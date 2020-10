Ako ‘svjedok mulja’ sa dokazima u krivičnom postupku onda nije svjedok već optuženi

U zemlji Bosni je sve u ‘Božji rukama’.

Uhvaćeni teroristi i oni ‘pravnim putem’ dovučeni na Sud zbog učešće u formacijama na Bliskom nam Istoku listom izjavljuju ‘kako priznaju samo Božje zakone’, odbijaju ustati sudijama, presude su im uglavnom ‘sporazumi sa tužiocem i sudijom’ uz advokate koje im plaća država, tako da to ‘uz Božju pomoć’ plate i ne idu u zatvor, Bosna brine o svojim teroristima.

Božje zakone prizivaju svi u Islamskoj Zajednici, znamo da su nam ‘fetve’ Rijaseta naše vodilje i uzori, ako pitate bilo kojeg od političara da li su za nešto krivi ili nedajBože da li se stide što kradu i pljačkaju, svi redom će reći : ‘Samo se Boga bojimo’.

Tako govori i Prva Bošnjačka Dama Elena Seka Izetbegović, njen suprug Bakir je u intervjuima pozvao se na Boga više puta, Šefiku Džaferoviću i Željku Komšiću je ‘akoBogda’ redovna uzrečica i ‘poštapalica’, biće bolje ‘akoBogda’ je kovanica i mnogih bh ‘opozicionara’, čak i onih navodno nasljednika komunista.

Ako slučajno nisi Bošnjak, dovoljno je samo reći ‘uzdam se u Boga’, ili ‘sve je u Božjoj volji’, ako si srećom taj, ljepše je i češće ono ‘Allaha mi’, zamijenjeno sa nekadašnjim ‘Tite mi’, zvuči uvjerljivije i moćnije.

Tite mi, Boga mi, još samo da nam se presude počnu izricati ‘U ime Allaha’ ili ‘S Božjom pomoći’, umjesto onog nekadašnjeg mrskog i odvratnog ‘u ime naroda i države’. Samo što nisu.

Asim Sarajlić, jedan od većih kontroverznih kadrova SDA braće, što je veoma prisutna kovanica u opisu bošnjačke mafije i kriminalaca i ‘prvi do Bakira’ nije samo poznat po svojoj odanosti vjeri i Bogu, po blizini šefu, više je poznat po aferama i korupcionaškim radnjama koje su na čekanju ili se kisele po tužilačkimi sudskim ladicama dok se nekakve ‘Komisije’ koje bi u stranci trebale ispitati njegove kriminogene radnje nikad ne sastaju navodno ‘zbog corone’.

Navodno, jašta, Asim je i dalje malo na poslu malo na Sudu, kao i svaki normalan bh političar.

Zbog one pretposlednje afere oko namještanja dobrih radnih mjesta uz naknadu (sa sekretarom Zukućem, Kukićem i ostalim pajdašima SDA bulumente) poslanici su čak promijenili Krivični zakon, nije mu ni dlaka sa glave zafalila a navodno je optužen, samo je siroti konj Zukića izvršio samoubistvo, kako su mudri Tužioci okvalifikovali tu smrt jadne životinje po uzoru na italijansku mafiju a njegov vlasnik završio na crnoj listi Amerike, zbog ove poslednje oko onog poznatog ‘hoš da ti sredim’ uz obavezno ‘Allaha mi’, onog oko štimanja glasova marta mjeseca ove godine kada je umjesto Semira Efendića u Kantonalnu vlast SDA izabran ‘NJIHA’ general Fikret Prevljak i kada smo čuli kako je Asim ‘sredio’ i glumca Hadžihafizbegovića i Abdulaha Skaku sve uz pomoć famoznog ‘Engleza’ direktora OSAe ‘Osmice’ Memedagića Osmana, najškolovanijeg SDA kadra, Asim nije ni upitan.

Ni od Bakira ni od tužioca. Jer je, kako reče Bakir ‘Asim dva puta ranjavan’ pa ima pravo da bude i dva tri puta u kriminalu bez ikakve odgovornosti, kod takvih ‘olakotnih okolnosti’.

Ali, vidi ‘iznenađenja’ (zar stvarno uz svaku SDA aferu mora da se pojavi Asim?) uz opet još Bogzna koju (da, da, mi smo Božji robovi) poznatu korupcionašku mutljavinu i krađu 10.5 miliona u vezi kupovine respiratora, nekako ‘s proljeća’ ove godine, kad javnost bezvezno očekuje da se konačno Tužilaštvo usudi da nekoga optuži i privede sudu, na sudsko ročište pozvan je jedino Asim Sarajlić.

Niko od navodno optuženih među kojima su Fadil Novalić premijer, onaj za kojeg je Bakir uskliknuo kad je bio uz Ramazan priveden na saslušanje ‘to je napad na Bošnjake’, zatim Fikret Hodžić, ‘dijete Srebrenice’, malinar koji je neupotrebljive respiratore nabavio uz odobrenje Fadilovo, predsjednik Kriznog štaba Fikret Solak te Zolak Aleksandar direktor Agencije za ljekove, za koje Bakir nije rekao ništa, nije pozivan na Sud a Asim je već tamo pozivan dva puta.

Čak iako se još ne zna da li je optužnica podnešena i potvrđena, Asim svako malo vremena trkne jer ga zovnu na ‘ročište’, a čovjek zauzet, on je i bh poslanik da se zna, znamo kako su oni uvijek aktivni.

Još dok se ova trakavica odvija pred našim očima Sarajlić je izjavio kako je saslušan kao svjedok, čak i sada prije par dana kad se vratio sa ‘ročišta’ Asim će kratko reći da je u tom svojstvu i pozivan i saslušavan.

Novinari su iskopali da je saslušavan u ‘vezi uništavanja nekih dokaza’ u spisu, Tužilaštvo i Sud neće da kažu ništa, Asim je bio kratak. ‘Ako će me kazniti nek kazne’ i to je sve.

Međutim, pravno, tu nešto ‘debelo’ ne štima.

A to je ovo.

Ako je Sarajlić ‘samo’ svjedok u ovoj najvećoj aferi u doba corone i SDA pandemije, to nikako njemu ne ide u porilog jer nije glavni, jebo svjedoka, on bi kao pravi ‘baja’ trebao biti među optuženima.

Šalu na stranu, u istoriji pravosuđa nije zabilježeno da Sud uz optužnicu ili optužni prijedlog poziva samo na saslušanje svjedoka, dok optuženi ili osumnjičeni, šta god da su, nisu pozvani, a to je upravo učinio bh Sud, tako tvrde i advokati navodno optuženih.

Svjedoci se saslušavaju u dokaznom postupku kad on otpočne a mi još ne znamo da li je ili nije optužnica potvrđena. I u prisustvu optuženih a ne ovako ‘ispotajno’ i nakaradno.

Drugo, ako je Asim ‘nešto muljao’ sa dokazima a vjerovati je da jeste jer to mu je u opisu poslova, onda on nije nikako ‘svjedok’ već brate saučesnik i suoptuženik. Tako je oduvijek bilo, osim u slučaju ‘Asim’ gdje bh sud uzima novu historijsku pravosudnu praksu.

Kažu novinari jer još jedino oni prate ovu ‘aferu’ da je Asim saslušavan u vezi telefona i nekakvih prepiski, što ako je tačno upućuje na činjenicu da Asim nije ‘samo svjedok’ a tako ga titulišu. Jer, ‘kao svjedok’ saslušana je i Prva Hanuma u Bošnjaka pa je nema ovdje ispred Suda sa Asimom.

Saslušavajući tog i takvog svjedoka, sudije čine veliku i bitnu povredu odredbi Krivičnog postupka što će dobro doći navodno optuženima kasnije u žalbi budući da provode dokazni postupak bez optuženih.

Oprobana praksa u svim bh ‘aferama’ u kojima svi optuženi na kraju budu oslobođeni i još im država plati ‘duševne bolove’ i patnje, opet sa našim parama.

Izgleda da je to i cilj ‘nezavisnog’ i ‘demokratskog’ pravosuđa.. Da na ovaj način ‘pati optužene’.

Napraviš nakaradnu optužnicu i provedeš nakaradno dokaze i postupak i onda po žalbi drugostepeni Sud ukine presudu. I eto ti dokaza da je ‘pravda pobijedila’.

Međutim, ako istražitelji nisu uspjeli ući u trag Fadilovom telefonu koji je navodno otišao ‘na remont’ u Austriju čak, neće naći ni Asimov, nije Asim ‘od jučer’, ali eto, neka se vidi da pravosuđe radi.

Asim se u Sudu pojavio sa maskom na kojoj je logotip NATO saveza što osim činjenice da ‘stoposto idemo u NATO jer je tako rekao gazija Željko Komšić, što osim svega pobrojanog upućuje na još neke činjenice.

A to je da osim Allaha – Asim ‘Božji rob’ računa malo više i na NATO.

Osim toga, ove donacije NATOa daju u našem bh modelu poslovanja i sadake i dodatni obol.

Naime, maske iz donacija bi trebale biti dostupne i običnoj raji a ne samo Asimu. Jer, ako je ‘muljao’ sa respiratorima, nije zaobišao ni maske. Nije garant. Sa maskom NATOa izgleda više domoljubno i još više patriotski ali znam ja Asima, znam ja nas i SDA.

photo : Asim Sarajlić SDA poslanik u bh Parlamentu ispred Bh Suda, oktobar 2020, arhiv