Kako je ‘vizija’ Joe Biden–a postala ‘Plan za spas BiH’ u režiji bošnjačkih medija, uz pomoć Harisa Silajdžića i njegovog bivšeg savjetnika Adnana Kape te lobista Savjetodavnog vijeća za BiH u Washington DCu a sve uz lovu bogatašice i filantropa Diane Jenkins, nekadašnje Sanele Ćatić izbjeglice

*** Zvuči nestvarno ali je istinito. Klasičan, da ne kažem obični predizborni pamflet kandidata za američkog predsjednika Joe Biden-a u borbi za glasove Bošnjaka Amerike, u čas je postao medijski najvažniji događaj. Joe Biden ima plan kako spasiti BiH, spašeni smo, gotovo je sa ‘dušmanima’ Bosne, dokument je od neprocjenjive važnosti za Bosnu, već su po Americi iznikli bilboardi na bosanskom jeziku sa slikom Biden-a koji jasno i glasno podcrtavaju za koga će mo glasati, ‘plan’ Biden-a je u medije vratio skroz zaboravljenog bh političara, premijera, pjesnika i predsjednika propale Stranke za BiH Harisa Silajdžića.

Da je kojim slučajem ovaj ‘plan’ Biden iznio nakon pobjede na izborima i nakon inauguracije u Bijeloj Kući i da se u originalu dokument ne zove ‘vizija’ a ne ‘plan’ kako smo ga odmah doživjeli, sve bi to izgledalo drugačije i opipljivije, ovako ‘vizija Joe Bidena o prijateljstvu sa Bosnom i Hercegovinom’ ostaje samo to i ništa drugo. Međutim, svaki pomen Bosne u pozitivnom kontekstu iz usta bilo kojeg američkog službenika a posebno iz usta kandidata za Bijelu Kuću kod nas se doživljava euforično, bombastično, čisto onako ‘naški’ kako smo godinama uspavani i uljuljkani navikli, očekujući da se svi naši problemi riješe ‘onako’ i izvana i da onda kad to ubrzo zaboravimo, nastavimo tragati za nekim drugim izvorima spasa. O čemu se ovdje radi?

*** Haris Silajdžić iako ga ‘nema’ nije nikada napustio bh politiku ali se u njoj nije ni našao poslije kraha na izborima kada je zbog blokade tzv.’ Aprilskog paketa’ 2006. uništio 100% za BiH poznati slogan svoje partije a Boga mi i Bosnu vratio dvadesetak godina unazad. On je u politici uvijek – reći će njegov nekadašnji savjetnik Adnan Kapo, svršenik Političkih studija u Americi koji se vratio u BiH gdje je promijenio niz zanimanja od novinara za Al-Jazeer-u do upravljanja poslovima u firmama u BiH Arapina Shiddidi-a, kojeg nam Haris Silajdžić u svom medijskom nastupu ‘otkriva’ kao jednog iz generacije odnjegovanih po Harisovom modelu i kao jednog od tvorca ovog ‘plana’.

A čim je Adnan Kapo tu, pa Haris, tu je i Sanela Jenkins ili ako vam je poznatije Sanela Ćatić, filantrop i planetarno poznata bogatašica iz svijet jet set-a, nekadašnja izbjeglica koja se po izbjeglištvu u London ‘zaljubila’ u svog profesora i moćnog bankara na Koledžu, a zatim se sretno udala za njega pa nakon deset godina još sretnije razvela, naslijedivši silno bogatstvo i želju da pomogne domovini. I pomaže, nego.

Ovo dvoje, Haris i Sanela su poznati ihaha, Sanela je uz pomoć Harisovu i Adnana Kape u BiH otvorila nekoliko fondacija, udruga i firmi te još mnogo humanitarnih organizacija, sve nešto na domoljublju i patetici a manje vidljivo za društvo i državu i više korisno za nju, direktore njenih fondacija i firmi, u dijaspori, posebno u Americi neizbježan je gost na lobističkim večerama gdje se lobira za BiH.

Najviše vidljiva njena borba za BiH je postala one 2010. godine kad je trebalo ‘odapeti’ i dati lovu za uhapšenog Ejupa Ganića ratnog profitera a možda i zločinca ko zna, znanje jest krhko, Sanela je bez ramišljanja na poziv Silajdžića iskeširala jamstvo u visini od 300.000 britanskih funti i ‘jugosloven’ Bošnjak Ejup Ganić se vratio nasmijan iz Londonskog zatvora u bh slobodu, iako ga je BiH ‘tražila’ da mu ‘sudi’. Sve ostalo je u domenu njenih veselica sa slavnima i sa njenim kontom na računu.

Na velikoj donatorskoj večeri 2018. u Americi na koju su pozvani opet Silajdžić, Kapo i naša Sanela, u društvu Clintona se jelo i pilo, frcale su plakete i nagrade a o Bosni se pričalo sve najbolje.

Kao tada na večerici sa Clinton-om, koji je iz iste stranke kao i Biden, iz reda Demokrata za koje Bošnjaci Amerike obavezno i uvijek glasaju po preporuci bh vlasti a posebno Islamske Zajednice BiH koja u Americi ‘vedri i oblači’ i vjerom i diplomatijom i lobističkim udrugama, tako je i ovaj najnoviji ‘plan’ skovan u ‘Reisatu’ Amerike u ‘predstavništvu’ Islamske ­Zajednice BiH u Washington DCu, a njegovu ‘provedbu’ nadzire udruga ‘Savjetodavno vijeće za BiH’ koje je materijal pripremilo i dalo Štabu Joe Biden-a, preko člana njegovog izbornog štaba za nacionlana pitanja Elvira Klempića, račun je Demokratskoj stranci platila Sanela jednim dijelom, drugim dijelom će platiti Bošnjaci dajući glas Joe Biden-u.

*** Dobro, nije to ništa loše ali kao i virus corone, dokument je ‘bez sluha i mirisa’ i niti škodi niti godi, i možda će se neko zapitati zašto je onda donešen i čemu ovolika medijska ‘halabuka’ i vika, posebno kad se o njemu nije izjasnila nijedna ‘vodeća’ bh partija, nisu se mogli čuti komentari na ovaj dokument ni od Bakira Izetbegovića i SDA stranke niti od ostale dvije partnerske tvorevine HDZ ili Dodikovog SNSDa, ma nije se oglasio ni virus zvani Željko Komšić iako on ‘ima taj običaj’ da se svako malo vremena budnosti javi i ispriča nam ‘koji vic’.

‘Plan’ nije prokomentarisla nijedna ambasada u BiH prije svega američka, koja inače komentariše i sugeriše o svemu i svačemu, a sve to zbog toga jer se o tome nema šta puno ni reći.

Osim da iza njega stoje ‘patriote’ i domoljubi, koji će omogućiti da BiH uđe u NATO a iza tih i takvih lobista stoje domaće bh ‘patriote’ tipa Harisa Silajdžića koji brinu o državi, što je opet znak da se zna za koga treba glasati 15. novembra.

Koliko je ‘plan’ ‘bitan’ za BiH govori i sama predsjednica Savjetodavnog bošnjačkog vijeća za BiH Ajla Delkić jer ga naziva ‘vizijom’, da bi na kraju svoje kraće izjave rekla na pitanje novinara ‘koliku će pažnju Biden posvetiti BiH ako pobijedi’ da je na to ‘teško odgovoriti jer se još ne zna da li će Biden pobijediti’.

Naravno, tu se krije i sva ‘istina’ o ovom ‘planu’ jer se u medijima slavi nešto što bi pravnici rekli ‘kupovina nade’, nešto kao kad bi se radovao vlasnik šljivika koji je kupio voćnjak nadajući se da će šljive roditi’.

Ali, kao što rekosmo, nama Bošnjacima treba nešto u ovo predizborno vrijeme da ‘mlatimo gloginje’ i da navijamo, nema veze kako će ‘šljive roditi’. Kao što ‘mlatimo’ sa nekavim budućim Deklaracijama iz UNa izvjesnog ‘akademika’ Seada Kurtćehajića i džamijskog parazita Emira Ramića iz ‘instituta’ za izučavanje genocida iz Canade o ‘samo što nije nastalo’ ukinuću Republike Srpske ili o nekakvoj fantomskoj naplati 22 milijarde od Republike Srpske i Srbije koja samo što nije ‘stupila na snagu’, kao što tvrde ‘eksperti’ advokat Ramo Atajić i član njegovog odvjetničkog ureda u Zagrebu izvjesni Sulejman Tabaković, mašući pečatom apostille dobivenim na presudu američkog Suda kao sa gotovom i svršeno stvari.

*** Ako kojim slučajem umjesto Biden-a pobijedi Trump, a što je vrlo moguće, šta će mo onda sa ovim ‘planom’ oko kojeg mediji oštre ovih dana i sedmice sva moguća novinsk pera, niko se nije upitao šta će onda ‘biti s nas’ kako Reis ef. Kavazović voli pokazati umijeće bh pravopisa.

Ništa, naša diktirana logika iz BiH preferira samo ono što nam se servira iz BiH.

Tako je sa izborima svake godine i ne samo izborom američkog predsjednika, tako je i u izborima za svakog lokalca načelnika u svakom gradu gdje žive ‘naši’, a američki kandidati to maksimalno koriste u situaciji kad je apstinencija u izborima u Americi dosegla neviđeno dno, kad se postane načelnikom sa par hiljada glasova, boreći se za svaki glas viška.

Pogrešno i neproduktivno ali se ‘vidi’, vidi kako ‘naši’ lobiraju i vidi kako je BiH važna u očima Amerike.

‘Vizija’ Joe Bidena je zapravo samo repriza njegovog djelovanja u vrijeme rata u BiH ali to nije ništa novo Svi mi znamo da je Biden ‘tražio’, da se ‘zalagao’ za BiH, međutim svjesno prelazimo preko toga da je Clinton i pored tolike i silne ljubavi prema BiH više noći proveo neprospvanih zbog Kosova gdje su silne njegove firme i kompanije procvjetale, nego što je spavao kad je Bosna u pitanju, znamo za embargo na oružje BiH, znamo za nereagovanje kad je u pitanju Srebrenica ali šta je to sve naspram saglasnosti da se u Potočarima napravi kolektivna grobnica nastradalih u genocidu, a što je Clinton ‘kao veliki patriota’ i privrženik Bosne prihvatio bez trunke dvoumljenja, kad je to nama sasvim dovoljno.

Aprilski paket kojeg je svojim vizionarstvom sružio Haris Silajdžić uz savjetnika Adnana Kapu i njima sličnima, oduzeo je državi Bosni više nadležnosti nego ih može ikada uzeti Milorad Dodik, ali kao što vidimo to ne sprečava ‘mlađahnog’ Harisa da nam ponovo vraća vidike i umijeće domoljublja i patriotizma a nama da ne navijamo za bolju budućnost u nekoj neizvjesnoj budućnosti.

I da to odlično oprihodujemo i da svi budemo zadovoljni.

Da situacija bude još tragikomičnija potrudili su se majstori ovih opsjena i ‘vizija’ tako što su Harisu Silajdžiću dodijelili plaketu. Nagradu mu za ovako skovan ‘plan’ spašavanja Bosne uručuje ‘Merhamet’ a ne neki državni organ, pa i u tome treba gledati simboliku. Merhamet politika, eto to ti je.

photo : Diana Jenkins alias Sanela Ćatić na gala večeri u Washington DCu 2018, Adnan Kapo je zadnji desno, arhiv