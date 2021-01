Emir Suljagić ponižava žrtve Potočara : para vrti grobove nastradalih u genocidu

Kaže poznata bh ljubavna priča da je Milorad Dodik jedan od većih ‘vakifa’- donatora Islamske Zajednice BiH. Daje i šakom i šubarom kapom. Posebno za džamije, Medrese i ostale ‘svjetionike’, a priča je otpočela sa ‘Hižaslavom’ bivšim Reisom Cerićem mnogo godina ranije, nastavlja se u halki Reisa ef. Kavazovića.

Onim opštepoznatim mufljuza i munafika Cerića ‘Bošnjaci su ugroženi u Republici Srpskoj‘ do onog, kad se primi ček od 250.000 KMa od Dodika : ‘Bošnjaci lakše sada dišu u Republici Srpskoj’, ispod slike sa zastavom i grbom ‘manjeg bh entiteta’ i u društvu nasmijanog Milorada, i traje do današnjih dana.

Dovijeka, jer para vrti gdje god treba rupa, rupa nikad dosta, posebno u Rijasetu.

Uostalom, evo najboljeg primjera kako se i kod Boga može ‘oprati’ parama’.

Kad odeš na hadž u Saudi Arabia-u na tu ‘našu’ svetu dužnost i u skladu sa pravilima koje ti u Rijasetu prepisuju iz Svete Knjige, pa ako tamo napraviš ‘belaj’ na način da spavaš ili imaš bludne radnje sa ženskom osobom u vrijeme hadž-procedure, odeš na blagajnu direkcije i uplatiš ‘narezani’ dio vrijednosti ovce ili kamile, sve zavisno od ‘težine ljubavnog prekršaja’, sa tom potvrdom ti je ‘halal’ (dozvoljeno) nastaviti proceduru. U protivnom, nije ti ‘sahi’ ili pravovaljano.

Božja se pita, skontali su to ovi u Rijasetu i u vlasti pa je onda normalno da kao što Ramiz Salkić permanentno ‘vodi bitku’ za ukidanjem ‘četničkog entiteta’ a uredno otuda prima pofinu platu već decenijama putujući ‘na posao’ iz Tuzle i drveći onu o povratku na ognjišta (umjesto da jednostavno napusti to leglo ‘četnicizma’ skupa sa ostalim poslanicim u Skupštini, pa neka se uruši ta nelegalna genocidna tvorevina) Ramiz vječno ‘ukida’ a vječno živi u Republici i sa Republikom. Para je dobrodošla odakle god dolazi, samo neka ulazi u džamijske i lične sehare.

Zato kad Milorad Dodik odvali kako mu smeta ‘arlaukanje sa munara’ ne treba se ‘ibretiti’ ili na bosanskom čuditi kad mu saspemo tone psovki, prljavštine i uvreda, jer džamije su naše teritorije, ambasade i naši svijetionici a Dodik na ovaj način Bošnjake vrijeđa i ponižava, čim ponudi donaciju treba ga ‘kazniti’ tako što ćeš mu se zahvaliti i donaciji uzeti. Elhamdullilah. (Zahvala Bogu).

Dodik je skontao ove Božje puteve love na naš način pa tako ‘arlauče’ i daje a Rijaset uzima. Obećao je on još toga. I za Medresu u Srebrenici i za Medresu u Banja Luci a što se planira jer ‘ima potrebe’ (šta će nam ove šerijatske institucije o otkud potrebe kad tu nema Bošnjaka to zna samo Bog i Rijaset) da se prave i pravit će se.

Čak i kad nema bh zastave muftije se sa Dodikom slikaju jer ima para pusti zastavu, dok Šefik Džaferović i gazija Komšić ‘vode ogorčene bitke’ u Predsjedništvu za ovaj komadić državnog platna.

Onomad, kad ono bješe, ah da, 19.19.2019. godine u muftijstvu Doboja, bez Šefkine i Željkove bh zastave, uz onu ‘omrznute’ Republike Srpske i one ‘naše’ džamijske, Dodik je velikodušno ‘caltnuo’ 100.000 KMa za gradnju još jednog, još većeg i novijeg Islamskog centra u Doboju, da se ‘arlaukanje’ čuje što dalje i što glasnije, a muftije se raskokodakale.

‘Dodik je danas, šućur dragom Bogu i Alahu, posjetio Islamski centar u Doboju i razgovarao sa banjalučkim i dobojskim muftijom, te donirao 100 000 maraka za gradnju Islamskog centra…’

Naravno, ‘manji propust’ sa zastavom koje nije bilo nigdje na vidiku, opravdali su ‘tehničkim organizacijskim problemima‘ i pare su legle, Božja se pika.

Kada je pri otvaranju Ferhadije u Banja Luci Dodik ušao onako nasmijan i veseo sa novim i ‘specijalnim’ tepihom za Božju Kuću, niko se od ahmedija nije dosjetio da odbije nemoralni poklon, taman ćoravog posla, ‘arlaukanje’ je dobilo širu dimenziju, do stotine decibela.

‘Allah da ga nagradi’ vapile su bijele ahmedije, kao kad dove za Aliju Budnju ratnog i poratnog SDA profitera kojem ni račun za vodu od naroda otetih hotela nesmije niko kontrolisati jer čovjek je ‘vakif’, čak je sam izgradio jednu džamiju, ili kad uče za dug život onog Sandžaklije tajkuna i kriminalca Tasima Kučevića što šamara žene po hodnicima Tuzlanskog Suda a ‘pomaže, Allah da ga nagradi’, ili kad uzimaju lovu od kockarnica ‘ili narko dilera i svjetskog kriminalca Nasera Keljmendija ‘Allah da ih poživi’, dodajući da je Republika Srpska za Ferhadiju dala blizu milion KMa, umalo da Mile ne dobi čarobni ključ za otvor džamije, malo je falilo. Zaboravili jadnog poginulog Murata Badića iz Cazina koji je život izgubio za Ferhadiju, sve se izgubilo u šarenim bojama ‘perzijanera’ Milorada Dodika.

I tako teče bh priča već tri decenije, poklonu se ne gleda u zube a Dodik najavljuje još hedije, za nove poduhvate Islamske Zajednice BiH u Srebrenici i u Banja Luci, samo temeljite, ne brinite za lovu. Po onom, ne možete vi njih napraviti koliko ih ja mogu srušiti pa obnoviti.

Dobro, i to je ok, ali zašto se onima drugima koji nisu baš izdašni u doniranju ili koji vole malo i iskritikovati gledaju i u zube i u pluća, posebno u mozak.

Zato što su ‘bolesni u glavu’ pa ne mogu skontati draži politike i vjere, drugog razloga nema.

Reče jednom prilikom, sa početka ‘afere’ respiratori u BiH famozni ‘twitteraš’ Emir Suljagić, sadašnji direktor Memorijalnog centra Potočari da je svaki onaj ‘ko kritički govori o Srebrenici isti kao i četnik’ , twitt je tutnuo da raja zaobiđe mladog i uspješnog malinara Fikreta Hodžića nabavljača neupotrebljivih i preskupih respiratora kojeg su kritikovali na sva zvona.

Kao, njemu Emiru, Srebrenica je svetinja, Potočari gdje prima ugodnu platu posebno i neda na ‘svoje’.

Međutim, gle čuda, jučer je kao i obično twittao i pismeno dokazao da je ‘četnik’ i to jedan među najvećima.

Naime, jedan njemački političar (Stefan Kaufman) iz stranke CDU u Bundestagu, poslao je čestitku Republici Srpskoj u povodu 09. januara dana entiteta, a nakon što su se uključili Reuf Bajrović i čitava bh dokona internet raja sa kritikama, Njemac je povukao svoju čestitku, kao ‘nije razumio kontekst događaja‘ i u stilu Milorada Dodika za svoje ‘arlaukanje’ ponudio donaciju Potočarima.

Odmah se uključio direktor ‘bijelih nišana’ Emir Suljagić pa se kao i Reis ili muftija, očitovao na engleskom jeziku na ovu Božju mogućnost, na ovaj načun.

‘Nisam učestvovao u debati ali informacije o parama su ok, donacija je dobrodošla..’

Pišaj i kenjaj koliko hoćeš samo daj sadake.

Kada bi Suljagić sjedio u Potočarima u svojoj kući u izgradnji ja bih to na bh način i razumio, jer sadaka nam je usud i sudbina. Ovako, kad nam svaki dan drži lekcije iz bh istorije iz Potočara, vazi o šehidima, genocidu, ‘braneći’ Srebrenicu od četnika, meni ovo više liči na rasprodaju ‘doline bijelih nišana’ kako uvijek naglasi, na čistu pijacu Srebrenice i mrtvih duša koje nisu svete i koje se mogu iskupiti’ čak i za jednu njemačku marku. Na neviđeno, jer Švabo nije rekao koliko daje.

Nisam siguran da je Emir, inače ljubitelj dobre kapljice, uopšte svjestan svoga pijanog postupka kojim pojeftinjuje i genocid i Srebrenicu i žrtve, ali znam da je njemu dozvoljeno kao Bogu sve ono što nije dozvoljeno volu, kao što kažu stari Latini i da je na ispravnom putu.

Kad se već može seksualni grijeh na hadžu platiti cijenom jedne ovce ili deve, kad Bakir Izetbegović može slagati naciju oko Revizije za genocid u postupku protiv Srbije pa propustiti rok od 10 godina za žalbu, što ne bi po istom receptu naplatili i ovu i ovakvu sramotu. Srebrenica je uostalom, od samog početka bh sramota u režiji bh vlasti i religije, zašto praviti izuzetke. Jedna žrtva genocida par pheninga. Nakupi se a pare vrte sve pa i grobove šehida, ma šta god značila ova bosanska inačica za poginule u odbrani grada i Bosne.

Suljagić, koji je od ‘arlaukanja’ kako mu prokišnjava krov u Potočarima prešao na opštu javnu otimačinu para kroz donacije, performanse i projekte u ime žrtava genocida odavno je prešao granicu ljudske istine i morala. Od SDP ministra koji je planirao korigovati vjeronauku u školama pa od toga osustao kad su mu vehabije Mustafe Creića poslale metak poštom, postao je dio bh državnog i vjerskog sistema u kojem je sveto samo ono što donosi korist.

Iako su ga neki okrivljavali što je učestvovao na proslavi vojske Republike Srpske 13.05.2015 u svojstvu ministra BiH, ja nisam, jer u njemu vidim čisti profil bh političara ili vjerskog poglavara.

I znam, mogu ovdje napisati šta god hoću o njemu, o Potočarima, o žrtvama genocida, dovoljno je da samo pošaljem ček ili kufertu, sve će mi biti oprošteno.

Ali šta ćemo sa onima ispod ‘bijelih nišana’ ?

Njihove kosti smo davno prodali, sad trgujemo sa dušama. I ‘arlaučemo’ a oni ništa ne čuju.

photo screen : twitt Emir Suljagić njemačkom političaru. Šalji lovu sve ti je oprošteno, arhiv