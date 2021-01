Portal Krajina.ba proglasio grad Utica NY ‘saveznom državom’

Grad Utica na sjeveroistoku Savezne Države Amerike New York, proglašen je ‘saveznom državom’ Amerike. Nije navedeno da li je to 50-ta, 52-a ili pedeset i treća država, ali je – država, i to Savezna. Država u državi, tako kaže u svojoj post objavi krajiški portal Krajina.ba od 02. januara 2021. godine.

Ko je smislio ovu svježu novogodišnju vijest nije nam poznato, međutim da je netačna u to nema sumnje.

Portal je vijest prenio najvjerovatnije tragom nekog od zemljaka u ovom gradu i ne čitajući objavio ovakav novinarski propust i skandal.

Koga kritikovati? Nepismenog dostavljača vijesti ili još gori uređivački kolegij portala, nije više ni bitno, najbitnije je da se Amerikanci ne dosjete pa da tragom vijesti ne povećaju broj svojih saveznih država.

Naravno, ovakva pojava svjedoči o tome kako se vijesti ne prenose već proizvode. Copy-paste sistemom, facebook i drugom internet modernom tehnologijom kojoj robuje najveći dio i portala i proizvođača vijesti iz djaspore

Vijest je inače objavljena u povodu smrti jednog stanovnika ovog grada, inače zemljaka, koji je preminuo pred Novu godinu i koji je sahranjen poslednji dan stare godine.

Da ne bi bilo zabune, grad Utica nije savezna država niti će to biti.

To je mjesto življenja uglavnom izbjegličke populacije i u sastavu je Savezne države New York. Broji oko 60.000 stanovnika, izbjeglica iz BiH i ostalih prostora Ex-Yugoslavije ovdje boravi negdje oko 6.200, što čini približno 10% gradske populacije.

Grad je poznat po tome što u prečniku od 2 km ‘rade’ četiri bh džamije, od kojih je jedna crkva konvertovana u džamiju, ima najmanje 16 bh birtija, kafana ili restorana i svake godine grad se ‘popunjava’ izbjeglicama iz svih krajeva Svijeta.

U zadnje dvije godine najviše ih dolazi sa Bliskog Istoka i Azije.

photo screen : portala Krajina.ba, arhiv