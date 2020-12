Kako su ‘The Bosnia Times’ Nedžada Latića i ‘Avaz’ Fahrudina Radončića pokrali Cross Atlantic

Dana17. decembra ove godine Cross Atlantic je objavio i postavio na web portal cross-atlantic.com (podrubrika Crozz Crveno, tekst je još na postu) kolumnu pod nazivom ‘Titin’ desant na Mostar (podnaslov : Neviđena blamaža i opasna cirkusijada Željka Komšića u Mostaru, još jedna zloupotreba Srebrenice i majke Hatidže Mehmedović, u kojoj je autor teksta komentarisao predizbornu posjetu Željka Komšića i njegovog savjetnika Čedu Jovanovića Mostaru.

Tekst je popraćen slikom-plakatom DFa, i to slikom Josipa Broza Tita i Komšića, uz tekst ‘gdje sam ja stao ti NASTAVI’ sa jedne strane, sa druge-na slici je Čedomir Jovanović i majka Srebrenice Hatidža Mehmedović koja Čedi kači na rever cvijetić Srebrenice. Sliku-plakat sa naslovom ‘Šetnja sa predsjednikom’ objavilo je više internet medija, između ostalih i SDA portal ‘Slobodna Bosna’, i mnogi drugi.

Sutradan, 18.12. 2020. tekst sa Cross Atlantic-a prenio je portal poskok.com na web online facebook izdanju a skoro u isto vrijeme tekst se ukazao i na portalu Nedžada Latića ‘The Bosnia Times’ ali pod malo dužim naslovom : ‘Čeda voli Acu a Željko Bakira k’o Bracu : Komšić i Jovanović sve lidere regiona ‘hvataju za gušu’, samo bi Vučiću i Izetbegoviću dali i svoju dušu?!‘, postavivši i drugu ilustraciju-sliku Jovanovića i Komšića po svom izboru, uz nedozvoljeno skraćenje teksta i prepričavanje u uvodu, da bi istog dana identičan tekst Cross Atlantica osvanuo i u ‘ Avazu ‘ , u rubrici ‘prenosimo’ i pod naslovom ‘Latićev portal ‘The Bosnia Times’ brutalno komentirao Željka Komšića’.

‘Avaz’ je uz tekst prenio i sliku koju je postavo Cross Atlantic, dodavši sliku Komšića i Jovanovića sa ‘The Bosnia Times’.

Tekstovi sa drugih medija se prenose i uzimaju, nije to nikakva novost ali se uz prenošenje navede odakle je tekst pokupljen, ko je autor teksta, neki mediji odmah i linkuju izvor teksta, međutim ovdje kod ovog prenošenja teksta svi mediji koji su objavili tekst Cross Atlantica nisu tako postupili.

Zapravo poskok.com je tekst prenio u originalu i sa originalnim naslovom i slikom i uz navođenje naziva portala Cross Atlantic (doduše uz pogrešan spelling), dok ‘The Bosnia Times’ i ‘ Avaz’ koji je tekst pokupio od Nedžada Latića nisu tekst i sliku prenijeli u originalu i u cjelosti, izostavili su naslov originalnog teksta i ime autora, čime su povrijedili osnovni postulat kod posuđivanja nečijeg autorskog teksta.

‘The Bosnia Times’ je i ranije prenosio neke od tekstova Cross Atlantic-a ali je ispod teksta bilo navedeno odakle je tekst uzet, ovaj put to nije učinjeno, dok je ‘Avaz’ takav tekst preuzeo kao autorsko djelo Nedžada Latića.

Čak više, ‘Avaz‘ je dodao još i ovo. ‘Nedžad Latić, jedan od najagilnijih intelektualaca bošnjačke provenijencije, čiji tekstovi i teze nerijetko izazivaju kontroverze …u uvodu preuzetog materijala, dok se Latić preuzimajući skoro čitav tekst sa Cross Atlantica pozvao na ‘komentar jednog Mostarca’, a onda skoro prepisao tekst Cross Atlantic-a.

Od Cross Atlantic-a nije niko tražio dozvolu za preuzimanje teksta i to ne bi uopšte bilo sporno da su i ‘Avaz’ i ”The Bosnia Times’ naveli autora i web portal, il bar da su tekst preuzeli sa naslovom i u originalu i u cjelosti.

Iako cijenimo tekstove Nedžada Latića na njegovom portalu i njegove intelektualne sposobnosti na koje ukazuje ‘Avaz’, smatramo ipak da su ovakvim postupkom i Nedžad Latić i novinari ‘Avaza’ postupili neprofesionalno i izvršili krađu teksta (prvenstveno ‘The Bosnia Times’, budući da je ‘Avaz od njih samo tekst preuzeo, op. Cross), posebno je neobična i uvredljiva konstatacija Latića prije navoda teksta Cross Atlantica kako se radi o ‘komentaru jednog Mostarca’, između više komentara, kad je već prije postavljenja svoga teksta sasvim jasno znao gdje je tekst objavljen i ko je autor. Ako je tekst i našao ‘kod nekog Mostarca’, bilo bi onda zgodno da je naveo profil odakle je navodno tekst preuzet, vjerovatno bi tamo našao i originalni naslov i naziv portala odakle ga je ‘Mostarac’ kopirao, ako ni zbog čega drugog a ono radi profesionalnosti i novinarske etike.

Dakle, mala je razlika od ‘jednog Mostarca’ do ‘bošnjačkog intelektualca’, kad su upitanju internet vijesti sa tuđih portala, bez saglasnosti autora i uz skraćivanje, dodavanje i fabrikovanje.

U ovom slučaju stoga, ja, ‘jedan od komentatora Mostaraca’ moram reagovati na ovaj način. Jer, nisam iz Mostara i jer sam autor posuđenog teksta i nigdje nisam svoj tekst komentarisao, tekst je sa Cross Atlantica’, portala koji je u funkciji i online izdanju od 2012, nakon deset godina printanja (od 2002 do 2012) bh mjesečnih novina na sjeveroistoku Amerike.

A da je preuzeti tekst ‘brutalno’ komentarisao Željka Komšića i Jovanovića, u to nema nikakve sumnje.

photo screen : ‘Avaz’, 18.12.2020., arhiv