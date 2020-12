‘prljavi’ hrvatski predsjednik Zoran Milanović protiv ‘čiste’ bošnjačke nacije

***

Ja ne znam da li je hrvatski predsjednik Milanović ‘načisto’ sa sobom, kad već nekoliko puta upozorava bh naciju na prljavštinu, s tim i na nužnost čistoće, prvo sapunom a onda luxuznim miomirisma, da li to ima veze sa koronom ili je to susjedski savjet u ova burna vremena, pojma nemam?

Znam da nas je prvo nazvao ‘big shit’-om što mu dođe kao veliko sranje prije četiri godine, još dok je bio predsjednikom hrvatskog SDPa i to smo jedva da prostite ‘progutali’, kad li on opet.

Za ovo odranije je pojasnio kako je mislio na to da se kod nas ne zna ‘ni ko pije ni ko plaća’, da smo nesređena država počevši od tri predsjednika pa dalje i šire od opština, kantona do entiteta, ne znaš ko je gdje šef i ko o čemu odlučuje i meni se to činilo ‘logičnim’. Mislim, baš smo big shit, ljutio se ili ne ljutio, svaki dan to samo sebi dokazujemo.

Ali, ne lezi vraže, eto Milanovića pa opet po nama i opet u BiH ključa. Od ljutnje do uvreda, od ‘reakcija’ do prijetnji. Dežurne bh ‘patriote’ su posebno bile budne i aktivne, frcalo je sa svih strana. Novinari, političari, borci i vjerski službenici.

Onaj ko nije ‘napisao pismo Milanoviću’ ili ko mu nije ‘odgovorio’, taj ne voli Bosnu i ‘kvit’. Točka.

Kao po onoj starog lisca ‘patriote’ tajnog hadžije komunjare Zlatka Lagumdžije dok o trošku kluba skakuće u mjestu i urla ‘ko ne skače, ne voli Bosnu’, na tribinama širom Svijeta, gdje god bi igrali nekakvi strašni ‘zmajevi’.

Ovaj put je to Milanović pojasnio ovako, citiram.

„Građanska država, to je Chanel“, za nas BiH-ovce, a onda dodao sol na ljutu ranu.

„Prvo sapun, pa onda parfem“.

E, ja, kad je nas onda krenula karta, Bože pomozi, nema ko mu se nije javio. Odgovorio. Pljucnuo. Olajao. Fotošopirao ili zaprijetio. Udruženim zločinačkim poduhvatom Hrvata protiv Bošnjaka u BH ratu, Herceg-Bosnom, lirikom, ‘naučnim dokazima’, slikama na kojima kopa nos …

Kad se to sve razlilo po novinama i ekranima, stiglo nam je pojašnjenje da je Milanović mislio na konstitutivne narode, Dayton, legitimne predstavnike a ja od toga ništa nisma vidio ni zapamtio osim sapuna i mirisa. Prvo sapuna.

Kao, njegova metafora glasi ovako : prvo uredite odnose među konstitutivnim narodima, pa onda dogovorom njihovih legitimno izabranih političkih predstavnika uređujte društvo kako želite. Prvo sapun pa onda mirisna građanska država. Jebiga, što nisi odmah rekao šta si mislio, šta će ti metafora?

***

Oko izjava političara, predsjednika i drugih ‘lidera’, već smo navikli. Prvi dan se kaže jedno, sutra se pojasni drugo. ‘Izvukli me iz konteksta’. ‘Izokrenuli’. ‘Nisam rekao tako, već ovako’. Rekao sam tako a mislio ovako’…..

Mogu da govore šta hoće i kako hoće. Po onoj Šojićevoj (Srećko Šojić, junak beogradske tv serije Bela Lađa) možete me vi novinari pitati šta hoćete ali ja odgovarama kako ja hoću. Baš tako, nego, da mi vidimo šta je to za bh sapuna prema Milanoviću a što je rasrdilo bh naciju, Bošnjake posebno, jer mi smo Bošnjaci 100% sa željom da ‘malo više budemo Bosanci’ kako je to slikovito bošnjački otac ove nacionalne jebe bez Bosanaca sa Bosancima zamislio.

I možda ne bi bilo toliko ‘odgovora’ i ‘prigovora’ hrvatskom predsjedniku Zoranu da mi nismo toliko ‘čista’ nacija, da je čak i ‘naučno dokazano’, kako to reče Senad Hadžifejzović, vlasnik tornja i tv ‘Face tv’, inače naš, jedan od 200.000 sandžaklija u BiH, poznat po svojim ‘brutalnim’ a rado gledanim ‘odgovorima’ čim se ukaže prilika. Kao onomad kad je ‘odbrusio’ Kolindi Kitarević, prethodnoj hrvatskoj predsjednici.

Okrene se u kameru 3 pa odveže i zareže, a iz očiju frcaju munje i gromovi, a mi dva dana prepričavamo : ‘a jesil vidio kako mu je Senad zvratio, a’!

***

Tako je bilo i ovoga puta i ne pitajte zašto su nam Sandžaklije prve u svemu pa i u ovom pranju i mirisanju. Zna se, njihova je Bosna bez Hercegovine. Od Ejupa Ganića pa do Selme Cikotića, Radončića, Sebije Izetbegovića ili Sefera Halilovića. Tako je bilo u ratu, tako mora ostati u miru.

Elem, Hadžifejzović je dao pojašnjenje Milanovićum tresla se Trgovska Gora a pomalo i Pelješki most, pozavidio bi mu lično ‘gazija’ Željko Komšić, koji se također ‘oglasio’ i, kako ono napisa ‘neslobodna bosna’, web portal SDA Metiljevića, ‘Joj što je Željko spustio Milanoviću’. Tako nekako.

Hadžifejzović je krenuo od naučnih saznanja, ovako.

„Sačuvaj, Bože, ovu zemlju od peksilne (prljave, op. Cross) politike hrvatskog predsjednika i srpskog predsjednika. Nije nacionalizam, a ako i jeste onda nije nacionalni nacionalizam već novinarski, sa argumentima i bosanski, nadnacionalni, naučno dokazan, u anketama svjetskih agencija dokazan – bosanci, svi mi zajedno bez obzira da li smo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, građani, miješani, došljaci, kopilad iz miješanih brakova, vlasi, ćafiri, heretici, bogumili, krstjani, nevjernici i vjernici – mi smo, dokazano, naučno i istraživački, svi, najčistija nacija u Evropi – imamo najbolje, za nas normalne, higijenske navike. Je li ovo rasizam – čista nacija?”.

Ovdje se nema šta ni dodati ni oduzeti, svi ostali, a kažem vam ređali su se danima, ne mogu ovom novinaru iz Sjenice, Srbija, Sandžak, ni ‘pera odbiti’. Vidite samo kako voli svoju domovinu. Rodnu Grudu.

***

Naučno je dokazano da smo mi najčistija nacija na Kugli Zemaljskoj, kaže Senad a riječi kao sablje gazije sijeku i paraju eter. Dabome, Senad je podastr’o sve same naučne radove, eseje, onda nekakve studije i ankete, sve do čega je ‘face’ nauka mogla doći. Najviše je koristio fakta, činjenice, koja se ne dokazuju jer se smatraju dokazanim.

Ovakvim jezikom Senad se još više približio Milanoviću koji očigledno ne priznaje diplomatski riječnik, čak više, približio se gluho bilo bošnjačkim nacionalistima, rasistima. Po meni to je rasizam na nacionalizam.

Koji svaki dan, iz minuta u minutu, kad treba i ne treba prosipaju tu čednost i ‘čistoću’ bošnjačke nacije.

od akademika i pjesnika Nedžada Ibrišimovića koji je sve skupa sa Alijom otpočeo ovu ekološku soap operu, u onoj čuvenoj Pjesmi o Bosni, u kojoj jedan stih glasi.

‘Izuj obuću kad prelaziš/Koranu, Glinu, Savu i Drinu/Operi noge u rijekama Bosna je ćilimom zastrta“

Poslije Ibrišimovića, brigu o ‘čistoći’ preuzele su Islamska Zajednica BiH i SDA odakle je i Hadžifejzović, stari hadžija i džematlija preuzeo dosta ‘naučnih teza’ o čistoći, pa smo se i možemo se još uvijek naslušati i nagledati čistoće do mile volje.

Muslimani se peru koliko ono, četiri-pet puta dnevno, plaknu se malo, isperu nosnice, protrljaju pazuh i zglobove, vrat obavezno, (Svako jutro perem grudi, tako rade pravi ljudi. Trljam trljam sve se puši, Perem glavu vrat i uši. Perem zube, oči, lice, čelo, nos i jagodice. Tako radim, tako hoću, Jer ne trpim nečistoću, iz Bukvara o uzimanju avdesta, pranja po šerijatu.), ako nema vode može i zemljom jer i ona je čista, vidjećemo kasnije kako, muslimani steru ćilime u džamijama, u kući se izuvaju a isto tako i u džamijama. Sjećate li se kako je ova opera sapunska umalo buknula kad je jednom davno Aleksandar Vučić bio u Sarajevu pa svratio u džamiju a nije se izuo? Joj, šta je tada sve o čistoći i zaprljavanju napisano gluho bilo. Posebno i najviše o ‘prljavim cipelama’ srbijanskog predsjednika koji je ‘ogadio’ čiste džamijske ćilime …

Dakle te ‘higijenske navike’ koje je kao naučne postulate podcrtao Hadžifejzović, viđamo i doživljavamo, ma šta, upražnjavamo svaki dan, jebo te sapun i Chanel, da te jebo, ‘hajde vamo da te nasafunjamo”’…

U bošnjačkim venama teče ‘čista bošnjačka krv‘, tako se često piše i čita na web bošnjačkim sraonama, i ne samo tamo, kod nas se po ‘naučnim’ običajima zubi peru metlom ‘miswak’ jer u pasti za zube ima alkohola, mi jedemo ‘čistu’ halal hranu, mi postimo 30 dana svake godine, umalo ti doktori to ne propišu na recept, jer je to zdravo, mi zahtijevamo kulturno, kao ‘Hižaslav’ Cerić ‘akademik ovako ‘kad se dođe u Bosnu treba ruke oprati od srpskog genocida i skinuti obuću jer se po bosanskom ćilimu ne može gaziti u prljavim čizmama’, mi, Milanoviću peremo guzicu svaki put da znaš, ako ne znaš pogledaj naše hotele sa 5 zvijezdica, u svakom ima uza zid posudica sa vodom ili pogledaj ovaj moj Face Youtube uradak, mi hrvatski predsjedniče u vodu idemo u burkiniju jer je voda prljava i nesmije dotaći našu kožu, mislim naših koka i treba a osim toga to štiti od ultraljubičastih i ultra štaznam kakvih zraka, mi se sunetimo jer se ako to ne uradimo izlažemo prljavštini u našoj muškosti, vidi na šta tvoja ‘ona stvar’ liči, a?

***

Mi imao ‘čiste’ halal banke i burzu novca po islamskom keficijentu i indexu jer su pare prljave, naše nisu, mi ne uzimamo kamatu to je prljavo, mi samo hapamo profit koji je čist, naš sadašnji Reis ima na raspolaganju jacuzzi kadu u funkciji čistoće dabome, u svom uredu ..

Mi, Milanoviću, čak i kad smo na Bobovcu, vidi internet, mi tamo prostremo serdžaze i tepihe a ne kao neki tamo i vi, po kamenu i travi, ne ide, kod nas u Bosni bez Hercegovine ako hoćeš dozvolu za uzgoj svinja, nećeš je dobiti jer nije halal, sve su svinje prljave, mi čak i kad ubijamo a to radimo rijetko, životinje koljemo drugačije, ‘čistije’, ima uputstvo kako se to radi ‘naučno’ i sve popraćeno slikama, mi smo čista nacija da ‘nemere’ biti čistija i zato je tvoj sapun obični pičkin dim, Chanel još više, dva dima.

Mi, najčistija nacija na Kugli, ‘naučno dokazano‘ nemamo potrebe za sapunom, ako ga voliš, eto ti ga.

U nas je sve halal i ‘čisto’.

‘Bošnjaci Sandžaka i Bošnjaci Bosne su jedna genetska linija, i smatramo se braćom i sestrama jer nam ista krv venama teče. Ona najljepša i najčistija…’ ustvrđuje vehabija Nihad Aličković a Hadžifejzović uzima za naučnu postavku o čistoći jedne nacije. Hoćeš li još?

‘Kad te odgoji čista i čestita bošnjačka majka i hercegovački kamen, onda ne možeš niti znaš izdati, a još manje se možeš uplašiti, ili uzmaknuti… ‘ opjevava izvjesna bula, kažu mualima Elmedina Muftić, Senad Hadžifejzović dobiva još jedan zvanični dokaz u veličanju nacije i odbrane od prljavštine.

Kod nas je čak i zemlja ‘čistija’ od vaše, veli ‘Hižaslav Cerić jednom prilikom kad mu je umro jedan od ahbaba – ‘neka ti je laHka naša čista bosanska zemlja’, Jedina i Suverena, neznam šta bi se tu više moglo dokazivati i kome, ba? I da li bi iko i mrtav pristao leći u zemlju koja nije Jedinstvena i Suverena a posebno čista?

Znam, ima kod nas i ‘onih drugih’, za njih ne mogu garantovati ali zadnji popis 2013 je pokazao da smo 99% ‘čista nacija’, da govorimo bosanski, da nam je vjera islam i da smo svi listom Bošnjaci, bez Bosanaca. I Hercegovaca, naravno.

Zato ‘sikter’ Milanoviću, a šta god da si mislio i smislio, neće ti proći. Od nas nema veće, ‘čistije’ i bolje nacije. ‘Naučno’ je dokazano da nas ima i na Bliskom Istoku, tamo su ‘naši’, ‘bijele su puti, plavooki’, kao gluho bilo ‘hitlerovi’ potomci a naši.

Zbog te čistoće, mali je problem bio i u jednoj džamiji u Varešu. Možeš misliti, jedan ‘njihov’ je dao donaciju za džamiju, zove se Zdravko Marošević i po funkciji je načelnik, ali kad je trebalo da mu damo zahvalnicu, to smo uradili ne u džamiji nego na drugom mjestu. Radi ‘čistoće’ svakako. Hvala na lovi ali ne ulazi ovamo. Je li ti sad jasno koga bi ti kupao i mirisao.

***

Moć sapuna je izvan ljudskih dometa. Međutim dok se Milanović u Zagrebu kupao ‘lukšijom’, pepelom u vrućoj vodi, mi smo se banjali u javnim kupaonicama hamamima još onda u 14 i 15 vijeku a tako je i danas, kad poželiš kupanje bućni u hamam, dok je Milanović prao noge iz kante, mi smo imali hair česme još ooonda a tek danas, možeš se oprati na svakom ćošku, na svakoj kružnoj raskrsnici ili u svakoj šumi i kod svakog korita pored bukve.

I sad će on nama, meni o sapunu i Chanel bočicama sa mirisom.

Pih.

A Boga ti, ko ti je taj Chanel majke ti?

photo : Zoran Milanović, hrvatski predsjednik, arhiv