Toliko je Sarajevo ‘multietično’ da su na jedvite jade iz SDPa uspjeli krenuti sa procedurom izbora Bogića Bogićevića za načelnika, fali im ‘konstitutivnih’ Srba, dok se spašavanje handžar efendija na uličnim tablama razbuktalo do filmskih razmjera

Sramotna ‘Inicijativa’

Jedna usvojena inicijativa u bh Parlamentu koja ne znači skoro ništa jer će ostati samo to, želja i prijedlog i jer je daleko od zakonskog propisa koji bi je proveo u djelo, ogolila je ‘multietničko’ i ‘antifašističko’ a zapravo bošnjačko fašizoidno Sarajevo do kosti.

Usput, pokazala je svu truhlost i bezobrazluk rada parlamenetaraca.

Riječ je o inicijativi poslanika ‘Naše stranke’ Damira Arnauta kojom je traženo da Zastupnički dom državnog parlamenta usvoji ‘Inicijativu’ kojom se od opština i gradova širom BiH traži da budu zamijenjeni nacistički i fašistički nazivi ulica, škola i drugih javnih površina. Arnaut je ‘Inicijativu’ uputio krajem novembra i ona je ranije dobila i podršku Ustavnopravne komisije Zastupničkog doma.

U ‘Inicijativi’ se navodi da je ‘na sramotu cijele Bosne i Hercegovine, svih njenih građana, te pogotovo lokalnih zajednica u kojim se takvi nazivi nalaze, da su ulice i druge javne površine nazvane po ljudima poput Mile Budaka, Draže Mihailovića, Osmana Rastodera, Rade Radića, Sulejmana Pačariza, Jure Francetića, Mustafe Busuladžića, Lorković-Vokića, Uroša Drenovića, Ive Zelenike Tovarnika, Dragiše Vasića, Avdage Hasića, Stevana Moljevića, Huseina Đoze, Đure Spuževića, Muhameda Pandže, Rafaela Bobana, Pavla Đurišića te mnogih drugih kolaboracionista’.

Arnaut je stoga predložio da se od lokalnih zajednica traži da ove nazive zamijene imenima ljudi za koje je bez sumnje utvrđeno da su tokom Drugog svjetskog rata riskirali sopstvene živote kako bi svoje sugrađane spasili sigurne smrti u Holokaustu.



‘Je suis’ Busuladžić

To je bilo 11. januara i čudom čuda ‘Inicijativa’ je usvojena, svi parlamentarci osim HDZa su inicijativu prihvatili, javnost je obaviještena kako je ‘odzvonilo’ fašizmu i kako slijedi izmjena fašističkih naziva u imenima ulica.

Vraga, samo par dana kasnije Sarajevo je poazalo svoje pravo ‘antifašističko’ lice.

Iako je ‘Inicijativa’ samo deklaratornog i više dnevno-političkog karaktera karaktera i predložena je za čitavu BiH, ne samo za Sarajevo, kao i deklaracija ili rezolucija, jer o promjeni naziva ulica odlučuju lokalne vlasti a ne Parlament, na nju se sručila i ‘kuka i motika’, u startu se dalo do znanja da je to jalov i nepotreban posao i da nama ostaju ‘naši’ a njima ‘njihovi’ fašisti. ‘Je suis’ (svi smo mi) Busuladžić.

Ono najgore, ispalo je na površinu da je pizdarija sa kovanicom ‘grad džamija, katedrala i crkvi’ za Sarajevo samo filmska replika nekadašnjeg ‘Valtera’ i isprazna floskula fašista u vlasti i vjeri.

Odbrana osvjedočenih fašista, NDH ahmedija i handžar Bošnjaka krenula je iz svih oružja i oruđa.

Prvo sa islamističkih portala osvjedočenih ‘branilaca’ islama a onda od strane SDA bratstva i bošnjačkih medija listom i redom, da bi se na kraju došlo do mudrog zaključka da je čak i Josip Broz fašista.

Islamska Zajednica BiH na čelu sa Reisom ef. Kavazovićem se digla na noge, nedaju Huseina Đozu a vole i ostale, posebno Busuladžića, vječiti ‘branilac’ Bosne po mjeri šerijata i ahmedije ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa se ubio od odbranaških ‘kolumni’, čak se u dbranu uključio i džamijski moljac Muhamed Mahmutović ‘spisatelj’ iz Krakače kod Cazina i odnedavni kupac kuće u Sarajevu koju mu posjećuju inspektori a on se ‘uživo’ brani kako ga mrze zato što ‘voli Bosnu’, ne spominjući bespravnu dogradnju.

SDA : ‘Otkud moj đemper na demonstracija?’

Naravno, reakcija Islamske Zajednice ne začuđuje kao ni miješanje Reisa u državu, zato što su njihovom inicijativom i zaslugom ulice i dobile imena fašista i fašističkih sluga, nema primjedbi ni na reakciju ‘Hižaslava’ Cerića jer se zna znaju njegovi stavovi po pitanju fašizma i Sarajeva, znaju se i pravci djelovanja islamističkh i bošnjačkih medija, ovdje i sada je nužno ukazati na reakciju SDA i Bakira Izetbegovića.

Ova stranka iako je prihvatila inicijativu, nakon ‘zahtjeva’ da se razriješi podpredsjednik ove zloglasne partije Safet Softić inače i predsjednik najvišeg organa IZ Sabora Islamske Zajednice koji je glasao za inicijativu, oglasila se imbecilnim stavom da ti se od njega povrati.

Kažu, glasali su ali nisu vidjeli tekst inicijative, dodali kako Arnaut nije ovlašten da licitira imenima, pozvali se na poznati njihov izum kako se neće dozvoliti ‘izjednačavanje‘ četnika i časnih Bošnjaka hodža, čime su u trenu posrali se u tepsiju iz koje su pojeli pitu i pokazali o kakvom se političarenju radi u Parlamentu. Uzgred, dosjetili su se i Ive Andrića ‘suradnika Hitlera’ pa onda nije ni čudo što su prije bh rata u zrak letile prvo Andrićeve glave sa spomenika i bista. Drugim riječima, iako smo potpisali to nas ne obavezuje, nedamo ‘naše’ fašiste.

Tipičan bahat, bezobrazan i sasvim očekivan potez stranke koja se u svemu drži svoje munafičke taktike, poznate još od Alije Izetbegovića da ono ‘što kaže ujutru, ne vrijedi uveče’. I poprilično bošnjački i vickasto. Kao u onim ‘dešavanjima naroda’ iz doba Miloševića kad su uhapsili jednog Albanca za učešće u demonstracijama a on negirao. A onda policajci pustili snimak demonstracija pa kad je sebe ugledao u prvim redovima Albanac uzviknuo : ‘Ćivša nona .. odkud moja đemper na demonstracija’

‘ZavnoBiH’ begova

Toliko smo u par dana iz ‘antifašističkog’ Sarajeva naučili o plemenitosti i sposobnosti fašističkih handžar hodžica da ti dođe žao što se pominju u ovom kontekstu i što nisu njihova imena svuda, ne samo na uličnim tablama i školama. A hoće akoBogda, Sabur, ili ako vam je lakše, šutite.

I učite. I učili ste od distributera ‘Ramazanskih topova’, SDA sunetlije potomka mladomuslimana i njegovog poimanja fašizma Abdulaha Skake. Kroz kojeg smo naučili da su partizani bili zapravo fašisti u njegovim ‘biserima’, iskrenim odrazima njegove duše, potpomognutim i izjavama premijera Fadila Novalića.

Činjenica da su u Sarajevu izbrisana imena na uličnim tablama čak i učesnika ‘Zavnobih’-a kao što je Filip Kljajić koji je ‘izgubio’ bitku u ‘antifašističkom’ Sarajevu sa ‘busuladžićima’, ‘pačarizima’ Sandžaka, ‘đozama’ i ostalim suradnicima fašista i handžar divizija ili nekakvih begova i aga poznatih samo po tome koliko su mogli povaliti maloljetnica, koliko bureka pojesti i koliko kablova jogurta saliti u grlo, potonula je u borbi za spašavanje ‘hrabrih’ Bošnjaka do zadnje kapi krvi i pera.

Tu ne pomaže ni ‘bitka’ za rođendan države BiH i Mrkonjić grad i 25. novembar na način kako to samo Bošnjaci znaju, gdje sagorjevaju kao fitilj kad im se u to ‘dirne’ dok pljuju po nekoj sirotoj učiteljici kod Doboja koja je kaznila đake koji su ostali u dan rođenja ‘drage i jedine’ države kod kuće. To je bilo ‘prije podne’ na sabahu, uvečer oko akšama, važniji im je Busuladžić od Kljajića.

‘Lovac na Bošnjake’ fašista Arnaut je ovom inicijativom ‘zaradio’ odstrel a Sarajevo pokazalo kuda idemo.

Kuda nam ide glavni grad, tuda ide i država.

U tu čast nije bilo dovoljno islamističkim i vjerski napaljenim medijima da izlistaju stranke koje su glasale za ovu ‘Inicjativu’, podvučena su crvenim flomasterom čak i imena parlamentaraca, da se mete bolje vide. Odstrel još traje, iako bezveze. Ionako je to samo ‘inicijativa’, kao što smo rekli.

Bošnjačka ljubav : Hvali Bogićevića, dr’ž se Busuladžića

S druge strane, ovih dana kada se planira na mjesto načelnika Sarajeva ustoličiti Bogić Bogićević, kandidat SDPa, čovjeka čiji ulazak u politiku su ‘priželjkivali’ ujutru i na sabahu a predomislili se ‘oko akšama’, svi jurišnici na fašizam iz Sarajeva utihnuli, nema ih.

Zna se i dokazano je šta je Bogić učinio za Jedinu i Jedinstvenu međutim kad se uporede njegove ‘zasluge’ i ‘zasluge’ handžar i NDH ahmedija u ‘antifašističkom ‘Sarajevu, očito je da je Bogić zalutao.

Prvo bi ga vehabija iz ‘antidayton pokreta’ Aličković macolom, ako ‘dirne u ploču na Vijećnici’, iako Bogićević nije još ni imenovan načelnikom ali za ‘svaki slučaj’, a ovih dana vidimo da je na jedvite jade i ušao u proceduru, nema nikakve ni akcije ni reakcije ni od Reisa ni od ‘branilaca’ bošnjačke ‘antifašističke’ Bosne. Osim one famozne Skakine, koja isčitava svu željenu mudrost. ‘Ma dobar je Bogić, pravi je, ali za načelnika treba malo više energije, u njegovim godinama ..’ Jašta, hvali more dr’ž se kraja… Busuladžića.

Nema reakcije ni ‘zvaničnog Sarajeva’, samo stranačke vijesti koje govore da je u proceduru ušao ‘na mala vrata’. Da ima pameti iako je osvjedočeni antifašista i borac za državu Bosnu, odustao bi u startu.

Kažu da je SDP da bi spasio njegovu kandidaturu, morao povući dr. Dragana Stevanovića sa liste bh Parlamenta i imenovati ga u Opštinsko vijeće, inače bi Bogić ‘otpao’.

Razlog, nema dovoljno Srba u opštinskom vijeću kao ‘konstitutivnih’ naroda.

Kako bi to zvučalo da se u ovo ‘umiješa’ vječiti umješač Reis ili opasno islamističko blebetalo ‘Hižaslav Cerić, makar i u domenu bratskog i multietničkog vica, strašno je i pomisliti. Iako ‘da se Vlasi ne dosjete’, prihvataju i obožavaju Bogićevića kao rođenog brata.

photo : Bogić Bogićević, kandidat za načelnika Sarajeva, arhiv