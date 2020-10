Kako “masti” Nedim Mujić duboki kradljivac tuđih misli i filozofije

Majke mi, Tite mi, meni nema ništa slađe od praćenja uspjeha naših Bošnjaka kako kod kuće tako ovdje u dijaspori, u ovoj Dolini Indijanaca (Mohawk Valley, Utica NY) na sjeveroistoku Amerike.

Od svih onih najuspješnijih, nekadašnjih stanovnika zatvora a sada ‘uglednih ugostitelja’, neprevaziđenih građevinskih majstora koji su čekić, pa i onaj ‘zlatni’ prvi put uzeli ovdje dolaskom u grad izbjeglica Utica NY, ili onih što čim kupe polovni kamion (na kredit, naravno) odmah to uture na ‘fejs’ da se nagledamo ‘mašina’ pa preko’estradnih umjetnika’ a zapravo šofera sve do Njega, slavnog fotografa, mađioničara na digitalu, koji mi je srcu najviše prirastao i o kojem često pišem.

Šta ću kad je Nedim Mujić to zaslužio.

Parazit iz Refudži Centra našeg gradića, neuspjeli novinar, neuspjeli ‘vlasnik’ bošnjačkog radia (Radio 202, on će kao i svaki osviješteni Bošnjak to nazvati bosanskim a Bosance ne priznaje), obračunavač taxe, poreza, osoba za sklapanje braka, bankar, knjigovođa, prodavač nekretnina sa dozvolom, dizajner, ma nema šta nema, svako nekoliko mjeseci ili par godina, eto Nedima sa ‘novim biznisom’, eto novih biznis kartica ‘Kod Rame’ (Lira Trade) ili ‘kod Ružnić trgovaca argetom, kestenima i apratmanima na Jadranu’, navalite zemljaci.

Ovaj najnoviji ‘title’ – ‘profesionalni fotograf’ mu najbolje ‘stoji’ jer odavno u njegovom biznisu se nismo mogli nagledati tako finih pejzaža ženskog tijela, prava milina. To sa zadovoljstvom naglašavamo jer kao što znamo, Mujić je zbog sexualnog uznemiravanja radnice u banci u našem gradu frcio s posla, sada mirno i bezbrižno može gledati i slikati ono što voli a da ga niko ‘ne pita za zdravlje’. Jer je u ‘profesionalnom biznisu’.

Znam njegov ‘gazda’ Brimus, Muhamed Bričić – construction majstor za daske 2X4 je najsretniji jer ima ovako seksi knjigovođu pod svojim krovom ali isto onoliko koliko smo i Muhamed i ja sretni što je Mujić uspio u biznisu fotkanja, toliko su tužni na web sraoni ‘Bošnjaci.net’, nacističkom islamističkom portalu kad vide ove Nedimove pejzaže, jer tamo je Nedim radio i zaradio prestižnu jubilarnu nagradu za promociju bošnjaštva i bošnjačke politike. Skupa u društvu Mustafe Hižaslava Cerića, Fatmira Alispahića nezvaničnog ideološkog vođe vehabija u BiH i ostalih mnogobrojnih ražalovanih djelatnika AID – mračne Alijine policije, sandžaklija hafiza i ‘akademika’ iz Novog Pazara. Jer, oni, tamo ‘pucaju’ od merhameta, ‘čistoće’ islama i din ibadeta, ma šta god to njima značilo, ovaj njihov laureat im načisto pokvario ‘koncepciju’.

Naravno, baveći se Nedimom, dragim Nedimom što bi rekla naša ratna primadona Hanka Paldum, mnogo toga sam saznao iz njegove biografije, počev od toga da je u bivšoj JNA bio desetar u Bijeljini pa do toga kako je uspio u svom izbjegličkom životu ovdje i sada gdje mu je ‘samo nebo granica’ kako je pjevuckao za lokalni list Observer Dispatch, dok je stolovao u Bosanskoj Zajednici zvanoj Bosnian Community, uruženju utičkih džematlija hairlija.

Evo kako. Džamija, političari i krađa ideja i pameti. Tačno tako, što uopšte nije loše jer uspjeti možeš samo ako se nasloniš. Na nekoga ili nečega. Ja, i, šta bi rekao Bakir Izetbegović, a možda još poneko?

Znam, i Bill Gates je pokrao ideje svoga kolega pa postao milijarder, tako je postupio i Mark Zuckenberg sa facebook zijanlukom ali nacijo, oni su drpili ideje i postali milijarderi začas. Za nas, ‘počeli su u garaži’ a vidi kako su danas uspješni, i to je bilo na brzinu. Hop, ćap i mi smo slavni.

A Nedim, godinama potkrada i pelješi a još nije došao na listu ‘Forbesa’, ne zna se ni kad će.

U jednom je sigurnio uspio. Od one njegove čuvene numere o ‘Muji Uturiću’ koja se kiselila godinama na njegovom ‘radiu’ dogurao je dotle da može upaliti svoj aparat, rasklopiti kišobran i napraviti seriju snimaka. Sisa, nogu, pozadine, leđa i poleđine, lišća i konzervi, ma čak i novog mercedesa. I još se nazivati umjetnikom a slike i selfie uratke umjetnošću.

Podsjećamo, iako je u svojoj biografiji tvrdio da obožava jazz i clasičnu muziku, ja sam se tamo naslušao na njegovom ‘radiu uživo’ narodnjaka do mile volje a najviše mi ostalo u sjećanju ono o Muji. Kaže pjesma kako će neki tamo ‘uturiti i Muji i njegovj ženi’. Čisti džez i klasika na bošnjački, da ne kažem muslimanski način.

No, da se vratimo na uspjeh Mujića u fotografiji. Sa Hanke Grabovice i Zude pjevača Nedim se okrenuo zvijezdama Bronxa i New York-a uglavnom turske a naše gore lišća, uz nešto ‘naših’ mladica željnih slika i slave.

Dobro, it o je ok, ali zaboga i pobogu zašto svaku sliku mora popratiti sa nekakvim filozofski citatima koje je neko prije njega napisao i izgovorio kao svojim, dakle ukradenim, plus, svakom se u replay komentarima obraća kao pravi Bošnjak. Sa ‘ oh, thank You honey’, ‘my darling’ i sve tako u tom posranom stilu, kao da je već opštepoznato filmsko ili fotografsko ime. Ili da pokaže koliko zna engleskog, a do jučer nas učio na radiu kako govoriti bosanski.

“Confidence is a true form of beauty.” The day you catch an idea you fall in love with, even a small one, is a beautiful day. The only real elegance is in the mind; If you’ve got that, the rest really comes from it.

“Sexy It’s the way you walk, the way you talk and the way you think.”

Ovo su samo neki od Nedimovih a zapravo ukradenih citata koje on nije u stanju ni pročitati a kamo li sastaviti. Ko ne vjeruje neka ‘progugla’ (David Lynch i tako redom), lako je to naći, kao što je bilo lako naći šta je od umjetnosti ukrao Alija Izetbegović a završilo na kamenoj istoriji ulica Sarajeva.

Čudi me, da nije uslikao i kojeg američkog lokalca političara, ili čak kandidata Joe Bidena-a koji samo što nije prešao na islam (koristi se bosanskim, kaže inshanllah u jednom obraćanju a što je siguran znak ‘da nas voli’) izbori su u toku a to je njegov fah također i za dobar grant iliti plahu, podvalio mu kakvu tuđu misao kao svoju. Božanstveno kako se toga nije još dosjetio.

A koliko je teško biti umjetnikom, nama i Nedimu je ‘spika’ potvrdio bivši sekretar crkve konvertovane u džamiju u našem gradu Dževsad, onomad kad je prijateljevao u prepiskama sa Nedimom. Fino je napisao Nedimu da voli njegov biznis, ovako : ‘bio bih ti asistent’. Nije dodao ono čuveno ‘naše’ Allah da te nagradi, ali kako kompliment dolazi od ‘božjeg čovjeka’ iz Božje kuće, to se podrazumijeva.

Hvala my love, my darling, odgovorio bi mu Nedim Mujić, dodavši nešto originalno.

‘Ne obra se bostan dok šlijve ne popadaju’. Ili onu još bolju, čista klasika.

‘Otiš’o si e pa nek’ si, nisi bio bogzna kako sexi’. K’o? ja?

Kod mene je baš sve sexi, ja tako posmatram žene kroz moj ‘Nikon’.

Sexi je kako hodaš, sexi je kako pričaš, čak i kako razmišljaš. “Sexy It’s the way you walk, the way you talk and the way you think.”

Sexi je jesenje lišće, sexi je kad si trudan ili budan, sexi je konzerva energetskog pića, ma čak i mercedes Muje Uturića.

photo : montmontaža Cross Atlantic, arhiv lista