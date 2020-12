Ministrica unutrašnjih SDA poslova Bisera Turković u ogledalu vanjske politike BiH

Kada je na zadnjem Kongresu SDA Bakir Izetbegović izjavio kako je dogovoreno ‘podmlađivanje kadrova’ u njegovoj stranci, moglo se odmah naslutiti da je njegovo obećanje samo još jedna u nizu javnih besramnih laži koje cinično i sa ponosom rasipa svakodnevno već tri decenije.

Kada je u ‘rekonstrukciji’ Vijeća ministara pristao tačno prije godinu dana da se isto ‘osvježi’ i presloži iako je rekao da se to neće desiti, dobili smo opet ono što smo i očekivali. Bakirova slatka poskočica kako su konačno ‘Krajišnici zaslužili da imaju svoga ministra u vladi’ dovela nam je SDA ‘eksperta’ Biseru Turković koja ima veze sa Krajinom koliko i Aljaska sa frižiderima, mlađahnu i zblebanu nepismenu penzionerku koja u normalnim demokratskim državama ne bi mogla praviti ni Bajramske baklave a kamo li predstavljati BiH na stolici ministra vanjskih poslova.

Totalno potkapacitirana, apsolutno neupotrebljiva u diplomatiji u kojoj lagodno uživa čitav svoj životni vijek baba Bisera nam se ukazala u stolici vanjskog zvaničnog predstavnika države BiH, u stolici ministrice za unutrašnje i vanjske SDA poslove poznatiju kao stolica ministra za vanjske poslove BiH i odmah su otpočeli njeni ‘biseri’ koje je Bakir pokušao nevješto ali bahato kako samo on umije opravdavati prije godinu dana kad ih je započela rasipati.

„Biseru Turković poznajem dugo. Ona je s nama decenijama i ima ogromno iskustvo u diplomatiji. Isto tako, uvjeren sam da će se pojaviti poneki gaf. Bila je izvan BiH i ne poznaje dovoljno unutrašnju situaciju, a đavo je u detalju i deševat će se ovakve stvari. Ipak, ona će sigurno biti stručna i dobra ministrica, pitajte me iduće godine za njen rad“.

Naravno, to ‘poznavanje dugo godina’ je bio odlučujući faktor Biserinog uhljebljenja koje traje od početka bh rata sve do danas, to što ‘ne poznaje dovoljnu situaciju’ nije nikakav problem, upoznaće a i mi sa njom.

I ko te pita kad je Bisera nezamjenljiva, kad je kućni pedigre familije Izetbegović ispred države i ljudi, kad je odluka o biranju SDA kadrova u tekiji na Mejtašu bivšeg ratnog komandanta 7. Muslimanske džihad jedinice šejha Halila Brzine sa sadašnjim imenom Halil Hulusi Nakšibendi el Bosnevi odlučujuća, kao što znamo odatle su nam stizali i još uvijek stižu ‘eksperti’ tipa Semir Kaplan, Nedžad Branković, bivši SDA pulen Senad Šepić ili ‘noviji’ Denis Zvizdić, uz aminovanje Čengića i Izetbegovića …

Tako se od početka rata od prve ambasadorske stolice u Sloveniji pa do ove u Sarajevu ‘kalila’ Bisera Turković, ‘miljenica Alije Izetbegovića’, mijenjajući adrese boravka po rezidencijama usavšavala, doškolavala od Washington DCa do Bruxellesa i Dohe u Katru, danas se može pohvaliti nekakvim američkim diplomama stečenim u vrijeme diplomatije na internet školama u Americi, nakaradnom diplomatijom zasigurno jer od prvog njenog nastupa u ambasadi BiH u Ljubljani s početka bh rata pa sve do danas, Bisera ništa drugo ni ne radi osim što ruži i blati državu koju bi trebala predstavljati.

Zbog čega biva nagrađivana iz godine u godinu šireći svoje imovinsko i duhovno carstvo.

Naravno, prije nego je Tekija dala blagoslov za njenu poziciju ministra vanjski bh poslova, blagoslov je dobila od još jednog šejha, ali onog pravog, Jusufa El Qaradawi-a, ideologa popularne braće ‘Muslimanskog Bratstva’ sa kojim bratstvuje Bakir Izetbegović već odavno, iako je Qaradawi umalo na listi terorista po zahtjevu američke administracije. Tek je prošle godine skinut sa Interpol odstrela zbog svojih radikalnih stavova i pomoći terorizmu, no sa web stranica džemata i džamija širom dijaspore još je tamo pod nazivom ‘naši idoli’. Bisera se sa njim sastala u Katru prošle godine na kraju svog ‘mandata’ u bh ambasadi, gdje inače ovaj šejh živi u egzilu, rodni Egipat mu neda tamo ni priviriti.

Šejh Qaradawi se pohvalio na svom ‘twitt’ nalogu i uslikao se sa Biserom bisernom, i kud ćeš veću preporuku i za BiH i za cijeli svijet, za budućeg ministra.

Volim pisati o Biseri jer imam zato nekoliko razloga i povoda zbog kojih me njeni ‘biseri’ – ogavni gafovi koje svakodnevno podastire uopšte ne iznenađuju i oni se svrstavaju u dva : jedni su lične prirode a drugi, da kažem čisto onako generalni, njih sam se već dotaknuo.

Kada sam na kraju rata u BiH kao izbjeglica iz Krajine svratio u bh ambasadu u Sloveniji (preko puta željezničke Postaje u Ljubljani u jednoj garaži), već sam tada upoznao njenu ‘ljubav prema državi’ i građanima i njenu diplomatiju sa kojom je okićena. Na ulazu u prostorije dva tipa, mlada i razbacana poput SDA vehabije Salke Zildžića, iza njihovih leđa dva velika natpisa da se dobro vide : ‘ovdje se pozdravlja sa selam allejkum’. Kad uđeš unutra tek slijedi iznenađenje.

Odakle si, iz Velike Kladuše, ah (pogled u nebo, u zid garaže), daj te papire. Šta ti je ovo (gleda u dokument sa fakulteta na ćirilici), ‘ovo nemoj nigdje više pokazivati, jeli ti jasno‘, klimam glavom ponizno jer mi je stvarno postalo jasno gdje sam došao.

Od tada mi neprestano lik ambasadorice Bisere od Alije pa preko Harisa Silajdžića do evo Bakira, lebdi u mislima, prepleten sa SDA politikom ‘patriotizma i države’, da ti se smuči.

Kasnije, kad su nam se putevi ukrstili, meni kao izbjeglici u USA a njoj opet kao ambasadorici u Washington DCu, lik Bisere Turković mi se duboko urezao u pamćenje. Od džamije do džamije, od odbrane bh terorista u Americi do postavljenja zeta (Haris Hrle) na mjestu bh ambasadora nakon njenog mandata, pa evo sve do danas. Od slike sa Clinton-om do iftara i bajramluka, a narod ambasadu ne može dobiti ni za lijeka, ‘samo fax radi’. Cijene bh pasoša bih najradije zaboravio.

Njen poslednji intervju na tv ‘Face’ prije neki dan, osvijetlio je Biseru do neslućenih ‘nur’-daljina pokazavši kakvu Bosnu kao državu vidi SDA i ova domaćica iz Tekije.

Med i mlijeko, ona pa ona, ali čita brate, svaki čas prevrće tefter gdje je sirota upisala šta će reći, nije u stanju pored tolikih diploma i nauke da kaže odgovor na jednostavno pitanje iz domena diplomatije.

No zato vazi o sebi i svoji uspjesima kao ‘Hižaslav’ bivši Reis Cerić.

Nije rekla, doduše nije ju novinar pitao, kako to da je njen sin dobio posao u ambasadi Katra čim je ona tamo završila, kako joj je kćerka dobila posao u evropskim kancelarijama, međutim prateći njene hvale o najnačitanijem direkotru OSAe Mehmedagiću Osmanu ‘Osmici’, majstoru javnih skandala i SDA vlastele, zbog kojeg je čitava država zaboravljena već drugu godinu dok se ne utvrdi koliko ima diploma i koliko je fakulteta završio, i koji je za Biseru ‘heroj’ a on svaki dan u tužilaštvu ili u medijima na crnim stranicama, saznali smo svu veličinu SDA porodične politke.

Njen sin, je za nju ‘beba’ a ima 40 godina, tamo u Katru je zasjeo odlukom Mehmedagića i mimo svih konkursa i procedura ali ona veli ‘zaslugama’ i školovanjem, Bisera ne pokaza ni trunke stida za ovaj perfidni dokaz nepotizma i uhljebljenja, a ko bi to od nje i očekivao.

Onda su došla obavezno pitanja o politici u BiH i Republici Srpskoj gdje je Turkovićka uspješno naprđivanjem samo kako bošnjački političari znaju da to izraze, uporedila Dodika sa Hitlerom a Republiku Srpsku sa Rajhom, te posebno naglasila kako će Bosna ubrzo postati ‘građanska država’, kako će se ukinuti entiteti i kantoni a sve će to odraditi ‘narod uz pomoć izvana’. Joe Biden joj je glavni ‘joker’, ma ne samo on, evo i EU radi ‘na tome’. Dakle, priča stara bošnjačka. Mi će mo sa strane zajebavati i razjebavati, pljačkati državu i narod, krečati kao žrtve i žrtve zloupotrebljavati gdje god možemo i stignemo a stranci će nam sve dati.

Na stranu činjenicu da Bošnjaci, a što je Bisera svakako jer se hvali kako je dok je bila dijete išla i u crkvu i u džamiju, kako joj je porodica ‘izmiješana’ i tamo ima i katolika i muslimana i Židova, računaju na državu i sa Srbima i Hrvatima ali i bez Srba i bez Hrvata, ili sa onima ‘koji vole ovu državu na bošnjački način’, te kako će im stranci napravit takvu državu koju oni razvaljuju godinama, jedan momenat se sam po sebi istakao.

Kaže Bisera da je išla i u crkvu i u džamiju ‘jer djeca bez vjere su kao životinje’, čime je u tren otkrila svoju feredžu sa kojom se pokriva gdje god stigne i uvrijedila sve one koji nisu vjernici, međutim kad je došao na red kratki set pitanja o imovini, tu je pokazala pravo vjersko SDA lice nezajažljivih grabljivih funkcionera lešinara koji se ne boje zakona a ni Boga na kojeg se obavezno pozivaju.

Ma sve ima u mom kartonu, odvali Bisera i sve je to ništa. Kuće su ‘tiny’ hoće reći male, nema stanova a kad onda poče nabrajati, evo citiraćemo je, Bisera je ‘zakon’, vidite sami.

‘Imam jednu malu kućicu u Stocu, imam u Fojnici dvije vikendice spojene, jednu kuću u Sarajevu i još jednu kuću na periferiji. U Australiji imam imovinu koju sam naslijedila od mame i u Zagrebu od oca. Valjda bih trebala imati više, majku mu. Hoćete li Senade da mijenjamo moju kuću u Stocu za Vašu kuću u Blagaju?’

Naravno, zaboravila još silne stanove po Sarajevu ‘jer oni nisu u papirima’ već se vode na njenim ‘bebama’ djeci, a kupljeni su uz ‘Alijine certifikate’ da ih Allah nagradi, zaboravila je mnogo šta, jer tako to rade SDA velične, svi mi znamo ‘NJIHA’, dok nije zaboravila preupitati voditelja za njegovu imovinu i naglasiti da bi trebala imati više.

Kako da ne, takvima je uvijek malo.

Ko je onda ne bi volio.

Kada sam pročitao njenu izjavu kako je prvi put ušla i upoznala tekiju i šejha Brzinu, meni su suze same pošle. Niz guzicu.

Ona je to poetski dočarala ovako, a živa i preuhranjena od harama i u državnoj fotelji umjesto u penziji prezentirala novinarima još odavno.

‘Halila Brzinu sam upoznala kao ratnog komandanta, hrabrog borca za BiH, ali ne i kao poznavaoca vjere i tesavvufa. Jedne ljetne večeri ušla sam u avliju punu cvijeća sa šadrvanom koji je uljepšavao ambijent. Odlučila sam poslušati ders. Slušajući, osjećala sam se poput žedne pred neiscrpnim izvorom znanja. Od tada iz sedmice u sedmicu, sa mnoštvom malih ljudi, slušam predavanja šejha Brzine Hulusija koja oplemenjuju i šire riječi razumijevanja i tolerancije, riječi upute i poziva, ljubavi i strpljenja”.

Dakle, Bisera je još uvijek ‘žedna’, i puna ‘tolerancije, ljubavi i strpljenja’. Ko je nije odgledao, toplo preporučujemo, bez pitanja Bakiru Izetbegoviću o njenom radu nakon godinu dana.

