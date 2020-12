Ejup Ganić, svjetski poznati Yugosloven, Bošnjak i ratni profiter, još se i reklamirao na spomeniku

Ovi politicusi u Sarajevu ne mogu bez kamenja.

Kamene predizborne piramidalne gromade po gradu od septembra ove godine sa ‘gromadnim’ ukradenim mislima i izrekama pripisanim mudracu Aliji Izetbegoviću na kojima su misli prepravljene nakon medijske bruke, nisu dovoljne. Kamenja i budala nikad dosta.

Evo, ‘ratno bh Predsjedništvo’, na čelu Nedžad Ajnadžić već bivši načelnik Opštine Centar koji je u oktobarskim izborima izgubio stolicu načelnika od Srđana Mandića, u društvu sa penzionerom leptir-mašna Stjepanom Kljujićem i svjetski poznatim Yugoslovenom, Sandžaklijom, Bošnjakom Ejupom Ganićem, poodavno velikim biznismenom iz reda ratnih bh profitera te Mirkom Pejanovićem, dovukli su i postavili na šetnici ‘Kemal Monteno’ dva spomenika-nišana i napravili još jednu ‘kamenu’ bruku.

Podigli su nišane živima.

Dvije betonske ‘biste’ nalik na nišane postavljene su i otkrivene za Madaleine Albright bivšu državnu sekretarku Amerike i malezijskog bivšeg premijera Mohamada Bin Mahathir-a. Prije toga biste su ovdje postavljene početkom ove godine umrlom Visokom Predstavniku BiH Paddy Ashdown-u, Alois-u Mock-u te Tadeusz-u Mazowiecki-om.

Da ne bude zabune, biste postavljene ove godine u februaru su u znak sjećanja na mrtve, ove dvije ‘nove’ krase imena još uvijek živih i zaslužnih, tako da u buduće ne važi pravilo da se spomenici podižu samo mrtvima.

Bivša državna sekretarka Amerike stara 83 godine na svom nišanu je dobila natpis ‘ja sam iz Sarajeva’ a malezijski smijenjeni premijer koji uživa 95. godinu života jedan citat o etničkom čišćenju tokom bh rata i oboje su kažu zaslužni što su tokom rata u BiH a i sada ostali uz BiH i njen narod.

Naravno, zna se da je ovo ubacivanje žive Albright na nišan u ‘aleji velikana’ u sklopu njene aktivnosti tokom rata u BiH a sada u štabu Joe Biden-a u vezi najavljivanih promjena Daytonskog sporazuma, ukidanja Republike Srpske i smjene Milorada Dodika, dok se za malezijskog premijera zahvalnost iskazuje za pomoć u toku rata u oružju, novcu i drugim donacijama, za prihvat i školovanje bošnjačkih studenata koji su po završetku škola uhljebljeni u BiH na važna mjesta (jedan od njih je direktor šerijatske BBI Banke u Sarajevu Amer Bukvić), ali to se ne stavlja na spomenike, tamo ide ono što ‘treba’.

Neće valjda bratu Mohamad-u staviti da je u poznatim terorističkim napadima u Francuskoj branio teroriste bez premca.

I, slijedeći važan razlog je lova i reklama.

‘Neko’, po odobrenju bivšeg načelnika je trebao zaraditi za obradu kamena i klesanje, a to je njegov ahbab i firma kipara Enesa Sivca.

Da bi se istakla važnost ovih ličnosti, ratni profiter Ganić se potrudio istog časa te je u ‘aleji velikana’ prekrio ‘zaslužnog’ Bin Mohamada reklamom svoga privatnog Univerziteta. Da mu fino zahvali za donacije njegovom fakultetu, ne bi li još šta ‘palo’ u znak ljubavi prema Bosni.

Kakve su (ne)prilike, slijedeći bi ovdje mogao biti kralj Saudi Arabia-e jer on je bio prema Ganiću (čitaj : prema BiH) još izdašniji. Samo jednim čekom ga je darovao sa 10 milion dolara prije par godina, ne računajući kartu za hadž, te se Ganić profesor fizike dao u medicinare. Pravi Medicinski Fakultet, zapravo već je napravljen ali vodi spor jer mu je neki drugi ‘biznismen’ zatvorio zgradom prozore i prilaz pa čeka sudsku odluku pa da nastavi ‘proizvoditi’ doktore.

Kolika je pažnja prema zasluženima u ovoj ‘aleji’ treba dodati i ovaj podatak.

Kad je umro Tadeusz Mazowiecki, oktobra 2013, niko iz BiH mu nije otišao na sahranu. Iako svi znamo kolikog su uticaja kod suda u Haag-u imali njegovi izvještaji o logorima tokom bh rata, koje je on sastavljao kao izaslanik UNa.

photo : Reklama privatnog fakulteta Ejupa Ganića na bisti-nišanu malezijskog premijera, arhiv