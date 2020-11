Poplava čestitki američkom kandidatu za predsjednika prije konačnog zvaničnog proglašenja iz BiH odraz bezobrazluka, papanluka i još jednog mita bez kojeg se ne može. A on glasi : Bošnjaci u Americi donijeli pobjedu Joe Biden-u, sad je do njega ‘inshallah’ i Bosna je u njegovim i Božjim rukama

****

Nacijo, ako niste znali sad znate, Amerika je dobila novog predsjednika i to je Joe Biden, a Bošnjaci su dobili još jednu potvrdu da su ‘nebeski narod’. Jer su odlučili i izabrali 46. predsjednika Amerike.

Silne čestitke iz BiH odaslane nakon završenog glasanja samo su odraz potpaljivane ljudske gluposti bez granica koja se servirala naciji još od početka kampanje i po instrukcijama Islamske Zajednice BiH smještene u njihovom predstavništvu u Washington DCu, po onom ustaljenom : Trump ne voli muslimane a Biden je prijatelj Alije Izetbegovića, samim tim i prijatelj Bosne.

I ne samo to, otišlo se i mnogo dalje i dublje, prave se liste i spiskovi onih ‘koji nisu čestitali Biden-u’, da se zna kako da hebemo mamicu takvim nepatriotama, iako, što treba naglasiti, zvanično još nije Joe Biden proglašen predsjednikom, iako je osvojio dovoljan broj elektora i glasova, budući da je protukandidat Donald Trump uložio niz tužbi kod nadležnih sudova osporavajući legalnost i legitimnost i glasanja i broja glasova.

Kao što smo mogli vidjeti još se nije oglasio Koledž elektora koji zadnji daje verifikaciju, Joe Biden je proglašen predsjednikom putem medija, što je još jedan od kurioziteta američkog završenog biranja i glasanja.

Da će Bošnjaci Amerike odlučiti o izborima znalo se u startu, sve brojnije bh zajednice u Americi su sukladno instrukcijama krenule u lobiranja, ratne slike Alije i Biden-a su osvanule na bilboardima američkih saveznih država, sve se znalo još u septembru nakon prve javne debate Trump-a i Biden-a kada je ‘naš prijatelj i poštovalac BiH’ progovorio na našem čistom jeziku, raspravljajući pred tv kamerama sa omrznutim Trumpom.

Trump-a, starog lisca i izbjegavača plaćanja poreza na što su Amerikanci najosjetljiviji pitali su da se izjasni kako to da je za 2016 i 2017 godinu uplatio svega 750 dolara poreza a čovjek milijarder, a on ležerno odgovorio ‘nije to tačno platio sam ja milione dolara vidjet će te to’, a onda je ‘naš prijatelj i poštovalac Biden’ uskočio ‘Kad će mo vidjeti’ a Trump dodao : uskoro. E, onda je nastupio trenutak kad se već moglo sa sigurnošću znati da je Joe Biden naš i američki predsjednik, jer je Trumpu ‘spustio’ na čistom jeziku da te ‘ceo svet razume’ kao Željko Komšić kad spusti Dodiku : inshallah’. Što je li, u prijevodu sa bosanskog na arapski znači : ‘ako Bog da’, ili nešto slobodnije : ‘pravo u Božje uši’.

Poslije ovog sve je naša i američka istorija.

Neki zluradi novinari su odmah pomislili kako je ‘naš’ Joe prešao na islam međutim vijest nije tačna jer nije objavljen njegov ‘šehadet’, ono šaptanje na uho i ona zakletva čuvena, osim ako to nije učinio tajno kao Tito, međutim već se tu noć znalo kako će glasati američki muslimani i kakav će ishod glasanja biti.

Zato, nacijo jer u Americi po zvaničnim statistikamam živi oko 3,5 miliona muslimana, da se zna, a to je negdje oko 1,1 % populacije, budući da ukupno Amerikanaca ima preko 300 miliona, tačnije 328,2 miliona.

****

Zato neka vas ništa ne čudi izjava našeg zemljaka u izbornom štabu koju su mediji prenijeli kako su Bošnjaci zajedno sa Poljacima odlučili ishod glasanja u državama Wisconsin i Pennsyilvania-i, u dvije države gdje je i odlučeno ko je osvojio najviše elektora, budući da nas i Poljaka ima u Americi oko 11.5 miliona. Elvir Klempić, naše čudo i štabu Joe Biden-a nije naveo koliko ima Bošnjaka u recimo državi Wisconsin ali sada to nije važno, ko hoće neka ode na google i utvrdiće da ih ima tamo najviše 1,500, taman za jednu džamiju u ovoj državi. Ako hoće neko saznati koliko ‘nas’ ima u državi Pennsylvania neka ode na internet i neka upozna to čudo bh gluposti, neda mi se više surfati.

Generalno, pustimo Klempića koji je u štab Joe Biden-a došao iz jedne Turske udruge u Americi i radio je na sakupljanju glasova svih nacionalnosti u USA, a rodom je iz Srebrenice što mu u startu daje dozu legaliteta i legitimiteta, jer očigledno namjerno zanemaruje već pomenuti podatak da Bošnjaka (ovaj izraz upotrebljavam jer tako Bošnjaci hoće i vole) ima ukupno u USA u onoj pomenutoj cifri d 3.5 miliona odprilike 150.000. Najmanje 120 a najviše 150 hiljada. I da je za ‘naše’ lokalne izbore ove godine koji dolaze za nekoliko dana iz Amerike prijavljeno tek malo više od 2.000 glasača, dok se, evo vidimo nakon predsjedničkih izborau USA vidjelo kako su i u kom broju glasali za Biden-a. Milionski.

I odlučili o njegovoj pobjedi, kad to već nisu bili u stanju i nisu znali izvesti glupi i čuj ovo ‘podijeljeni Amerikanci’ , kako ujedinjeni stanovnici planete zvana Bosna nazivaju Amerikance, njih nekoliko stotina miliona.

Suludo bi bilo analizirati koliko je Bošnačkih glasova stalo u ovim silnim milionima glasačaza Biden-a, u ovoj cifri od 74 miliona do sad izbrojanih kad fino izvjesni Reuf Bajrović potvrdi kao i Klempić da su Bošnjaci odlučili izbore pa još pridoda ‘našu’ odluku i u državi Georgia, a kad Reuf ‘pukne’ na televiziji u to se ne sumnja. Ovaj nekadašnji ministar što je promijenio više stranaka sad to tvrdi pred bh lokalne izbore iz Amerike uljuljkan u nekakvoj ‘non profit’ organizaciji koja je kredibilna koliko i nacionalistički ‘jastreb’ Reuf, poznat po svojim nacionalističkim ispadima malo manje od kolege Emira Suljagića.

Suludo je bilo da se ne oglasi i Sebija Izetbegović pa se oglasila (‘sretna sam što sam navijala za prave’), isto tako i ministrica sadašnja u BiH Bisera Turković (ona se obratila čak i poviše familijarno sa ‘Dragi Joe zadržali smo vjeru sad slijedi svanuće‘ a u svanuće ne idem iz fotelje do kuće), SDA štela iz SDA kadrovske tekije i sa minbera, pa se oglasila ‘SDA AFŽ’ skupina opet skupa sa Biserom i Sebijom, pa je onda Željko Komšić uz Biden-a uveo BiH u NATO, pa Abdulah Skaka napisao srcedrapateljsku čestitku sve sa svjetlima na Vijećnici od američke zastave, onda Haris Silajdžić koji je uprkos nekadašnjem insistiranju Biden-a odbio tzv ‘aprilski paket’ i sjebo bh koncepciju do temelja zbog čega ga je nestalo sa političke scene, ma nema ko se sve nije javio sa čestitanjem. Ostali su još da se obrate ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa i Milorad Dodik, jer poslije Bakira i Čovića nema više mjesta u mail boxu Joe Bidena-a, sve je puno.

****

Ja ne znam otkud ovolika nekultura i papanluk sa ovakvim čestitkama kojima se pridružio i ‘zabrinuti’ Valentin Inzko sa nekakvim planovima Joe Biden-a za BiH (valjda da ga Joe spasi od PIK-a i prijetnje ukidanja njegovog mandata) budući da Biden osim što je progovorio na ‘našem’ jeziku ništa drugo nije ni obećao niti pripremio za BiH, osim ako se izuzmu njegovi govori iz bh ratne prošlosti, pojašnjenje leži samo u onom našem poznatom inatluku i kurčenju, jer smo ovakvim čestitkama osim podvlačenja još neizabranom predsjedniku potvrdili da mi zapravo na ovaj način provodimo ‘svoju’ kampanju po kojoj je za nas dobro sve ono što nije dobro za Srbe ili Hrvate.

Slika Joe Bidena sa nepresuđenim osumnjičenim za ratne zločine Alijom Izetbegovićem najvećim mitom u bh mitomaniji je mogla donijeti koji glas više za što su se američki kandidati borili svim sredstvima ali ne može umanjiti činjenicu da smo ‘mi’ ovdje u Americi u tim globalnim sranjima o kojima naglabaju i Sebija i Reuf i Bisera niko i ništa, i po statistici i po životu, osim što smo dobili mjesto za život i rad i kakav takav identitet kad nam je najviše zatrebalo, samo što to nećemo i ne možemo prihvatiti.

I najzad, i to se mora reći, a šta će mo gospodo čestitari ako se kojim slučajem na sudovima utvrdi neispravnost glasanja ili ako Koledž elektora odluči drugačije, a? Ili, kako se osjećaju Amerikanci njih preko 60 miliona koji su svoj glas dali Trump-u, dali su i oni ‘inshanllah’ naši neprijatelji?

Voljeli ili ne, Kongres i Senat u Americi su jači od Trump-a ili Biden-a, a tamo će se o nama odlučivati i poslije Trump-a.

Međutim, mi još ‘navijamo’ kako to ustvrđuje hanuma Elena Seka Izetbegović na ratnoj utakmici i šta ima nama još preče naspram činjenice da je Biden osoba koja je bombardovala Srbe i koja voli muslimane, za razliku od Trump-a koji je sve to suprotno. Šta nam više od toga treba?

Ili naspram statistike po kojoj je zvanično naš predstavik iz države BiH posjetio Ameriku ravno prije 8 godina i prvi i zadnji put, dok već znamo da Biden ima i planove i komisiju kako će urediti Bosnu.

Dok američka ambasada u BiH koja se za sve pita mudro šuti, nama nema druge nego pisati čestitke, ko zna, možda Biden ima štokakve planove i za ove čestitare, nikad se ne zna.

Ono što se zna a to je nepobitna istina. Ova država Bosna i ovaj prostor za čestitanja je uređen po zamisli stranke Joe Biden-a, po direktivi zvanoj Dayton i nikakve bljuvotine to nemogu promijeniti. Joe Biden, čak iako voli mitove odlično zna za to i svjestan je da su mitovi za jednokratnu upotrebu.

Uostalom i sam je to fino na ‘našem jeziku’ rekao. Sve je u Božjim rukama. Inshanllah.

photo : jedan od plakata Joe Biden u Americi, arhiv