Trump će otići on je već buduća prošlost Amerike ali ostaje blizu 80 miliona ‘terorista’?

# Događanja na Capitol Hill-u i u Bijeloj Kući od 6. januara ove godine i slike upada razjarenih i naoštrenih pristalica Donald-a Trump-a u ovo zdanje demokratije postaju polako predmet tihe prošlosti i analiza službi bezbjednosti, šta bi drugo mogli i očekivati.

Sada se svijet i građanstvo Amerike zabavljaju pričama o ‘domaćim teroristima’, o ‘pobjedi prava i demokratije’, najavljuje se već drugi po redu opoziv američkog predsjednika (impeachment) ili čak njegovo istjerivanje po kratkom postupku sa pozivom na famozni amandman 25 Ustava, svega ima ali pravog odgovora na prava pitanja nema.

A ona bi odprilike mogla glasiti : a šta će mo sa blizu 80 miliona ‘trumpova’ i ‘terorista’ kako ih je najzad javno nazvao Joe Biden, novi predsjednik Amerike a koji su glasali za Trump-a na izborima, kako se uopšte moglo desiti da kod takvog ‘perfektnog sistema izbora’ Donald uopšte uđe u Bijelu Kuću, a kad je već ušao tamo, šta se čekalo i zbog čega tolerisalo njegovo poimanje i Amerike i demokratije svo vrijeme mandata, posebno ovo, najavljivano dešavanje poslije Nove Godine? Uz koje, pred inauguraciju novog predsjednika ništa pametnije ne pada na pamet nego ovo : da li je baš za sve kriv Donald Trump?

# Da se razumijemo, nisam ‘trampista’ ali kod Trump-a skoro da nije bilo nepoznanica od samog njegovog kandidovanja za predsjednika pa sve do zadnjih ‘twitt hatifermana’. Sve što je obećao, uradio je ispred očiju ‘začuđene javnosti’, posebno Demokrata. Uključujući i onu dobro poznatu njegovu aksiomu kako će nam ‘predati Bijelu Kuću koju su nam lopovi i kriminalci oteli’, evo dao nam je, ušli smo tamo.

Nije sakrivao da neće dati na uvid svoj porezni dosije i podatke o svom sumnjivom poslovanju i povezanosti posla sa predsjednikovanjem, lagao je kad je mogao i kad stigao, mijenjao je sudije i ‘bezbjednjake’ kako je htio, ‘twittovao’ do mile volje a vazda mu ‘prijetili’ zabranom, satima i godinama, ukinuo sve što je prethodni predsjednik Obama uradio, svaki međunarodni ugovor je narušio, od onih klimatskih promjena do sporazuma o nuklearnom naoružanju sa Teheranom, zaratovao sa Evropom, Kinom, sa svim medijima u USA, osim sa Fox televizijom koja ga je pratila, povećao suradnju sa Izraeolom, Rusijom i Saudi Arabia-om. … Šta ima još da ne znamo? Pa on je dnevno ‘twittovao’ po 12 sati, a svaki njegov izgovor na internetu razvijao je događaje u Americi nesmanjenom žestinom, Wall Street se tresao od para, tako je bilo i u ostatku Svijeta.

Ima toga koliko hoćete.. ne vrijedi nabrajati.

# Dobre ekonomske pokazatelje filovao je benefitima za bogate koji su zapošljavali sirotinju, sirotinji je ukinuo sve što se dalo ukinuti, za sve to vrijeme šutale su i službe bezbjednosti i sudovi, Demokrate su sporadično kao opozicija reagovale, tek pred sami kraj mandata su uz nekakve nejasne optužbe za šurovanje sa Rusima pokrenule opoziv, unaprijed znajući da Trump nije sam i da američki sistem vlasti na relaciji Kongres-Senat neće to odraditi. Danima i mjesecima svi su samo medijski ‘pucali ćorcima’, na moguće nemire oko primopredaje i Bijele Kuće i ključeva Capitol Hill-a, dok je Trump javno opisivao šta će se desiti, još više, na sam dan upada demonstranata u Bijelu Kuću pozvao je svoje pristalice da to urade. Svjedoci smo selfie slika ‘terorista’ sa policijom kao da se radi o upadu demonstranata u kakvu Mjesnu Zajednicu u BiH a ne u centar Svijeta, sad bi da slušamo kako se radi o ‘rulji’, o ‘domaćim teroristima’, o ‘propustima koji se moraju istražiti’, o ‘zajedništvu i jedinstvu Amerike’… Ne, ovdje nije zakazao Trump, ovdje je zakazala Amerika i ma koliko se Demokrate upinjale da dokažu da su suprotno od Trump-a, ‘ne pije vode’. Pije ako nisi žedan.

# Naprasnom ponovnom smjenom Trump-a kojom se ‘vitla’ i koja se neće tako baš lako desiti niti njegov opoziv koji će nas malo više držati budnim do 20. januara a koji je također ‘na sonu’, neće promijenit suštinu koja je – ne Trump, glavni uzrok ovih događanja. Čak ni zabrana pristupa društvenim mrežama izrečena kad je sve već kasno, dokazuje da je i ‘saslušanje’ u Kongresu vlasnika ‘Face’ giganta od prije godinu i kusur dana bila jalov posao iz više razloga.

Prvo, izborni sistem, elektorski način izbora predsjednika po američkim zakonima je najblaže rečeno nedemokratski. Ako već 300 miliona građana ima pravo glasati, kako se onda može prihvatiti da bez obzira na glasanje koje se medijski naoštrava dvije godine ranije glasanje ne vrijedi jer o predsjedniku odlučuju nekakvi tajkuni, bogataši elektori iz svih država. I nekakvim stotinama godina starim i zaostalim caucus plemenskim prestrojavanjima u istoj prostoriji, umjesto modernog glasanja. Džaba prebrojavanje i sudovanje kad umjesto 300 miliona odluku donosi manje od 300 korporativnih moćnika koji zapravo ‘drže’ Ameriku. Ako smo kod sudovanja, i tu je dilema, zato što svaki predsjednik čim dođe bira i postavlja svoje sudije, svoje tužioce, svoje direktore bezbjednosnih agencija, komandanta vojske.. Kao sekretarice.

Da nije sistem zakazao još u fazi izborne kampanje uvidom u porezne liste Donald Trump bi otpao, vidjeli bi da nije i da kao i svi drugi, njih 1% bogataša, ne plaća taxu-porez, vidjeli bi kako mu čak kroz njegove silne ‘stečajeve’ poduzeća država plati sve što je zadužio. Međutim, nije bilo takvog i tako hrabrog, sad ne vrijedi o tome pričati.

Da su htjeli Demokrate, ne bi Joe Biden uopšte bio kandidat, ni njegova ‘nije za Ramazana’. I njegov sin kao Trumpov po Bliskom Istoku, mulja po bivšoj ruskoj državi, kao što su muljali Clinton-ovi po Balkanu i posebno po Kosovu. Umjesto njega, sada bi lekciju o demokratiji držao Bernie Sanders senator iz države Vermont, međutim i u predizbornim igrama, osudili su ga njegovi isto kao i ovi Trump-ovi. Previše je ‘socijalista’ i ‘komunista’, tražili su ‘sredinu’, koja jednostavno ne može opstati a da se ne vidi. Zato su dobili Trump-a.

Strah od Sanders-a je zapravo narativ Amerike, da sve što ‘miriše’ na komunizam u korjenu treba samljeti, iako ono što je on tražio, muči 99% Amerikanaca. Čak i onih Trump-ovih. Ono što je on predlagao imaju i kapitalisti Canade i mnogih evropskih kapitalističkih zemalja, ali …

Dok je Sanders vapio za tim da radnička klasa Amerike ima veće plate (razlike od radnika do direktora idu preko 300%), da svi imaju jedinstveno zdravstveno osiguranje a ne da osiguranje odlučuje o našoj bolesti i smrti umjesto doktora , pravilniji raspored bogastvva jer 1% drži u rukama više nego onih 99%, da studenti mogu povoljnije studirati a ne zaduživati se doživotno, njegovi u centrali su isturanjem ‘umjerenog’ Biden-a koji je i sam u onoj grupi od 1%, u startu dokazali koliko se brinu o građanima. I pomogli Trump-u, koji je sve to obećavao a lagao kao što je i isplanirao. Govorio je ono što ljudi vole čuti pa su glasači ostali zatečeni. Jeste bogat i bezobrazan, jeste reality i showman ali takav upravo i smije reći ono što nas tišti, idemo..

# Dok su se godinama po Americi ‘domaći teroristi’ takmičili ko će više ubiti nevinih žrtava po školama i po tržnim centrima, nije bilo oštre reakcije službi zaštite, od vlasti se nije moglo ništa očekivati. Nisu bili u stanju donijeti čak ograničenje nabavke dugih cijevi, da i ne govorimo propis po kojem se Amerikom ne mogu i nesmiju šetati naoružani tipovi i štokakve milicije, sve je bilo u stilu ‘psihički oboljeli’ ispucao… Kongres i Senat su tako sistematizovani da je naprosto neoguće donijeti ispravnu i potrebnu odluku osim dogovora a njega nije bilo, međutim i Demokrate i Republikanci, jer drugih nema, olako su prelazili preko ovih tragičnih i zastrašujućih događaja, čak i kad je i do 24-ero djece ubijeno u terorističkom aktu u jednoj školi za jedann dan, sad najednom kad je ispred Bijele Kuće zatutnjilo i kad je poginulo petero nevinih, složni su da se radi o ‘terorističkom činu’. Ovakvu konstataciju nismo čuli ni tokom zadnje dvije godine dok su širom Amerike tutnjale agresivne i sa velikim posljedicama demonstracije ‘Antifa’ ili ‘Black lives matter’ , dok su policajci koljenima i rukohvatom gušili ‘obojene’ građane Amerike, konačno smo na preuzimanju Bijele Kuće shvatili da su tamo stigli ‘teroristi’, kako je demonstrante nazvao Joe Biden.

# Ovi događaji su baš onako kako ih je predvidio Barack Obama još 2017 godine. ‘Balkanizacija Amerike’. Pogodio je ‘u sridu’. Scene penjanja po aulama Bijele Kuće i rabijanja prozora nisu ništa primitivnije od naših balkanskih. Uostalom, kad su ono 2014 demonstranti zastrašili bezobraznu bh vlast, odmah su proglašeni ‘teroristima’, da se bolje razumijemo, tako su i optuženi a presuda još nema, pa je tim sličnost još veća

Ali, otkud onda tolika nemoć obezbjeđenja i policije u Washington-u, postavlja se pitanje, da se na takav bahat i osion način oni tako vidljivo tu pojave, uz puške i eksploziv, zar se to nije moglo kao nekad ranije kad je policija u čas ugušila ‘Occupy Wallstreet’, rastjerati dok si rekao ‘demokratija’?

E, tu dolazimo do istog. Zakazao je ne samo ‘narandžasti predsjednik’ (zbog boje kose) Trump već Amerika. Sistem. Nije bilo dogovora, i što je najteže i najbolnije, kakve su prilike, sve se neće završiti na ovome.

Poslednjih sati današnjeg dana FBI i ostale službe nas filaju saznanjima o grupi od 4000 terorista koja se sprema za dan inauguracije, za 20. januar, i ne samo to, najavljuje se haos i u drugim gradovima van Washington DCa

A ne hapsi se još masovno, nekoliko desetina u zatvoru nije ništa naspram takvih saznanja.

Što znači da će to biti i bolno i teško, jer Trump ma koliko bio kriv za sve ovo što daje Americi na svom odlasku i što je dao 6. januara nije sam. Čak iako ga istjeraju otuda ostaće blizu 80 miliona onih koji su glasali za njega, za njegov krvavi pir u trajanju od 4 godine a koje je novi predsjednik okvalifikovao ‘teroristima’, iako je za njega glasalo malo nešto više od tog broja. Ko će uhapsiti 80 miliona ‘terorista’?

I koliko će ih ostati u Bijeloj Kući, kad Trump konačno, makar i na silu kao svaki od 13 direktora nekadašnjeg Agrokomerca iz Velike Kladuše napusti Washington DC?

Bez velikih i korjenitih promjena kojih nema na vidiku tipična narandžasta američka revolucija. Na balkanski način. Otišao Trump došao Biden.

photo : Donald Trump, internet ilustracija, arhiv