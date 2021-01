Nije pitanje zašto su se ponovo vjenčali DNZ BiH i Laburisti BiH, pitanje je zašto su se uopšte razvodili i kako će spavati u bračnoj postelji?

Ovogodišnja politička izborna ‘bomba’ nije ni Doboj ni Srebrenica, ponajmanje Sarajevo ili Travnik, puklo je u Velikoj Kladuši.

Poslje lokalnih izbora krajem prošle godine u kojima je DNZ nekadašnje ‘koznakojeporedu dijete’ Fikreta Abdića DNZ BiH (njegova ‘djeca’ su bila i ‘Agrokomerc’, propali ‘Finab’ d.o.o. Rijeka, i DNZ, i bivši načelnik Opštine Edin Behrić …) stranka je postala od grešnog ‘kopileta’ pravo malo usvojeno čedo, ‘lideri’ ove dvije stranke istog političkog Oca Babe su se ‘dogovorile’ za nategnutu većinu u Opštinskom vijeću, uz pomoć kladuškog vijećnika stranke hadžije Dine Konakovića ‘Narod i pravda’ koji je dogovorom postao ‘nezavisan’.

Sada matematički imamo silno željeno ‘kladuško jedinstvo’ u opštinskim klupama i kakvu-takvu većinu, nekada ‘najljepši i najpametniji’ kladuški načelnik Admil Mulalić i neformalni vođa DNZ bratije je na čelu Opštinskog vijeća, pripomaže mu jaranica iz reda Laburista kao podpredsjednica.

Neki su ovaj politički vratolomni performans nazvali ‘brakom iz nužde’ (novine ‘rePrezent’), kao što su i ostali ‘brakovi’ bh politicusa u Mostaru, Srebrenici ili u Sarajevu, svuda tamo gdje nema ‘dovoljno ruku’, ne označavajući ko je u nuždi a ko je profitirao u ovakvom seksu, ‘lideri’ zagrljenih partnera Dolić Rifat i Elvira Ljilja Abdić su to nazvali ‘pobjedom’, ‘potrebom’ i normalnim političkim događajem koji će ‘pospješiti suradnju u nteresu naroda Velike Kladuše’.

Ko nas bre bolan zavadi ?

Hajde neka im to prođe i neka pije vode, kad se bolje razmisli, nije uopšte ovdje pitanje zašto su se udružili i dogovorili, pitanje svih pitanja je čemu i kome je bilo potrebno razdruživanje prije osam godina, još preciznije kako će funkcionisati u ovakvom ‘braku’ i šta sadrži ‘predbračni ugovor’ u svojim stavkama?

Kao što znamo, osam punih godina ove dvije kladuške partije se svađaju i naprđuju opštinskim domoljubljem, ko je spasio a ko prodao ‘Agrokomerc’, autonomašenjem, istinom, lopovlucima ‘onih drugih’ i istresanjem prljavog veša kao u svakoj brakorazvodnoj parnici ozlojeđenih supružnika, u čemu je prednjačio Dolić Rifat, direktor kladuškog ‘Sanitexa’ sa najvećim brojem dionica (pored familije Veladžića) i nekadašnji bh Parlamentarac. Internet je načisto ovih godina prezagušen njegovim otkrivanjem kriminala i prljavštine familije Abića koji su ‘oteli Veliku Kladušu’ i ‘daljinskim’ upravljaju sa njom iz Opatije te je vode u propast i nazadak. Njegova je čuvena maksima kako je ‘sve čega se On, Babo, dotakao propalo’, pa se s pravom narod Vel. Kladuše pita kako će sada zajedno krenuti u blistavu budućnost sa tom propalicom.

Zna se, svaki politički dogovor krije u sebi uslove i razloge, svaki političar u BiH može danas reći jedno sutra to negirati, poznato je i da ukrupnjavanje opštinskog vijeća zajedničkim snagama nije ništa neobično, međutim toliko je toga isplivalo iz kanalizacije ove dvije bratske partije da će još dugo godina Kladušnica teći a oprati neće moći. Svih ovih godina, Velikoj Kladuši ‘nisu trebali’ ‘korpusovci’, Alija ili Bakir, u podjeli Krajišnika prednjačili su Krajišnici.

Uostalom, i sam Dolić koji se na face sada raspričao jezikom seoskog kabadahije i pritivnim riječnikom ‘odgovarajući’ svakom neistomišljeniku koji ‘ništa ne razumije’ od ove njegove mudrosti, navodi kako ‘neće nikad sa Ljiljom i Babom’ i kako ‘stoji iza svega što je ranije rekao’, pa je najnormalnija dilema kako će se ‘supružnici’ u buduće dogovarati i kako će narodu odgovoriti na niz zanimljivih pitanja iz nedavne prošlosti.

Prva ljubav zaborava nema

Za početak, Mulalić koji je samo nekoliko dana pred prošlu Novu godinu na ‘koneferenciji za štampuDNZa’ kritikovao i budžet Opštine i Abdićev kriminal u njemu, posebno potencirajući pare koje se daju JP Komunalno, ležerno je i sa osmijehom glasao jučer da se nova lova doturi ovom poduzeću u vlasništvu Opštine. Sutra će još ležernije doturiti još koju stotinu hiljadarki ‘Udruženju nezaposlenih dioničara Agrokomerc’, kojeg je nazivao kriminalnom udrugom, svašta se može očekivati.

Neki kažu logičan i potreban potez, ja velim ‘prva ljubav zaborava nema’. Što u prijevodu znači da je osim fotelja u Opštini i ‘faktora’ koji odlučuju, moralo biti još razgovora oko ovakvog političkog miraza. Jedni spominju aminovanje farme ‘Agrokomerc’ koju je brat Dolića preoteo, kupio u opštoj rasprodaji ove firme kao jednu od važnijih stavki pomirenja, drugi vele drugačije, treba dati malo vremena i oduška, pa će se sve saznati. Kad već bude kasno, naravno, zato se i prave dogovori.

Jedno je najsigurnije i najtačnije. Ovaj ‘deal’ spašava obje partije od totalne propasti. DNZ je nakada bila parlamentarna stranka sa predstavnicima u Sarajevu i US Kantonu, danas je ‘Krajiška stranka’, umalo ‘velikokladuška’. Broj podijeljenih glasača je u sličnu poziciju doveo i Babu i Laburiste.

Kako god, od sad pa u buduće, a ne zna se dokle, računajući na primtivni zaborav i naroda i birača, ‘kriminalac načelnik Admil Mulalić koji je šurovao sa omrznutom SDA i nekadašjim Reisom ‘Hižaslavom’ Cerićem’, kako su tvrdili Laburisti i mnogi drugi, postao je naš predsjedavajući opštinskog vijeća, uskoro možemo ponovo vidjeti stare scene proslave rođenadana Abdića kao u dobra DNZ vremena, ili da Dolić kao nakad ponovo usklikne Ervinu Abduću, ‘đe si šefino, šta ima’, šta će mo danas raditi.

Dok se prašina ne slegne, mučno je ali korisno slušati Dolića kako se pere i kupa ‘turšijom’, kako je bilo dosta svađa i kako je potrebno pomirenje. Samo što nije izvalio kao i Aleksandar Vučić da se ‘samo magarci ne mijenjaju’, a nama je koliko jučer poturao priču ‘Buridanovo magare’ za nauk.

Majke mi, kao da hoda poljem kukuruza Krajine i viče ‘mašanllah, al’ je šenica rodila’. No, o moralu i sjećanjima šta je nekad bilo, besmisleno je raspravljati.

Pijačarenje Dine Konakovića na velikokladuškoj pijaci

Kao i o tome ko je i kada ‘talio’ s kim u vlasti. Naravno, i Dolić i Ljilja su to uvijek kao i Reis uvrštavali u ‘naše potrebe’ i ‘naše pobjede’ i podvodili ‘pod interes naroda’ a kod raje to zauvijek pije vode, raja je žedna pitke vode. Posebno sa Hrničinog bunara u Vel. Kladuši.

Ja se recimo sjećem kako je jednom DNZ koalirala čak i sa ustaškom strankom Ante Đapića, da i ne spominjem ‘omrznutu’ SDA koju su podpločavali u vlasti jednako i Rifat i Ljilja.

Evo, kad je moral u pitanju, pomenuću još jednog bivšeg i uspješnog načelnika Velike Kladuše, sa povodom i razlogom.

Husein Delić je svoj drugi mandat napustio prislilno, Ado Mulalić ga je svojim pričama pomeo i postao načelnikom, glavna mu je bila : neće on treći put u stolicu i on je suradnik SDA, on nije čak ni vozača SDA smio smijeniti, dok je zahtjev Delića DNZu da se smijeni Ismet Hušidić ‘siva eminencija’ Abdića, Opštine i DNZa, kasnije Laburista BiH, ostao ‘mrtvo slovo na papiru’ ondašnjih moćnika DNZa, Mulalića i Dolića. E, isti Delić, iako ga je u Autonomiji zatvorio Abdić, postao je njegov savjetnik, sada će blago njemu savjetovati i Dolića i Mulalića.

‘Nestašluk’ člana stranke Dine Konakovića Amira Ćufurovića i njegova ‘nezavisnost’ a zapravo pristupanje koaliciji DNZ Laburista ima i svoju priču od ranije.

Ukratko, ovako. Pomenuti Hušidić je falsifikovanjem pečata na odluci Oštine Velika Kladuša omogućio da Ado Pajazetović, član ‘Naroda i pravde’, lokalni nepismeni i primitivni biznismen i kabadahija koji je opštinsku pijacu oteo i gulio čitavu deceniju, sruši skladišta Agrokomerca u centru Vel. Kladuše gdje je sagradio dva poslovna tornja, zbog čega je Delić načelnik onda i nekada tražio njegovu odgovornost a Dolić nije dao Hušidića, zbog čega je ‘pukla tikva’ Dolića i Delića.

Hušidić je kasnije pristupio Laburistima a kao rezultat toga je nova ogromna zgrada na nekadašnjoj pijaci u Vel.Kladuši koju je bespravno sagradio sa bratom Zlatkom Hušidićem Šolajom, komandantom vojske AP ZB, sada u USA, St.Louis, zatvoriviši parking Policiji i srpskoj crkvi u Velikoj Kladuši.

Sada, svi se čude otkud podrška vijećnika Dine Konakovića Laburistima i Babi. Njegov čovjek ‘pravdaš’ je samo kao predstavnik ogranka ‘Naroda i pravde’ u Vel. Kladuši gdje je predsjednik Pajazetović ‘Ado Pijaca’ odlučio postati ‘nezavisan’, fol ‘oteo’ mu se kontroli, dok se Dino nije ‘oteo’ Pajazetoviću sada, kao što se nije ‘oteo’ prije Abdiću, slike ovog lokalca barabe sa Abdićem prije a poslije sa Konakovićem, zorno svjedoče ovom ‘otimanju’.

Hušidić, ako nije penzionisan, može komotno primati savjete od Delić Huseina, ako mu zatrebaju, Dino Konaković ovu pijačnu farsu može s pravom negirati, sve se može na pijaci i desiti i čuti.

Sve osim toga da se Elvira Ljilja Abdić odrekla stolice predsjedavajućeg opštinskog vijeća onako, ‘zbog potreba naroda’, zajedništva i mira u kući i familiji u korist Dolića i Mulalića.

E, tu prestaju zakoni braka i porodice, tu nastupaju propisi pijace.

photo : Emina Ćehić (Laburisti BiH) podpredsjednica i Admil Mulalić (DNZ BiH-Krajiška stranka) predsjedavajući opštinskog vijeća Velika Kladuša, arhiv