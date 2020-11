Moj drug Muradif ima prijedlog i ako se prihvati Amerika je blizu da implementira izborne rezultate : po uzoru na BiH ukinuti institut predsjednika i (s)elektora a oformiti Predsjedništvo Amerike: imamo jednog pravoslavca, jednog muslimana, fali nam samo još jedan Hrvat!

****

Ja sam načisto poludio ali odmah da kažem ne od corone. Mene više boli što ne mogu kao nekad prije u moju omiljenu ‘Lokaciju’, ovaj virus i ova nekakva pandemija načisto su mi sjebali moju životnu koncepciju.

Koja se znala. Ja i moj drug Mradif smo svaki dan svraćali tamo rahat, što znači do mile volje na našu omiljenu zelenu pivu. Marke ‘subhajniken velahamdiken’.

Ma nije nas mogla spriječiti ni dženaza gluho bilo, tamo smo svraćali da otračamo pokojnika. Moj drug Muradif bi rekao rahmetliju a meni dođe sve isto. Ja pokojnik ja mrtvac, strašno me nerviralo kad bi me usred priče prekidao drug Muradif sa onim ‘Memo nije on umro on je preselio’.

Preselio je govno, da kažem na čistom bosanskom, nije otišao za Floridu ili u državu Iowa, on je umro kao i svaki što će od nas i završio pod zemljom, ali eto, moj drug Muradif je volio tako da mi popravi pritisak, šta da se tu radi.

Nas nisu mogle iz ‘Lokacije’ udaljiti ni muhe na pastrmi koju je vlasnik vazda strugao i nutkao od maja do juna iduće godine dok su domaće muhe oblijetale kao bh NATo avioni naš prostor za šankom, niti velike i oštre zime ovdje u Dolini Indijanaca na sjeveroistoku Amerike u gradu Utica NY, tamo smo stalno svraćali. Pili, drvili politiku, trgovali – jer tu se ima svašta za kupiti, od viagre do motorki ili cirkulara po ‘klizanoj’ cijeni, tako radi veliki broj bh biznismena kafedžija. Po američkoj kapitalističkoj ekonomiji : sve je dozvoljeno što je zabranjenp, za dolar, čak i kradena roba koju nude ‘afro-amerikanci’ ili naši bh luzeri po povoljnim cijenama.

Dolaskom corone, druga Muradifa sam samo viđao na wiberu i ‘fejsu’, htio ili ne, ‘postali smo prijatelji’, kako je on to slikovito zagovarao.

Jedno vrijeme i to mi je dosadilo kao i ‘skajpanje’ sa rodbinom, jednostavno mi je bilo sve dosadno.

Prateći upute nekakvih kriznih štabova Amerike napravio sam sebi štap dužine 2 metra i sa njim bi ponekad prošetao pazeći na distancu i gurajući bodimice svakog ko mi se približi na opasnu bližinu, iščekivao da se ‘otvorimo’ da nam guverner naše države da prostora i mogućnosti da dišemo punim našim plućima.

Ispijanje pive na daljinu kako je zagovarao moj drug Muradif smatrao sam blesavom a ne internet zajebancijom ali šta mi je drugo preostalo. Jebiga, kad pijem sam smatram se alkoholičarem, kad se natreskam sa Muradifom u kafani onda sam boem, ne ide to tako.

Dosadilo i gledanje slika na ‘fejsu’, mislim ono šta je ko kupio, sagradio ili ko je koga tarabio, sve je postalo tako monotono da ne znaš više ni kuda bi ni šta bi sa sobom, sve dok nisu došli ovi američki predsjednički izbori za predsjednika i sva ta bezvezna halabuka koja mi je preotela svu moju pažnju kao u zavičaju. Ma kakve španske sapunice i narko dileri gdje dobre koke uvijek same vode istragu ili bježe u podkrovlje ili podrum a onda se žale da su silovane ili gdje niko ne banda policiju već sam vodi istrage i sve ostalo, izbori i kod kuće i u Americi su više od Netflix ponude.

A koji klinac sam i imao šta drugo raditi. Iz firme su nas poslali na socijalu sa nadom da čekamo kad će fabrika proraditi, onih 1200 dolara što nam je Trump poslao prije nekoliko mjeseci istopilo se, onu drugu tranšu je odbio dati-čekao izbore. Sad kad znamo rezulate nećemo ništa više ni dobiti.

Jebali ga izbori da ga jebali, toliko sam noći proveo neprospavanima i u mukama da kad bi znao, ne bi mi ni zamjerio što se ovako završilo.

****

A završilo se da niko ne zna ko je pobijedio ni ko je glasao.

Sve što znamo je to da je Joe Biden pobijedio, televizija ga proglasila ali nije goverment, znamo da Trump ne priznaje poraz i da je krenuo u tužakanje i prebrojavanje glasova, raja se patila i išla glasati ili ovako ili onako poštom kad li na raju kažu krađa, ništa ne vrijedi. Imaju oni vele neke guzonje koje zovu selektori koji sve odlučuju. I dok ti (s)elektori ne odluče, ili dok se ne uključe Sudovi ili Kongres i Senat, obojica kandidata ‘obavljaju predsjedničke dužnosti’. Trump ‘twitta’ i daje otkaze, Biden piše nekakve programe i zakazuje sjednice na koje niko ne dolazi. Ludnica.

Pa mislim se koji klinac onda mjesecima ložite raju i zavađate, raja glasa onda se njih 270 i kusur isprse i kaže mi odlučujmeo a ne vi, glasači.

Dok sam to gledao odmah mi je pala na um moja Jedina i Najveselija i Najsuverenija Do Moga, Moja Bosna, to nije normalno. Toliko sličnosti sa Bosnom i izborima u njoj, to je van svih priča. Ovi ‘(s)elektori’ onda dođu ko naši u Bosni brojači, oni odlučuju. Pa ove svađe i prepucavanja sve mi isto kao kod kuće u Bosni. Tako sam saznao da su lopovi i Biden i Trump, sve televizija govori, Trump plaća reklame koje pljuju Bidena a ovaj one koje ocrnjuju Trumpa. Pa se nacija američka podijelila, svađaju se i tuku a ima ih približno podjednako. Majke mi, Tite mi, kao kad gledam bh kanale pred ove lokalne izbore.

Koliko sam mogao skontati u bh medijima, naši u Americi odlučuju pobjednika, bar tako vijesti govore.

Jeste da nas nema kolkiko nas treba ali grupa mala i odabrana. I sve vijesti govore da je Biden dobar a Trump je loš, Biden spašava muslimane i Bosnu-Trump ne voli nikoga, ‘musliće’ posebno.

Biden ne voli Srbe, Trump je ‘lud’ za njima, glasajte za Bidena on će nas spasiti od omrznutih Srba i Hrvata klikću Bošnjaci, odvešće nas Komšića pa sa njim iza leđa Čoviću i Dodiku direkt u NATO a odatle idemo još dalje u veće pobjede, glasajte za Trumpa on voli Srbe, poručuju Srbi, stari i onemoćao Biden je bombardovao Srbe taj nam ne treba, jurišaju Srbi. Hrvati šute evropski i kulturno čekajući ishod ove neviđene borbe za Ameriku …

Iz džamije zivkaju na telefon da glasamo ‘prateći naše srce i dušu’ i da zaokružimo Bidena.

Navija se i praši kao kod kuće. Alijine slike sa Bidenom niču ko džamije po Americi ili bilboardi Zenice, Biden čak progovorio arapski, na čistom bosanskom je rekao Trumpu ‘inshallah’ dok su se svađali jedne večeri na televiziji. Dobro, jeste da u prevodu to znači ‘hoćeš ali u žutom’, ali govori kao i mi, hej!

Ako ne pobjedi Biden otišli smo u k.. vragu, ako ne pobjedi Tump, spašeni smo od corone.

U međuvremenu kad ne gledam američke izbore, prošetam kraj moje ‘Lokacije’ sa čežnjomi zebnjom ali onaj odvratni znak ‘zatvoreno’ stalno tamo. Ponekad vlasnik iskoči otuda i dovikne ‘ma hajti vamo, ja sam vajik ovdje ti samo svrati, znak je tu znaš i sam zašto’.

Svrati govno, nisam lud da tek tako rizikujem ovih osam mjeseci moje zaštite, ali žudnja za sastancima za šankom zista ne prolazi a vlasnik ‘Lokacije’ je uporan.

Možeš i nazvati ja ću otvoriti, ili pošalji sms, samo navedi ‘corona’ ja ću otvoriti.

Ne pada mi napamet, ali kažem mu sutra ću se javiti i udarim po gasu.

Nema meni druge nego sa Muradifom na jednu virtualnu, kad već nema druge.

****

Palim kompjuter upravo kad se pročulo kako je Biden pobijedio i kad su počele stizati čestitke iz Bosne.

Nema mjesne zajednice koja nije čestitala Bidenu pobjedu, nema bh vlastodršca osim onog Dodika koji nije sročio čestitku, Dodik neće po živu glavu, kaže da je Biden srbomrzac. Po Sarajevu traktori i kola, sirene i zastave kao da je SDA na izbornom mitingu, fale još samo ofarbani bikovi u prikolici spremni za klanje i veselje. Kad sam ugledao Muradifovu facu malo mi je laknulo ali čim mi reče da ima prijedlog i rješenja za Ameriku, moje protupitanje je odmah bilo sumornije.

‘Koliko si h već popio od jutroas a?”

– Nijedne Memo – veli Muradif nakon što smo se virtualno kucnuli, čisto razmišljam logički. I hoću da ti pomognem, vidim da te ovi izbori ubiše.

“Da čujem Tesla”, rekoh mu čisto onako, da ga ubijedim kako sam duhovit a on kaže.

– Vidi Memo, ova Amerika odavno liči na BiH, mi bi smo se trebali preimenovati u Sjedinjene Bosanske Države davno. Greška Amerike je što nas je udomila jer mi stvari odmah mijenjamo po svome. Ima nas u svim državama Amerike i svuda smo glavne face. Otvaramo džamije i kafane, volimo zavičaj ali ostajemo u Americi trajno, odlučujući smo faktor u Americi u svim zbivanjima uključujući i izbore, šta hoš još?

“Samo što nismo”, bio je moj komentar ali se Muradif ne da zbuniti.

– Vidiš li da kažu da smo mi Bosanci ovdje odlučili izbore.

“Vidim”, velim.

– Vidiš li da su Amerikanci podijeljeno društvo.

“Majke ti, otkud ti taj izraz društvo?”

Muradif se nije dao zbuniti, kaže nisam ja za bacanje, ti bi trebao biti ponosan na mene.

” Pa i jesam, ne balegaj, evo usrao sam se od ponosa, da čujem

– E, podijeljeni su kao i mi. Ovdje ima i rasizma i nacionalizma i fašizma kao kod nas.

“Ima, nego”.

– Ima sirotinje i bogataša.

“Fakat ima”.

– U izborima sve svađaju kao kod nas nema šta jedan drugom ne kažu a poslije poližu.

“I to je tačno”.

– Nemaju stotine partija kao kod nas ali opet dođe na kraju kao kod nas.

“Ne kontam”

– Pa kod nas se preletači i oni sitni prodaju onim krupnijima i opet odlučuju tri najveće stranke ovdje imaju samo dvije i samo se smjenjuju ali opet vladaju stoljećima samo dvije stranke je li tako?

“Tako je!”

– E, pazi sad. Vidio si da je Biden za muslimane, ovi naši su ga umalo proglasili muslimanom.

“Fakat jesu… ali…”

– Nema ali. Trump je pravoslavac, iako on to ne prizna i tvrdi da je katolik ali samo onaj ko voli Srbe može biti pravoslavac i ništa drugo

“Pa ne znam, Muradife, vjera je..”

– Slušaj Memo, ovdje fali samo još jedan pravi Hrvat i eto rješenja za Ameriku. Imamo Bidena muslimana, Trumpa Srbina i da nam je naći kakvog konstitutivnog Hrvata, eto rješenja za Ameriku. A ima ih u Americi, od 1942 pa naovamo ih je došlo dosta, mora se naći jedan dobar i konstitutivan, a ?

Pa da onda Amerika umjesto jednog predsjednika u buduće bira Predsjedništvo kao mi u Bosni. Kad smo već slični u toliko stvari hajde da tu sličnost pojačamo i utvrdimo. Onda fino njih trojica odlučuju saglasni kao kod nas u Bosni, i mirna Amerika. Znači, da resetiram, imamo već dvojicu, pola i više posla je urađeno …

“Ali Muradiffe, pa znaš šta bi onda bilo, Pisanje pisama, virtualna zajebancija. Kao ono Željko Komšić odbrusio Dodiku, Bakir spustio Čoviću .. A šta ako neko, recimo Bošnjaci-Amerikanci poture nekog Komšića a Hrvati-Amerikanci ga neće?”

– Šta neće, kad može Komšić Hrvat u Bosni predstavljati Bošnjake a Amerikanci se slažu sa tim, što ne bi u Americi mogao isti princip važiti. A ne, ne Memo, to je odlična ideja, uostalom Amerikamci su to nama dali uz Dayton kao poklon od Boga a Alija i bratija prihvatili, zašto to ne bi funkcionisalo i u Americi.

Muradif me duboko zamislio, ima on stvarno nekad dobrih ideja. Uostalom kad kod nas tri ratna plemena zaslužuju da imaju svoje predsjednike što Amerika ne bi na pedeset i kusur država imala bar trojicu.

“Muradife”, kažem mu, ova ti nije za odbaciti, šta misliš da mi to objavimo i proslijedimo do Bijele Kuće

a, šta veliš ?

– A ne, ne – kategoričan je Muradif, – sve umne ideje moraju ostati iza, kontaš? Kao ono sa Facebook kompanijom, kao fol Mark Zuckenberg mlad i sposoban izmislio ‘fejs’ a zapravo neko drugi je iza njega, ja imam bolju ideju. …

“Ja, i? odvalim čisto onako ‘Bakirovski’, mudro i sa velikim upitnikom.

– Prijedlog poslati onom našem predstavniku u štabu Bidena, onom Elviru Klempiću koji kaže da smo mi ovdje odlučili o izborima pa neka on to prevede i preda Bidenu. Bošnjaci će opet ispasti da prostiš najpametniji i važni, nije bitno čija je ideja, ja ću se kasnije malo ožicati kod Bidena i eto.. to je to…

Moj drug Muradif baš ima i smisla i stila. Ohrabrio sam ga.

“Šalji odmah a ja odoh staviti masku pa po cigare.”

****

Uzeo sam uz masku imoj stalni štap od dva metra i šest fita i požurio prema kolima.

Kad sam izlazio iz auta na parkingu ‘šopera’ čuo sam kako neko komentariše ‘evo opet onog ludog sa štapom što u trgovini poruši sve na policama držeći distancu’, ali nisam se obazirao. Oni nemaju pojma da skupa sa drugom Muradifom imam svjetski eksluziv, pametnu ideju koja će riješiti izborno pitanje Amerikanaca i spojiti razdruženi Svijet, rješenje za osvježenje koje će i ovakve razveseliti. Nešto dobro i sočno kao vakacina za coronu.

Saznaće kad se promjeni američki Ustav i kad se objelodani ko je autor ove moderne mozgalice. Koja će nas još više učvrstiti i približiti Bosni, gdje zapravo Amerika i pripada.

‘Inshallah’, kako bi to fino pojasnio naš konstitutivni predstavnik u američkom Predsjedništvu, ahbab Biden, Dragi Joe!

photo : Predsjedništvo Amerike, montmontaža Cross Atlantic, arhiv