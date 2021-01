Slučaj pedofilije u džematu Puračići/Gnojnica kod Lukavca koji se tek nakon dvije godine otkriva u javnosti ovih dana, eklantan je primjer pedofilije iz džemata Gluha Bukovica iz 2009. godine.

Isti su ‘akteri’, iste žrtve, a Boga mi jednako ovu mektebsku sramotu posmatraju i sakrivaju i sadašnji (Reis ef. Kavazović) i ondašnji – ‘Hižaslav’ ef. Cerić

Nije bez veze ona narodna opštepoznata da ‘popovi vole mlade dečkiće a hodže mlade djevojčice‘, međutim iako je riječ o pedofiliji, jednoj od najmračnijih pošasti našeg doba, malo je država i društava koje to sankcionišu promptno i beskompromisno. Tako su česte ‘vijesti’ da se sudi vjerskim službenicima nikako ili nakon mnogo godina, kada se zaborave i žrtve i njihove patnje kao i počinioci.

*** Mislim da nema onog ko se još ne sjeća ‘slučaja’ Gluhe Bukovice kod Travnika i seksualnog napastvovanja djevojke u mejtefu iz 2009. godine, hodže pedofila Rešada Omerhodžića, sudske i tužilačke cirkusijade i svega što je ovaj događaj proizveo, vrijedi se podsjetiti.

Ovaj imam je zbog seksualnog bluda nad maloljetnom ženskom osobom u mektebu osuđen na 18 mjesci zatvora, međutim nema tačnih podataka da je kaznu uopšte odležao. Do 2014. nije sigurno, sve je odgađao ‘usljed šećerne bolesti‘ ili promjenom prebivališta pa mu ‘ne mogu uručiti poziv za zatvor’ ili su vlasti bukvalno odbijale da ga prime ‘jer nema mjesta u zatvoru‘, od tada se o tome ne mogu pronaći nikakve vijesti, niti to koga interesuje.

Sa druge strane, što je još žalosnije, nikoga ne interesuje ni šta je bilo sa zlostavljanom djevojčicom, dok je pedofil hodža iako je bio ‘nedostupan’ vlastima, medijski prao i Rijaset i svoju ‘ahmediju u erekciji‘ na islamističkom portalu Bošnjaci.net i u ‘Avazu’. Sve uz plač i suze, namjestili mi, i sa pozivom na Allaha kako su mu ‘neki’ sve napakovali.

Naravno, vjersko ispiranje i čistoća bolesnog uma doveli su do toga da je kada je napuštao Bukovicu, pedofil doživio da mnogi plaču za njim u ispraćaju, a što je sve dozirano javnosti čime nam je čitava država umalo postala Gluha Bukovica.

Islamska Zajednica BiH je dugo sakrivala ovaj slučaj i pod tadašnjim rukovodstvom Reisa ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića nastojala sve svaliti na medije i ‘neprijatelje’ džemata i islama.

Štaviše, ‘Hižaslav’ Mustafa tadašnji Reis se tu okušao i kao istražitelj, lično je dolazio u Gluhu Bukovicu pa dijete maltrertirao na samo svoj način.

‘A jel’ te dirao ovdje ili ondje’ ..’A jesi li ti šta osjećala’ jel’ te uzbudilo” tražeći išta što bi ličilo na onu, također poznatu : ma sama je to tražila. Tako izrasla i tako provokativna u mejtefu, ko bi joj odolio.

Majke mi, istražitelj Cerić se tih dana 2009. ponašao kao onaj bolesni poznati naučnik za perfidni i morbidni dio naše psihe, onaj Francuz Marquis de Sade koji je u svojoj knjizi Filozofija u budoaru to pojasnio ovako.

“Nema čovjeka koji ne poželi da bude despot kad ima erekciju”.

Sve ispitujući nesretnu žrtvu da nije možda na bilo koji način uzrokovala željenu erekciju ahmedije i prijeko potrebni despotizam Markiza.

*** Postupkom Reisa Cerića a kasnije sprdnja i sudskih i tužilačkih vlasti oko izvršenja presude komotno se moglo vidjeti da su ove ahmedije zaštićene i od Boga i od zakona, a ‘plasirane laži‘ o pedofiliji u ahmedija su nam se opet ukazale u slučaju hodže Ahmeda Omerbašića iz Piljužića kod Tešnja koji je kao što to i priliči zataškan, zatim 2010. hapšenjem pa puštanjem hodže u Bratuncu, u istom slučaju seksualnog bluda nad maloljetnicom nekadašnjeg bh ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića i evo, kod ovog najnovijeg pedofilskog osvrta iz mejtefa u džematu Puračić Medžlis Gnojnica kod Lukavca, koji je najbliži ‘slučaju’ Gluhe Bukovice.

Zato jer su isti ‘akteri’ i ‘ste žrtve’, a jednak je i ‘tretman’ i reakcija Rijaseta, i Prvog U Bošnjaka.

Ovaj potonji pedofilski internet slalom hodže Muniba Ahmetovića u džematu Puračići se razlikuje samo po tome što je stari pedofil Ahmetović (60 godina) umjesto sa jednom djevojkom iz mejtefa, vodio ljubavne lascivne razgovore sa dvije djevojčice (13 i 14 godina), drugi ‘slučaj’ se otkrio naknadno.

Međutim, pune dvije godine je trebalo da sve ‘procuri’ u javnost, toliko je jaka mreža Islamske Zajednice BiH i ‘organa gonjenja’, da nisu o tome progovorili roditelji napastvovane djece u emisiji ‘Defter Hefte’ Fatmira Alispahića ovih dana, ne bi se za događaj ni čulo.

Dakle, kad već nema velike razlike, haj’mo o sličnostima sa Gluhom Bukovicom.

*** Islamska Zajednica BiH je prijeteći tužbom Alispahiću ‘demantovala’ navode uz tvrdnju ‘da su sve odradili po propisima‘ još prije dvije godine i da je za njih ‘slučaj završen’. To što su hodžu pedofila jedva prebacili u drugi džemat uz prijetnju roditelja a ‘pedofirluk’ pomeli pod tepih ovoliko vremena, to je za njih valjda ‘završen slučaj’. Prikrivanja sa pozivom na propise.

U svom ‘demantu’ na zvaničnoj web stranici Resi okrivljuje novinara za ‘zloupotrebu roditelja’, dakle kao i u slučaju Gluha Bukovica našli su ‘neprijatelja din-dušmana’, vadeći se na ‘organe gonjenja’ kojima ni dvije godine nije bilo dosta da išta poduzmu, a znali su sve od početka, kažu roditelji.

Policija je permanentno roditelje upućivala na Tužilaštvo umjesto da ‘po propisima’ podnesu prijavu ili uhapse počinioca, Tužilaštvo je ‘sakupljalo dokaze’ koji su od početka bili poznati ali se čekalo na zaborav, za to vrijeme ‘zloupotrijebljeni roditelji‘ su jadni išli ‘od vrata do vrata’ tražeći postupak i pravdu. Bili su prije dvije godine i kod šefa Medžlisa Vehabovića u Gnojnici/Lukavac i dali mu kopije prepiske, pa iako je potvrdio da zna za slučaj, osim premještaja koji se očekivao iz Sarajeva ništa drugo nije niko poduzeo. Čak ih ni Reis Kavazović nije primio, zakazani prijem je naprasno otkazan, rekli im u Rijasetu da ‘nema više potrebe’.

Reis ef. Kavazović umjesto da iskorijeni ovu pošast ‘prijeti tužbama’ čime dokazuje da je na ‘istom fonu’ kao i bivši Reis ‘Hižaslav’ Cerić, kada je u pitanju njegova firma Islamska Zajednica, pljačkaška organizacija uz SDA koja je kao i sestra-stranka totalno odmetnuta od naroda i samo gleda u moć, lovu i korupciju, sve sa rukama prema nebu i Bogu, i uz dove.

*** Dakle, za sada, hodža pedofil je samo premješten kao i onaj u Gluhoj Bukovici ali se ‘ne zna gdje’, Tužitelji još ‘istražuju’ i to je sva ‘kazna‘ za ovu ahmediju. Da može komotno u drugom džematu i u drugom mejtefu nastaviti gdje je zastao ili zaustavljen. Po istom sloganu kojeg Medžlis Gnojnica korist na svojoj web stranici: “Mekteb upiši lijepu budućnost ispiši”.

Da li vam ovo zvuči poznato u paraleli sa sličnim postupanjem u kriminalu i korupciji u bh vlasti?

Gdje Reis Kavazović učestvuje aktivno i svaki dan, reaguje u svakoj prilici i neprilici.

Ne čeka dvije godine kao u ‘slučaju’ maloljetnih žrtvi u Gnojnici i poniženih roditelja.

photo : dio lascivne prepiske sa telefona hodže Muniba Ahmetovića, u okviru – hodža Ahmetović Munib, arhiv