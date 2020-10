­Šta je sporno u molitvenom skupu na Bobovcu?

Bivši Reis ‘Hižaslav’ efendija Cerić : niko nema prava prisvajati Bobovac osim mene i ‘mojih dragih Bošnjaka’.

Ovogodišnji skup vjernika Hrvata molitveni pohod, tradicionalni događaj koji svake godine 25. oktobra ‘molitvom za domovinu’ okupi veliki broj ljudi na Bobovcu u znak sjećanja na dan smrti bosanske kraljice Katarine Kosača, kojeg je predvodio kardinal Vinko Puljić, i ove 2020 godine je održan dostojanstveno i molitveno, skupu je prisustvovao i predsjednik HDZa BiH Dragan Čović te vojna delegacija bh Oružanih snaga.

Međutim, njegovu dostojanstvenost ukaljao je, a ko bi drugi nego efendija i bivši Reis Islamske Zajednice BiH ‘akademik’ i totalno propali političar, sada navodno predsjednik nekakvog nepostojećeg lutajućeg uduženja ‘Svebošnjački kongres’, ‘kolumnom’-zapisom ‘Bobovačka molitva-šta je to’, na nacističkom i islamističkom portalu Bošnjaci.net gdje se kao ‘kolumnista’ ‘Hižaslav’ javlja svake dvije minute u već oprobanim i srcedrapateljskim molitvama koje sam izmišlja i upućuje, iako za takvo nešto nije bilo nikakvog razloga. Osim jedinog : zavađati i prisvajati, da bi vladao. Poznatom kritikom svemu onome gdje nema ‘akademika’ i njegove vizije države Bosne.

Dobro je što je kardinal uputio molitvu za domovinu ali ‘domovina ima ime’, što će reći ‘Hižaslav, a u njegovoj percepciji je to ‘draga’, ‘jedina’ i ‘suverena’ a kardinal se toga nije dosjetio, već je valjda dijelio molitvu za Tibet uz zastave Bosne i Hercegovine i vojna obilježja Oružanih snaga Bih, šta li?

Pa onda, pod motom Bosna nije ‘ni austrougarska ni turska ni….., i ‘nema nitko pravo Bobovac prisvajati samo sebi ni nacionalno, ni državno, ni duhovno ...’ dodao ono što ga tišti.

‘Simbol Bobovca pripada jednom vlasniku, a to je Bosna i njeni autohtoni Bošnjaci/Bosanci različitih vjera..’

A tamo gdje su vlasnici ‘autohtoni Bošnjaci’ kojima ovaj kriminogeni i radikalni vjerski vođa unatoč svim izgubljenim pokušajima da bude i Neko i Nešto udjeljuje vlasništvo, niko drugi osim njega ne može dijeliti ni molitve niti se tamo ukazati.

Pa onda obavezno poslije patetike i prizivanja nekakvog ‘Bosanskog Dida’ (gluho bilo nije valjda Alija, a ne zna se ko bi drugi mogao biti, osim možda Ajvaz Dedo, još jedna omiljeni i izmišljeni lik bošnjačke ‘tradicije’), ‘Hižaslav kolumnista’ se dao u daljnje zapišavanje bh teritorija na njegov način da je iskritikovao kardinala što se sa njim tu nije pojavio, ili, što nije kao u Potočare, došao i u Ahmiće, i u ….

E, sad, nema se ovdje puno reći osim onog dobro poznatog gesla Slobodana Miloševića ‘niko nesme da vas bije’, što na cerićevskom jeziku znači ‘niko nesmije prići Bobovcu osim mene’, budući da ništa, ama baš ništa na ovom skupu nije bilo sporno što bi zasluživalo kritiku, što opet kao u svakom istupu poglavara Islamske Zajednice BiH ili bošnjačkih političara se jasno daje do znanja kako i kakva se to Bosna država osmišljava ili još bolje kako je osmišljena u njihovim vizijama.

Čisto prekrajanje istorije koje sve više razgrađuju državu Bosnu i Hercegovinu otimajući je gdje god se stigne. Po onom dobro poznatom i u praksi provodljivom sloganu hodže Cerića ‘kome mi ba da se prilagođavamo i koga mi ba da pitamo’.

Kada je 2014. u svom pohodu na Predsjedništvo BiH ovaj predstavnik bijelih ahmedija tespih i ahmediju zamijenio izbornim plakatima Mustafe političara, među prvim mjestima sa kojih se oglasio bio je upravo Bobovac, te džamija u Kraljevoj Sutjesci odakle su se ‘zaviHorile’ ratne zastave sa ljiljanima i tada uopšte nije imao primjedbi na ‘prisvajanje’ ove bh istorije, dapače, smatrao je to normalnim. Kada je uz suradnju sa vehabijom Aličković Nihadom 25. oktobra 2015. godine sav Bobovac preplavljen ‘antidaytoncima’, konjanicima i ljiljanima i kada je tom prilikom ‘uljepšan dan‘ ovakvim folklorom ‘za razliku od onih falsifikatora koji su ovdje bili dan ranije’ (Hrvata, op. Cross), nigdje nije bilo ‘reakcije’ ovog novopazarskog samoproglašenog akademika i mufljuza, iako je bosanska kraljica počašćena neustavnim i zabranjenim zastavama u čast države Bosne sa svim drugačijim državnim obilježjima.

Nravno, zna ovaj političar ispod ahmedije šta radi, ali znaju to i drugi.

Kad je u pitanju Cerićevo poimanje države njemu ništa nije sveto ni vrijedno, bilo da se radi o Srebrenici gdje na kostima poginulih preko srebreničkog cvjetića zgrće lovu već decenijama ili onaj ‘omrznuti komunistički sistem mraka i jednoumlja‘ iz kojeg je na prevaru uzeo stan-kuću partizanskog generala, nije mu sveto ni Jajce, odakle se kao Josip Broz Tito ukazao u svom izbornom debaklu 2014. godine a o partizanima i Titu ima mišljenje gore od onog o komunizmu ali znase, uzima što mu odgovara, nema toga i čega ne može stati pod njegovu ‘patriotsku’ floskulu bezobrazluka i bahatosti odveć poznatih ‘hulja patriotizma‘.

Što bi onda Bobovac bio izuzetak, kad se zna da bi u očima ovog munafika, da kažem na bosanskom prevaranta, bilo puno ‘bosanskije’ da se umjesto ovakvog molitvenog skupa ovdje sa ljiljanima i polumjesecima održava svake godine mevlud (proslava rodjenja Poslanika, op. Cross), da jezde konjanici i vitlaju sablje predaka a sve sa pozivom na državnost i zajedništvo i molitve, jer bi se tek tada vidjelo ‘čiji je Bobovac’ i šta on znači za državu Bosnu, kada bi njegove ‘dove’ imale punog smisla.

Podsjećam, u svom ‘zajedništvu’, u svojoj ‘demokratiji’ i svojoj viziji države, Reis Cerić je davno još dok je stolovao Reisatom dao uraditi viziju ‘jedine nam i drage domovine’ koja je urađena u 3D programima a koja se provodi svakodnevno u praksi kroz paralelne organe države u ovoj Zajednici i uz pomoć SDA partije, po kojim planovima je islamska država Bosna i Hercegovina u sredini, okolo je narod u drugom krugu, a u trećem krugu je zeleni krug omotač – Islamska Zajednica BiH koja sve čuva i kontroliše.

Bobovac je tako potpao unutar zelenog kruga Mustafe Cerića, iako se zna da je ovo sjedište bosanskih vladara od bana Stjepana II Kotromanića pa preko svih ostalih kraljeva do 1463 godine i dolaska Osmanlija bilo zaista pravo i jedino sjedište države Bosne.

Zna se i to da je kraljica Katarina poslije Bobovca na jedvite jade spasila glavu i mukom došla do Dubrovnika a poslije i do Rima gdje je umrla ostavljajući oporuku u kojoj Bosnu ostavlja Svetoj Stolici, ali kraljica nije mogla nikad pomisliti da Mustafino vrijeme ne teče unaprijed već unazad.

Po kojem je Bosnu Alija Izetbegović ostavio u amanet (u zaostavštinu, op. Cross) Turskoj i Erdoganu te preuredio u Bosni drugačije računanje vremena.

Po kojem je upravo sada u Bosni Hidžertska 1441. godina a ne 2020. godina. Dakle, blizu smo!

photo : Bivši Reis Cerić na Bobovcu 2014. godine, arhiv