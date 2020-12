Prvo je Ćamil Duraković proglasio pobjednika u Srebrenici prije zvaničnog obavještenja CIKa a onda je krenula ‘istraga’ Avde Avdića i ‘desio’ nam se ‘udruženi zločinački poduhvat’ . Sad kad se (po)javio i Naser Orić, pa obavezno Željko Komšić, vrijeme je da se ako je ikako moguće (poželjno jeste svakako) ponište izbori u Srebrenici.

Planetarna vijest iz BiH glasi : izdajnički SDP ‘opet’ izdao Srebrenicu. Predsjednik OOSDP Srebrenica Bego Bektić i kandidat za opštinsko vijeće Enver Hamzić te aktivista Muamer Sandžić uhapšeni su po pripadnicima SIPAe zbog osnovane sumnje učestvovanja u izbornim prevarama. Na način da su kako se tvrdi na nezakonit način došli do kopija ličnih karata četiri člana porodice Delić koji žive u Njemačkoj a potom ih prijavili na fiktivne adrese u Srbiji odakle su ovi ‘glasači’ glasali ili za Begu ili za načelnika Srebrenice Grujičića.

U isti mah smo zaboravili Bakira Izetbegovića, njegove prijetnje Denisu Zvizdiću kako će ga ovaj ‘tek upoznati’, zaboravili smo koronu, afere SDA, vladu kantona Sarajeva, Sebiju i respiratore, sve je nestalo pred ovim neviđenim ‘zločinom’, udruženim zločinačkim’ poduhvatom čak.

Šta će se desiti sa izborima u Srebrenici gdje je odmah po završetku glasanja Ćamil Duraković ispred firme ‘Moja adresa Srebrenica’ proglasio bošnjačkog kandidata za ačelnika Aliju Tabakovića pobjednikom iako su i izborna komisija i CIK faktički objavili da je Mladen Grujičić u velikoj prednosti, koju je teško dostići čak i sa neizbrojanim glasovima u odsustvu i putem pošte, to se još ne zna, ono što se zna jeste da se izborni štab Bošnjaka Srebrenice ‘neće umoriti’ i neće ‘odustati’ kako su rekli sve dok se izbori ne ponove.

I zna se, predsjednik Nermin Nikšić i vodstvo SDPa su se promptno oglasili, izjavili su žaljenje, dali izvinjenje Srebrenici i cjelokupnom bh narodu, isključili uhapšene članove i postavili ‘prinudnu upravu’ u ovoj opštinskoj organizaciji, zataživši da ‘nadležni organi odrade do kraja svoj posao’.

‘Izdaja’ Bosne, grme bošnjački i režimski i stranački mediji, neka visi Bego!

I naka visi, hoću reći neka ‘organi’ odrađuju svoj posao, međutim iako je osjetljivo, škakljivo, nepopularno, iako se bošnjački član Bh Predsjedništva ‘iz reda Hrvata’dušebrižnik SDA Željko Komšić odmah odbratio ‘drugovima’, iako na svaki pomen Srebrenice u kritičnom tonu možeš očekivati kamaru prijetnji i osuda, vrijedi podcrtati da ovdje nisu čista posla.

Bego je ‘pao’ ali SDA traži glavu Nikšića, juriša se na SDP, odakle sve zapravo i počinje iako je svima jasno da je i u ovim lokalnim izborima 2020 Srebrenica izgubljena. I to ne ‘opet’ kako urlaju bošnjački mediji već je pala davno, Daytonom kad ju je izdao Alija Izetbegović, ovo sada i ovdje je samo borba za ustoličenje kadrova SDA. Ćamila, Alije, Ahmetovića, bilo koga, samo da načelnik nije Grujičić, ‘onaj koj negira genocid’.

Zašto SDP?

Jednostavno. SDP je još prije početka izbora kada je osnovana ‘nevladinaorganizacija’ ‘Moja adresa Srebrenica’ javno odbio da pod maskom ‘probosanskih’ ili ‘bosanskih’ snaga, podrži kandidata SDA.

Tako od svih prevara na koje već mjesec dana i više ukazuje Ćamil Duraković, inače kandidat za opštinsko vijeće Srebrenice a koje je pomno pratio Avdo Avdić i njegova ‘istraga’ zasipajući medije danima o izbornim krađama u Srebrenici, eto dođosmo u ‘finale’ kada je uhapšen predsjednik lokalne organizacije SDP.

Bakiru je ovo hapšenje došlo kao ‘kec na desetku’. Sve drugo smo zaboravili jer u moru svojih želja uz ove lokalne izbore Izetbegović je apostrofirao Veliku kladušu i Srebrenicu. Kao što znamo Kladušu je izgubio, izgubio Sarajevo, Zenicu, Bihać… ostala je samo još Srebrenica i slatka osveta Nikšiću. Što nije sa njim i sa Komšićem ‘za našu Srebrenicu’, ‘za našu stvar’

Da li je i koliko identiteta ukrao Bego, pokazaće vrijeme, međutim obzirom na do sad izbrojane i potvrđene glasove, ‘nekoliko porodica’ i nekoliko glasova neće promijeniti rang listu poraženih i pobjednika.

Osim ako se ne utvrdi da je toga bilo daleko više.

No, iz komentara Durakovića i Ahmetovića proizilazi da je SDPov kandidat u Srebrenici meta iz drugih razloga, ‘važnijih’ od ovih sa krađom identiteta.

‘On je slavio 9. januar sa Mladenom Grujičićem’ cvrkuće se na sve strane i podastiru se slike Bege Bektića u društvu sa Grujičićem, što je kako smo mogli vidjeti neoprostiv domoljubni grijeh, daleko veći od glasačkih listića i ličnih karata i lobiranja.

A kada je septembra ove godine također zbog izbornih krađa u prethodni izborima u Sarajevu uhapšen kadrovik SDA Asim Kamber, komentar Bakira Izetbegovića je bio ‘ako se utvrdi da je nešto nezakonito uradio mi će mo poduzeti sankcije’. Vidjeli smo da ova presumcija nevinosti dok se išta ne dokaže ne vrijedi uvijek. Iako je to zakonski postulat, zna se kad se primjenjuje, Kamber je pušten odmah nakon saslušanja i ‘nisu poduzete nikakve akcije’, Asima Sarajlića u aferi ‘Asim’ u izbornom inžinjeringu za izbor načelnika Abdulaha Skake uz pomoć direktora OSAe Mehmedagića ‘Osmice’ i u izbornim prevarama za kantonalni odbor SDA iz snimka Semira Efendića, Bakir je amnestirao na još domišljatiji način. ‘On je dva puta ranjavan u ratu’ on ima pravo i krasti i slasti.

Kad je u pitanju Srebrenica, aršini su drugačiji.

U pitanju je ‘izdaja’, ‘država’, ‘nacija’ i sve što ide uz to, iako se zna, ruku na srce, da se u Srebrenici ništa neće promijeniti bio tamo načelni Grujičić ili Duraković. Uostalom, tamo su već stolovali SDA kadrovi pa ništa. Duraković Ćamil u dva navrata, pa opet ‘fata’ Bošnjak epo dijaspori, nikog nije ni usrećio ni vratio u Srebrenicu. Jer, tamo nema Bošnjaka, ponovit će mo, tamo je SDA samo mrtve vraćala, žive je smještala u Tuzli i u Sarajevu a Srebrenicu prepustila Srbima i Republici Srpskoj, i činjenica što Grujičić ne priznaje genocid neće ništa promijeniti u povratku Srebreničana ili razvoju opštine, niti će Bošnjacima donijeti išta novoga i boljega. I dalje će se u Srebrenici krasti, uzimati donacije i dijelit plate, tamo će i dalje SDA puleni vaziti po džamijama o ugroženosti, Ćamil Duraković će svako malo vremena trknuti u lov sa Naserom Orićem i ‘tvitati’, jedino će možda ražalovani Ahmetović Sadik doći do plate iz državne sise. Čak ni Munira Subašić neće osjetiti bilo kakve promjene niti Emir Suljagić, direktor Potočara.

Ali, zato će Bakir malo predahnuti a mi dobiti novu zanimaciju. Čisto radi ‘normale’.

Ne vjerujete?

Pa morate vjerovati, javio se ratni zločinac i krimanalac Naser Orić da prokomentariše ‘situvaciju’. A Ćamil Duraković ‘zaboravio’ izborni inžinjering braće iz aSDA iz Cazina i izvjesnog Bekana Amera i nekakve ‘Prve Stranke’ te prodaju biračkih odbora, sve mu se zamaglilo od Begine proslave 9. januara i izdaje SDPa.

Pravi haos a Avdina ‘istraga’ je u toku.

photo : Bego Bektić, predsjednik OO SDP Srebrenica, arhiv