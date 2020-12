Četiri godine donacija Saudi Arabia-e od dva miliona KMa za Srebrenicu, u državnom trezoru čekala ‘dogovor’ za raspodjelu. U BiH čak i covid vakcine na sadaku, pod hitno usvojiti Zakon o prosjačenju i sadaki.

Na javno postavljeno pitanje švedskog ambasadora u BiH Anders-a Hagelberg-a 2019. godine gdje je nestalo 16 miliona KM novca švedskih poreskih obveznika doniranih za projekat prečišćavanja otpadnih voda u Mostaru, odgovor nikada nije stigao.

O, da, bilo je nešto ‘intelektualnog’ i ‘vickastog’ bošnjačkog humora po internet bljezgaoni, tipa ‘vidi frajera matere ti, što si davao kad ti žao’, ili : ‘poslije j nema k, šta bi drugo bošnje-internet doktori mogli izmisliti. Možda ono famozno : ‘vidi mu gloove’, da se javnosti ubaci ‘dnevna doza’ našeg primitivizma, bez toga ništa ne valja.

Zvanične vlasti Mostara (isto tako misle i zvanične vlasti Sarajeva) smatraju da je ambasador nervozan, da ga razumiju ali da to nije baš tako lako, radovi sporo napreduju ali radi se, ipak tu nije riječ samo o parama Šveđana, u tih 134 miliona ima… I sve je po zakonu … Već pet-šest godina…

Oh, vidi, sadake ima mnogo više, ali odgovora gdje su pare-sve je manje.

Na isti način, u odgovoru na pitanje o donaciji od 5 miliona KMa ostao je uskraćen davno japanski ambasador u BiH, kad se raspitivao za gradnju vodovoda u Bužimu, za što su pare i date.

Budala japanska, ‘ta će on nama … dohakati, vidi mu glooove”. A vodovod ? ‘Ajte molim vas…

BiH vlast je do perfekcije razradila sistem, samo da to ‘pokrije’ posebnim zakonom, a on, sistem, glasi ovako.

Za naše bogovske plate, beneficije, telefone, kola i sve ostalo što ide uz to, uključujući tendere za jarane- imamo budžet kojeg punimo iz kase države i kreditima. Koliko fali namirimo. Za socijalu-služi blesava dijaspora, za državne ustanove-imamo donacije.

Tako to funkcioniše u stvarnosti već tri decenije i niko se osim par ambasadora ne buni.

Bolnice, policijske stanice, vatrogasni domovi, škole, džamije, sudovi, Tužilaštva, magacini civilne zaštite, sve se to popuni i uredi preko donacija. Neki to zovu sadakama, šta ima veze. Od toga BiH živi od rata pa i sada.

Evo, čak su i corona vakcine prešle sa budžeta na sadaku. I šta fali, malo će kasnit ali doći će, Malo će nas više krepucnuti ali ostaće više love u džepovima mafije u vlasti. A džabali…

I, vidi ovo, O donacijama se ne raspravlja puno, poneki ludi ambasador zatraži izvještaj i to je sve.

Međutim, većina nikad ne upita za pare.

Milijarde love se slilo u BiH od početka bh rata pa do sada i niko nije uspio ući u kraj donacijama.

Jok, ne zna se čak ni tačan iznos. Poslednja Komisija bh Parlamenta (Komisija je više puta osnivana i mijenjana) od prije sedam godina utvrdila je cifru od 7 milijardi KMa donacija, međutim Komisija se ušutala i de facto prestala raditii.

Zapelo kod Islamske Zajednice BH koja je najviše ‘baratala’ donacijama a odbija dati podatke. ‘Mi smo nezavisni od države’ i nemamo obavezu dati takve odatke’. Tačka.

Zato bi trebao poseban zakon o hediji iliti sadaki. Jer to nam je glavni izvor love, država počiva na tome.

Da se utvrdi kako se donacija zaprima, ko je odgovoran za realizaciju, ko podnosi izvještaj i kome. Jer nam je to ključ, kostur našeg državnog sistema.

U protivnom, slušat će mo ovakve vijesti kao ovih dana. Od prije dva dana.

‘Srebrenica. Nakon četverogodišnjeg usaglašavanja kriterija konačno došlo do realizacije donacije Saudi Arabia za Srebrennicu vrijedne dva miliona KMa’.

Sunce ti žareno ‘ebem, 4 godine lova u trezoru države BiH, čekao se ‘dogovor’ oko raspodjele.

A Srebrenica? Šehidi? Povratnici, klinci palci? A Bosna, a odbrana, a potrebe povratnika a… šta znam šta još..?

Nema, tu je kraj priče. Nakon četiri godine ‘dogovorili smo se ‘da se isporuči 14 motokultivatora, sedam brdskih kosilica, tri sijačice i dvije vadilice krompira, te 6 trimera.’

I to je to, tako se ‘došlo do realizacije’ 1 milion donacije od 2 miliona KMa, date za Bošnjake 80% i za Srbe 20%.

Probajte izračunati po najskupljim kataloškim cijenama šta se sve može kupiti za milion KMa pa će te saznati da je kao i u svakoj od ranije, i u ovoj donaciji bratska pljačka neviđenih razmjera.

Baška što su pare ‘stajale u trezoru države’ 4 godine (stajale govno pasje, u trezoru države dva miliona ne bi opstala da su bila ispod legla zmija otrovnica, biće da se država služila sa njima, a neko priupitao za pare), ali da se kupovinom par kosilica i vadilica za krompire utroši milion, to još nije zabilježeno.

Napominjemo da je od ove donacije pola, i to jedan milion KMa, dat za gradnju kuća za povratnike. Koje bh vlast pominje svaki dan milion puta, brine se za njih, spašava ih od Dodika, međutim lovu za gradnju kuća ili stana za njihov povratak ‘drži u trezoru’ četiri godine. Da se slučajno ne vrate ranije …

Prateći situaciju, ambasador Saudi Arabia-e bi u roku odmah trebao zatražiti svoju lovu natrag. Kao onaj Šveđanin. Ili Japanac…. Međutim, nema zakona o sadaki i niko, ama baš niko nije u obavezi da ga informiše o tome.

Niti o ova dva miliona KMa od braće Arapa, niti o milionima koje je obećao Vučić iz Srbije prije par godina, niko ništa nije u obavezi objašnjavati. Nije bilo obaveze ni o traktorima iz Kine prije, ni o bolesnim SDA junicama. Ma ništa i nikom.

Jedino što se od nas traži kao obaveza za Srebrenicu, to je da glasamo. Ali ne za ‘vlaha’ (Mladena Grujičića) već za Ćamila Durakovića ili Aliju Tabakovića. U protivnom nemamo halal Reisa. Možemo glasati i glasali smo i za ‘vlaha’ Desnicu Radivojevića, ali to je bilo uz halal Reisa i SDA, i onomad. Poslije njegovog hapšenja 2019 u vezi nekih, opet, donacija, kineskih traktora, ne preporučuju nam ga.

photo : ilustracija prosjačenja i sadake, arhiv