Prst na čelo, uho ili u sopstvenu guzicu

Prije dvije godine, tačnije 25. 08. 2017, jedna američka turistica u BiH (L.F.P. rođena 1991), našla se na ulici u Sarajevu u trenutku kad je Bakir Izetbegović sa pratnjom (uključujući i nosača kišobrana), projurio, dok je ona, kao i svi ostali morala da čeka u svom autu da vlast prođe. Iziritirana zbog te prednosti, mahinalno je spustila prozor i pokazala srednji prst prema koloni u trenutku kad je pratnja već skoro prošla. No, primjetio je to jedan od članova obezbjeđenje, došapnuo Bakiru a Bakir odšapnuo njemu i rezutat znate, čitali ste o tome. Bakirov bezbjednjak je reagovao kako i priliči. Presreo je turistkinju i zapriječio joj daljnji saobraćaj, pa pozvao policiju, stigla su dvoja kola. Dok je njegov šef kojeg je smjestio u zgradu Predsjedništva ‘obavljao svoje dužnosti’ bezbjednjak je čekao da vidi šta će se desiti sa ovom osobom koja mu je ugrozila šefa pokazivanjem srednjaka. Policajci su strankinju legitimisali, saslušali, istraživali a poslije je stigla i prekršajna prijava pa poziv Sudu i na kraju kazna od 100 KMa koju je revnosna turistkinja platila, ne koristeći pravo žalbe.

Nešto malo više od dvije godine, odmah poslije ovogodišnjih lokalnih izbora, srednji prst kao medicinsko čudo našeg božanskog tijela se opet ukazao. Jeste obmotan i u langetama ali je, nacijo, onaj srednji, pokvareni. A ispod tako fino uređene slike srednjeg prsta, još ‘finije’ je uređen i sročen naslov : ‘Vidimo se 2022’.

Aha. SDA vlast sva happy i usrećena izbornim rezultatom u Sarajevu, poručuje da ‘se vidimo 2022’ kada su u BiH opet izbori, ali tada opšti, a onda zna se šta ‘nas’ sleduje.

Srednji prst!

Nego? A od koga dolazi?

Od redakcije lista ‘Stav’, bošnjačko-turske novine i medijske reinkarnacije urednika i novinara izvjesnog Bošnjaka (došao iz Hrvatske prije pet-šest godina iz ondašnjeg ‘Preporoda’, čini mi se da je pobjegao zbog krivične prijave u vezi novinarčenja i para ‘arčenja’ u tom džamijskom glasilu Zagreba, da nas u BiH prosvijetli) čudnog kodnog imena (Filip Mursel Begović). Na čistom svjetonazoru islamu i vjeri koju musliman Filip propagira i brani revnosno već godinama, ili ako će te jasnije-na bosanskom jeziku, na kojem iz pomoć kojeg Mursel ubire odavno solidnu apanažu preko printanja tomova pravopisa i gramatike, to znači ovako. Na slijedećim izborima će te osvojiti ovu našu mušku stvar, ili kraće, evo vam ku*ac nacijo, to vas očekuje 2022!

Ko smo to mi?

Svi oni koji su, za razliku od Filipa Bošnjaka, zadovoljni porazom SDA kriminogene kamarile u Sarajevu, koji očekuju njen nestanak ne samo iz vlasti Sarajeva već iz vlasti BiH uopšte, svi oni koji nisu uz SDA ili bar im slični, koji su ‘izdali interese i tradiciju Bošnjaka Sarajeva’ četnicima i yutelovcima ili komunjarama, umjesto staro i mlado muslimanima, i oni, koji kao Filip i Mursel nisu bh ‘hulje pariote’.

Naravno, i bez ove slike iz ‘Stav’a’ građani Sarajeva odavno znaju kakav je stav vlasti prema njima, rezultat toga je i stav građana prema vlasti na ovim izborima. Kako će kome biti 2022 treba još počekati. Prstac od SDA i onih sličnih je odaslat ‘ostalima’ davno, nema tu dileme, pa ipak, iako to nije za njih (oni bi rekli : NJIHA) kažnjivo ni prekršajno ni krivično, moralno i vjersko će mo zanemariti, mogli smo vidjeti da ih je strefila i pogodila ona najteža a najmanje očekivana – izborna kazna.

Srednji prst SDA i braće Turaka svojim građanima na naslovnici je stoga da kažemo, ‘normalan slijed događaja’. Sasvim u duhu mirotvorne muslimanske bošnjačke vjere i tradicije, A gdje će prst završiti i kod koga, to je zaista za neko drugo vrijeme. Možda nam to objasni ‘Stav’ za par godina, recimo 2022!? Sa prstom na čelu, uhu ili u sopstvenoj guzici?

photo : naslovnica tursko bošnjačkog magazina ‘Stav’, novembar 2020, arhiv