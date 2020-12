Neviđena blamaža i opasna cirkusijada Željka Komšića u Mostaru, još jedna zloupotreba Srebrenice i majke Hatidže Mehmedović

Nakon što je u režiji sa Šefikom Džaferovićem i vrhom SDA u neviđenom skandalu u Sarajevu Željko Komšić populističkim primitivnim potezom odbijajući da se sastane sa Ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, čime je BiH doveo u veoma nezgodnu i opasnu situaciju, bošnjački predstavnik u bh Predsjedništvu ‘iz reda Hrvata’ krenuo je u predizbornu ofanzivu u Mostaru, gradu gdje se nakon dvanaest godina po prvi put održavaju lokalni izbori.

U društvu savjetnika, inače predsjednika minorne srbijanske partije Čedomira Jovanovića Željko se obreo u ‘muslimanskom dijelu’ Mostara odakle planira danas ‘prošetati’ do Starog mosta i natrag pa pustiti niz Neretvu 12 cvjetova u znak propuštenih 12 godina izbora a onda održati unaprijed planirano pobjedničko slovo u restoranu simboličnog naziva ‘Pasha’. Ovaj cirkus ‘gazije’ Komšića popraćen slikama majke Hatidže Mehmedović iz Srebrenice koja kači Čedomiru Jovanoviću srebrenički cvijet u Potočarima vrhunac je pijane politike člana bh Predsjedništva i još jedna u nizu zloupotreba genocida u Srebrenici i srebreničke tragedije, koju nije znao osmisliti čak ni njegov šef Bakir Izetbegović, kojeg inače u kaoliciji za Mostar podržava kao i obično Demokratska fronta Željka Komšića svuda i na svakom koraku.

Ali ni tu nije kraj budaleštinama Željka Komšića.

Ponešen primitivnom i mahalskom politikom sa kojom je BiH zatrovao od svog izbora u Predsjedništvo glasovima Bošnjaka, državni uhljeb i parazit Komšić je očigledno prihvatio nebuloznu paralelu Josipa Broza Tita sa njegovom posrnulom i totalno neproduktivnom ulogom u bh vlasti i državi BiH iznjedrenu na internet kanalizaciji zatucane raje pa se dao uslikati na plakatima ( ‘šetnja sa predsjednikom’, čuj ovo matere ti!) uz poruku ‘tamo gdje sam ja stao Ti produži’, čime je svojoj bolesnoj performansi dodao i ovu nepotrebnu epizodu sa Titom koja mu očigledno godi i koja zadovoljava njegov narcisoidni politički ego, čime je kao i SDA opet na mala vrata pokušao izjednačiti partizane i ‘ljiljane’ i upotrijebiti ih oboje u dobivanju glasova za SDA i svoju stranku.

Njegov ‘državnički potez’ borbe za ‘zastavu i grb’ BiH i njegovo ‘historijsko njet’ Rusiji iako samo nastavak njegove bahate svađalačke politike sa svim i svačim, tek će donijeti posljedice i državi i njemu, no ovo sa Titom i majkama Srebrenice je vrhunac blama i posrnuća Željka Komšića u kojem je na najdrastičniji način dokazao da mu ništa nije sveto. Čak ni žrtve Srebrenice na koje se uvijek poziva i na čijim kostima, ne računajući dodatak od 700 KMa za značku zlatnog ljiljana, već decenijama odlično profitira.

Da je kojim slučajem umjesto Josipa Broza pored svoje stavio sliku Alije Izetbegovića a umjesto majke Hatidže sliku Munire Subašić, te da je kojim slučajem prošetao umjesto od Musale do Neretve od centra desne strane Mostara do Starog mosta, ja bih mu modža i povjerovao.

Ovako, pokazao je da je u moru političkih gnjida BiH, besprijekorno na prvom mjestu, te da mu je ‘građanska država’ i lična borba sa Draganom Čovićem i Izbornim zakonom čisti paravan za SDA vječitu podjelu Mostara i da mu je obraz ne đon, već prljavi SDA isprdak i ugrušak.

photo : predizborni plakat DF Željko Komšić, arhiv