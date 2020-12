Ostavinska rasprava iza Alije Izetbegovića mora biti preduslov raspakivanja Daytonskog Sporazuma koji se najavljuje.

Ovih dana mediji bruje o Daytonskom mirovnom Sporazumu i njegovom raspakivanju, bez pitanja američkog predsjednika Joe Biden-a već su ga odredili za izvršioca. I sve isplanirali kako će to ići. Ukinuće se Republika Srpska, Dodik će u zatvor a sa njim i Dragan Čović, nestaće Herceg-Bosne kao da je oduvijek u Hercegovini, BiH će ući u NATO po hitnom postupku a onda na isti način i u EU.

Med i mlijeko.

Međutim, prije nego se uđe u bilo kakve izmjene i dorade ovog međunarodnog Ugovora kojeg uzgred budiBogsnama i budi rečeno uopšte nema u originalu, postoji samo prijevod na sa francuskog na sva tri bh jezika kojeg čuva u kasi Niski bh Predstavnik ahbab Inzcko, u BiH se mora prvo provesti ostavinska rasprava iza umrlog Alije Izetbegovića.

Da se utvrdi zaostavština, gdje kao što znamo ‘spada’ i država BiH. Njena brda, rijeke i planine, gradovi i more, sve sa prolaskom ispod Pelješkog mosta bh brodova za prekookeansku plovidbu o čemu brine ‘gazija’ Željko Komšić. Onu političku zaostavštinu znamo : to je stranka SDA, mafijaška firma u državi i sa državom, srasla sa Islamskom Zajednicom BiH koja je na vlasti u BiH više od Josipa Broza u Yugoslaviji i sa većim ovlaštenjima, koju je na prevaran način bio naslijedio sulejman Tihić

pa je Sin Bakir na jedvite jade uspio stranku da prostite povratiti, međutim moraće se utvrditi i onaj drugi dio nasljedstva-država.

Zato jer je BiH privatna država u kojoj vlada i sa kojom upravlja familija Izetbegović sa još nekoliko bošnjačkih mladomuslimanskih familija i njihovih potomaka te nešto malo ahbaba pride, od dječjih vrtića do Sudova i banaka te policije i sudstva, od rijeka i planina do ravnica i puteva sa uvalama, a još nikad nije ostavinska rasprava provedena, zbog čega se nasljednici, građani i seljaci države Bosne svađaju i nadmudruju, kao u svakoj kući kad glava kuće umre, ne zna se kome šta pripada. Smatrajući da je najnormalnije da i oni budu nasljednici jer su učestvovali u njenom stvaranju i održavanju.

Turski predsjednik Tayib Erdogan je ponovio nekoliko puta da je testamentom umrlog Izetbegovića njemu pripala cijela država, što ne spore ni Alijini nasljednici.

Erdogan je više puta ispričao da je Izetbegovića posjetio 18. 10. 2003. godine u Sarajevu, samo dan prije smrti, kada mu je prvi predsjednik BiH kazao: “Tayip, vi ste potomci sultana Fatiha, ovaj prostor je vama u amanet, zato ga čuvajte”.

Znači, pored živog sina i živih kćerki, Alija je usmenim testamenom ‘mahnuo’ državu ostavljajući je potomku sultana Fatiha. Alijin sin Bakir će to usmeno i potvrditi, ne sumnjajući da li mu je Otac bio pravno sposoban da dan prije smrti sastavlja usmeni testament, tako da nam je javno priznao da mu Ćaća nije ostavio ništa i da je on baš, onako zaprave, siromah na čelu države BiH, kćerke se nisu javno izjasnile niti su davale nasljedničke izjave. Nije bilo ‘potrebe’, kako ono kaže naš ‘uvaženi’ ‘Hižaslav’ Reis i akademik iz Novog Pazara, drug Mustafa Cerić, kodnog imena ‘Vezir’.

“On je u njemu prepoznao budućeg jakog lidera i ostavio mu je u amanet brigu za Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da Erdogan itekako dobro nosi taj amanet. ..’ potvdiće skrušeno ali smozadovoljno sin ostavioca Bakir nekoliko puta.

Svjedoci smo kako svom sinu nije ostavio ni stranku SDA već ju je ‘uamanetio’ Sulejmanu Tihiću a stranka ti je važnija od države, toliko je Otac vjerovao Sinu. ‘Nije on za politike’, reći će pitomo Otac Nacije, a mi tek sada vidimo kako se u toj procjeni prevario. Mada, ovo pitanje ostaje otvorenim. I zagonetno je, tako nesposoban Sin a tako uspješno vodi evo i stranku i državu, plus, tako je siromašan i skroman da bi mu udjelio bajramluke da ga sretneš. Nadležni Sud bi morao dati odgovor čim prije.

Da su nasljedničke zajebancije uzele maha, potvrdio je još jedan neoficijelni nasljednik, i to možete misliti konstitutivni Srbin iz Sarajeva, Miro Sviro Lazović.

Ovaj nekadašnji ‘komunista’ je odmah po izbijanju rata stao rame uz rame uz Aliju i bez obzira na promjenu nekoliko partija ostao čvrrst u svojoj ideologiji pripijen uz državnu sisu do groba, poslije Oca ostaje uz Bakira Sina, sada uz aktualiziranje promjene Daytona, prijavio se u ostavinsku raspravu.

Priča u opširnom intervjuu za Bakirov tursko-bošnjački magazin ‘Stav’ izvjesnog Filipa i Mursela Begovića urednika kako mu je Bosnu u amanet ostavio Alija, još onomad kad rat nije bio ni završen i kad Alija nije ni razmišljao o umiranju.

Kaže ‘Sviro’, kako se sastančilo 1993. godine i raspravljalo o podjeli Bosne, na stolu se nalazio Owen-Stltenbergov plan po kojem je Bosna podijeljena na tri etničke republike, te nakon što Alija nije mogao prisustvovati, nazvao ga na satelitski telefon (onaj od Muradifa Pajta što mu ga nije platio a nabio račune pa Pajt tužio i Aliju i Bakira u New Yorku, onaj isti Pajt zvani Mrak koji se opet bakće nekakvim tužbama skupa sa advokatom Ramom Atajićem iz Bužima) pa mu prenio.

“Miro, ne daj Bosne, ti i ja o Bosni isto mislimo.” Ja mu kažem da bi bilo dobro da on sutra dođe u Ženevu, da se taj plan definitivno skine s dnevnog reda. “Ne, ne, samo ti ne daj Bosne, ako ste tako uradili, dobro je to i tako će biti.”

I Miro ‘Sviro’ je glat odbio plan te spasio Bosnu. Kao što znamo u njoj, u državi Bosni nema ni govora o tri odvojene republike, nema Herceg -Bosne, nema Republike Srpske a nema ni Bošnjačke muslimanske ‘kreposne države’, kako se zvao u početku dio prostora na kojem vladaju Bošnjaci. Živimo zajedno na svakom pedlju svoje države a ne odvojeno kako je to bio zamislio onaj ludi evropski lord Ovan.

Dakle, treći nasljednik se oglasio, krajnje je vrijeme da nadležni sud konačno presudi. Istina, veli da je malo zamjerio Aliji kad je izjavio kako je Momčilo Krajišnik pravi političar, šteta što Bošnjaci nemaju takvih puno, ali haj’d sad, Alija mu je rekao ko i obično mudro ‘da se nesjeća da je to rekao’, i Miro je ostao zadovoljan.

Jer nikad se ne zna ko će se još javiti, taj ‘amanet’ je zajebana stvar a nasljedstvo je slatko.

Majke mi, ako se još javi i koji Hrvat, sve je otišlo po ‘kursu’.

Kriminogeni Muhamed Šaćirbay koji je učestvovao u Daytonskom procesu pa poslije ‘povukao potpis’, onaj bh bivši ambasador, ona Nj.E što je maznula lovu pa ga Amerikanci strpali u ćuzu, i onaj što se svako malo vremena pojavi u novinama i što jezdi po američkim džamijama u USA i lokalnim načelnicima uz izbore hvata bošnjačke džematske glasove, onda nema druge nego pokrenuti ostavinsku raspravu da to rasčistimo. A sve miriše na to.

Eto, zadnji put kad se Muhamed oglasio nije spominjao amanet ali je bio sasvim blizu da se najavi kao nasljednik, toliko je toga dobrog učinio za BiH da nije za povjerovati.

Još nam reče kako ‘Alija nije znao izdati’ odgovarajući na pitanje novinara o potpisivanju Daytona, pa se s pravom pitamo ‘a ko zna ako nije znao Alija’. Uz put, NJ.E. je iskritikovao Amerikance zbog Daytonskog Sporazuma, naružio ih na ‘pasja zjala’, tek da Joe Biden malo progleda.

Iako mi svi znamo da je Dayton izdaja, ne zbog toga što je napravljen da se zaustavi ‘Duče’ Atif Dudaković, osumnjičenik za ratni zločin koji je oslobodio cijelu Hrvatsku i umalo došao do Banja Luke gdje ga je presreo Clinton već najviše zbog Srebrenice, kad Muhamed kaže ima da tako bude.

Ne ide se protiv Muhameda. Dakle, ili donijeti Zakon o amanetu ili provesti ostavinsku raspravu. Drugačije, Dayton se neće moći ni pipnuti.

photo : Miro Lazović (lijevo) na jednom od zadatka u Mostaru, u društvu sa Duškom Bajevićem, arhiv