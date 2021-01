Moć savjetnika : Što ne stigne reketom ili šakama Čedo Jovanović, dokusuri ‘perom’ Nihad Hebibović

O ‘gaziji’ i ‘zlatnom ljiljanu’ Željku Komšiću, hrvatskom članu bh Predsjedništva ‘iz reda Bošnjaka’ manje više znamo sve. Njegova svaka završi u vrhu bh medija kao ‘senzacija’ a od svake njegove izgovorene riječi ili rečenice ‘strepi’ Milorad Dodik, dok Dragan Čović već godinama ‘ne spava’, ili je ‘na aparatima’.

Prateći bošnjačke medije svakodnevno vidimo kako je ‘spustio’ Miletu ili ga ‘otresao’, te kako je isprepadao Čovića. O njegovim ‘zaslugama’ očuvanja građana BiH i države po mjeri EU ne vrijedi trošiti riječi, vidjeli smo pred Novu Godinu kako je stoički i hrabro ‘otresao’ i moćnu Rusiju i ministra Lavrova, rame uz rame sa SDA gerontološki sposobnim Šefikom Džaferovićem, godinu dana ranije vidjeli smo kako je natjerao Dodika da na engleskom potpiše ANP čime je BiH otvorio vrata za ulazak u NATO što Mile nije uopšte skontao.

Uz pomoć brata Turčina i pukovnika, ‘čuvenog’ pukovnika kako to najaviše bh mediji (Olcay Denizer) od 06. januara ove godine zahvaljujuči ‘gaziji’ ušli smo u dnevni boravak NATO mašinerije. Kao što smo obaviješteni za sada u ovaj vojni savez upade samo Sarajevo a uskoro akobogda i čitava Bosna.

Naravno, najavio je i apelaciju Ustavnom Sudu pa će mo uskoro imati još koju među desetinama odluka ove bh institucije što donosi odluke koje završavaju samo u novinama, ovaj put Željko traži da se promijeni Zakon o prebivalištu kojeg su SDPovci ‘dali’ Dodiku na tacni , da se lakše može prijavljivati uz slijedeće izbore. Ko gdje hoće i kod koga hoće.

Ali, manje znamo zašto je ovako agilan štab ‘partizana’ Komšića i DF generalštaba za očuvanje države te otkud Komšiću ovako pametni potezi od kojih zavisi naš opstanak, koje mudro povlači iz dana u dan.

Odgovor se krije u djelovanju njegove gerile savjetnika.

Među desetinama savjetodavalaca Komšića (tri člana bh Predsjednštva imaju ukupno 26 savjetodavaca) koje plaća ova država i od kojih je većina Bošnjaka kao što je i red, jer Željko u Predsjedništvu predstavlja Hrvate (Amir Ibrović vlasnik kafane ‘Tito’, Nihad Hebibović bivši novinar, advokat ahmed Žilić, ministar Rusmir Mesihović …) najveće zasluge za ovakav čvrst da prostite stav i beskompromisnu borbu mogle bi pripasti dvojici od njegove gerile. Jedan je Čedomir Jovanović moćni političar iz Srbije, sve u skladu sa Komšićevom idejom partizanije na bošnjački način, drugi je još agilniji bivši novinar Hebibović. Ove dvije udarne ‘pesnice’ (na bosanskom : ‘pjesnice’, ­šake ) iako nevidljivi u svojim bivšim profesijama, ovdje kod Željka su muški i ‘pošteno’ u službi i šefa i države.

Kao što znamo, u borbi za državu je sve dozvoljeno, posebno u gerilskom načinu ratovanja i bitaka, tako da savjetnici Komšića uopšte ne moraju brinuti kojim načinom će ostvariti svoje ciljeve. Ako treba i krvlju i životom, samo da se dođe do cilja.

Tako, ono što propusti Čeda šakom ili baseball palicom, dočeka Hebib. Prvi je poznat po tome što svoje protivnike udara, šakama, reketom, čim stigne, drugi svojim britkim bošnjačkim mirotvornim ‘perom’.

Na ‘fejsu’, ‘na instagramu’, na ‘tvitteru’. Tamo gdje uglavnom boravi i odrađuje svoju crkavicu od plaće bh politička elita.

Savjetnik Čedo je svoje bicepse pokazivao po Beogradu, sad mu došla prilika da ih pokaže i u BiH, Hebibović je pak posebna priča.

Evo kako on to na muslimanski, na fini i saburli način ostvaruje.

Kad treba ‘oštro odgovoriti’ hrvatskoj predsjednici Kolindi, kad je trebao, Hebibović je to ovako natenane sročio. Preko svog ‘tvitta’.

‘ova foka opet sere jebo joj islam mater…. sljedeće ljeto joj treba lagano pustiti priču kako vehabije opsjedaju Jadran … pa kad pukne vijest negdje nadomak Splita teroristički kamp….’

Naravno, njemu se obavezno na profilu pridruže slične snažne medijske internet figure tipa Reufa Bajrovića ili Emira Suljagića, onda krene fina i evropska uljudna rasprava šta treba uraditi hrvatskoj predsjednici.

Hebibović u svojim oštroumnim primitivnim i nepismenim komentarima ide borbom bez kraja.

Kad se obraća bh ‘ljevici’ u kojoj je do jučer ‘vedrio i oblačio’ njegov šef ‘gazija’ Komšić, Nihad to sroči ovako.

‘ … ”Soj lijevo intelektualnih pičaka i kurčića”, ”Gubice su svezale u cilju džamijskog rata”…

Zar to nije predivno, čisto građanski i evropski. Ma čak i naučno.

A zna Nihad nazvati i novinara koji ne napiše kako je to smišljeno u savjetničkom štabu pa ga onako patriotski i natenane iskritikovati, zaprijetiti i uputiti ‘na pravi put’, kao onomad što je prijetio poznatom novinaru Bursaću kad je ovaj ‘bh Pulizer’ objavio kolumnu ‘Četnik Bursać i partizan Komšić’, sve on zna.

Ima toga ihaha, kome je do iskustva, taktike i mudrosti, neka samo prati savjetnika. I njegove ‘fallowers’.

Džaba se novinari žale Udruženju novinara, džaba pišu kabinetu Komšića, to je sve samo gubljenje vremena.

Zato jer je bitka koju vodi Željko Komšić iznad svega i u njoj je dozvoljeno ama baš sve.

Uostalom, zar bi partizani pobijedili da su slušali šta im drugi govore. Nikad!

Zato da ne bi završili na ‘drvetu za pišanje’, ili da vam ne bi stigle vehabije, začepite gubice, država nema cijenu. Država ima svoje heroje i ‘gazije’.

Tragom ovakvih zaključaka, lakše je onda ‘svariti’ i potez ‘partizana’ Komšića upriličen na jednoj od silnih demokratskih bitaka za državu. Jeste izborni ali poučan je i u skladu sa etikom savjetnika Nihada. Uostalom, pogledajte sliku pa procijenite. Tamo ponosno stoji ‘gazija’ Komšić i poručuje sa plakata ‘glasom za Komšića glogov kolac zabijamo Čoviću’. Ali ne samo njemu već i Kolindi, hoće reći Hrvatskoj, ‘do jaja’.

Ljepše metafore za građansku zajedničku državu ‘kurčića i pičkica’ Komšića teško da će te igdje lako naći kao u BH Predsjedništvu, odakle se hrane ovi snagatori u savjetima.

photo : Željko Komšić ispred poučne kulturne poruke susjednoj Hrvatskoj, arhiv