava’ Cerića koji se ovdje ‘kolumnira’ dva-tri puta dnevno, piše prijeteća pisma Dodiku, Vučiću, ratuje sa Hrvatima, bori se za šehide, uči dove da svi drugi osim njega ‘dođu tobe’.

Na Muhamedovom putu : sve je mogu će uz pomoć bloka i glock-a

‘Sramna odluka bh Suda’ je kod Mahmutovića otišla najdalje, uz tekst kako je vrijeme krenuti u borbu za spas Bosne ne čekajući da ‘hašlame dospiju’, budući da su osim imena i prezmena sudija uz tekst postavljene njihove nacionalnosti, adrese i slike sa prijedlogom kako bi trebalo reagovati na ovo srpsko ‘izjednačavanje’ i kažnjavanje naših generala. Za početak jajima a poslije..

Možda pištoljem marke ‘glock’ omiljenim ‘perom’ ovog obrijanog vehabije Mahmutovića koji umalo što na prošli izborima ne uđe u bh Parlament. Naime, Šepić Senad ga je kao kandidata bio uturio na listu svoga ‘Nezavisnog Bloka’ ‘kao humanistu’, srećom ova baraba nije dobila glasova čak i u svom selu Krakača kod Cazina.

Zašto pištoljem? Pa on tako ima smisla za ‘humor’ pa kad k’o fol šaljivo upozorava čitaoce na nekoliko svojih platformi (face, web stranica, instagram) da ‘slobodno komentaršu, block mi je pri ruci’, on zapravo misli na poznatu marku pištolja, njemu je to sasvim normalno.

Podsjećamo, Mahmutović je poznat po sakupljanju ‘građe’ za svoje romane od nena, izbjeglica po Evropi i džematlija koji su njegovi omiljeni kupci literature ali je još poznatiji po svojim terorističkim prijetnjama i nakanama, što mu je zaštitini životni znak.

Kada je predstavljao svoj roman ‘Tihe likvidacije’ u Sarajevu u društvu jarana vehabija, otvoreno je to i iznio. Pojašnjavajući pojam ‘tihe likvidacije’ kao jedini način u njegovoj svetoj borbi za Bošnjake i Bosnu kad ‘zakaže vlast i država’, ostaju ove grupe koje treba oformiti da likvidiraju nepriajtelje i din-dušmane, na ‘tiho’ i bez suda. I kod kuće i u dijaspori.

Poslije ovog ‘jubilarnog teksta’ o ‘sramnoj presudi generalu Mahmuljinu’, tragom više bh medija SIPA je krenula sa prijavom protiv Mahmutovića za ugožavanje sigurnosti sudija i tužioca, meutim SIPA opet naprazno pipa.

Biram mete a one lete

Nije samo Mahmutović ‘za tihe likvidacije’, portal Bošnjaci.net sa svojim suradnicima već 18 godina postavlja mete i cilja na svakog ko nije po mjeri ‘svete borbe’ za domovinu i državu. Prednjače Mahmutović i Cerić ‘Hižaslav’, koji je i ovaj put, kao svaki put ranije, ciljao na iste sudije i bh Sud kao i Mahmutović. Samo što nije objavio adrese i fotografije sudija kao Muhamed. Sve drugo je u njegovoj ‘kolumni’ odisalo na tekst Mahmutovića. Evo, koliko još danas, ‘Hižaslav‘ je ‘uciljao’ Damira Arnauta, zbog njegove inicijative da se izbriše Mustafa Busuladžić sa imena škole a Đozo sa ulične table i škole, jučer na novinara i pisca Nedžada Latića zbog osrvta na njegovu svađalačku patetiku i stvaranje neprijatelja Bošnjacima, prekjučer … ko će se sve sjetiti, nema dana da nekog ne na nišani ’emeritus’ i ‘mirovnjak’ ispod ahmedije.

Dakle, osim Mahmutovića ili ‘Hižaslava’, prijava bi trebala ići i na ‘Esad beya’ urednika ovakve mrzilačke i pogubne sraone od portala, međutim onda ne bi mogao izostaviti ni Reisa Kavazovića, koji po svoj prilici uz džamije ponajviše finansira ovaj projekat razjedinjavanja i raskopavanja države Bosne vjerskim fanatizmom i opasnom ‘istinom perom’, a što on javno podržava čestitkom za ‘uspješan rad’.

Međutim od toga nema ništa, čim Reis tako prisno tepa fašizmu i prijetnjama, sve će ostati na poznatom bh ‘otvaranju’ i ‘zatvaranju’ predmeta. Bilo kod tužioca bilo kod SIPAe. Na Reisa se ne ide lako, čak nikako.

Uostalom, šta znači prijava, može li mi ko pojasniti?

Pa zbog sličnih ili čak istih prijetnji i meta tv N1 je prijavila ovaj portal juna 2017. nakon napada i prijetnji uredniku televizije za ‘sramno’ izvještavanje sa kolektivne žderačine i ifatara u Konjević Polju, kada je bulumenta SDA sa Reisom autobusima dovezla 7000 ‘postača’ nabiguza u Podrinje da se najedu ispod šatora, nazivajući ih povratnicima, a jedno dijete siromah nije moglo ući i jesti, o čemu je televizija izvještvala.

Ja, i? Nikom ništa.

Zna Muhamed šta je borba za domovinu.

Nedavno, vidjeli smo ga kako se ismijava inspektoru u Sarajevu koji je došao po prijavi za nelegalnu dogradnju kuće koju je Muhamed kupio kad je prodajom romana po džamijama pare uskupio, vidjeli smo da inspektor traži da prekine snimanje a policija ništa dok se Muhamed raspričao i iskomentarisao te izružio inspektora i bh vlast do mile volje, sve ‘uživo’, Bošnjaci.net prenose.

Da ne dužim, puno je još i Muhameda i Mahmutovića. Slika sa Dinom Konakovićem u druženju sa ovim najblaže rečeno sumnjivim i vjernikom i borcem za državu augusta 2019. zorno je pokazala o kom se projektu radi i koliko je on važan. Za Islamsku Zajednicu BiH i državu BiH.

Jer, prijetio je i svim bh političarima uključujući čak i Senada Šepića prije nekoliko godina što mu nisu dali 50.000 KMa za njegove literarne doskočice (‘kad oni to rade meni koji ih mogu posmjenjivati kad hoću, šta onda mogu običnim smrtnicima) pa ga je Šepić i pored toga ugurao na izbornu listu. Prijetnje zatvaranjem i hapšenjem ‘čim uđe u BiH’ su išle i prema autoru ovog teksta nakon objave štiva ‘Bošnjakovanje od 50.000 KMa’, a sve putem Bošnjaci.net, dakle, sve je Muhamed ‘ispucao’, ostale su još jedino ‘tihe likvidacije’. Kad već država ne radi, neka radi Muhamed, u svetoj borbi sve je dozvoljeno.

photo : Muhamed Mahmutović u društvu sa Dinom Konakovićem u Sarajevu, 2019. godine, arhiv