Istraga.ba je u toku : Ko sa ‘Osmicom’ tikve sadi, ješće suhe šljive

Lažne diplome i Rusi ‘otkrili’ Avdu Avdića

Avdo Avdić bh novinar, poznato je lice sa malih ekrana, printanih medija i internet portala. U svojoj bogatoj novinarsko istraživačkoj karijeri Avdić je dočekao ‘svojih pet minuta’ slave i ponosa. Postao je nacionalno omiljeni lik, ‘autor’ mnogih afera koje odjekuju širom BiH i Regionom, zbog njegovih uradaka tresu se i državničke stolice.

U poznatoj aferi ‘potkivanje’ (prvi dio, drugi dio) snimci Avdića su uzdrmali učmalu tužilačku i političku scenu, nisu ostali ravnodušni ni ‘međunarodni faktori’ u BiH, a kao rezultat ove medijske priče imamo konačno ostavku Milana Tegeltije, predsjednika VSTVa, krovne institucije bh pravosuđa.

Prije ove afere iz pravosuđa, Avdić i portal ‘Žurnal’ pokrenuli su lavinu javnosti aferom ‘diplome’ kada su snimajući preprodavača diploma za 18 dana dobili diplomu ali ne od Centra za obrazovanje iz Širokog Brijega kako su dogovarali već iz Sanskog Mosta, koja je plaćena 2.500 KMa. Izmišljeni lik novinara postao je vlasnik diplome i zvanja medicinske struke a da nije ni dana boravio u toj ustanovi. Za ovu aferu Avdić je sa kolegicom sa istog portala za ovaj prilog dobio i specijalnu nagaradu, Tužilaštvo nije nikad procesuiralo izvjesnog Pehlivanovića sa kojim je diploma dogovorena, umjesto toga, saslušavani su novinari, da se dođe do ‘izvora’ informacija.

Ovu kupovinu diplome, novinari Žurnala su snimili, snimak je bio glavni dokaz afere, kao i u slučaju ‘potkivanje’. U ovoj aferi sa Tegeltijom, prvi snimak je novinarima ustupio Nermin Alešević privrednik i Velike Kladuše, za drugi snimak Avdić ne otkriva ‘izvor’, ali glavni noseći teret afere je upravo na snimku na kojem predsjednik VSTVa Tegeltija razgovara sa Milijanom Buhom bivšom članicom VSTVa koja traži da se njena sestra Sanja Čegar imenuje za sudiju u Banja Luci a Tegeltija daje instrukcije. Svi već znamo do u detalje šta se sve snimilo i kazalo, ne vrijedi ponavljati.

Ko ima originale dokaza ima i svoju službu

Sve svoje istraživačke novinarske zadatke Avdić je perfektno dokumentovao, ili kopijama odluka ili audio snimcima i nema dana ili noći da ne ‘gostuje’ na nekoj od tv frekvencija. Prije ovih ‘potkivanja’ a nakon ‘diploma’, Avdić se dugo bavio Rusima i strašenjem bh javnosti dolaskom Rusa. O njihovoj ulozi i sprezi sa HDZom i Čovićem, o njihovoj ulozi u Republici Srpskoj i zadacimana rušenja BiH gdje Dodik Milorad ima glavnu ulogu, dugo smo ga se nagledali i naslušali te naanalizirali fotografija i podataka koje je sipao kao iz rukava, okrećući dokumenta u kameru.

Dokumentima je vitlao i uz izbore u Srebrenici gdje je pored ličnog odlaska u Srbiju u svrhu otkrivanja zloupotreba SSNDa i organa bezbjednosti Republike Srpske, i silnih snimaka, podastirao i podatke o pasošima i prelascima granice, kao u slučaju afere sa Rusima i silnim dolascima Rusa u BiH.

Dakle, proizilazi da Avdo ‘nije pucao iz praćke’, o susretima njegovih likova sa važnim osobama, o pasošima, o prelascima državne granice, snimcima i zapisima, ko bi to još mogao osim ‘bezbjednjaka’ imati i dati Avdiću bezbjednosne podatke i drugih bezbjednosnih organizacija iz susjednih država, naprijer iz Hrvatske.

Ovu privilegiju ne može okusiti svako, to je nekad imao na raspolaganju Senad Avdić iz nekadašnje ‘Slobodne Bosne’ ili Senad Pećanin iz ‘BH Dana’, danas je ‘najbliže vatri’ Avdić, tu nema nikakve dileme.

No, ako je za otkrivanje afere i to potrebno (a jeste, kako će novinar ‘otkriti’ ili provaliti neku osobu ako nema valjanih dokaza), onda tu ne bi trebalo biti nimalo sumnje na rad istraživačkog novinarstva niti bi trebalo negativno ocjenjivati njegov poriv za otkrivanje korupcije i kriminala, čemu onda ikakve i nepotrebne sumnje u ovakav rad novinara Avdića, naročito poslije zadnje afere ‘Potkivanje II’ i pada Tegeltije?

Puna BiH lažnih diploma, samo je jedna originalna : diploma direktora OSAe

Da razjasnimo malo i taj neželjeni segment.

Avdo Avdić je dobar novinar i patriota tu nema dileme, međutim ni njegovo ‘maslo nije za Ramazana’, o čemu smo već pisali na stranicama ovog portala.

Naime, crv sumnje se probudio odmah nakon afera ‘diplome’ iz prostog a logičnog razloga.

Avdić, pa ni njegov bivši portal ‘Žurnal’ se nisu nimalo potrudili da, slično kao sa lažnom diplomom medicinske sestre za 18 dana, rasvijetle diplome direktora Osmana Mehmedagića ‘Osmice’, sumnjivog lika zbog kojeg je krovna obavještajna i bezbjednosna organizacija u BiH OSA zakovala čitavu državu BiH i još se ne zna konačan ishod. Ono što svi građani BiH već znaju je činjenica da je ovaj ratni pratilac Alije Izetbegovića i električar po struci nakon objavljivanja da mu je u Banja Luci poništen lažna diploma menadžera, tip pokazao drugu sa fantomskog ‘Američkog Univerziteta’ u BiH ‘ koja također nije validna, plus, izjavio kako još studira u Travniku, proglašavajući svoju drugu diplomu ‘državnom tajnom’.

Cijela BiH prati ove afere ‘Osmice’ i njegovog školanja, SDA a posebno Bakir Izetbegović i Bisera Turković brane ‘Osmicu’ do poslednje kapi bh države i Bošnjaka, žrtvujući i ministarsko vijeće i federalnu vlast, Avdić se na ovakve afere ni ne osvrće.

Ono kad znaš Bakira sa slike . U svom džepu

Nakon jednog nedavnog gostovanja na tv ‘Face’ na upit novinara da li poznaje Bakira Izetbegovića, Avdo je lakonski izjavio da se nikad nisu uživo susreli i vidjeli, da bi nakon što je istraživao Aljošu Čamparu i njegov napuštanje SDA, na istoj televiziji Čampara izjavio kakao Avdić laže, kako je Avdić u SDA te kako je lično Čampara vidio Avdića kod Bakira u kabinetu.

U istraživačkim djelima Avdića također nema aferaških tekstova niti ‘otkrivanja’ silnih malverzacija Sebije Izetbegović i Kliničkog Centra u Sarajevu a svi znamo, čitamo i gledamo šta se sve u ovoj ustanovi dešava, dok se Bakir Izetbegovć ne libi da je ‘otima’ i hvali na sva usta.

Šta nam to dokazuje?

Da Avdić ipak nije takav pravednik kakvim se predstavlja, da njegove ‘istrage’ u cilju odbrane države i pravde debelo tuknu na politički bh štimung, u režiji SDA.

Ponovićemo. Toliko snimaka i to kvaliitetno i stručno napravljenih, toliko dokumenata i originala može dati samo jedna služba i likovi tipa ‘Osmice’ a ni tvrdnje ministra unutrašnjih poslova BiH bivšeg SDA kadra Aljoše Čampare nisu nimalo bezazlene.

Avdić će na pitanje novinara reći kad mu spočitavaju da se sastao sa tim ili tim, ‘pa ja se sastajem sa svakim’, što je tu čudno. Ništa osim svega pomalo.

Avdić posjeduje dokument optužnice i prije nego ona dođe Sudu na potvrđivanje, Avdić ima kao dokaz svojih afera originalne stenograme, u obračunu sa ministrom policije Čamparom, Avdo je podastro snimke čak iz bh Pošte, na kojima su snimani građani koji su tamo predali krivičnu prijavu protiv ‘Osmice’, zbog čega je protiv ‘Osmice’ podnešena i optužnica, čeka se odluka Suda o potvrđivanju.

Poslednji snimak ‘Potkivanje II’ je profesionalno obrađen, neda se oteti utisku da je skoro neizvodljivo da to uradi novinar.

Nalaze novine ‘istraga’ analizira američka novina

Mediji su objavili da je ovaj snimak analizirala novinska kuća ‘Glas Amerike’ (VOA) i poznati stručnjak Thomas Leahy što ovoj aferi daje dodatnu dozu analize i sumnje.

Zašto Amerikanci analiziraju snimak umjesto bh službi, ko je analizu naručio i da li to sve ima veze sa navodima srušenog Tegeltije da je OSA okupirana sa paraorganizacijom MOS i da je kompletna u službi SDA i rušenja bh pravosuđa? Zašto snimak nije analizirao ‘Osmica’, kad je tako ‘dobar’ kad ga hvale, otkud snimak razgovora obavljenih prije godinu dana baš sada? … Ima pitanja poprilično.

Nije mi namjera braniti Tegeltiju, kada bih se pitao on tamo u VSTV nikad ne bi ni zasjeo, ali pitanja se nameću sama po sebi. Još dok je biran prvi put, tipovao sam na Aničić Zgonjanin Mariju, sadašnju predsjednicu Okružnog Suda u Banja Luci, ali tipovanje je jedno, politika sasvim nešto drugo.

Odmah po izbijanju afere ‘Potkivanje II’ Tegeltija je prvo negirao a potom priznao da jeste njegov glas i da je replika razgovora autentična ali da je to montirana kombinacija njegovih razgovora obavljenih prije godinu dana, pominjao je ‘presjeke’ i ‘šumove’, međutim kad si jednom ‘potkovan’ ko će ti povjerovati.

Snimak stručnjaka VOA potvrđuje skoro baš tako, Avdić tu vidi svoju ‘pobjedu’ pojašnjavajući razliku između ‘montiranja’ i ‘fabrikovanja’. Kao, hoće reći nisam ‘fabrikovao’ ali sam ‘montirao’, a montiranje je sasvi legalno.

Znamo svi Avdića kao novinara ali kao ‘montažera’ ne znamo.

Džaba on tvrdi da mu je ‘izvor’ ‘neko iz Banja Luke’, očigledno je, a što ne spori ni stručnjak VOAe da je ovdje bilo montiranja, skraćivanja, pauza, svega pomalo, uz tvrdnju da je glas autentičan.

Sa znamo i da je ‘montiranje’ sasvim legalno za novinarsku profesiju, čisto sumnjam da će takvu praksu zauzeti čak i ovakvo nakaradno bh pravosuđe, ali ostavimo to po strani.

A ko je snimao u aferi Budimir?

Novinar Avdić se očigledno razumije u montažu i tonsko presnimavanje. Jer, aprila 2013. kada je uhapšen predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, radi sumnji za kriminal uz pomilovanja osuđenika i izbor sudija, kao glavni dokaz Tužilaštvu je dat snimak razgovora novinara Avde Avdića i Živka Budimira.

Na snimku se čuje kako Avdić tada kao urednik Fderalne TV pita Budimira za prijedlog SDA nekadašanjeg pulena Mirsada Kebe za imenovanje dvojice sudija Ustavnog suda FBiH, na drugom kako razgovaraju o Zukan Elezu tadašnjem SDP federalnom ministru, zatim na trećem kako ćaskaju o posjeti Ive Banca BiH, a onda i o imenovanju Šahbaza Džinovića za sudiju Ustavnog Suda, gdje prepričavaju aferu Džihanovića u vezi dodjele državljanstava BiH…

Ima tu kad se novinar Avdić interesuje o pomilovanju kriminalca Mirse Švicarca, pa kad ga Budimir pita ‘jeli ispoštovao ono’, tj. da FTV ‘napadne Federalno ministarstvo za pitanje branitelja’ zbog jednog poteza revizije, Avdić odgovara kako da će taj ‘napad’ uraditi, te ga obavještava da ‘ima neka dokumenta od njegovih suradnika’ koja će mu dostaviti …

Dakle, Avdić se u cilju ‘itsraživanja’ nije mogao odreći političara i vlasti, džaba mu pojašnjenje kako je transparentan i pravedan. Budmir Živko je nakon mjesec dana pritvora pušten iz pritvora, šta je sa njim bilo poslije nije ni bitno, bitno je da se Avdić žalio da je ‘prisluškivan’ što je ‘nelegalno’ i da će tražiti odgovornost, i tu je očigledna kraj te ‘afere’.

Međutim da li baš?

Istraga.ba je u toku, dokle?

Evo, živi bili pa dočekali, ove ‘afere’ će koštati Avdu Avdića. Jer, ko sa ‘Osmicom’ i sa SDA tikve sadi, ješće suhe šljive garant. A Avdić sadi, sad već nema više dilema. Kao što nema dileme da će SDA bunker i busija u leglu ‘Osmice’ morati frcati i pasti.

Mi ne možemo potvrditi navode Aljoše Čampare da je Avdić u SDA ali da radi za SDA u to nema više dileme, mada izgleda čudno.

Zato što je upravo zbog njih izbačen sa FTV sa mjesta urednika septembra 2015. zbog jednog njegovog nastupa na tv u Slovenji. Gdje je povezao dolazak pripadnika islamističkog radikalnog pokreta u BiH sa ‘vladajućim članovima SDA i obitelji Izetbegović’. Stigle ga ‘suhe šljive’ urednika kadra partije SDA Džemala Šabića, koji je ‘kao odani i vjerni vojnik partije’ još tamo na direktorskoj stolici, uprkos njegovoj sumnjivoj ratnoj prošlosti.

Nezvanično se prepričava kako je zbog Avdinog ‘pasivnog držanja’ kada su u pitanju afere i ‘krupne ribe’ SDA na portalu ‘Žurnal’ došlo do razlaza ‘u koncepciji’ sa novinarem tog portala Amarildom Gutićem koji je na FTV doživio istu sudbinu kao i Avdić, otuda je otjeran, Avdić je svoje razloge odlaska odlično prekrio, samo onako kako on zna.

‘Otišao sam jer hoću da budem samo svoj, sad je sve do mene’. I promptno registrovao portal ‘Istraga.ba’ odakle već mjesecima čitamo najnovije ‘afere’ Avdića koje prenose bh mediji kao pravu poslasticu. Jer tu sve vrvi od originalnih dokumenta službi bezbjednosti, kopija optužnica koje osvanu i prije nego su potpisane, od ‘montranih’ i ‘fabrikovanih’ audio snimaka koje ruše se pred sobom. Brani se Bosna, nedaj im Avdo državu, ako tebe nestane nestaće i Bosne.

Istraga.ba je u toku, što bi rekli bh tužioci, dalje ništa ne pitaj.

photo : nekad na FTV i sada – Avdo Avdić, novinar portala istraga.ba, arhiv