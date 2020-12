‘Ajde što Senad Hadžifejzović kašlje ‘ko sipljivo konjče’ ali što bar ne pokrije usta?

Raspored gostiju u poznatoj i veoma gledanoj privatnoj tv Senada Hadžifejzovića ‘Face TV’ se može znati unaprijed.

Kod ovog Sandžaklije (Sjenica, Srbija, Sandžak) koji po bh receptu brani državu Bosnu do poslednje kapi sandžačke krvi obavezno je gost svako onaj ko izjavi da voli državu BiH, da priznaje da se u Srebrenici desio genocid, ko opljuje ili se suprostavi Miloradu Dodiku ili Draganu Čoviću, od bh poznatih političkih starleta svaki onaj ko je spreman da u emisiji kod njega pomene Sebiju Izetbegović, Bakira ili SDA generalno u negativnom kontekstu, načelno možeš unaprijed kroz medijske izvještaje znati ko mu je na poznatom bijelom ovalnom tv stolu kojeg je, da bi ostao originalan, čak vukao iz Bosne u Ameriku dok je jezdio dijasporom praveći tv dnevnik ‘sa lica mjesta’ prije godinu dana.

O, da, poznat je po tome što svoje goste iz Republike Srpske maltretira po deset minuta ubjeđujući ih da umjesto Republika Srpska izgovaraju kao i on ‘RS’ i po tome što se, kad raspravlja o patriotizmu i državi, često zna i rasplakati.

Manje je poznat po tome što se ušutio u vezi Islamske Zajednice BiH jer otkako je onomad napao Reisa Kavazovića u vezi face istrage muslimansjkog PDVa iliti zekjata, vidio čovjek kuda to vodi, vidio da od toga nema ‘fajde’ a još manje se zna da je lično On, ‘neutralac’ i borac za državu BiH učestvovao u privatizaciji, otimanju državne imovine članstvom u fantomskim odborima državne Aencije za privatizaciju, u borbi za poznate ‘Alijine certifikate’ skupa sa generalom i optuženim za ratne zločine Atifom Dudakovićem ili Sakibom Mahmuljinom, još jednim bh domoljupcem iz Sandžaka kakvih je prepuna Bosna.

No, dobro, i pored svih takvih ‘mana’ Senad se da gledati, nije dosadan. Lično, gledam često TV Face.

Međutim, jedna sasvim obična a veoma važna stvar upada u oči i para uši prilikom svakog njegovog emitovanja a što daje veoma ružnu sliku i televiziji i profesionalizmu.

Jednostavno rečeno Senad Hadžifejzović kašlje ‘ko sipljivo konjče’ (izvinjavam se na izrazu, ko ne vjeruje neka pogleda stare emisije ili novi budući Centralni Dnevnik) i to iz emisije u emisiju da to više postaje degutantno.

Znam, svako može imati problema, može biti bolestan, možda je to i zbog pušenja, ali pobogu i bolan bre čovječe, stavi bar ruku na usta dok se iskašljavaš.

Ako ne zbog gostiju, ono zbog corona virusa. Čak iako ti je famozni stol za goste u dužini od dva metra.

photo : Fahrudin Radončić čest gost Face TV i vlasnik i voditelj Senad Hadžifejzović, arhiv