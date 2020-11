*Islamski terorizam nema religiju ali ima svoje džamije i svoju svetu zastavu

*Što više Islamska Zajednica BiH i zvanična vlast ‘peru’ i brane ‘svoje’ teroriste, sve im se manje vjeruje.

* Vehabijsko glasilo saff.ba blisko bh vlastima za terorizam u Beču umjesto teroriste optužilo austrijske organe, neki drugi bošnjački mediji – Hrvate

zastava je svetinja

Čim se desi teroristički akt bilo gdje na Kugli Zemaljskoj, odmah i kao po šablonu i prije nego se otkrije identitet počinioca, bh vlast i Islamska Zajednica među prvima objave kako ‘osuđuju’ taj zločin, upućuju pisma podrške vlastima pogođenim terorizmom, žrtvama izjavljuju samilost. Oni su tu uvijek prvi, ničim ‘prozvani’ niti čime izazvani, da se ‘očituju’, da se ‘operu’ za svaki slučaj, neka se nađe.

Poučeni valjda empirijom i dokazima da je većina terorizma pod zastavom njima nimalo mrskom, koja čak po bh zakonima nije ni inkriminisana a zove se zastava IDILa/ISISa.

Podsjećamo, to je zastava pod kojom je ‘Islamska Država’ godinama odsijecala glave nemuslimanima po Bliskom Istoku’ žrtvama u narandžastim kombinezonima a kojom su se kitili bradonje sa prijetećim prstom u kameru i sa kalašnjikovim u pozadini, to je simbol pod kojim i danas teroristi slijepo i besprijekorno izvršavaju svoju ‘svetu dužnost’ ubijajući nevine ljude i djecu tjerajući strah i paniku među običnim smrtnicima, dok su nas, kao što znamo, davno uvjerili kako je ‘Islamska Država’ prošlost i kako je nestala zauvijek.

To je zastava za koju će advokati, kao onaj poznati Adil Lozo što stalno zastupa povratnike sa stranih ratišta pred bh sudovima tvrditi po direktivama Islamske Zajednice da predstavlja ‘pečatnjak Poslanika’ i da to nema nikakve veze sa religijom niti je to krivično djelo ili prekršaj.

I, da, ista ona zastava koja se i danas kao s početka bh rata vijori (Bošnjaci tvrde viHori) na mnogim kućama Bosne ponosne ili blista na majicama dječaka Zenice ili Sarajeva dok šetaju sa majkom koja je pokrivena od glave do pete i natrag, u Maoči obavezno, i koju niko, ama baš niko nema namjeru ukloniti niti smije i pomisliti na to.

Zastava pod kojom je ondašnja ArBiH iz sastava 7. Muslimanske ili odreda ‘Al Mujaheed’ donedavnog direktora za hadž Islamske Zajednice BiH izvjesnog Muderrisa (da, sa dva RR, Bog me ubio ako znam zašto) Nezima Halilovića išla u ‘gazijske pohode’ i otkidala glave ‘din-dušmanima’ i ratnim zarobljenicima sa istim žarom kao najžešći ‘isilovci’ i sa istim pobudama i imenom istog Boga u ustima, za koje danas kad mu se navodno sudi njen komandant general Sakib Mahmuljin tvrdi da je nije nikad ni vidio ni omirisao.

A onda, kad se nakon par dana po terorizmu da naslutiti da je terorista musliman, krene ofanziva ‘pranja’ i odstupanja, pa još ako je ‘naše gore list’ ili komšija, onda pisma saučešća frcaju na sve strane a islam kao religija blista od miroljubivosti, citiraju se hadisi (dijelovi Svete Knjige), odbrana poprima melodramatične i čak, komiče situacije.

terorizam nema religiju ali ima džamiju

Svi redom osuđuju, svi se zgražavaju i svi na kraju ostaju na istom. Ovo nema veze sa islamom niti sa vjerom, ma to je nemoguće da je počinilac vjernik, po ‘našoj’ vjeri ‘ko ubije samo jednog čovjeka…’ blah blah blah. Obavezno se u izjavu saučešća ubaci kako Bošnjaci ‘razumiju’ tu tragediju jer se njima desila Srebrenica, pa se onda zgražajući se nad takvim činom šalju salve podrške žrtvama i daju prijedlozi : sve uraditi ali vjeru ne dirati jer ona nema ništa sa tim.

Ama baš.

Međutim, kad vijesti i istraga prošire informacije pa kad se utvrdi da je terorista u sprezi sa ISIL ideologijom i naredbom te da je instrukcije dobio u džamiji, onda se tek vidi koliko je bila razumna i potrebna brza reakcija i Islamske Zajednice i bh vlasti.

Jer, možda terorizam i nema religiju ali kao što vidimo ima svoju džamiju. I svoju zastavu.

Naravno, ova metafora kako ‘terorizam nema religiju’ koju je izbacio jedan bh hodža iz Austrije poslije ovog najnovijeg terorističkog akta ‘ne pije vode’ kad i ćorava kokoš vidi da je terorista svoje ideje crpio u džamiji i to sa imenom istog Boga na ustima dok ubija nemilice po barovima, parkovima i šetalištima ali šta drugo da se kaže, pitam vas? Rodilo se, valja ga ljuljati.

meHko pranje kroz gusto granje

A ljuljati znaju i Reis efendija Kavazović, zna Boga mi i Šefik Džaferović, član BH Predsjedništva.

Reis, koji je, još dok je bio muftija u Tuzli, hrabro branio vehabije pa i najtraženijeg Imamovića Nusreta, svaku takvu osudu terorizma svede na odbranu islama i bh vjernika muslimana. Uz ono ja osuđujem ovaj teroristički čin, ‘ali’ onda doda ‘i sve druge zločine’ čime hoće reći a neda mu se : i one ‘kršćanske’, nismo samo mi teroristi, pa doda dozirano Srebrenicu ničim izazvanu čime odmah poveže Bosnu sa terorizmom, ili još gore, uz osudu terora u Beču ležerno pridoda osudu i terorizma u Afganistanu, bilo gdje drugdje, tek da ‘razvodni’ i ‘pojeftini’ ovaj teror sadašnji i ‘aktualni’.

Kao kad Bakir Izetbegović odvuče jedva guzicu na Kazane pa izbaci : joj što se odavde fino vide Kovači. Popeo se ne da izrazi sućut već da se nagleda šehidskih nišana, malo mu što je tamo svaki dan.

Kod onog nedavnog terorizma u Francuskoj, ‘nasmijani Cerić’ Reis Kavazović morao je obavezno dodati svoju percepciju o ‘vjerskim osjećajima’, koja kad se vidno razbistri samo što ne kaže.

‘Neka vas je koknuo, vi iz novina Charlie Hebdo se igrate vjerskim osjećajima jer printate karikature našeg Poslanika’.

Džaferović je pak, kao predstavnik zvanične vlasti otišao u Pakistan umjesto u EU pa je tamo uz vlasti ove islamske države ‘vjerske osjećaje’ razradio do savršenstva Reisa Kavazovića.

Potvrdio je već poznatu svjetsku”raširenu islamofobiju” rekavši da je, iako je ljudska sloboda i treba biti “neograničena”, neprihvatljivo da se vrijeđaju vjerski osjećaji muslimana crtanjem lika za kojeg niko ne zna kako izgleda, složivši se sa svojim domaćinom da je lakše i bezbolnije, pa time i demokratskije otkinuti glavu nekom profesoru u Parizu nego nacrtati Poslanika da Svijet vidi kako izgleda.

Džaferović je tako u zemlji koja je na samom dnu ljestvice o ljudskim pravima, koja svojim rigidnim zakonodavstvom ne dozvoljava nikakvo preispitivanje islama ili Kur’ana što se kažnjava isključivo smrću, koja je poznata po likvidacijama i nestancima aktivista i boraca za ljudska prava, odlično odslikao bh vlast i njene nakane i namjere, koje se u ‘bobu’ podudaraju sa idejama Reisa Kavazovića, kao poglavara paralelnog organa države BiH, Bosni je svakako obezbjedio lagan i demokratski put ka EU kojoj teži sa svim svojim vjerskim osjećanjima ne pitajući za nečija druga.

U ‘pranje’ i ‘peglanje’ bh terorista i ostalih iz ‘reda muslimana’ redovno se uključuje po automatizmu i ministrica Bisera Turković, čak više, da bi dokazala Austrijancima koliko ih voli i pati, trknula je za vikend kod kćerke i tamo položila i svijeće i vijence, uz istu tvrdnju ‘kako ovo nema veze sa vjerom i religijom’, kao da je terorista Bošnjak iz Sarajeva i kao da je Albanac Kujtjim Fejzulah na cestu sa automatom i mačetom izišao iz kakvog bordela a ne iz džamije.

Na isti način je naša biserna Bisera ‘oprala’ i teroristički akt mladog bh teroriste Sulejmana Talovića 2007 godine kada je Bisera bila bh ambasador u Americi, tvrdeći kako je taj incident učinio ‘mladić, dijete Srebrenice pogođen PTS sindromom rata’. Naravno, ovaj ‘mladić’ je automatskom puškom pucao po ‘šop centru’ u Salt Lake City država Utah nakon što je instruisan u tamošnjoj džamiji, policija ga je u akciji upucala.

Porča Muhamed ne postoji, nije ga nikad ni bilo

Kao što znamo Bečki terorista je bio stalni gost džamije gdje je glavni i odgovorni ‘naš’ vehabija Muhamed Porča koju su austrijske vlasti zatvorile kao leglo indoktrinacije, tamo je svraćao terorista Kujtjim da osvježi dušu i moždane vijuge.

I nije nam nepoznat, čak više zgodna je prilika da se uz Porču podsjetimo na neke slične naše bh džemate. Podsjetiću vas, Reis Kavazović je još 2016. slavodobitno izdao fetvu pod kojom je sve vehabijske-selefijske džemate BiH proglasio nelegalnim, pritisnut međunarodnom zajednicom. I ogradio se, sve prebacio na ‘bezbjednosne organe’. Međutim od 67 takvih registrovanih (a koliko ih je tek neregistrovanih) i danas njih 21 aktivno djeluju, u te džamije i u njihova naselja, policajci ne smiju ni priviriti bez dozvole ’emira’, komandanta sela, ali eto fetvom Reisa Bosna se ‘riješila’ vehabija.

U djelovanju takvih džemata svoju ulogu zasigurno ima i pomenuti Porča, njegov prethodnik Barčić Jusuf koji je ‘poginuo’ na tajanstven način te silni slični hafizi koji su se po programima Islamske Zajednice BiH školovali po Bliskom nam Istoku pa nakon toga kao ‘uvaženi’ doktori nečega i nešta vladaju po džamijama i Youtube kanalima i tumače islam. I jezde po silnim džamijama BiH i dijaspore bez ikakvih zabrana i osuda tumačeći nam kako će mo na more, kako se šminkati ili trgovati a da budemo halal. Doskora su nas podučavali kako preko bratske Turske otići u Syriju ili kako ‘dohakati’ mrskoj Americi sevdahom i lovom sa Istoka, kao što je to javno činio Bilal Bosnić iz Bužima.

‘Neki originalni i novi muslimani’ rekao bi ‘Hižaslav Cerić bivši Reis, ali oni naravno ‘nemaju veze sa islamom’, oni valjda propagiraju budizam ili prirodno zelenilo, štaznam šta već ne.

Cerić, koji je uz Aliju Izetbegovića i SDA najzaslužniji što su nam ovi ‘muhadžiri’ došli s početka bh rata i malo prije i ostali, koje su nam ‘uvalili’ Hrvati a mi im dali naše žene i bh pasoše i vojne penzije, koje smo njegovali i očuvali uz svakodnevnu tvrdnju da ne postoje, kao što nije postojao ni kamp za obuku terorista na Pogrelici, silne terorističke akcije po BiH od kojih su mnoge nerasvijetljene namjerno ali ‘osuđene’ iz petnih žila i u kojima je sa sigurnošću utvrđeno da ‘nemaju veze sa islamom’, kao što ne postoji ni ‘humanitarac’ Abu Hamza kojem je Islamska Zajednica BiH godinama svaki mjesec slala po 500 KMa dok je bio u emigrantskom zatvoru i vodio svoju ‘pravnu bitku’ do konačne pobjede pravne države.

Ili ‘naš domaći budalizam’, kako bi to slikovito pojasnio da je živ Alija Izetbegović, pod koju definiciju ide i Mevlid Jašarević, ‘naša domaća budala’, a zapravo vehabija i terorista.

Austrijanci krivi za Bečki terorizam a Hrvati za bh vehabije

No, da pranje i zataškavanje bh i svih drugih muslimana terorista ima smisla i cilja, potvrdio je najdeblje vehabijski portal saff.ba, glasilo blisko bh vlasti i Islamskoj Zajednici BiH.

Ovaj portal je ni manje ni više za bečki terorizam optužio nikog drugog do austrijsku vlast i Policiju.

Pod naslovom ‘Mediji razotkrii skandal : austrijske vlasti znale šta sprema Kujtjim F’‘, ovo vehabijsko glasilo iznosi morbidnu tvrdnju kako su austrijske vlasti zapravo krive za ovaj teroristički čin’. A idu i dalje i dubioznije.

‘Potpuno je jasno da su austrijske vlasti bile upoznate da Kujtim Fejzulai sprema napad. Vjerovatno su znali sve, pa i to kada i kako će izvršiti napad. Ove informacije nameću brojna pitanja i sumnje u odgovornost i namjere austrijskih vlasti’.

A namjere su valjda da su austrijske vlasti namjerno dozvolile da se ubiju nedužni ljudi samo da bi se optužili nevini muslimani i pojačala islamofobija.

Gluho bilo, Austrijanci se samoterorišu na štetu islama i muslimana, može li morbidnije?

Ma može, samo nedaj Bože novog slučaja terorizma, sve je dozvoljeno i oprobano. I ‘fercera’.

Hoće reći, austrijske vlasti su znale da je ovaj Bošnjak, naš brat Kujtim terorista a namjerno nisu ništa poduzeli u njegovoj deradikalizaciji, jer su htjeli da se desi terorizam da okrive muslimane. Mogli su recimo, kao bh vlasti postupak deradikalizacje teroriste provesti vještačenjem i utvrditi da je deradikaliziran, a nisu. Tako, samo nađeš vještaka i on napiše kako je za par mjeseci terorista deradikaliziran, da je u Syriji prodavao krumpir na pijaci i eto ti opranog teroriste spremnog za nagodbu sa tužiocem i presudu manju od godinu dana, koju olako otkupi i ne ode u zatvor.

Vidjeli smo recimo da propuste bh vlasti u sudovanjima povratnicima terorista sa ratišta Bliskog Istoka ‘naše vlasti’ odlično idu u prilog ovim teroristima povratnicima a za izvještaje statistika potvrdi kako se Bosna bori protiv terorista. Ihahaj!

Jedna drugi kolumnista (Sead Numanović) je za povezivanje Bosne i mudžahedina terorista optužio Hrvate. Aha, oni su, Hrvati, u bh ratu slali nama mudžahedine sa hrvatskim papirima i pod kontrolom hrvatskih obavještajnih službi.

Naravno. Oni su im dali i bh pasoše, stanove i lične karte, sve što im je zatrebalo.

Hrvati ili Austrijanci su onda izmislili i ISIS/IDIL. To je i u sudskim postupcima dokazano u Americi.

I u Americi se odriču svojih džematlija

Da ne spominjemo domaće bh teroriste mudžahedine i njihova ‘djela’ u Bosni, ovdje će mo samo napomenuti neke od postupaka protiv bh terorista koji su vođeni u dijaspori Amerike. Za koje je u suđenju utvrđeno da su indoktrinirani u džamijama koje se po Americi grade nemilice i nezna im se skoro ni broja. Samo država New York ima preko 400 džamija ili mesdžida, a preko pedeset je država Amerike pa računaj.

Poznati sirijski borac koji je tamo i poginuo Ramo Pazara, ‘naš’ je džematlija, iz grada Utica NY, grada u kojem u prečniku od 2 km postoje četiri bh džamije, od čega je jedna crkva konvertovana u džamiju. Kad je poginuo u Syriji, svi džemati su ga se odrekli, ne poznaju ga. Prije toga je bio ‘uzoran džematlija’ koji je vozeći po Americi u kamionu pripremao se za Syriju a kad dođe kući lemao suprugu i bacao joj šminku jer ima alkohola u njoj. Njegov pomagač iz St. Louis-a ‘zlatni ljiljan’ i ‘gazija’ u St. Louisu-u kako su ga titulisali islamisti sa portala Bošnjaci.net slikajući ga sa majicama u ljljanima i zoljom na ramenu, država Missouri, Ramiz Zijad Hodžić zv. Siki osuđen je za terorizam i izdržava kaznu do deportacije u BiH, svi zaboravili njegove humanitarke po džematima St. Louis-a, osuđen je u grupi sa suprugom Sedinom. O ovom ‘gaziji’ je naci-islamistički portal Bošnjaci.net opjevavao priče i herojstva, eto završio je u prdekani kao terorista, sa portala su nestale njegove slike i pozdravi.

Tu su još teroristi Armin Harčević, pa Mediha Medy Salkičević iz Schiller Park-a, država Ilinois i Jasminka Ramić iz Rockford-a država Ilinois, a svi su povezani sa pomenutim Pazara Ramom i Nihadom Rošićem, još jednim džematlijom države New York osuđenim na doživotnu robiju za terorizam i pomaganje terorizma.

Još jedan utički mladić (23 godine) i džematlija je fasovao 2018. za pokušaj terorizma, to je Fahrudin Omerović (‘dijete, zavedeno, psihički bolesno’), ima toga još, neda mi se zavirivati u arhivu, a i nema nikakvog smisla ali kad je uhapšen i kad nisu pomogla uvjerenja turskih psihijatara našeg grada kako je ‘dijete žrtva rata’, i džemat je digao ruke od njega. Njegova lažna prijetnja postavljenom bombom na Koledžu kojeg je i sam pohađao je bila dovoljna sudiji da utvrdi kako je sama prijetnja terorizmom dovoljna da ga strpa u zatvor, da je bio u BiH, mladost uz bombu uzeli bi mu kao olakšavajuću okolnost. Uz naravno, ‘ratne posljedice’ koje je ‘zaradio’ u mejtefu.

Kao što smo vidjeli, sve to nema nikakve veze sa islamom ili sa ‘našom vjerom’. Jer, za razliku od njih ‘Židova’, naša vjera je čista i miroljubiva’ tvrde na svom portalu u crkvi konvertovanoj u džamiji (Bosnian Islamic Association of Utica NY) u gradu Utica NY, propagirajući mirotvorstvo uz slike Svetih Knjiga Židova i Muslimana.

Pa ne tvrde to na mom portalu nego na portalu džamije, zato mi nikako ne ‘sjeda’ ovo odricanje i odbacivanje dojučerašnjih gazija i džematlija kad se već desi taj, kako se kaže ‘nemili događaj’ a zapravo terorizam. Do jučer je bilo ono ‘Bošnjaci su naša braća’ ma gdje bili a sad odjednom Bošnjak terorista sa Sjevera Makedonije ili odličan mejteflija i džematlija iz našeg sokaka nema ‘ništa sa nama’.

I otkud to da uvijek kad se ‘desi’ terorizam, u prvi plan ‘ispadnu’ naši vjerski osjećaji i obavezno terorizam duboko dirne naša osjećanja, zna li iko šta je sa osjećajima prije toga?

Vraga, meni to više tukne na vjerske osjećaje prema teroristima. Ne branite ih, jebala vas više vaša vjerska osjećanja zbog kojih ogadiste i vjeru i državu.

Šta je sa drugim osjećanjma, mojim na primjer?

