Dok vlada Kantona Sarajevo pokušava naći rješenje za dugove ove firme od blizu 150 miliona KMa, SDA načelnikAbdulah Skaka u krugu fabrike GRASa pravi turbe sestri Alije Đerzeleza

1.

Poznati SDA sunetlija načelnik Sarajeva Abdulah Skaka (poznat po svojim fašizoidnim stavovima i ‘gafovima’ i malo više po brijačnici sunetarnici svoga oca gdje su se šišali i suneteli Bošnjaci, još u vrijeme kad nisu ni postojali) koji je u stolicu načelnika zasjeo prevarom sa glasovima uz pomoć direktora OSAe ‘Osmice’ Osmana Mehmedagića je pravi uzorak, primjera SDAovskog zamišljenog modela ‘vladajuće mladomuslimanske oligarhije bogatih bošnjačkih porodica koji će vladati Bosnom’.

Koji vladaju Bosnom.

Lupeta, razvaljuje bh istoriju, zapišava Vječnu vatru i partizane, ispravlja revizorske zapisnike, troši državne pare bez mjere i ukusa, ali vlada Sarajevom.

Uspio je ogaditi i 6.aprilsku nagradu i promijeniti datum oslobođenja Sarajeva sa aprila na februar, ponaša se sasvim ‘normalno’, onako kako vlast to i čini.

Dok sadašnja Vlada Kantona Sarajevo pokušava iznaći rješenja sa GRAS (Gradsko saobraćajno poduzeće) koje je u milionskim gubitcima (92 miliona KMa poreza plus kamata 39 miliona KMa, plus 20 miliona KMa prema radnicma po tužbama iz kolektivnih ugovora koji nisu poštovani/), dok Sarajevo muči muku kako zamijeniti austrougraske tramvajske šine ili kupiti koji autobus a dotle sakuplja donacije izvana isčekujući kad će plata radnicima koja kasni, Abdulah Skaka je odlučio da u krugu te iste i takve opljačkane i opelješene firme izgradi turbe sestri Alije Đerzeleza, Ajkuni.

Onako nasmijan i uhranjen kakvog nam je samo SDA podarila, pojašnjava ovu svoju misiju gdje će spiskati pofino para (neće još da kaže koliko) na način da se moramo odužiti najvećem Bošnjaku BiH Aliji Đerzelezu, da ne zaboravimo ‘svoju istoriju’.

2.

Ko je nama Ajkuna Đerzelez, sestra mitskog junaka Alije Đerzeleza kojeg je u svojim knjigama dočarao Ivo Andrić (to se ne prihvata, Skaka kaže da je Andrić iskarikirao ovog junaka), to znaju samo Skaka, načelnik Semir Efendić iz opštine Novi Grad (još jedan po modelu vladanja mladomuslimanske bošnjačke obitelji kako je zamišljeno u programima SDA) koji će mu pomoći i SDA arhiteksta Garibija koji je već uradio ‘idejno rješenje’ i naplatio urađeno.

Skaka još dalje pojašnjava ovaj važan projekat iz njegove glave a naših para.

Đerzelez je bio najveći bošnjački junak a Ajkuna njegova sestra je nepravedno osuđena i oklevetana (ljubavne muke) pa je na samrti tražila da je sahrane ispod dvije lijeske uz pomoć kojih će se saznati je li nevino optužena ili ne. Ako niknu dvije mladice nevina je, u suprotnom nije. Kako su izrasla dva zelena vitka drveta saznalo se da je na pravdi Boga oklevetana a Skaka je otkrio dva nišana u krugu GRASA i nešto šikare od kojih jedan mora da je Ajkunin. I eto ideje. Arhitekta Garibija je to pretvorio u crtež i turbe može da počne, para ima Đerzelez Skaka a dolaze izbori. Ko jebe GRAS i njegove probelme.

Alija Đerzelez je prema predanju rođen 1449. godine u Janji kod Bijeljine a školovao se u Carigradu nakon čega se kao asker vratito u Bosnu.Imao je samo majku i sestru (otac mu je poginuo).

Ističe se posebno 1480. godine u borbama za odbranu Sarajeva čiju opsadu je napravio Vuk Jajčanin (Grgurević – jajački ban) i najzaslužniji je za odbranu grada.Ističe se i u borbama oko Beograda te u ratu koji Haldun Jakub – paša vodi protiv Hrvata 1491 godine i borbama pri zauzimanju Budima.

Poginuo je 1495 godine kod Sokol Grada (Varcar Vakuf, tj. Mrkonjić Grad moliću fino) za vrijeme obavljanja molitve. Kukavičko ubistvo izvršio je hrvatski ban Derencin iz zasjede. Nakon ubistva odrubljenu Alijinu glavu ubice su predale ugarskom kralju.

3.

E, tu dolazimo do jednog od razloga Skakine domišljatosti i ideje.

Hrvati su o našoj glavi radili još onda, rade i danas.

Neka zna Milanović predsjednik Hrvatske da nećemo zaboraviti ubistvo našeg bošnjačkog junaka kojeg su nam ubili oni, Hrvati. Napravićemo Ajkuni spomenik pa nek crkne. Iako imamo već spomenik kuću Alije Đerzeleza u naselju Vrbanjuša, imaće spomenik i Ajkuna, iz njenog turbeta će kaže Skaka, iz kamena rasti drvo simbol ‘velikih drveta’, dok će po kamenom zidu biti posađene ruže kao simbol Ajkunine ljubavi prema Poslaniku Muhamedu.

Sve tako piše u projektu kojeg je odobrio Skaka i spašavanje GRASA može da počne. Jer, Skaka brine o ‘našoj prošlosti i tradiciji’ sa ružama i ljubavi prema Poslaniku.

Dakle, Ajkuna će dobiti spomenik a možda i ulicu, Đerzelez Alija je već ima, pa šta košta neka košta. Po istoj matrici kao što je ulicu dobila i Aziza Šaćirbay, samo zato jer je bila mati Muhameda Šaćirbaya, a žena oca Muhamedocog, jednog od najboljih jarana Alije Izetbegovića iz New Yorka.

Može Skaka a trebao je u krugu GRASA podići turbe i bivšem direktoru Ibrahimu Jusufhraniću koji je nakon što je GRAS počeo tonuti prebacio posao u Travnik, tamo sada ima sedam Fakulteta gdje studenti studiraju, posao vodi njegova familija jer je Ibrahim umro juna ove godine. Možda se to i desi, ko zna, ovaj sandžaklija je debelo ‘zaslužan’ što je GRAS ovakav kakav je danas, tamo je stolovao decenijama sve dok se nije odlučio imati svoj Univerzitet.

4.

Jedan novinar je odlično primjetio kako je Skaka trebao podići spomenik Dušku Trifunoviću koji je za razliku od Ajkune svojim djelima ostavio generacijama baštinu, ali Skaka ima drugačije mišljenje. Po njemu turbetom Ajkuni mi ispunjavamo ‘našu dužnost da kulturnu baštinu naših predaka sačuvamo a njen vrijednosti približimo mladim generacijama da postanu zaštitinici naše budućnosti’

Bem ti, kakva mudrost, jedva sam je prepisao, Skaka je genije.

Naravno, nama u BiH nikakav Srbin ne može biti u kulturnoj baštini, zna se gdje smo mi i baština.

Nema veze ni to što je Trifunović dobitnik 6. aprilske nagrade koju je obesmislio i uprljao Skaka lično i iza sebe ostavio čime će mo ga pamtiti, to se ne uklapa u Skakinu viziju budućnosti i baštine.

Ovaj umjetnik i pjesnik je napravio opus svog života kojeg Skaka neće nikad ni pročitati ni doživjeti a zadužio je Sarajevo više nego ga je uzetom lovom zadužio Skaka. Za njegove stihove su se otimali ‘Bijelo Dugme’, ‘Indexi’, Zdravko Čolić, Arsen Dedić… Svi i danas pjevamo ‘Ima neka tajna veza’, ‘Šta bi dao da si na mom mjestu’, ‘Ti si mi bila naj, naj’, ‘Pristao sam biću sve što hoće’, ostala je zapisna i ona njegova ‘Lijepo je bilo u Sarajevu, doviđena u Kalgariju’.. Ali kome?

Iako je živo u Sarajevu i tamo ostao, 1992. mu je kuća zapaljena, iskopala se u medijima njegova pjesma ‘Snajperist’ pa je proglašen četnikom kako to i dolikuje, iako je pjesma nastala 1967. godine, čovjek je načisto morao pobjeći iz Sarajeva. U Novom Sadu je umro kao beskućnik živeći po vagonima i klupama u parku, 2006. godine.

Prije togae napisao ‘Ja odlazim hvala vam lijepo a vi se snađite ako možete’.

Eto, Skaka se snalazi hvala Svevišnjem. Ajkuna spašava GRAS a mi Skaku, i mi se snalazimo.

photo : vizuleni prikaz groba Ajkune Đerzelez u krugu GRASA Sarajevo, arhiv