BH basna : Liska održana, svi pobjednici a još se neznaju pobjednici međunarodnog festivala ptičije komedije, svi zadovoljni-ptice najviše, ostale životinje nisu bolje ni zaslužile

Ovogodišnji međunarodni festival komedije u Mostaru planiran ranije, prije dvanaest godina, održan je tek 20. novembra ove godine kad su se stekli svi uslovi, uključujući i corona pandemiju. Pogađate, riječ je o festivalskim lokalnim ptičjim izborima koji su u ovom gradu održani uz sve mjere zaštite od virusa gdje je trebalo izabrati predstavnike najveselijih ptica u najtužnijem gradu.

Izborni festival je dobio ime po posebnoj vrsti ptice koja se zove liska, što je klasični sinonim za poznate mostarske zajebancije i doskočice.

Ona, ova ptica, kaže nauka, može biti samo liska (Bijela) a može biti i Crna (Fulica atra), riječ je o posebnoj močvarici ptici iz reda ždralovki. Izgleda poput patke, živi uglavnom uz bare ili jezera može i uz more, dobro pliva i roni, hrani se vodenim životinjama i biljem, no jede i insekte, punoglavce, čak i ribe.

Prije samog festivala još koju treba dodati o ovoj ptici. Često je u velikim jatima jer tad je najsigurnija, iako najviše vremena provodi druželjibivo u ne baš povezanim zajednicama, vrlo zna biti agresivna, posebno u sezoni parenja. Engleski naziv za ovakvu pticu je ‘Coot’, nastao zbog poznatog zvuka zova nalik na lajanje…

Pripreme za održavanje festivala humora i zafrkancije počele su još 17. juna ove godine kada su dva predstavnika Bijelih liski kodnog imena Bakir i Dragan koji su sebe nazvali probosanske liske (patriotske domoljubne liske koje imaju isključivo pravo na svoju teritoriju življenja i leta) sjeli i dogovorili scenario za održavanje ovog festivala i utvrdili pravila. Koliko ptica će biti u jatu, na kojim prostorima će živjeti, kuda da se leti, da li prema Istoku ili prema Zapadu, kako da se ptice prehrane pred dolazeću zimu, gdje i kako pronaći crve, insekte, žabe ribe, kako će se u buduće razmnožavati, i sve drugo što ide uz ptičji festival humora. U organizacioni odbor su se uključili još i polu-liske polu-patke Željko i Fahro iz reda Crnih liski, priključile su im se još poneke Bijele liske čudnog ponašanja i manira koje su uglavnom nepristrasne ali uvijek uz Crne liske, ne pitajući ostali ptičji svijet sa istih prostora ništa i nikako.

Sačinjen je čak i Sporazum koji je pomno pozdravljen od strane međunarodnih ptičjih predstavnika Liski Amerike, Evrope, poselamljen i od predstavnika žirija festivala iz podkrovlja OHRa u osobi Lisko Inczko, dogovora kojeg niko još nije razumio niti dobro vidio ali su skoro svi za njega rekli da je nešto najbolje za ptice i ostali životinjski i pernati soj Mostara, kako bi prežvio i krenuo u veseliju budućnost.

Jedna odmetnuta grupa ovih ‘tica’ je u startu izrazila svoje negodovanje i odlučila prijaviti se na festival van jata Bijelih liski, organizatori festivala su rekli da se tu radi o podvrsti liski koje se zovu Crne liske ali da one nisu bitne i da se razlikuju po tome što su antibosanske, antidomoljubne i koje ne treba uzimati za ozbiljno, budući da one uvijek idu odvojeno i stvaraju problem u ovakvoj ekološkoj ravnoteži Bijelih liski bez potrebe i bez ikakvih rezultata, naročito to rade u doba parenja, a to se ovaj put potrefilo skoro pred zimu, obično je parenje u oktobru.

Ove Crne liske su u startu sumnjale na Sporazum Bijelih liski kojeg su vidjeli samo Dragan i Bakir tvrdeći da će polu-liska polu-patka po imenu Željko prihvatiti sve bez čitanja iako permanentno tvrdi da Crne liske kvare harmonijum i suživot na ovim prostorima, no niko nije obratio pažnju na liske imena poput Irma, Predrag ili Nermin, tim prije jer su Međunarodne liske tvrdile kako se radi o historijskom festivalu humora i zajebancije na ozbiljne teme…

I bi festival, praznik ptičje demokratije, zabave i humora bez granica.

Liske su se šetale Mostarom, i jednim i drugim, kljunovi su im bili pokriveni sa znakovima njihovih matičnih jata, redale su se predstave čitav dan i noć, Mostar je prštio od smijeha a kad se zavjesa spustila na kraju svih postavki, uslijedio je opšti dar-mar.

Crne liske su izvikivale i objavile pobjedu, Bijele liske su slavodobitno tvrdile da je njihov festival, sudije Međunarodnih liski su zadovoljno uzvikivale ‘kva’ ‘kva”- demokratija, domaći članovi žirija kodnog imena CIK LISK su ponavljali samo jednu rečenicu : sačekajte, još se ništa ne zna, moramo glasovima publike pribrojati i glasove iz neba, kao što se zna veliki broj ptica glasača nije mogao doći u Mostar pa je glasovao iz zraka, u letu.

Brojanje glasova se oteglo u nedogled, evo dva dana a još se ne zna tačno ko će i kako upravljati zračnim i zemaljskim prostorom ekološke zajednice Mostar u naredne dvije godine, gledaoci koji su plaćali uvijek kartu za ovakav festival su u čudu. Kako može Kina ili Amerika izbrojati na svom festivalu milionske glasove liski za čas, kod nas se ne može utvrditi ko je pobijedio od nekih stotinjak hiljada ptica, međutim imamo pojašnjenje i za tu vrstu festivalskog takmičenja. One tamo ptice su čipovane, mi još to radimo ručno, što je malo sporije ali je sto posto sigurnije.

Publika, gdje nisu sjedile samo ptice već i druge vrste životinja, kao one sitnog ili krupnog zuba, insekti i vodozemaci, nisu imale većih primjedbi, jer su unaprijed prihvatile Sporazum o održavanju festivala.

Po kojem se znalo i zna se kuda i kako lete liske. Tačno se u bobu moglo pretpostaviti gdje zaokreću one sa dužim kljunom a gdje jato skreće iznad Starog Mosta, gdje je najveće stanište Bijelih a gdje Crnih liski tako da je festival kao i svaki drugi. Da se životinjski svijet zabavi i raspoloži u ovoj pandemiji.

Uostalom, kao i kod svakog glasovanja, zna se da pobjeđuje uvijek uz asistenciju međunarodnih sudija iz žirija ista sorta jer su najbolji i najsposobniji, ali pobogu, važno je da se malo predahne od svakodnevnih briga i problema, zato služe ovakvi događaji.

Jedna podvrsta Bijelih liski po imenu Denis je, pored svih ovih festivalskih doskočica zabrinula dio ptičijeg i životinjskog svijeta publike. Naime, ova tica je izjavila kako su izbori ovog festivala ‘paradigma Bosne’ a vidimo kako se završilo. Čak pored činjenice da se zna gdje uglavnom obitavaju liske, izjava je samo na tren uzbudila vodstvo festivala, budući da je naučno dokazano da liska Denis nema baš neki kredibilitet u svojim izjavama, grakće po inerciji kao i svaka ptica u letu.

Ako bi ovo gakanje uzeli tačnim, to bi značilo da su i ostali festivali van Mostara u opasnosti, vidjeli smo da nisu, prošli događaji van staništa Mostara dokazali su sasvim suprotno, poslije svakog sličnog događaja imali smo i tu stanje kao i u Mostaru.

Graktanje je totalno bez veze. Kako vrijeme trećeg brojanja glasova u Mostaru odmiče sve više se pokazuje da je ovaj festival mogao komotno biti odložen još dvanaest godina i da se liskama osmjehuje blistava historijska budućnost. Nema nikakvih najava promjena, život je lijep i veseo, ima dovoljno hrane, ima neba, kako stvari stoje čak će i zima biti manje hladna. Kud ćeš većeg razloga za slavljenje i na kraju svih krajeva zašto to mijenjati. Dobre igrače ne treba zamjenjivati..

Zato je najbolje ovako. Svi su pobjednici i svi zadovoljni. Festival je pokazao i dokazao da ne samo ljudima već i pticama treba što više zabave za dobar suživot. A ostale životinje i pomalo biljni svijet ?

E, pa, zna se, jedino ptice lete u nebo, ko im je kriv. Nisu bolje ni zaslužile kad nisu ptice.

photo ilustracija : festival Mostarska Liska, arhiv internet