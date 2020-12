Bh logika zaduživanja : samo uzimaj i troši, budala koje će to otplaćivati ne fali. Jučer’povučena’ 153 miliona KM, u aprilu 400 miliona, vode se intenzivni pregovori za još dodatnih 1,5 milijardi KMa iako je BiH već zadužena sa blizu 12 milijardi !?

Da li ima dobar matematičar u BiH ili još bolji statističar pa da ‘pohvata’ i izračuna koliko smo to zaduženi i koliko smo duboko u kreditima?

Ovako ništa ne znamo osim što nas obavijeste svakih par mjeseci o novim zaduženjima koja su neophodna i bez kojih nema države.

Nema, takav se stručnjak za brojeve nije rodio, to je nemoguća misija.

Ako ga slučajno ima, ušutaće se. Nije državnički i patriotski ići na državu licitirajući brojevima od kojih pamet zastaje. Uostalom, niko ga neće shvatiti za ozbiljno.

Bez države, zna se, mi smo kao ribe bez bicikla. Tako se i vozamo ove zadnje tri decenije. Na ‘suhom’.

Najviše mi se u ovoj kreditnoj farsi dopada ono sa ‘pismima namjere’, to je da prostite vrhunac ovog kreditno monetarnog sexualnog igrokaza u BiH, to je nenadjebiv osjećaj zadovoljstva.

Ono, kad vlast virne u budžet pa vidi da je šupalj, da je potrošeno, pa onda sjedne sa bankarima, svjetskim lešinarima pa onda naciji obznane kako se i de u ‘postupak’ sa zaduženjima i krenu ‘pisma namjere’. Sjede i meze, pijuckaju sa pozajmljivačima love a onda odu u kancelariju pa im pišu pisma.

I ovi njima.

Kao, mi trebamo lovu za određenu vrstu potrebe, banke imaju lovu, banke nas nahvale kako još nismo prezaduženi, država garantuje za redovnu otplatu i kamatu, banka dadne nekoliko godina oslobođenje od plaćanja, Fadil Novalić nasmijan onako kako ga je samo dragi Bog dao izađe i pojasni kako se mi ne zadužujemo već samo uzimamo kredit, i onda najbrže, telefonski, vlada se sastane i odluči : uzimamo ovaj aranžman je najpovoljniji.

Niko ne pita blizu četiri miliona žiranata koji svaki kredit države uredno plaćaju ni šta u vezi kredita.

To nema nigdje do u Bosni. Niko te ne pita a u tvoje ime daje bankama i drugim finansijskim kućama bjanko mjenicu o kreditnom jamstvu.

Blizu četiri miliona idiota, stanovnika, građana, seljaka države BiH tako već tri decenije ispunjava svaku želju vlasti, tovareći sebi i svojim potomcima milionske bespotrebne dugove.

Važno je samo da se dogovore koliko će od ukupne svote ‘nama’ a koliko ‘njima’. Nešto bace i districtu Brčko i eto uživancije. Čim potrošiš jednu tranšu, odmah pripremaj drugu. Nikom ne moraš reći gdje si pare spiskao, dovoljno je da samo da trubiš kako je ‘transparentno’ i ‘namjenski’, banke lešinari će to potvrditi i ući u nove aranžmane. Ako se ko od ekonomista pobuni i zatraži dodatne garancije ili uslove, ima vlast ‘svoje’ stručnjake, koje koristi u ovim prilikama. Koje je koristila i kod donošenja Zakona o akcizama, oni se odmah oglase i bace prašinu na svaku razumnu analizu.

Bivša Yugoslavija je imala duga 16 milijardi dolara, zaduženje država bivše zajedničke države su nadmašila i matematičare i statistiku, dugovi su veći i do deset puta.

Nadrogirana i bezobrazna vlast uzima kredite nemilice i bez ikakvih planova utroška, zapravo pozajmice se većinom opljačkaju i završe u džepovima, platama i privilegijama, o nda se kad toga ponestane, poteže za novim kreditim i ‘pismima namjera’. Svjetske banke i kreditni fondovi se ponašaju po principu ‘kamatara’, ‘lihvara’ ili ‘zelenaša’. Hvale ‘kreditnu sposobnost BiH’ i daju lovu a ‘šapu’ puštaju na glavne državne resurce, donose i naređuju propise i ‘sijeku’ za sebe firme koje će u budućnosti zgrabiti. Što zaduženiji, to bolji, što više droge to manje problema.

Raja-žiranti otplaćuju kreditne linije ne pitajući ništa nikoga.

Zato će kredita biti još.

BiH je prema podacima od juna ove godine zadužena skoro 12 milijardi KM, od čega je 8 milijardi vanjski a ostalo unutranji dug. Međutim ako ‘slušate’ vijesti vlasti i međunarodnih bankarskih ‘zelenaša’, mi smo ‘srednje zadužena zemlja’,. možemo mi još posuditi.

Predloženi budžet Federacije BiH za iduću godinu ukupno potražuje preko 5,5 milijardi KMa i u tom budžetu vlast već računa na 1,5 milijardi duga kojeg potražuje.

U budžetu se nisu odrekli od svojih privilegija, plata i dodataka, čak više, za plate i privilegije u budžetu je predviđeno novih i dodatnih 10 miliona KMa. Za putovanja, iako je pandemija, dodatne pare, za kupovine i troškarenja, čak i za ‘bijeli hljeb’ se vlast potrudila, obezbjedila pare za 6 mjeseci ako se ostane bez posla..

A ovamo, para nema mi moramo uzeti redit. Milijardu i pol, ej ! Da bi ublažili posljedice pandemije, krizu, svašta ponešto.

Koliko jučer telefonski su se usaglasili da po hitnoj proceduri uzmu 153. miliona KM iz već odranije odobrene kreditne linije. A blizu 400 miliona smo da prostite ‘povukli’ već aprila ove godine. Plus, intenzivni su pregovori da uzmemo još milijardu i pol. Šalju se pisma, garancije i kredit će najvjerovatnije biti odobren odmah iza Nove godine bez obzira na javna pismena protestiranja grupe eminentnih ekonomista i stručnjaka. Navodno ova milijardica i pol se odnosi na saniranje posljedica corona virusa i pandemije. Vraga, na saniranje posljedica nadrogirane i na bogastvo naviknute vlasti, međutim ko te pita.

Svjetski bankari i fondovi samo daju. Znaju oni da pacijent što je više nadrogiran to više konzumira i uzima.

A ima ko vraćati.

U svakoj drugoj zemlji osim BiH ovakva zaduženja bi bila odlična prilika da raja propitkuje i traži pojašnjenja u što idu pare i dokle više ovako.. .frcale bi vlade. Bilo bi protesta i revolucije.

U Bosni, frcaju samo nova zaduženja. Nešto će od toga u vidu ‘hedije’ završiti i kod žiranata, kod raje, kakvi protesti kakvi bakrači.

Bolje je sliniti i navijati na internetu. Šta je, mi smo manje zaduženi do vas, mi samo 12 a vi po dvadeset milijardi. Hej haj.

U dugu BiH najviše je para od Svjetske banke (IDA i IBRD). Slijedi je Evropska investiciona banka, pa onda Pariški klub kreditora i Evropska banka za obnovu i razvoj. Na kraju, tu je Međunarodni monetarni fond .

photo : Vlada “vlada”- premijer Fadil Novalić i ekipa na hitnom zadatku usvajanja 153 miliona KMa duga po hitnom postupku 26.12.20, arhiv