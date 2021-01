Lična osveta Alije (i Bakira) Izetbegovića prema Fikretu Abdiću preotela tri najveća nosioca zapošljavanja i ekonomije Velike Kladuše (‘Agrokomerc’, ‘Grupex’ i ‘Saniteks’) ali umjesto Abdića- kaznila Krajišnike

slika prva

Fikret Abdić, tvorac ekonomskog giganta ‘Agrokomerc’ srušenog u izrežiranoj aferi i požaru 1987. godine sa svojim ‘nezaposlenim dioničarima’ danas umjesto nekadašnje izjave uz imovinu ove firme i prve demokratske bh izbore 1990. ‘ja sam najbogatiji musliman’, uživa u svom drugom putujućem mandatu načelnika Opštine (iz Hrvatske putuje na posao u državu BiH već petu godinu za redom) i mirno posmatra kako njegovo, kako je volio govoriti ‘peto dijete’ Agrokomerc-nestaje zauvijek.

S početka januara ove, 2021. godine Razvojna Banka iz Sarajeva po drugi put oglašava prodaju Robne Kuće prepoznatljivom zgradom i slikom Velike Kladuše u centru grada, čime je ‘okupacija’ Velike Kladuše od strane Sarajeva praktično završena.

Naime, prethodno je sve rasprodato što je ostalo nepokradeno i neopljačkano od ove nekada najveće firme ex-Yugoslavije, prodaja Robne Kuće je zadnji osvetnički potez dinastije Izetbegovića ‘izdajniku i disidentu ratnom zločincu’ Abdiću.

Prije ove prodaje prodat je zdravi i očuvani dio u mjestu Polje, pa onda i upravna zgrada u centru grada, ostalo je još da se ‘mahne’ Stari Grad-kula Muje Hrnjice ponad Velike Kladuše, odnosno da se zvanično oglasi kome pripada ovo istorijsko zdanje u kojeg su ‘Agrokomerc’ i Abdić lično uložili stotine miliona maraka ‘ratnih para’, a u njega Abdić i zvanična kladuška vlast ne smiju ‘ni prismrditi’ od rata pa do danas.

Čak, pitaju se blesavo iz centrale Laburista ‘kome pripada Stari Grad’ u Vel. Kladuši, kao u onom stupidnom vicu ‘koja rijeka protiče ispod Savskog mosta’?

Naravno, brojni stanovi i poslovni prostori duž glavne ulice Maršala Tita, nekadašnje Izeta Nanića odavno su uz sumnjive transakcije Opštinskog Suda u Velikj Kladuši, ‘oštećenih radnika’ i advokata tipa Sarajlija Nedžada koji je svoj pravosudni ispit položio u mladoj četredeset i petoj godini ispred Rame Atajića i Mirsada Veladžića članova pravosudne Komisije nekadašnjeg Okruga Bihać, na desetke takvih poslovnih prostora dobili su u tišini nove vlasnike i nove namjene. Nje bilo čak ni vickastih pitanja.

Lična osveta familije Izetbegovića prema Abdiću se tako na volšeban način poigrala sa čitavim narodom Velike Kladuše, posebno sa radnicima ovog nekadašnjeg giganta. Radnici decenijam pište i mole vlast u Sarajevu da im se uplati penzioni staž da mogu mirno doktoru ili umrijeti, vlast u Sarajevu sa tvrdnjom da je ‘većinski vlasnik’ dovršava svoj mračni plan bez trunke milosti ne samo prema Abdiću. Uništiti nekoga ‘po džepu’ je nabolji način da ga sahraniš, uništiti ‘Agrokomerc’ je samo jedan od tih ucrtanih planova slatke osvete i kao u svakoj sankciji, pogađa samo koleteralu. Narod, Abdića od toga ne boli glava.

slika druga

Međutim, nije samo ‘Agrokomerc’ u kojem je od rata na ovamo više od 13 direktora i upravnih odbora smjenjivano silom i milicijom jer se toliko držalo i drži do funkcije u firmi koja-vidi čuda, duguje državi koja je većinski vlasnik stotine miliona duga a ne radi, ekonomski slom Velike Kladuše je pored ‘Agrokomerca’ učinjen i otimanjem preostalih nosilaca ekonomske stabilnosti i razvoja ovog grada i Opštine.

Tako, kao što više u ‘Agrokomercu’ nema ni Abdića ni njegovih stručnjaka ili radnika, i ostala dva nositelja kladuške privrede nemaju ništa sa Velikom Kladušom osim što se tu nalaze.

Nekadašnje građevinsko poduzeće ‘Grupex’ Velika Kladuša koje je zapošljavalo hiljade i hiljade radnika stanovnika Kladuše odavno je rasčerupano i razgrabljeno, ne zna se tačno sadašnji vlansik i posjednik. Prvo su ga krali i ‘derali’ kladuški ugostitelji a kasnije nastavili ‘sarajevski tajkuni’ SDA provijencije. Vlasnik bi trebao biti izvjesni Adnan Mujan i njegova firma ‘Mujan Finacea’ ili GP ‘Put’ Sarajevo koji u glavnom gradu ima podružnicu ove kladuške firme ‘Grupex’, ali mogao bi biti i sadašnji kadar SBBa Adnan Terzić direktor bh puteva i puteljaka za nikuda osim u pranje novca. Ili njegova firma u Sarajevu “Eurohaus Balanced”, ko to više zna i može ‘upratiti’. Kladuša nije vlasnik garant, niti firma iz V.Kladuše.

U već poznatoj aferi ‘potkivanje’ isplivala je na površinu i mračna strana Suda u Velikoj Kladuši uz ime Terzića kada se ispostavilo da kladuški privrednik Alešević otkriva da je Terzić došao do nekoliko miliona KMa kredita na osnovu ‘lažnog ‘ gruntovnog lista.

Odprilike ovako.

Tokom 2014. godine, firma „US Telcom“ iz Ključa u vlasništvu Fate Prošić (punica Amira Avdića, tada člana NO-a „Grupexa“) podiže kredit u Bobar banci u vrijednosti od dva miliona KM. Garanciju “svojom” imovinom dala je firma “Grupex”, tada u većinskom vlasništvu GP „Put“, kojim je kao direktor upravljao Adnan Terzić. Potpisnici ugovora s Bobar bankom bili su Šefik Štulanović (nekadašnii direktor ‘Agrokomerca’ kadar SDA i Mirsada Veladžića, optuživan za zloupotrebe pa oslobođen) kao direktor “Grupexa” i Asmir Dedić, direktor “US Telcom”. Kako kredit nije vraćen, pokrenut je postupak izvršenja.

Pokretanjem postupka izvršenja, Nermin Alešević shvata da je imovina “Agrokomerca” kojom je raspolagao i za koju je plaćao predviđene takse, zapravo dio “kreditnog dila”, odnosno dupliranim ZK izvatkom založena ispred “Grupexa” kao hipoteka. Tada Nermin Alešević podnosi krivične prijave protiv Adnana Terzića i Amira Avdića (obojica u Nadzornom odboru “Grupexa”).

No, da bi se cijela operacija sa ZK izvatkom obavila, bilo je potrebno “dokazati” da je imovina u posjedu “Grupexa”. I tu se dolazi do lažnog izvatka iz Gruntovnice Suda po kojem je imovina ‘Agrokomerca’ upisana na ‘Grupex’, na osnovu ugovora ovjerenog kod Suda u V. Kladuši nedjeljom, neradnim danom.

Sarajevski ‘tajkuni’ i lopine su doveli Aleševića pred Tužilaštvo i Sud, aferu sa predsjednikom VSTVa i Tegeltijom smo već zaboravili ali Velika Kladuša je ostala bez firme koja permanentno ‘grca u gubitcima’ a glavni joj izvor sirovine pijesak. Brda ima koliko hoćeš ali miliona nikad dosta.

Šapu na imovinu ‘Agrokomerca’ SDA i familija njenih ratnih i poratnih tajkuna su stavili preko svog magnata ‘AS Group’ vlasnika familije Hrvić iz Tešnja, plan otimanja ove firme je odrađen i uz pomoć vlade u Sarajevu koja je dala saglasnost, sve je dirigovala Razvojna Banka u kojoj dominira, opet zna se-SDA. Da bi to ostvarili osnovali su ‘kćerku’ firmu u Vel. Kladuši ‘Ac Food’ koja na svakoj aukciji prodaje imovine ‘Agrokomerc’ daje ‘najpovoljnije ponude’. Da bi ovjekovječio ovo ekonomsko dokusurivanje Velike Kladuše i dokazao koje glavni, On ili Babo, Bakir Izetbegović se lično obreo u pogonima Agrokomerca da ‘upakuje’ ne znam koji milioniti ‘Tops’ halal linije novog vlasnika 2017. godine, poslije su na tržištiu osvanule sve poznate delicije nekadašnjeg giganta tipa ‘maza’, ‘kremipan’ i nadaleko poznate supe ‘Agrokomerc’.

Sve u slast dokazivanja moći i zakonskih propisa legalne otimačine.

slika treća

I najzad, i treći stub nosioca ekonomije grada Velika Kladuša kladuški ‘Saniteks’ tvornica gipsa, zavoja i kozmetike je izgubio domaće vlasnike i domaće radnike, novi većinski vladar ove kompanije postao je još jedan pozati SDA biznismen-Nijaz Hastor i njegova ‘Prevent Group’ moćna firma. Uz, ‘čuvare’ ove firme i većinske dioničare, bivše direktore.

Za to vrijeme, od nekadašnjih bitaka po ulicama i putem udruženja nezaposlenih dioničara, Abdić se iz samo njemu pozatih razloga zadovoljio načelnikovanjem i strankom Laburista BiH, čiji kadrovi su inače i nategnuta većina u Opštinskom strukturama vlasti. Udruženje troši opštinsku lovu i organizira nekakve menadžerske škole u Maljevcu, kao nekad u hrvatskom propalom ‘Finab’u (profesori kao što su dr Slaven ili dr. Rupnik iz Slovenije), prijeti Sudom u Starsbour-u i najavljuje ‘novu budućnost’ i ‘novu ekonomiju’ sa sloganom ‘korak ispred svih’, međutim privreda Velike Kladuše je definitivno pod nogom i šapom Sarajeva i ‘korak iza svih’.

Slično onoj angedoti poslije II Svjetskog rata kada se šapatom tvrdilo da je Tito naredio da se neki gradovi gdje su ‘izdajnici’ zaobilaze u širokom luku kao Sjenica u Sandžaku, Srbija, npr., tako je i klan Izetbegovića odlučio da Fikreta Abdića kazni preko leđa Krajišnika, na malo drugačiji način. Neće on ‘zaobići’ Vel. Kladušu, naprotiv, on će tu biti prisutan, ali rezultat je isti, nema napretka već samo propast pod stigmom pomoći države.

Niko me ne može ubijediti da je ‘normalno’ da generalni direktor ‘Agrokomerca’ bude Sandžaklija ili neki Arapin sa stanom u US Kantonu, a bili su u plejadi 13 direktora poslije bh rata, dok nijedan kadrovik te firme iz Velike Kladuše nije sposoban za stolicu direktora. Sad kad vidimo vlasničku strukturu ovih kladuških firmi, sve je lakše i podnošljivije.

Ruku na srce, nekad davno, prije rata, i Abdić je pokušao pretumbati ‘vlasničku strukturu’ i poduzeća ‘Grupex’ i ‘Saniteks’ i staviti ih pod šapu ‘Agrokomerca’, i on je ‘kažnjavao’ na svoj način, vodstva tih firmi su trpili njegovu moć i šikaniranje ali su donekle uspjeli očuvati samostalnost dok su tu mudrost Abdića kladuščani prihvatali lakše od ove današnje, sarajevske. Ne shvatajući da je po svoj prilici, svaka vlast u suštini ista.

Da je kojim slučajem ‘Agrokomerc’ predat na upravljanje Fikretu Abdiću i njegovim ‘menadžerima, sudbina bi nam se u nekom drugom obliku ponovila. Bila bi poprilično, ako ne ista a ono približna ovoj.

Još dok se narod Krajine mučio po blatu zbjegličkih centara Batnoge i Turnja, velikokladuški lokalne kafedžije i lole te ostali ‘biznismeni’ uveliko su ‘studirali’ u svom džepu ‘papiriće’ sa potpisom Fikreta Abdića, koji su im garantovali dio kolača. U nekom od silnih poslovnih prostora ‘Agrokomerca’ duž glavne ulice Maršala Tita u V. Kladuši. Ako ‘Babo dobije Agrokomerc’ natrag. Navodno, dali mu ‘pozajmicu’ u zamjenu za imovinu ‘Agrokomerca’. Nešto slično Babo je pokušao i sa ‘istorijskom idejom’ AS Agro Feniks ali ništa ne bi od toga, raja prozrela i ‘papiriće’ i ‘nagradne igre’ sa suvlasničkim udjelima, sve je ostalo na barama i praznoj 3D projekciji u arhivi.

Otuda je možda i ova šutnja Abdića i nezaposlenih dioničara i njegove stranke na ove rasprodaje imovine sasvim logična. A i bol lakša. Uostalom, kad su to već neke sankcije ‘pogađale’ one u ime kojih su donijete?

photo : Robna Kuća ‘Arokomerc’ u centru grada, prepoznatljiv detalj Opštine, na prodaju, arhiv