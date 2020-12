U Bihaću reklama ‘Allah’ sa dovama iz Svete Knjige na ulici, samo još slika fali



Od Islamske Zajednice BiH s pojavom ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, ‘akademika’ iz Novog Pazara do današnjih dana, možeš svašta očekivati.

I sve je cool. I kad su vehabije i selefije ‘originalni muslimani’, i kad se na munarama ‘viHore’ ili vijore repetitori ‘BH Telecoma’ (laka lova, ništa ne košta) , i kad se cvijet Srebrenice kači na revere terorista u Čečeniji kao onomad što ‘Hižaslav’ Cerić uradi, kad se naplaćuju ulaznice u džamiju, naplaćuje članarina (Islamskoj Zajednici BiH) za vjeru pored islamskog PDVa ‘zekjata’…

Može se u džamiji i ručati, svaka skoro u BiH i u dijaspori ima moderno opremljenu kuhinju, ima i restoran sa svom potrebnom opremom, uključujući bilijarski stol čak, može se prodavati u džamiji knjiga, može iznad na spratu stanovati hodža i sa hanumom uživati dok se ispod moli Bogu, spavati u džamiji kao u motelu, može Islamska pedagoška akademija u Bihaću nositi ime Saudijskog kralja Selamana Ibn Abdulaziza, platio čovjek fasadu nego šta, ma može sve, iako propisi sa kojima se hvale i koji su da kažem zvanični tvrde suprotno, ‘ako se ne odredi drugačije’.

Prvorazredna je onda senzacija, kako to kažu bošnjački mediji ‘slika dana’ kad vidiš komunalce u Sarajevu da u vrijeme pauze za doručak odklanjaju na travi svoj ‘vakat namaza’, kao kad Arapi na aerodromu klanjaju pored kante za smeće dok putnici u čudu zagledaju u prolazu.

Provehabijski SDA magazin ‘ima taj običaj’ da svaku ovako radosnu ili sličnu vijest objavi u rubrici ‘slika dana’ a onda nastane utrka po internetu ko će prije objaviti, prenijeti novo slatko ‘čudo’ nad čudima.

Ovih dana jedna posebna ‘slika dana’ izaziva pažnju i skreće pažnju : ajeti iz Kur’ana na Bihaćkom korzou osvanuli su najprometnijom i najljepše uređenom šetnicom na velikim panoima.

Allah u reklami. YouTube yarrabi (tobe yarrabi), što bi se na bosanskom reklo, Bože me sačuvaj, oprosti dokle smo došli. Da reklamiramo Boga i Svetu Knjigu i svete dove na ulici.

Kao Telecom repetitore, kao salamu i srajevsko pivo, Božeoprosti i posmiluj.

Zadnjim popisom 2013. smo ‘dokazali’ da smo 100% muslimani ali da smo ovoliki čudaci i majstori reklama to još nije dokazano.

Na stranu što se na te ‘hadise’ i ‘ajete’ može svako nasloniti, može na njih sjesti ili ih popljuvati pa i zapišati, mogu to i ljudi i životinje, prije ovi drugi, sve to na stranu kad ‘je drugačije određeno’, da može tako. Da se Jedini Bog reklamira.

Majke mi, bila je prije dvije godine u novinama reklama jedne Policijske stanice u BiH što je izazvalo smijuriju (bolan, šta se ima reklamirati, valjda znamo šta Policija (ne)radi i koje su joj nadležnosti, ali eto) ili ona sa bilboardom u Cazinu koja poziva na mevlud, ali reklamirati Onog i Glavnog kojem se svakodnevno moliš i u kojeg vjeruješ i Onog Svemogućeg, čista je blasfemija vjere i ruglo Rijaseta, međutim ‘slika dana’ je po principu ‘zapišavamo naše prostore’, pardon, zauzimamo naše prostore, na svakom pedlju građanske BiH, evo stigla i na ulicu. Kao pašteta ili pasta za zube.

Plus, Medžlis Islamske Zajednice Bihać i njegova ‘mreža mladih’ autori ove vjerske bogohulne zafrkancije i neozbiljnosti se ovim ponosi. Po ono narodnoj : čega se pametan stidi, budala se time ponosi.

A što i ne bi kad je dobro plaćeno i kad nije haram.

Kad je jedan vrli musliman u Velikoj Britaniji htio da registruje svoju firmu, kompaniju pod imenom ‘Allah’ vjerske sile džemata u Kraljevstvu su skočile i nije dobio dozvolu. Znamo da po šerijatu nije baš dozvoljeno ni slikanje ali to se ne odnosi na vjersku elitu ‘novih i originalnih muslimana’ u BiH, znamo da se nezna kako nam izgleda Poslanik Muhamed, zbog pokušaja da se isti nacrta ili filmuje padaju glave k’o misirače, ali bosanski evropski muslimani su evo Svevišnjeg stavili na reklamni pano.

Samo još slika fali pa da ‘slika dana’ bude po mjeri. YouTube na muslimanski način.

Ko onda može reći da Islamska Zajednica BiH nije profitabilna firma, a?!

photo : Bihać, Korzo, reklama Allah i ajeti Kur’ana na cesti, saff.ba portal