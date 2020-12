* Nezvanično se saznaje da će Komšić i Džaferović ‘državnički’ i odlučno rasčistiti i sa Kinezima (呢 -NE) , čim im se u goste iko najavi iz Pekinga, sa kim će mo onda do Bruxellesa? Sa Pakistanom, Azerbejdžanom i Turskom?

* Kako smo 2017. kada su nam Rusi isplatili u kešu klirinški dug u iznosu od 125, 2 dolara državnički potrošili lovu uz zahvalu ‘Спасибо, благодаря товарищ!’



*** U ‘državničko ponašanje’ Šefika Džaferovića i Željka Komšića se ne može uopšte sumnjati. To ti je k’o ajet ili hadis, ‘sveto slovo’ iz Svete Knjige a u Bosni je to i Ustav i zakon, iznad svih propisa, ili da kažem na čistom našem maternjem jeziku : to ti je ‘farz’

Ko god da je suflirao, šapnuo ‘gaziji’ i ‘zlatnom ljiljanu’ Komšiću, bilo da je to učinio Bakir Izetbegović ili američka ambasada, ma čak i notorni ‘jastreb’ bh lobističke bošnjačke mreže Reuf Bajrović iz nekakve fantomske ‘nevladine’ udruge ili još notorniji Reis ef. Kavazović koji se ‘niušta ne miješa’ a ima ga kao corona virusa svuda i na svakom mjestu, da se ruskom ministru vanjskih poslova Lavrovu odbrusi ‘historijsko NJET’, odigrao je također ‘državničku’ ulogu.

Pokazali smo, kako smo, kako ono, ‘mala ali prkosna i ponosna zemlja’, ‘snažan partner’ koja se ‘uvažava’ u međunarodnim odnosima i strategijama, bez obzira na sve posljedice koje će tek uslijediti.

Prve reakcije koje su bile ‘tehničke prirode’ oko zavrtanja šarafa na ruskom plinovodu pokazale su Bosni da su naši ‘lideri’ znali šta rade sa ruskim ministrom, istog trena čim je ruski ministar ‘škartiran’, rasplamsale su se teze kako ‘treba tražiti’ rješenje sa ‘Južnim krakom’ plinovoda, sa ‘braćom’ Turcima, Azerbejdžanom, projektom koji je još tek u ‘3D’ animaciji. ‘Brat’ Erdogan je u znak podrške ‘šaptačima’ odmah nazvao telefonom ‘gaziju’ Komšića i sve mu na tenane pojasnio.

Nije dobro. ‘Tehnički šarafi’ na plinovodu mogu olako postati naša zbilja, čim je ‘brat’ Taib počeo zivkati Komšića umjesto Bakira, eto ti razloga za sumnju.

*** Dobro je imati rezervnu varijantu za plin, posebno u ovim hladnim danima, međutim ima tu još jedna ‘caka’ koju samoljubivi ‘predstavnik Hrvata iz reda Bošnjaka’ Komšić nije skontao. U toj projekciji i razradi ‘Južnog kraka’ i ‘Južne opcije’ plina, nezaobilazno je učešće Hrvata koje Bošnjak Komšić ne može smisliti, pa treba računati da ventile mogu zavrtati ne samo Rusi.

Hoću reći jasnije. Kako je moguće povlačiti ovakve ‘državničke poteze’ kad u percepciji Bošnjaka ne postoji komšija, susjed ili država u okruženju na koju se mogu osloniti a permanentno tvrde kako su za mir i dobre odnose. Ne mogu sa Srbima, znamo i zašto, zbog Republike Srpske, zbog Srebrenice i genocida, Dodika i Rusa i njihovih protivljenja deklaracijama o genocidu (to što Turska nije usvojila takvu deklaraciju se ‘ne pika’) i generalne politike na Balkanu i u BiH, zbog ikone iz Ukrajine ponajviše, Hrvate im je ‘ogadio’ Željko Komšić sa svojim podmuklim projektom mržnje prema Draganu Čoviću i bh Hrvatima, do Albanije mogu preko Kosova ali ni to nije sigurno, Slovenci su im daleko-Evropa još dalje bez obzira na želju i žudnju za Evropom, tamo će brzo kao i Turska, sa kim će mo to prema Zapadu?

*** Nezvanično saznajemo da je Komšić na pragu još jednog ‘državničkog’ čina, skupa sa Džaferovićem planira na isti način kao sa Rusima, odkvitati i Kineze. Ako mu ikad u goste dođe bilo ko iz zvanične Kine.

Zbog Pelješkog mosta koji će zaustavljati naše brodove dok jezde prema pučini a kojeg uskoro završavaju Kinezi, ‘ponosno’ im treba reći 呢(NE), da se zna s kim imaju posla. Gradnja termo bloka 7 pa telefonska mreža G5 su samo dokaz šta ovi podlaci mogu da učine ovakvoj državi Bosni.

Ako se to desi, ostaje nam Joe Biden i Amerika, i to nije za odbaciti. Kako sada stvari stoje, a analize su urađene preko Islamske Zajednice BiH i njihovog predstavništva u Washington DCu uz pomoć ostalih lobista, Joe Biden će sav svoj mandat ako mu ga dadne Trump posvetiti isključivo nama, jer smo ‘važan partner’ Amerike. Uvešće nas u NATO, ukinuće Dayton, kantone, entitete, to obavezno, davaće hedije i sadake nemilice kao i do sada, nastupa blagostanje.

Ko god da daje ovakve procjene zaboravlja dvije stvari. Amerika jeste prijatelj BiH ali njen prvenstveni interes je Amerika i njeni interesi. Rusija se tu ne može zaobići. Nevjerujem da Amerikanci neznaju i za poznatu dvoličnu taktiku Bošnjaka u bh vlasti i Islamske Zajednice BiH, mnogo toga oni znaju, a koja kaže. Hvali Ameriku ali nevjeruj toj ‘čifutskoj’ sili, ona mrzi ‘našu braću’ a podržava Izrael, našeg ‘din-dušmanina’, čitaj neprijatelja.

Drugi elemenat ovakvih pozitivnih prognoza zaboravlja činjenicu da te promjene neće ići tempom koji se očekuje i da će se u promjenama, ako se u njih krene, uvažavati mišljenja i opcije i ostalih naroda i narodnosti te da će trebati dobar konsenzus sva tri naroda u BiH. Amerika je na te stvari osjetljiva kod kuće, biće i kod nas.

Svađe i naprđivanja oko grba, zastave ili ‘zaštite države’, halal narezaka u ‘zajedničkoj vojsci BiH’ i sve drugo što spada u fon ‘državničkih’ ciljeva bošnjačkog dijela bh Predsjedništva sa čime upražnjavaju svoj rad i nerad, u najavljivanim promjenama uz Ameriku bit će sporedne i nevažne sitnice.

*** U ovom drskom i totalno primitivnom činu Komšića i Džaferovića prema ruskom ministru, u moru slika i poza ‘odvažnih’ bh ‘lidera’ svi su zaboravili ‘nedržavnički’ potez igrača iz iste ekipe, ministrice Bisere Turković, SDA šejha iz tekije Halila Brzine. Koja se sastala sa Lavrovim te izjavila kako su ‘odnosi BiH i Rusije dobri’. Šta će mo sad?

Da li je važnije ‘historijsko NJET’ ili ‘historijsko DA’ i ko koga ovdje zajebava?

Na takve ‘trice i ku*čine bh vlastela ne daje pojašnjenja. Možda to Bakir ‘šaptač’ pojasni kao novi ‘gaf’ biserne Bisere, ili greškom u protokolu, to će za nas biti sasvim dovoljno.

Na činjenicu da nam niko ne dolazi niti igdje idemo vani i da je Lavrov jedan od rijetkih ‘kapitalaca’ koji je došao u goste, već smo zaboravili. Važnije je bilo da se danima umaramo sa Dodikom i ikonom iz Ukrajine, da se ‘šuljamo’ iza vrata i razgledamo zastave i naslađujemo kako je Tužilaštvo ‘otvorilo predmet’ protiv Dodika. Hej, kao da ne znaju i ptice na granama kako se ‘otvara predmet’ u Tužilaštvu, protiv Dodika ih se ‘naotvaralo’ sijaset, pa ništa. Uzmeš novu fasciklu, napišeš na njoj ime iprezime i objaviš kako je ‘predmet otvoren’, fasciklu baciš u ladicu.

Kao što smo zaboravili da je u vezi ruskog plina bilo još koječega osim zavrtanja ventila i sopstvenih ruku. Kao što znamo 2017. Rusi su nam jednostavno isplatili u kešu klirinški dug u iznosu od 125,2 miliona dolara, bez obzira na činjenicu što smo im bili dužni silne milione za ratni plin.

Tada nije bilo Komšića ni Šefika da kažu ‘historijsko NJET’ ovom svojevrsnom Titinom poklonu, iz nekadašnje Yugoslavije, u čas su se dogovorili koliko ide Bakiru a koliko Dodiku. Mislim, bili su oni tu ali- muk. Bilo je državnički ovako : ‘davaj baćuška’, ‘spasiba’. Notorni Fadil Novalić je na jedvite jade uspio raskrčmiti tu lovu, ni danas se ne zna gdje su dolari završili, a fino je bilo rečeno da se, kako se to veli, ‘utroše namjenski’. Ako niušta, ono bar da se plati dio ‘ratnog plina’. Ma, jok!

Ili bolje ovako, komšićevski i državno. ‘Ma haj’te molim vas’.

photo : Bisera Turković i ruski ministar Sergej Lavrov, arhiv