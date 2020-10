Da li je onda direktor Obavještajne bh organizacije OSAe Osman Mehmedagić ‘Osmica’ po šerijatskim propisima lopov? A novinar Avdo Avdić saučesnik?

Zašto bi ime ‘Bosna’ djetetu bilo neprimjerno zbog čega roditelji ‘ne bi bili ponosni’ ako toliko volimo Bosnu, pojašnjava Islamska Zajednica BiH ..

Ovako.

Mi smo 99% vjerska nacija po zadnjem popisu 2013. koji je proveden ali nikad nije ‘usaglašen’ zbog čega se može komotno zvati i popiš, pa se i dalje ‘ravnamo’ po onom popisu iz 1991. godine. Znači, skoro 100% smo Muslimani, Srbi i Hrvati. Sa izuzetkom Željka Komšića, njegov nacionalni status statistika nije dokazal ni utvrdila.

To znači odani vjeri i Bogu, državi svakako, tako se i dijele sve važnije funkcije, prema teritorijalno vjerskom ključu.

Znamo da je na čelu direktora Obavještajno sigurnosne službe OSAe već dugo godina SDA kadar i jedini izabranik već godinama, što znači da je patriota do nebesa i vjernik, inače ne bi tu ostao toliko dugo, međutim već godinu i više ima kako mu je mandat istekao a nikako da ga ponovo ‘osvježe’. Bakir i SDA neće nikog nego njega, ‘ostali’ kooperanti u vlasti se bune jer ‘Osmica’ navodno’ ima nekoliko diploma i još studira u Travniku. U ratu je bio magacioner, električar, i pratilac Alije Izetbegovića.

Onu diplomu iz Banja Luke su poništili jer je stečena na nezakonit način a oda je ‘Osmica’ odmah dostavio drugu ali je ne može niko vidjeti niti pokazati. Stavio je na nju oznaku ‘državna tajna’, što znači može je gledati samo on i držati je u ladici, iako je običaj da svoje diplome okačimo na zid da se vide.

Teću diplomu uredno i stoički čeka, studira, zbog njega je skoro cijela država paralizovana ali Bakir Izetbegović neda ‘Osmicu’ i nema sposobnijeg Bošnjaka za tu poziciju od njega, on mu je ispred države.

Po onoj ‘naši neprijatelji će se umoriti’ a mi, Ja i ‘Osmica’ nećemo nikad, pa će sve to jednog dana prekriti ‘snjegovi, ruzmarin i šaš’.

Šašavo dozlaboga, ali ‘naše’, domaće.

Lažne diplome nisu samo osobenost ‘Osmice’, puna je Bosna lažnih diploma, srazmjerno nelegalnim i nezakonitim ‘univerzitetima’, ‘koledžima’ i štokakvim školama koje su nikle po čitavoj Bosni, otkrivanje ovih ‘afera’ sa visokoškolskim ‘fake’ proizvodima otpočeo je novinar Avdo Avdić, poznato javno ime iz bh medija koji je u portalu ‘Žurnal’ otvorio pravu ‘Pandorinu kutiju’ kriminala i korupcije u ovoj i drugim oblastima.

Sada, nekoliko mjeseci kasnije lažnim diplomama se bave i zakonodavne Komisije, evo, tim se bavi i Islamska Zajednica BiH koja je, kao što znamo paralelni organ države BiH. Fetva-emin hodža Ljevaković tako odgovara na sva pitanja koja otklanjaju nedoumice šerijatske Bosne počev od davanja imena djece pa do nasljednog i krivičnog prava. Naravno, pošto smo islamska zemlja, i pošto smo 100% vjernici pratimo te propise.

List ‘Oslobođenje’ se, gle čudom čuda, toliko modernizirao da glavna urednica Vildana Selimbegović koja ispod svoje slike još koristi slogan ‘smrt fašizmu, sloboda narodu’, vrlo često citira fetve i hadise iz Kur’ana na čemu joj zavide čak i u ‘Preporodu’ i u radiu ‘Bir’, pa je tako nedavno printano pitanje i odgovor na ovu temu.

‘Esselamu alejkum, da li je haram prepisivati na ispitu’, ‘Eselamu alejkum, jeste haram, to je nezakonito, u Kur’anu stoji” … pa se citira propis iz Kur’ana o bh diplomama i polaganju ispita.

Prije toga mogli smo vidjeti zanimljiv odgovor na pitanje da li je grijeh po islamu dati djetetu ime ‘Bosna’ gdje smo u odgovoru vidjeli da to ime treba izbegavati iako nije po šerijatu zabranjeno, a zato jer to ime ‘nema lijepo značenje i ne pripada muslimanskoj tradiciji’, te zbog toga roditelji ‘ne bi poslije bili ponosni’. Zanimljiv odgovor samo zbog paćeničke i patriotske ljubavi prema državi Bosni koju nam svaki dan implicira Islamska Zajednica BiH.

No, ostavimo ovu šerijatsku ljubav prema Bosni, dakle prema državi, vratimo se na diplome.

Ako je haram, što na bosanskom znači zabranjeno, varati na ispitima, a jeste, ako smo vjernici a jesmo, da li je onda diploma Mehmedagića ‘Osmice’ krivotvorena a njen ‘vlasnik’ lopov?

Pa dabome da jeste čim je poništena ili čim neda da je vidimo, jer ili je ‘prepisivao’ ili je na drugi način ‘studirao’ ali to ‘neka odrade nadležni organi’ koji to neće odraditi nikad.

Slijedom ovih zaključaka, postavlja se slijedeće pitanje da li je novinar Avdo Avdić saučesnik u ovim nelegalnim poslovima u vezi diplome ‘Osmice’?

Nažalost jeste.

Toliko je lažnih diploma u svom istraživačkom radu otkrio i toliko dokaza podastr’o Tužilaštvu da su komotno mogli do sada optužiti na desetine lica i ustanova, umjesto toga Tužilaštvo se bavilo ‘otkrivanjem izvora’ informacija, međutim jedina ‘sumnjiva’ diploma koju nije istraživao je upravo ova od direktora ‘Osmice’. I jedna i druga, i buduća. Tu se Avdo umirio i zatajio. Čak i kad je napustio ‘Žurnal’ i otvorio svoj portal ‘istraga.ba’, gdje ‘taslači’ i uz duž i poprijeko, tamo nema ništa o diplomi ‘Osmice’.

Kad je već tako, onda nisu ni bezazlene izjave ministra unutrašnjih poslova BiH Aljoše Čampare (date prije nego će napustiti SDA, odnosno biti izbačne odatle) kako je ‘Avdo u SDA’ i kako mu informacije daje upravo ova Agencija, što je dodatna sumnja na zloupotrebe OSAe.

Naime, vidjeli smo da Avdić ima sva dokumenta koja se mogu jedino dobiti od takve organizacije kakva je Agencija OSA, drugi niko te njegove dokaza od novinara ne može dobiti. Avdo dobiva čak i snimke sa kamera Pošte ili drugih objekata, da i ne spominjemo podatke o prelasku putnika na granici ili podatke o pasošima ili ličnim karatama.

Svoju vezu i bliskost sa ‘Osmicom’ Avdić ne krije, ali to pravda odgovorm ‘ja se sastajem sa svakim’ ne ‘dira’ u ‘Osmicu’. Prilikom zadnjeg gostovanja, prije par dana, kod Senada Hadžifejzovića na ‘Face tv’ na pitanje o diplomi i ‘Osmici’ Avdio se ‘nahorozio’ i naljutio, postao je čak i nervozan, a što je primjetio i sam Hadžifejzović.

Dakle, nešto tu tukne na ‘haram’.

Ili da prevedem, oko ‘Osmice’ i Avde nisu čista posla.

*haram* na čistom bosanskom znači nešto zabranjeno, nelegalno

photo : lijevo novinar Avdić Avdo, u sredini : Osman Mehmedagić ‘Osmica’, desno tužiteljica Gordana Tadić, arhiv