Jusuf Nurkić NBA košarkaš, bogati siromah sa ‘stajlingom’ vehabijske bh Maoče pravi primjer ‘bh ambasadora’ i nosioca bh diplomatskog pasoša po mjeri Bisere Turković pravi je ‘rođak’ Senade Nurkić poznatije kao ‘Maca Diskrecija’

Jusuf Nurkić poznati NBA košarkaš ‘naših korjena’ odavno plijeni pažnju ne samo dobrom igrom u američkom NBA klubu ‘Portland Trail Blazers’ već više svojom pojavom, ‘stajlingom’ i reakcijama na internet mrežama, gdje je duboko zaglibio u bh nacionalističke vjerske vode i bespotrebne jeftine a primitivne rasprave.

Umjesto da se bavi sportom gdje je zaista ostvario i svoj bosanski i američki san, ‘naš Juka’ kako mu u BiH tepaju dok ga u Americi zovu ‘bosanska zvijer (Bosnian Beast) se upustio u i spustio u internet kanalizaciju gdje u maniru bogatog u novčaniku a siromašnog duhom prosipa gluposti urušavajući i talenat i sport od kojeg živi, vukući za sobom omladinu u ista govna koja jednako smrde i u Americi i u Bosni.

Prateći njegov zvanični ‘fejsbuk’ gdje je aktivan koliko i na sportskom terenu čovjek se ne može oteti utisku da je ‘Juka’ iako rođen 1994. još duboko ostao u tim godinama iako živimo u 2020. godini.

Nurkić se tamo kao hafiz klown ili kao seoski hodža snalazi kao u džamiji, kao u političkom safu bilo kojeg od ‘naših’ političkih ‘lidera’ što mu donosi ‘lajkove’ koji su mu prirasli za srce kao i njegov seljakluk i balikluk kojeg još nije preživio i sa kojim se čak ponosi.

Nema događaja ili političkog poteza bh vlastele kojeg Juka nije iskomentarisao a bošnjački mediji prenijeli kao ‘senzacionalnu’ vijest, poslednja ovih dana plijeni pažnju jer se Juka dao u ‘fejsbučenje’ sa Dinom Konakovićem, političkim protivnikom Bakira Izetbegovića, nakon čega je poznata politička analitičarka (Ivana Marić) dala najbolju definiciju ovog sportaša. ‘Može seljak iz sela ali selo iz seljaka nikad.

Tačno tako.

Juka je u reakciji Dine Konakovića u vezi njegovih nastupa ili bolje rečeno izbjegavanja nastupa (a tako izgara za voljenu Bosnu) na što je Konaković ukazao u jednom svom postu uz bh košarkašku reprezentaciju prihvatio isti vokabular i iste teze u maniru bh primitivnih i bahatih političara pa je tako izanalizirao Konakoviću sve ono što smo do sada čuli iz ‘protivničkog SDA tabora’. I helikoptere i avione koje je Konaković navodno htio nabaviti, i njegovo raspolaganje državnim novcem, čak je preuzeo i uvredljivu formulaciju sa internet rapsrava nazivajući predsjednika ‘Naroda i pravde’ imenom ‘Dinokio’.

Ne pada mi na pamet da branim Konakovića hadžiju i otpadnika iz jata Bakira Izetbegovića, ovdje je riječ o sportisti Jusufu Nurkiću koji je nedavno od ministrice Bisere Turković dobio bh diplomatski pasoš i titulu ‘bh ambasadora’ skupa sa Džananom Musom, međutim njegovo ‘ambasadorovanje’ i predstavljanje Bosne može zadovoljiti samo člana bh tekije SDA ministricu Biseru, ovakav ‘bh ambasador’ je prava bruka za Bosnu i Hercegovinu.

Ni po svom izgledu i oblačenju ni po citiranjima Kur’ana ili hadisa Juka nije zaslužio ništa drugo nego dobro mjesto hafiza u kakvoj američkoj džamiji ili počasno mjesto emira u vehabijskom naselju Maoča, međutim odavno je poznato kako se u BiH ocjenjuju zasluge. Patriotizam kojeg Nurkić ispoljava sa cvjetićima Srebrenice na majicama i patikama, sa majicama od ljiljana, rođendanskim čestitkama državi BiH u maniru Mustafe Cerića Hižaslava, sa video klipovima gdje uz ilahije i kaside trenira naporno i često, pravo su ogledalo bh predstavljanja, nešto slično smo mogli vidjeti i kod Amela Tuke bh atletičara, koji je uz iste ‘patriotske naboje’ davno zaslužio iste epitete kao i Nurkić. Bilo je dovoljno da Tuka prekine intervju jer ‘mora na džumu’ ili da uslika Kur’an kojeg ‘obavezno nosi u sportskoj torbi’, ili da svaki put kad istrči utrku da ‘padne na sedždu’, pa da odmahm dobije istu titulu ‘bh ambasadora’ na kojeg se mladi trebaju ugledati.

Prije Konakovića Nurkić je trudeći se da sve bude u stihu ‘tvitao’ i izjavu Alena Šeranića ministra iz Reublike Srpske, pa sina Milorada Dodika, pa sastav igrača za bh reprezentaciju gdje je pokazao umijeće nacionalizma po mjeri Bošnjaka, vjerovatno će ‘u stihu’ sa lošim bosanskim jezikom ‘reagovati’ i na izjavu političarke Marić, vidjet će mo uskoro.

Šta će to Nurkiću, pravo je pitanje, čemu ta vjerska i politička nadjebavanja mladiću koji je ovih dana sklopio četverogodišnji ugovor vrijedan preko 40 miliona eura? Pa vidjeli smo šta će mu to. Neće valjda studirati i sticati znanje, šta će mu to kad u Svetoj Knjizi sve piše a on je zna napamet, pola je i više već prenio na svojoj face book šaradi. Eto, doletio je nedavno u Bosnu i kupio mami mercedes džipa i dao se uslikati sa njim da se djeca imaju na što ugledati.

Ma može on biti i predsjednik Amerike a neće, on je blago rečeno ‘komad budale’, naše ‘domaće budale’.

Koja trideset godina od rata živi od rata i ratnih slika, iako o ratu zna samo ono što su mu drugi prenijeli ali u BiH to je vrijednije od njegovih miliona koje zarađuje na parketu. Ne znam da li je ‘naša’ Senada Nurkić poznata starleta ili ako vam je lakše naša balkanska porno diva bolje znana kao ‘Maca Diskrecija’ u rodu sa ‘našim’ Jukom ili su im prezimena slučajno ista, no ono što je ‘Maca Diskrecija’ za porno estradu to je isto Jusuf Nurkić za politiku i bh ambasadore iz riznice Bisere Turković.

photo : jedna od zadnjih slika Jusufa Nurkića NBA košarkaša i bh ambasadora, arhiv