Dušan (Debevec) otac predsjednika Suda BiH Ranka Debevca se prevrće u grobu a Alija (Izetbegović) sin Bakira u mezaru

2016

Tačno prije četiri godine, 14. decembra 2016, u aferaškoj atmosferi kako to dolikuje državi BiH, izabran je po prijedlogu ‘potkovanog’ Milana Tegeltije pravosudnog harmonikaša i bivšeg predsjednika VTSVa predsjednik Suda BiH. Najbolji, sa najviše poena i sa vrha liste, u fotelju predsjednika Suda zasjeo je Ranko Debevec.

Pravno potkovan ali ne kao Tegeltija već baš onako stručno i zakonski, čisit k’o suza i sa potrebnim iskustvom, nema imovine, skoro siromah i prosjak. Stanje na njegovom imovinskom kUrtonu (nije greška, imovinski kArtoni funkcionera i bh političara su odavno predmet sprdačine zbog svoje tačnosti, preciznosti i legitimnosti) pokazivalo je da predsjednik Ranko ima samo stančić u Sarajevu poklon od majke procijenjen na 330.000 KMa i kredit od 50.000 KMa kod Hypo Adria banke.

I bi Ranko izabran.

Najveći protivnik izbora Debevca je tada prije četiri godine bio Bakir Izetbegović i firma SDA.

U akciju obrušavanja na Debevca po uhodanom pravilu prvo je krenula Munira Subašić najpoznatija ‘majka’ Srebrenice, uključile su se onda silne ‘nevladine’ udruge, posebno one iz domena boračke populacije.

Svi su bili glasni u jednom : to mjesto pripada Bošnjacima, u rasporedu krvnih zrnaca konstitutivnih bh naroda bez narodnosti. Tvrdilo se da je odlaskom Medžide Kreso miljenice SDA bratstva i dolaskom Debevca narušen prijeko potrebni ‘balans’ nacija i nacionalnosti po Ustavu i Daytonu, bilo je puno primjedbi i na njegovo pravničko iskustvo ali Tegeltija je dreknuo sa plaža Zanzibara ‘Hakuna matata’ (na swahili jeziku moglo bi se to prevesti sa’nema problem’ a, neki to prevode i sa ‘život bez obaveza’) pozdravom za bh Parlament koji ga je očekivao na raspravi o radu pravosuđa a on užuvao u pijesku, i izabrasmo Ranka Debevca.

Iako su se Bakir Izetbegović i sva njegova medijska ‘oporba’ izboru Debevca kleli da im ‘ne smeta lično’ već da traže pravdu za ‘ugrožene Bošnjake’, glavni razlog protivljenja je bio u istoriji Izetbegovića, koji su navodno sve svima ‘halalili’, oprostili. A nisu niti hoće.

Naime, u vrijeme onog čuvenog suđenja grupi islamista i nacionalista zvanom ‘Sarajevski proces’ 1983. gdje je glavni optuženi bio Alija Izetbegović i njegova ‘Islamska Deklaracija’ u kojoj je isplanirao koncept buduće muslimanske države BiH, jedan od glavnih istražitelja je bio otac izabranog predsjednika Suda BiH, Dušan Debevec.

Kao što rekosmo, oprost ili halal ovdje je djelovao samo deklaratorno, Bakir to nije nikako mogao progutati kao ni otac Alija, nisu ni optuženi iz grupe uz Aliju sa optuženičke klupe od kojih mnoga prezimena i danas krase vrh bh vlasti, kao što su Bičakčići, Mahmutbegovići i sl.

Kako je Alija zamišljao ‘građansku’ državu BiH u skladu sa ‘Islamskom Deklaracijom’ vidimo danas, ova knjiga je po tvrdnji Bakira i prema programskim načelima SDA glavni temeljac buduće ‘građanštine’, a kako halal ima dvije strane, Ranko Debevec se nije nikako tu uklapao. No, da se ne bi vraćali u istoriju, ‘ugroženost Bošnjaka’ po Daytonu je bila sasvim dovoljna i potvrđivala je halal i amnestiju i milost Alijinu.

2020/2021

Četiri godine kasnije, krajem prošle i početkom ove 2021 godine, serija ‘afera’ uzdrmala je bh pravosuđe, počelo je sa ‘Potkivanjem’ Nema Problema Tegeltije u VSTVu koji je na jedvite jade podnio ostavku a završava na aferi (i da li se baš završava pitanje je sad?) sa predsjednikom Suda BiH-Rankom Debevcem.

Najviše ‘prašine’ je bilo oko njegovog dvojnog državljanstva gdje se otkrilo da Ranko nije samo nasljednik majčinog stana i puka sirotinja već da ima nekretnine i u Španiji kojih nema u imovinskim kUrtonima, čak, da ima i dvojno državljanstvo, bh i špansko. U Španiji-on je Ranko Kavason u BiH Ranko Debevec. Posebno je dar-mar izazvala veza predsjednika Suda BiH sa Osmanom Mehmedagiće ‘Osmicom’ kojeg čitava BiH nacija pokušava maknuti sa mjesta direktora špijunske firme BiH ‘OSA’ e, ali on tu opstaje po cijenu nestanka BiH, niko mu ništa ne može jer ga [titi SDA.

Iz dana u dan puni stranice žute štampe, nižu se optužnice i istrage a on i dalje direktor i bh špijun br. 1. Pokazuje diplome ko salvete, jednu mu proglase nevažećom on dostavi drugu koju oglasi državnom tajnom, studira za treću u Travniku. I tako čitavu godinu dana dok se vrh vlasti i država koprca u talogu afera i istraga, ‘Osmica’ neće da odstupi, a SDA ga neda.

Međutim, kad je krajem prošle godine predsjednik Suda BiH uslikan sa ‘Osmicom’ u haustoru jedne zgrade u Sarajevu kod ‘zajedničkog prijatelja’ u posjeti, oglasilo se čak i tužilaštvo jer nije mala stvar da je predsjednik Suda u društvu direktora OSAe koji je svaki dan na Sudu ili u SIPAi i protiv kojeg se vodi nekoliko krivičnih postupaka po optužnicama koje ‘potvrđuje’ predsjednik. Na način da je ‘oformilo predmet’. To vam je, da pojasnimo, ono kad tužilac neće ništa uraditi već samo na korice fascikle napisati ime i prezime i tutnuti fasciklu u ladicu. I znak da ni Tužilaštvo neda ‘Osmicu’ ali neda ni Debevca.

Ali, avaj, ovaj put SDA i Bakir Izetbegović su glavni i prvi u odbrani Debevca. Oni nedaju Ranka ni po živu glavu, kao ni ‘Osmicu’. To sve namješta glavna Tužiteljica Tadić, ona radi ‘protiv Bošnjaka’. I opet u odbranu u ime i za račun Bakira idu svi u bošnjačkoj vlasti, osim ‘majke’ Munira, nije se još javila, Ranko se mora spasiti.

Sada ni Bakiru ni SDA a samim tim ni Bošnjacima ne smeta ‘balans’, ne žale za Medžidom Kreso, dvojno državljanstvo je ‘normalna stvar’, nisu uopšte ugroženi nit’ po Ustavu ni Daytonu, sa istim žarom i na isti način kako se brani ‘Osmica’, nastoji se očuvati Ranko predsjednik Suda BiH. Jer, on odlučuje o ‘sudbini Osmice’. ‘Franko and de iure’ i o sudbini države Bosne.

Naravno, Bakiru nije prvi put već je to pravilo, da kaže jedno a misli i radi drugo, to mu je u krvi i genima jer je to poznati aksiom još od Alije (‘jedno na sabahu drugo oko akšama’), međutim kad se u medijima pojavilo pojašnjenje susreta Debevca i ‘Osmice’ u zgradi kod ‘zajedničkog prijatelja’, stvari su otišle iz domena bh ‘afera’ u domen klasičnog bh humora i zajebancije. Kažu, tamo se našao ‘neoprezno‘ a išao je na ‘babine‘ zajedničkom (prijatelju ‘Osmice i njegovom prijatelju) prijatelju pa je ovaj to ‘zloupotrijebio’. Kao da kažu čovjek koji te pozvao na ‘babine’, posjet uz poklone u povodu rođenja djeteta, uslikao te i dao medijima. Stvarno, kakav je to čovjek i ahbab, to nije zabilježeno od kako je ‘kihn’o Adam’, samo u Bosni i nigdje više.

Nije ni u istoriji države BiH to ostalo upamćeno a dešava se, da predsjednik Suda i direktor najviše obavještajne Agencije idu na ‘babine’ ili čak da mijenjaju djeci pelene, kao kakve teteke i strine, to su obično radili drugi, međutim glupljeg a tačnijeg pojašnjenja nismo mogli ni dobiti.

U spašavanje ‘Osmice’ se pored Bakira prije godinu dana, kad se biralo Vijeće ministara, nezvanično upleo i sam Milorad Dodik, glasajući za njega i ako se prije toga protivio, uslov je bio odranije poznat. Vi nama predsjednika vijeća-Tegeltiju, mi vama Osmicu, stavovi Bisere Turković ‘šejha’ iz tekije na Mejtašu Halila Brzine generala ArBiH i komandanta 7. Muslimanske brigade (šejha sa sadašnjim imenom Halil Hulusi Nakšibendi el Bosnevi) i ministrice BiH za SDA vanjske poslove se znaju, ‘Osmica’ joj je zaposlio sina, tako da silna nagađanja oko posjete Debevca i ‘Osmice’ prijatelju i njhove ‘babine’ nisu ništa drugo nego poklon usranom, oneređenom djetetu. Hoću reći ‘Osmici’. Pošto je očigledno da ‘tajanstveni zajednički ahbab’ nema ni ime ni prezime, bar nije objavljeno, dok pored ‘Osmice’, električara i čuvara Alije Izetbegovića, nema boljeg djeteta i sina države Bosne. Takav se nije još rodio.

Ako kojim slučajem neko bude prolazio pored turbeta na Kovačima ili pored porodičnog groblja Debevca, pa ako osjeti kakvo podrhtavanje, ne uzbuđujte se. To se Alija okreće u mezaru a otac Ranka Debevca Dušan prevrće u grobu. Drugo ništa se ne dešava.

photo : Osman Mehmedagić ‘Osmica’ direktor OSAe i Ranko Debevec Kavason, predsjednik Suda BiH, decembar 2020, arhiv