Najljepši dan u BiH je počeo jutros od 7 ujutru a završit će se sutra u 7 uveče

Izborni Zakon BiH oko kojeg se bh vlastodršci glože i lože već dugo vremena i koji je, kako vele, kamen spoticanja i blokada i vlasti i države, ima u sebi nečega što ne treba odbaciti. Ima tamo famozni član 7 koji govori o ‘izbornoj šutnji’ koja traje od 7 ujutru prethodnog dana pa do 7 popodne slijedećeg, kada se zatvore sva birališta, tzv. dan izborne šutnje koji je uz ove bh lokalne izbore već otpočeo danas, jutros rano od 7 časova.

E, u tom prekrasnom i prelijepom danu koji je već na snazi vidim mali zračak nade za BiH samo bi ga trebalo malo modifikovati i prilagoditi našim srcima i potrebama.

Naime, u taj dan, u dan šutnje, Bosna konačno izgleda normalno, možeš mirne duše listati bh medije i naprosto uživati. Nema četnika, balija, ustaša, nacionalist a i fašista, Visokog predstavnika malog dometa, nema pravosudne šege i tužilačke zajebancije, internet kanalizacije, nema NATO aviona preletača i doletača, papaka, nema Srebrenice, patriota, džamija i manastira, tespiha i brojanica, nema puškomitraljeza, aviona i kamiona, respiratora i konspiratora, Republike Srpske i Bosne na svakom pedlju, Šengena i viza, nema dijaspore, nema ‘Hižaslava’ dovadžije Reisa Cerića,nema kako je ‘odgovorio’ ili ‘spustio’ pa ‘ohladio’ ovaj onome ili onaj ovome, nema zastava i grobova, nema borbe za narod i ljude do poslednje kapi krvi, nema čega nema.

Da nije corone, Elene Seke Sebije i brata mladomuslimana hafiza i doktora Ipe-perfektan dana za prvu jutarnju kafu bez stresa i mučnine, bez bljuvotine one naše svakodnevne.

Od svih dana u godini od svih njih 365, ovaj dan nam dođe kao melem za dušu, jer ono što je najvažnije toga dana budemo zakonski uskraćeni za sve naše dnevne tegobe i sranja koja nam se serviraju svakog dana, odmah iza vijesti o broju zaraženih i umrlih. Važnije od najvažnijeg, u taj dan jednostavno neznamo šta je rekao Bakir, šta planira Dodik ili Željko, ko je ‘na aparatima’ a ko je kome ‘odgovorio’ ili ‘spustio’. Nema cika i vika, ima samo izborna šutnja CIKa.

Ništa nema pa je dan stvoren za užitak.

Taj dan bi trebalo u izbornom zakonu nazvati danom začepljenih gubica i produžiti mu snagu i djelovanje, na bar nekoliko mjeseci. Možda da ga imenujemo kao polarni dan začepljenih gubica, da traje što duže i što snažnije, nekoliko mjeseci za početak.

Ako mislite da će se time uskratiti ‘demokratska sloboda’ govora i predizbornih aktivnosti bh mafije u vlasti i da će se, ako se dan produži biti kakvih promjena, u krivu ste. Izborna bh groznica koja traje od Daytona do današnjih dana i koja nas svake dvije godine vrati u ‘normalu’ neće izgubiti ništa, samo bi raja malo dobila. Oduška.

Kao što znamo u BiH svake dvije godine ‘bira’ se vlast, juriša se na promjene, na nekakav boljitak, metu se ceste i asfaltiraju sokaci i trotoari, otvaraju se nove bolnice i ambulante a mi već skoro tri decenije gazamo po bh kaljuži kriminala, korupcije i mentalne zaostalosti, umiremo u dvorištima starih ambulanti, sakupljamo sadaku a trošimo sopstvene pare i one iz kreditnih aranžmana na gluposti ovakvog tipa, samo radi toga da bi se ‘naši predstavnici’ naprđivali, branili nenapadnutu državu da bi se, poslije ‘demokratski provedenih izbora’ isti tipovi sa naših kutija za ljekove, sa kontejnera ili sa mirisa za auta, sa televizije i novina pojavili u parlamentarnim klupama, zajedno, pobjednički, nasmijani do one muške stvari i nastavili po starom. Da ‘vrše’ vlast, da ‘država radi’. Dok mi, naravno, ne radimo.

A zapravo oni samo nastavljaju da nas ubijaju sa novim našim izbornim glasačkim certifikatom i izbornim prevarama i krađama da sjede a ne rade ništa, da demonstriraju silu i bezobrazluk, a sve smo to mogli izbjeći jednostavnom aklamacijom tri ‘državotvorne stranke’ na jednom dobrom ručku u kakvoj kafani, gdje se obično i donose najvažnije državničke odluke i uštediti silne milione KMa, nečega…

Hoću reći, izbori nam ne trebaju, ali kad već ta moćna i ‘zabrinuta međunarodna zajednica’ hoće cirus, neka ga, ali dajte nam da nam bar malo duže traje taj dan izborne šutnje, jer to je ono najljepše u ovim izbornim cirkusijadama svih ovih poratnih bh godina.

Dan začepljenih gubica mi naumpao onako, čisto iz praktičnih razloga gledajući svaki dan stoljećima Dodika, Bakira, Čovića, Željka i ostale gubičaste lopovske elite, za promućurne neka bude samo kao ideja, može se on zvati i drugačije, samo neka što duže traje.

photo : ilustracija šutnje, arhiv