Kao što su bila oprečna i na mahove zbunjujuća silna obavještenja o virusu covid-19, malo zagonetnije naredbe, uredbe i zahtjevi raznih ‘kriznih štabova’, kad su konačno proizvedene vakcine i kad je otpočela utrka sa vakcinisanjem, nastala je ako ne ista a ono još veća nedoumica. Tako to ide u kriznim situacijama kao što su zemljotresi, zima ili poplave i corona.

Jedni preferiraju ‘rusku’, drugi ‘kinesku’, treći ‘američku’ ili nekakvu ‘oxfordsku’, četvrti bi ‘evropsku’, ima i onih koji bu ‘muslimansku’, iako je suština u tome da se sa vakcinacijom mora početi ako se hoće pobijediti pandemija. a svi to hoće.

Ova prepadanja oko vrste vakcine po proizvođaču više je izražena u siromašnim nego u bogatim zemljama, što je i logično, kao što smo vidjeli siromašstvo ili kokuzluk su čak i verificirali u samom vrhu Svjetske zdravstvene organizacije : prema njihovim podacima bogate zemlje su se već skoro opskrbile, a princip je bio da smo svi pred virusom isti.

Naravno, tako je oduvijek bilo.

Onda su vlasti po državama odredile količine nabavke vakcina, pa su zatim uslijedila pravila ko će se prvi ‘pelcovati’, uslijedila su prava medijska utrkivanja koja će država više vakcinisati svojih političara među prvima, pod plaštom da ‘dokažu’ da se vakcine ne treba plašiti a zapravo s namjerom da se spašavaju političari. Što je opet logično, bez njih nema ni vlasti ni države.

Zemlje Balkana sa kojeg nije otišla ni Hrvatska iako ima tapiju na Europsku Uniju su ovoj priči posebno poglavlje.

Jedni su nabavili solidan broj vakcina kao što je Srbija, i svih vrsta da se ne našteti ni Rusima ni Amerikancima ni Kinezima a pomalo i Evropi, drugi su se opredjelili za zapadnu varijantu vakcine kao Hrvatska, treći, BiH, je kao i obično neodlučna i po običaju totalno nespremna i neorganizovana.

Niti se u BiH tačno zna koliko je vakcina nabavila niti kako će se provesti vakcinacija (‘pošteno i transparentno’) ali sudeći po broju navodno naručenih vakcina, stići će ih toliko da neće pokriti ni desetak procenata ukupnog stanovništva. Ono malo narudžbe koja kasni nekoliko mjeseci i valjda stiže tek krajemidućeg mjeseca dok se rasporedi bit će dovoljno samo za ‘challenge’ bockanje važnih faca iz sfere vlasti, partija i vjerskih dvora uz slikanje.

I kad je ‘vrag odnio šalu’, Hrvatska se dosjetila kako ‘dohakati’ ovoj nastaloj situaciji.

Zemlja ‘parfema’ bez ‘sapuna’ je vakcine naručila od renomirane kompanije ‘Pfizer’ po jednom modelu ali je zahvaljujući svojim zdravstvenim šefovima razvila svoj sopstveni.

Umjesto po 5 doza iz bočice za pet pacijenata, kako na bočici stoji, prema naputku glavnog stožera ‘izvlači’ se ‘šest do sedam’ doza. Kao kad izvlačiš rakiju ili vino iz bačve, ili gorivo iz rezervoara auta na crijevo.

I ne skrivajući svoje umijeće to su objavili a onda se oglasio ‘Pfizer’ sa novim računom za vakcine uvećanim za ono ‘izvlačenje’ ili ‘navlačenje’. Neda ‘Pfizer’ da se na njemu zarađuje. Tako je Hrvatskoj umjesto pet doza po bočici fakturisao šest ili sedam, zavisno od ‘izvlačenja’.

No, da ne prepričavamo ovu zdravstveno vakcinisanu zajebanciju, čelnik Zavoda za javno zdravstvo Hrvatske gospon Krunoslav Capak je to sam pojasnio ovako.

“Mi smo imali deklarisanih pet doza po bočici. Kolege su nam javljali da su mogli navući šest, sedam. Tražili smo objašnjenje, a Pfizer nam je rekao da je to moguće. Kako je do toga došlo, pitajte Pfizer”, poručio je.

Da, da, ne morate pitati ‘Pfizer’, računica je jasna. Ili kolege gospon Krunoslava koje ne imenuje.

Ako iz bočice izvlačiš vakcinu sa većom špricom, ostaje u bočici manje, što slijedom te mudrosti znači ako uzmeš manju špricu, možeš sadržajem jedne bočice vakcinisati skoro dupli broj ljudi, pacijenata. Zar to nije genijalno.

Iako je sadržaj vakcine medicinski i naučno proračunat da vrijedi samo za pet pacijenata, Hrvatska se svojim naputkom dosjetila da ‘tehničkom’ metodom pelcuje deset. ‘Em je smanjila svoje troškove, ’em ubrzala potrebnu vakcinaciju, kud ćeš pametnijeg poteza.

Istina, smanjenjem količine ubrizgane vakcine na ovaj način, postoje velike vjerovatnoće da su se ljudi uzalud cijepili, ali šta znači ta sitnica ‘igranja’ sa ljudskim životima naspram ove genijalnosti uštede. I, najzad, ko bi svakom ugodio, jašta!

Potez ovog šefa hrvatske zdravstvene ustanove nije neočekivan, i on je da kažem čisto onako naš, balkanski, ma koliko Hrvvatska bježala od ‘sapuna’ špricajući se ‘parfemima’.

Postoje ozbiljne indicije da su i bh vlasti bile u dosluhu sa njim, sa gospon Krunoslavom, obzirom na broj naručenih doza ove vakcine. Računajući da iz dvadeset hiljada bočica mogu izvući 40, ako se potrude i 80 doza za sretne siromahe. Ako naruče milion, eto ti skoro dovoljno cjepiva za čitavu Bosnu.

Treba napomenuti da je gospon Krunoslav patentirao još jedan vid uvećane korisne upotrebe ovog cjepiva.

Pred kraj prošle godine kada su prve količine stigle u Hrvatsku, Krunoslav je uslikan kako sjedi na kutiji cjepiva, iako se zna da se vakcine moraju držati na strogo propisanoj temperaturi, na minus 70 stepeni i u posebnim rashladnim uređajima. Računajući valjda da njegova guzica hladi i osvježava, a ne zagrijava. On se poslije pravdao kako je sjedio na praznoj kutiji, međutim na slici se ne vidi baš da je kutija prazna, nije nigdje utonula, naprotiv… Dok je Krunoslav ‘rashlađujući’ doze povećao količinu, kontate? Kad se voda odmrzne ima je više.

Nezvanično Cross Atlantic saznaje da je prateći najnoviji naputak Hrvatska na čelu sa šefom Capakom naručila kod ‘Pfizera’ po SDA bh sistemu ‘franko and de iure’ vakcine u veleprodajnom pakovanju. Da još više pospješi imunizaciju. U drvenim buradima sa slavinom. Koja se jedino moraju u skladištima držati na promaji ili promaHi, sve ostalo je stvar tehnike. Uz pomoć koje se iz bačvi lako može ‘izliti’ ili ‘izvući’ ili ‘navući’ tačno potrebna doza. Jeftinije je za ‘Pfizer’ a korisnije za Hrvatsku. I ide brzo to je nevjerovatno. Malo liči na narudžbu za pivu ili vino ali je logično i naše domaće, balkansko. Koje se može primijeniti bilo gdje, samo je važna odluka ili naputak. I malo odviše pameti.

Istovremeno je kao saznajemo iz dobro obaviještenih izvora u Hrvatskoj, gospon Kruno naručio plastične banje-lavore u koje će se cjepivo iz buradi ‘izvući’ ili ‘navući’ te veliku količinu malih šprica od čije veličine zavisi i broj vakcinisanih. Razmatrala se i mogućnost da se vakcine umjesto špricom daju iz plastičnih manjih čaša u koje bi sadržaj vakcine iz bureta preko pipe išao direktno u čašice, što bi postupak ubrzalo, ali ‘kolege’ gospon Krunoslava nisu još odobrile ovu ideju. Plašeći se da bi se ovim umanjio psihički efekat vakcine.

Svjetska zdravstvena organizacija se još nije očitovala o ovom metodu Hrvatske ali nije ju ni osudila, što upućuj ena zaključak da je patent odličan i da bi se mogao primjeniti i u ostalim zemljama, ne samo Balkana.

*** P.S. svaka sličnost sa stvarnim događajima i imenima, slučajno je namjerna

photo : Krunoslav Capak direktor Zavoda za javno zdravstvo Hrvatske i montmontaža Cross Atlantic, arhiv