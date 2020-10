‘Moja adresa Srebrenica’ i kandidat za načelnika Alija Tabaković

Krenulo se pompezno, moćno, ohrabrujuće i obećavajuće, kako se bliže izbori i 15. novembar, iz Srebrenice i ‘štaba probosanskih’ snaga sve više kuknjave i crnih prognoza.

Ujedinjeni oko organizacije ‘Moja adresa Srebrenica’ sa jedinstvenim kandidatom Alijom Tabakovićem Bošnjaci ovog napaćenog i ubijenog grada upozoravaju na silne propuste i kao da unaprijed nagovještavaju svoj neuspjeh u želji da na mjesto načelnika dođe ‘osoba koja neće negirati genocid’.

Ima više razloga za to, jedan je najveći i najodlučniji a pokazao je da pompezno najavljena registracija birača nije urodila plodom. Odnosno jeste, ali uz već poznate mahinacije, kriminal i zloupotrebe na izbore se iz dijaspore prijavilo malo glasača. Od bombastičnih i napuhanih podataka o stotonama hiljada registrovaih, dolazi se do podataka da je taj broj u hiljadama. Još kad se to podijeli na opštine i Distrikt Brčko, za Srebrenicu ne ostaje puno glasača izvana. A računalo se najviše na dijasporu, jer kao što znamo u Srebrenici nema puno domaćih, tamo se samo mrtvi vraćaju i uz izbore poneki davno umrli ‘ožive’.

Naravno, za ovakav ishod registracije i prijava te glasanja, krivi su, zna se, upravo ovi koji se za glasove otimaju jedino kad su izbori.

I oni koji su izdali Srebrenicu i dali je Republici Srpskoj a preživjeli narod koji se spasio genocida i smrti smještali po Sarajevu, Tuzli ili Zenici, gledajući da ih se što manje vrati u rodni grad. Ili da ih što više postane dijaspora.

Kandidat za načelnika Srebrenice ove godine Alija Tabaković, nije kao ni prethodni Bošnjak Ćamil Duraković kazao ništa novoga, osim što optužuje za ovakvo stanje u Srebrenici sadašnjeg načelnika, Srbe i vlast Banja Luke, ali je u svom poslednjem intervjuu za agenciju ‘Anadolija’ iznio niz zanimljivih a poprilično poznatih činjenica.

A to su da uočene nepravilnosti i ‘mućke’ sa biračkim spiskovima i glasanjem putem pošte Tužilaštvo uopšte ne namjerava procesuirati. Čak, kako kaže Tabaković, ‘nemamo pristup informacijama, uvijek nas levate’. Nije ni ‘međunarodni faktor’ previše zainteresovan pa su sve prilike da bi na dan izbora mogle izostati i međunarodne posmatračke delegacije.

Previše je ‘levata’ kada je u pitanju Srebrenica, čudno je da to podpredsjednik Skupštine Srebrenica Alija Tabaković ne zna, ili se pravi nevješt.

Jer, kada iznosi podatke o krađi para iz budžeta opštine, navodi primjer o nekih 200.000 KMa koje je ‘počistio’ Grujičić, što je najvjerovatnije tačno ali ni u snu ne napominje gdje su silni milioni, neki govore da su u pitanju i milijarde donacija za Srebrenicu koje su se trebale sliti na budžet tog grada a isparile su, još dok gradom nije načelnikovao Srbin i onaj koji ne priznaje genocid već su na čelu bili Bošnjaci.

Prije Grujičića tamo je stolovao Ćamil Duraković u dva mandata, pa šta se desilo sa Srebrenicom?

Nisu riješeni nijedan od problema koje navodi Tabaković a koji će biti kao riješeni ako Alija postane načelnik? Ćamil je, to se zna, više vremena provodio u džipovima i lovu sa Naserom Orićem nego u svojoj kancelariji, sada tvrdi da bi uradio svega i svačega, da će popraviti stanje ako u stolicu načelnika dođe Bošnjak.

Problem Srebrenice i Bošnjaka u Republici Srpskoj nije u fotelji načelnika i on se tu nažalost ne rješava već u Banja Luci i Sarajevu a kako veli Alija ‘u Srebrenici nema nikoga iz Sarajeva, nema ambasadora ni međunarodnih organizacija’, što samo po sebi kazuje koliko je Srebrenica važna za te ljude koji tamo žive.

Dakle, dajući glas za Aliju, riješiće se samo fotelja načelnika i ništa više, to je nažalost porazna a istinita činjenica, svi oni drugi i važniji problemi ostaju. I tačka.

Međutin i bez obzira na ovakvu situacijua, kada bih se ja pitao, dao bih svoj glas Aliji. Jer je, kao što reče ‘zahvaljujući meni u zgradi u kojoj stanujem ugrađen je lift’. Da mene nije bilo, ne bi zgrada imala lift, kategoričan je Alija.

U to ime i uz taj neimarski potez zaslužuje moju pažnju i glas. Naravno, činjenica da je prvi do Grujičića ne umanjuje ništa od tog njegovog uspjeha. Zato, glasajte za Aliju, biće još liftova, bez lifta nema života u Srebrenici.

Mada, obzirom na ime, imam dozu sumnje u njegove izjave kako će za njega glasati i Srbi. Iz predizbornog četničkog orgijanja uz pjesme ‘ne volim te Alija…’, da se naslutiti da neće imati puno pristalica iz ‘reda Srba’ ma kako on to optimistički priželjkivao.

photo : Alija Tabaković, kandidat za načelnika Srebrenice 2020, arhiv