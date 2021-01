Kad Milorad Dodik izjavi da ima sve same prijatelje Bošnjake a Bakir Izetbegović potvrdi da su mu najveći ahbabi Srbi, to zapravo znači da se njih dvojica vole i poštuju, jedan drugog persiraju a nama se priviđa množina

Za Bakira smo već naučili da ono što izusti na sabahu ne vrijedi oko akšama, dok je Milorad Dodik transparentan do kraja. Ali, jedno im je konstanta : vole se i svađaju beskrajno i žestoko i za njih ne vrijedi pravilo ‘nema loših naroda, ima lošeg rukovodstva’, pravilo je obrnuto.

Međutim, kako su Bosanci-oni kojih ima samo u vicevima a stalno ih prizivaju kao da realno postoje kao nacija, zapravo oni što su u vicevima glupi, treba im dosta vremena da im to ‘padne na pamet’.

Da skontaju, kao ovo u vezi zadnjih događanja u corona oazi, državi BiH.

Izjava Bakira Izetbegovića koji inače ima običaj izjavljivati, kako nije siguran u krilaticu da ‘nema loših naroda’ već da ima ‘lošeg rukovodstva’ koju je dao nedavno na tv, potkrijepivši to dodatkom kako Milorada Dodika podržavaju ‘glasači koji ga drže i žele njegovo bahato ponašanje’, čime je apriori ‘osudio’ Srbe, ‘zapalila je internet’ i učinila, kako to saopštava vesela Slobodna Bosna da se to ‘neće Miletu dopasti’.

I baš, baš, nije mu se dopalo.

Odmah se oglasio sa zahtjevom da se Bakir izvine srpskom narodu kojeg je ‘uvrijedio‘. Za razliku od njega, Dodika, koji to nikad nije učinio jer on voli Bošnjake a voli i muslimane.

Onda je istog časa Bakir iz tv studija ‘odgovorio‘ Dodiku, na samo njegov poznati način.

‘… Baš Milorad tražio izvinjenje … nisam ja tako rekao za srpski narod, ja imam prijatelje Srbe, neki od najboljih prijatelja Srba, saradnike bliske Srbe i naravno da na takav način ne dijelim narode. Ali da Srbi kao narod trebaju konačno da prihvate neke istine, a ne da ohrabruju vlastite lidere, da ih drže u laži i zabludi, i da biraju..‘ Transparentno i dosljedno, bakirovski. Nisam to rekao, rekao sam to isto.

Ljubavna trakavica je mogla otpočeti i jeste, još traje.

Još od 2014, i obavezno uz kakve apelacije, odcjepljenja ili najave ukidanja Republike Srpske, Dodik se ukaže sa simpatijama i ljubavlju prema Bošnjacima. Transparentno.

” Nikad ne bih bio povod za izbijanje nekog rata, ja jednostavno nisam takav čovjek i to meni ne dolikuje. Mnogi misle da ja mrzim Bošnjake ali ja iskreno nemam ništa protiv njih. Ja živim u svojoj zemlji, a oni u svojoj i ne vidim razlog zašto bih ih mrzio…’

Godinu dana kasnije, 2015 bio je još precizniji.

„Ja ne mrzim Bošnjake, imam prijatelje Bošnjake. Nikoga ne plašim, nisam za ratne opcije, ja sam čovjek mira. Ništa ne radim da nekome napravim zlo, mnogima sam pokušao pomoći“, da bi svoje prijateljstvo sa Bošnjacima zacementirao 2017.

‘Ne mrzim ni Bošnjake ni muslimane, nikoga ne mrzim, ali volim Srbe i nisam spreman da prihvatim bilo šta što bi bilo loše za Srbe..’

I ‘zakucao’ poslednjim izlivom ljubavi ove, 2021 godine, u ‘odgovoru’ na ‘odgovor’ Bakiru, sa pozivom na neodložan oprost srpskoj naciji, koja je ‘uz njega’, ‘na što je ponosan’.

Ako je ANP program i NATO na ‘sonu’, eto prijatelja Bošnjaka koji vole Dodika, eto Bakira sa njegovim jaranima Srbima, uz svaki 09. januar ili uz ovu migrantsku krizu ljubav prema suprotnim nacijama se ne gasi, rasplamsava se.

Ko su ti nevidljivi prijatelji Bakirovi ‘iz reda Srba’ ili ahbabi Dodika u ‘Teheranu’ i inače u nepostojećoj državi Bosni?

Pokušali smo ih pronaći. Googlali smo, čitali intervjue posebno one o Bakirovoj navali Srba i Hrvata u SDA, druženja, šatorske veselice, iftare i obilaske gazijskih čuka i spomenika ‘na svakom pedlju države BiH’, Miloradove referendume, intervjue o napuštanju vlasti u BiH, bojkot bh para i sudova … rezultat je bio očaravajući.

Ako ste mislili da Bakir misli na Desnicu Radivojevića koji čak ni u očima Reisa Kavazovića nije ‘Vlah’ za kojeg je haram glasati, nekadašnjeg SDA načelnika opštine Srebrenica kad su povratnicima cvjetale ruže više nego ljiljani u vrijeme Ćamila Durakovića, varate se. Desnicu jurcaju za krađu nekih kineskih traktora iz asortimana za povratnike u Srebrenici, jeste on Bakirov prijatelj ali na njega nije mislio. Ni blizu nije ni Čedomir Lukić, u samom vrhu SDA firme, iako je on dio onog poznatog Bakirovog ‘zupca i ključa’ na katancu SDA, bravi sa tri bratstvojedinstvujuća ključića u ‘građanskoj BiH’ po ‘Islamskoj Deklaraciji’ Alije Izetbegovića.

Ko nam je onda ostao?

Pa Dodik Milorad, naravno, a mi budale se nismo dosjetili. To je taj ahbab sa kojim Bakir ‘maše’ kad navodi prijateljstvo sa Srbima. Kako kao evropski nastrojen političar persira političkog protivnika, mi smo naivčine pomislili kako se radi o masi Srba jarana, poštovaoca lika i djela Izetbegovića. O množini, bog te malov’o.

‘Em je predstavnik srpskog naroda, ’em je rukovodstvo Srba.

Po istom principu, otkrivamo da je Dodikov najvjerniji i najodaniji ahbab ‘iz reda Bošnjaka’ nikako Ramiz Salkić, njegov fiktivni podpredsjednik i musliman, već drug Bakir Izetbegović. Drugoga nismo pronašli i nećemo.

Već tri decenije su protutnjale kao kod ‘autokrate i diktatora’ Josipa Broza a njih dvojica svoje jaranstvo potvrđuju svađom i pomirenjem iz dana u dan. Kao po našoj narodnoj ‘ko se tuče taj se voli’, ili onoj kineskoj ‘Yin (tama) and Yang (svjetlo), dok se ne stope u jedno.

Kad zagusti Miletu, pojavi se Bakir sa prijetećim isilovskim kažiprstom te mu ‘odgovori’. Kad zaškripa Bakiru, eto Dodika sa svojom ljubavlju prema Bošnjacima. Sve javno, ništa tajno.

Kao kad Stanija i Karleuša postave svoje sise i guze na instagram pa zaurlaju čije su prave a koja nosi vještačke. A vole se i mrze istovremeno do bola.

Sretni narodi sa obje strane granice u Jedinstvenoj i Suverenoj i Nepodijeljenoj to poprate obavezno sa oduševljenjem, kao kad ‘narodni poslanik’ Memo Sulejman Haljevac ‘farmer’ iz tv show programa Fahrudina Radončića udari u ‘đir’ i brigu na veselje sa poznatom starletom kurvenskog imena ‘iPhone’, zaborave se sve druge brige i problemi, mediji ove izlive ljubavi poprate junački, onako kako i dolikuje i eto ti ljubavne sapunice bh političkog Netfliksa. Kakva corona kakvi bakrači respiratori!

Koja kaže da ipak ima lošeg naroda. I da nema boljeg rukovodstva od rukohvata Milorada i Bakira.

To ti je nacijo kao u onom vječnom, vječnijem od Republike Srpske (gluho bilo, pljuc, pljuc) ansamblu Lepi Mića i ‘Slatki Greh’.

U nešto se udarati mora.

Jer, Mile voli disko, disko, Bakir kolo Šumadijsko… Da budemo blisko, blisko, harmonika svira disko …

photo : Bakir Izetbegović i Milorad Dodik, arhiv