U Africi svi vakcinisani, njih ravno 25 mogu stati u jedan autobus, mi nemamo ni vakcine ni autobusa ali zato imamo 600 milionera, 100 multimilionera i vlast koja nas uči da živimo ‘na sopstvenu odgovornost’ a mi je bezgranično volimo već tri decenije

Kažu da nekoliko multimilijardera Svijeta mogu bez problema da plate vakcine coronavirus pandemije za čitavu Kuglu Zemaljsku i da opet ostanu milijarderi kakvi su bili prije pandemije.

Canada je tako već kupila vakcina da tri puta može cijepiti čitavo svoje stanovništvo, dok se u nerazvijenim i siromašnim zemljama Afrike navodi podatak da svi vakcinisani ‘mogu stati u autobus’, samo 25 ih je dobilo ovaj lijek.

U Bosni i Hercegovini (još malo, sabur brate) nema milijardera i mutimilijardera, ali ima milionera.

Statistika kaže da u Jedinstvenoj i Veseloj ima registrovanih 600 milionera i 100 multimilionera, uz opasku da se u ‘milionere’ ne ulazi sa jednim milionom, najniža cifra je trideset miliona KMa.

Da, tako vele brojke i slova, međutim kad je vakcina i corona u pitanju, mi smo ispod Afrike, kod nas ako se izuzmu tajno pelcovani u Beogradu, Ljubljani Istambulu i Zagrebu (preko veze političara i estradnih umjetnika i uz pomoć pasoša drugih država i mjesta prebivališta) gdje se vakcinisanje uveliko odvija, nas vakcinisanih nema ni za jedan autobus. Nemamo ni autobusa, oni su rezervisani za politčke skupove.

Vakcine u BiH još nisu ni nabavljene, vlast još uvijek ‘razmišlja’, ‘zaključuje’, ‘planira’ i kao što se zna, čeka na sadaku, na donacije na koje se navukla kao na milione i na heroin ili na kolektivno ozdravljenje stada, tj naroda.

Milioneri i bh državljani su zaštićenih identiteta kao što je red, no ipak se tajno zna iz kojeg sloja društva oni potiču. To su uglavnom političari (tu se najlakše i zakonski postane milionerom, dovoljna su dva-tri mandata i eto te u klubu veličanstvenih), bankari, vjerski službenici, farmaceuti i biznismeni te naravno mafijaši i kriminalci, a što mu u konačnici dođe skoro isto. S razlikom što su jedni zakonski a drugi nezakonski kriminalci ali kako je Bosna država u kojoj je mafija u vlasti, razlike su samo u nijansama.

E, u ovoj Nezavisnoj, Jedinstvenoj i Suverenoj zemlji milionera i multimilionera sastavljenoj od dva entiteta i deset kantona, u državi sa tri konstitutivna naroda, tri porezna sistema, tri elektrodistribucije, tri školska sistema plus izum međunarodne zajednice po našem ćeifu ‘dvije škole pod istim krovom’, u državi prepunoj ‘univerziteta’ i ‘fakulteta’ uglavnom ‘internacionalnih’ a sve više nepismenih, u državi tri nacionalistička puka ‘zajedničkih oružanih snaga’, tri policije i tri obavještajne službe, u zemlji bez himne, grba i zastave (zajedničke) sa desetinama Agencija, hiljadama nevladinih udruženja, Upravnih Odbora i stotinu i kusur političkih partija, koja već tri decenije ‘ulazi u EU’ i baštini multietičnost i demokratiju sa tri nacionalistička ‘lidera’ i njihove tri partije u vlasti koji se ne mogu i neće ni oko čega dogovoriti i složiti-e tu ima nešto po čemu smo priznati i poznati. A nije korupcija i kriminal, naš domaći brand kao turizam, ćevap ili rakija.

U 21 vijeku, kad su sve zemlje bivše Yugoslavije poprilično izgradile auto-puteve, u BiH su milijarde pokradene, auto-puteva skoro i da nema. Dionice koje se otvaraju uz izbore, sve kad se saberu i oduzmu pokazuju da je napravljeno svega na desetke kilometara asfaltnog auto-puta. Sve uz akcize i stotine miliona kredita. A kad kamenje sa puta ili snijeg zimi ‘iznenadi’ državu, umjesto pravog odgovora vlast isprinta saobraćajni znak ‘vozite na sopstvenu odgovornost’. Kao što je vlast dala postaviti takav znak na putu Bihać-Bos. Krupa 2017. godine. I riješila problem puteva Krajine.

U 21. vijeku u ovakvoj modernoj državi, koja je ‘snažan partner’ Americi i drugim zapadnim zemljama. i ‘samo što nije u Evropskoj Uniji’, mnoge bolnice nemaju liftova, bolesni i operisani se prenose sa nosila u liftove kao u šumama partizana i partizanskih bolnica.

U 21. vijeku, dok država ulaže novac u sredstva za zaštite od požara, u BiH se, kad vatra ‘iznenadi’ požar gasi sa drvenih ljestvi-merdevina. Kao onomad 2013. u požaru Kantonalne bolnice ‘Dr. Irfan Ljubijankić’ u Bihaću, koje slike su uljepšale Svijet i ostale za pamćenje. Uzput, bolnica u Bihaću još nije u cjelosti osposobljena, donacije i hedije se još uvijek sakupljaju. Od bolničkih kreveta do crijepa za krov, iako su već nakupljene bile dovoljne, da nisu ‘nestale’, da se naprave dvije nove bolnice.

Samo u BiH u 21. vijeku, umjesto da policija lovi džeparoše i kriminalce ‘odranije poznate’ kako ih kvalifikuje, policija postavi u turističkoj sezoni znak na ulici ‘pazi džeparoš’, kao što je postavljeno 01.juna 2017. u Sarajevu. I to vickasto, kao što priliči : na raskrsnici ulice natpis o džeparima je na jednoj a nema ga na drugoj ulici, što znači samo dva koraka više i ti si u ‘bezopasnoj zoni’. Ovaj izum sarajevskih vlasti je u skladu sa onim saobraćajnim znakom kod Bos. Krupe.

U 21. vijeku, rudari drugih država kopaju rudu i ginu za svoj teški hljeb na kilometarskoj dubini uz pomoć savremenih oruđa i opreme, kod nas još uvijek lopata Alije Sirotanovića je glavno sredstvo do kruha milionera i multimilionera, a za obezbjeđenje od gasova lični nos umjesto modernih uređaja, pa kome se posreći. Hodnike i tunele prave običnim špicama i podgrađuju drvenim oblicama i okrajcima, i stalno ‘kukaju’ umjesto da umru muški i dostojanstveno. A umiru bezbeli, često i prečesto.

Kod nas u ovoj modernoj državi i u 21. vijeku radnici Komunalnog u ‘metropoli’ Sarajevo posipaju pijesak po ledenim ulicama ovako. Dvojica sirotana ispod cerade pijesak i sol izgrću i izbacuju na cestu rukama, umjesto da to odrađuje pumpa. Slika od 28. januara ove 20121. godine je pravo bogatstvo umijeća. Rasporediti sol pravilno.

Da, kod nas u 21. vijeku nema zakonskih i pravilnih rampi za invalide ni na ulicama (izuzev na nekima) niti u ulazima javnih zgrada i ustanova, tako da invalidi u kolicima ne mogu ni voziti ni ući tamo gdje trebaju. Mučne slike kako ih prijatelji unose i iznose, pravi su primjer države, naročito za one invalide koji su to postali zahvaljujući borbi za svoju državu. Ove rampe nemaju ni džamije, koje su opremljene savremenim sistemima za zagrijavanje, kamerama i ‘toplim’ zidovima pa tako svaki vjernik u kolicima može samo sanjati o obaveznom ‘farzu’ klanjanja džume o čemu mu stalno vaze i prijete iz vrha Islamske Zajednice BiH koja je pored političkih partija, jedna od boljih bh državnih firmi. Ovakve rampe, što je posebno čudno nemaju ni sve džamije u djaspori. A koliko smo novih izgradili bez da se iko toga sjeti.

O ovim i sličnim čudesima bh države i državnosti dalo bi se još nabrajati ali ne vrijedi.

Jer onih 600 plus još stotinu niti takve vijesti čitaju niti ih se dotiču.

Zato živite bezbrižno i na ‘vlastitu odgovornost.

Umjesto bilo kakvih dužih i dodatnih spiskova iz naše države, samo još ovo, po uzoru na nenadoknadive nekadašnje ‘Nadrealiste’ i naš vickasti dokaz života. ‘U zemlji ničeg’ novoga’.

photo : gore-prosijavanje soli po ulicama Sarajeva rukama iz kamiona “komunalca” januar 2021, dolje-gašenje požara 2013. u Bihaću sa drvenih lotri te znak za džepare u Sarajevu 2017. U okviru -saobraćajni znak na putu Bihać Bod. Krupa 2017, arhiv Cross